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Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира

Мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет Киев в ближайшем будущем.

В частности, столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира.

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-конференции "Каким мы видим Киев". Во время онлайн-конференции обсудили четыре ключевые темы: развитие транспорта, социальной инфраструктуры, реновацию старой застройки и экологии Киева. Также свое мнение относительно развития украинской столицы выразили иностранные специалисты и эксперты: представители мэрии Лейпцига, "Немецкого общества международного сотрудничества" (GIZ), а также эксперты Совета Европы и Всемирного банка.

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее - не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в крупных мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 млрд людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, притягивающими лучшие таланты и самые ресурсы", - сказал Кличко.

По словам мэра, чтобы успешно конкурировать с мегаполисами мирового уровня, Киеву нужно делать большие усилия уже сегодня.

"Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это - четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали предыдущие 6 лет!" - добавил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена. Культурным и туристическим городом - как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтическим - как Париж. Бизнес в столице должен быть развитым, как в Лондоне. Для этого городские власти будут работать в таких ключевых направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

"Транспортная система должна функционировать по принципу "через весь город - за один час ". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход - проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновления и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что приоритетом для столичной власти является развитие общественного транспорта. Так, к концу следующего года планируется завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост - начать строительство линии метрополитена на Троещину - 5 станций.

"Наша задача - создать комфортные условия для проживания в столице. А это, в частности, - развитая социальная инфраструктура. Поэтому мы будем вводить принцип: все преимущества центра города - в каждом районе столицы. И мы уже успели немало для этого сделать: за последние 4 года построили и обновили 28 детских садов и 7 школ. Отремонтировали более 40 отделений в медучреждениях и 4 родильных дома", - рассказал мэр Киева.

Значительно уменьшили и очередь в детские сады - на 12 500. И уже в ближайшие годы ее вообще не должно быть.

Размещение новостроек будет планироваться только комплексно - с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинский Диснейленд) на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!" - отметил Виталий Кличко.

Что касается реновации устаревшей застройки, то здесь речь идет об устаревшем жилом фонде - "хрущевках" и о промышленных зонах в столице. На месте "хрущевок" должны появиться комфортные жилые комплексы. А на месте промзон - инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия, - рассказал мэр. - У нас действительно амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно -деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", - добавил мэр.

Вместе с тем, важной задачей столичной власти является улучшение экологии в городе. В частности, важно сохранить существующие парки и скверы, создать новые, увеличить площади озелененных территорий города.

"Мы завершим и реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Это обеспечит город чистой питьевой водой. Для улучшения экологического состояния окружающей среды важно также завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации. Будем внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей. Осуществлять мероприятия по энергоэффективности зданий", - отметил Кличко.

Он напомнил, что в течение последних шести лет город успешно обновляет зеленые зоны Киева. Так, отремонтировали почти 400 парков и скверов. Увеличили и их количество - предоставили статус парка или сквера 136 зеленым зонам. Обновили восемь городских пляжей.

"Это только часть того, что мы уже сделали и что обязательно сделаем. Киев станет комфортным мегаполисом - и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей, - подчеркнул мэр. - Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы хотим этого! Делаем и будем делать Киев именно таким! " - отметил Виталий Кличко.
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Топ комментарии
+14
Кличко приносит в жертву голову зЕ. Холст. Масло
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5814
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28.08.2020 14:55
+13
да мы уже в ТОП-100 самих дорогих городов мира..

спасибо веталек...
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28.08.2020 14:34
+12
Віталій був таким смішним, допоки Зеленський не став президентом. Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 6272
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28.08.2020 14:38
Комментировать
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да мы уже в ТОП-100 самих дорогих городов мира..

спасибо веталек...
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28.08.2020 14:34 Ответить
Тоді голосуйте за Верещук - вона підбадьорить мости і заживемо.
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28.08.2020 14:37 Ответить
На жаль дамочка добряче скурвлена, тобто корумпована, про що є сотні дописів та свідоцтв в мережі.
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28.08.2020 14:54 Ответить
Тоді за Пальчевського - криштально чистий чоловік.
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28.08.2020 14:59 Ответить
За верещук не можна голосовать бо вона українка, а вот за кацапа пальчевского самий раз, це ж мишибрат, а він рідніший виходить
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28.08.2020 15:01 Ответить
Та вже краще за Притулу. Цей хлоп патріот. Доведено його здобутками як волонтера.
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28.08.2020 15:03 Ответить
Притула має буть мером Тернополя. Він під пісню "файне місто Тернопіль" виходив в "Камеді Клаб Юкрейн" Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8963
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28.08.2020 15:08 Ответить
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5350
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28.08.2020 15:19 Ответить
Як актора та автора тупих текстів "а-ля смішно" я його взагалі не сприймаю. Але мені подобається що гроші зароблені в "шоу" він витрачає на допомогу українській армії і цим приносить велику користь. І він це робить вже 6 років тихо і постійно.
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28.08.2020 15:22 Ответить
Ви серйозно? Підтримуєте жида і "хомячка Медведчука"? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 2082
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28.08.2020 15:02 Ответить
ах да

"В Европе столица Украины занимает третье место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. При этом уровень заторов в Киеве за год возрос на 7%. По скорости роста этого параметра украинская столица вошла в десятку городов мира"

спасибо, веталег
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28.08.2020 14:40 Ответить
дорогих? иностранцы когда приезжают в Киев смеються с наших цен,пиво копейки стоит,покушать в нормальном заведении тоже,да и остальное так само
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28.08.2020 14:53 Ответить
ну если брать к примеру цены на ребрышки в прекрасном ресторане "ribs of vienna" ..то уж идити Вы в напралении гениталий по сранению с качеством и ценами в Киеве )
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28.08.2020 15:00 Ответить
А ещё если сравнивать с еврозарплатами!
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28.08.2020 17:53 Ответить
А вiслюка куда девать? С его моносбродом.
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28.08.2020 14:34 Ответить
Зелёные там уже место застолбили для Кривого Рога!
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28.08.2020 14:35 Ответить
навіть Могадішо залишимо позаду..? Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 1240
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28.08.2020 14:36 Ответить
це не реально..
а от увійти до пятірки, та зайняти чільне місце років за сто цілком посильно
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28.08.2020 15:20 Ответить
По уровню пробок и загрязнению воздуха, по хаотичности застройки и ее уродству, по убитости дорог, по бездействию комунальных служб он уже давно в топе! Давай Виталя, перед выборами вешай лапшу на уши!
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28.08.2020 14:37 Ответить
ну не были вы в каком нибудь азиатском городе, например в Тегеране или Дакке, не говоря уже про африканские. Киев вполне европейский город, просто бедный и с наследием совка, в целом где-то на уровне с Бухарестом, Тираной, Белградом.
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28.08.2020 15:01 Ответить
Ну откуда Вы знаете где я был, а где нет? К чему сравнивать с худшими городами? Показать что есть куда падать? Ну я не спорю, есть. Факт в том, что Киев превращается в гетто и по совокупности факторов проживать в нем стало хуже, особенно в последние 5 лет. Власть красиво говорит, а по факту количество проблем которые создаются (в первую очередь бестолковая застройка, которой при Витале стало в разы больше, ухудшение организации движения на дорогах, как и их качество) больше, чем количество проблем которые пытаются решить (как и скорость решения таких проблем). И одной установкой самого большого флага на Печерских холмах ситуацию не изменить. Нужен нормальный системный подход. Нужно создать план города, ограничить застройку (особенно в центре), нужно срочно продумывать новые дороги и их расширение, новые развяки, парковки (и не надо рассказывать что это мол не выгодно). Этого нет. Не спорю, кое-что делается (Шулявский мост, Подольско-Воскресенский, ползучая попытка достроить окружную с севера города), но новые проблемы создаются быстрее. Не знаю, сколько не пытался себя переубедить в обратном, что мол не вижу я просто улучшений, не получается переубедить. А так да, не спорю, можно выбрать мэра города и хуже, чем Кличко. И будет все печальнее)))
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28.08.2020 15:51 Ответить
Віталій був таким смішним, допоки Зеленський не став президентом. Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 6272
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28.08.2020 14:38 Ответить
Найтитулованіший спортсмен України , здобувший 2 освіти в Німеччині(не купив , як білльшість в нас) , володіє 3 іноземними мовами ... Гроші заробив своїм талантом та тяжкою працею ... І нікчемне зе , яке ніде й ніяк не навчалося і тупе до неможливості . Зрівняли ! А які здобутки у Вас , якщо Клічко так розсмішив ? Квартал ********** подивитися ?
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28.08.2020 16:15 Ответить
Он отметил, что Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена. Культурным и туристическим городом - как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтическим - как Париж. Бизнес в столице должен быть развитым, как в Лондоне.Источник: https://censor.net.ua/n3216395

Для этого, Виталя, Киеву нужны такие же муниципалитеты и руководители, как там.
Но с этим у нас беда...
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28.08.2020 14:38 Ответить
Так надо расширить Киев вдвое, как Маскву расширили, и он сразу станет более зелёным и романтичным Мы разрабатываем амбициозный план - чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира - Цензор.НЕТ 4409
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28.08.2020 14:41 Ответить
Киев и так лучше Москвы .
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28.08.2020 22:07 Ответить
Как и так? Чем?
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28.08.2020 23:03 Ответить
Киев лучше , это и москвичи отмечают у кого есть понятие ландшафта и архитектуры . Другое дело , какие деньги вкидывают в Москву и какие в Киев. Я говорю с учетом этого момента . Как и Будапешт .лучше многих городов мира . Но в него не так вкидывали как в Прагу , Барселону и Вену .
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29.08.2020 14:16 Ответить
для всего перечисленного веталег слишком туп..был хороший боксер , а помнить будем говномэром.
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28.08.2020 14:41 Ответить
пока говномеры єто черновецкий, попов, омельченко. Кличко пока лучший в плане развития Киева.
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28.08.2020 15:42 Ответить
идеи т. О.Бендера вечны!
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28.08.2020 14:40 Ответить
от що відбувається, коли людину багато разів били у голову..
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28.08.2020 14:41 Ответить
Продолжу Вла, там типа многоточие, становится мером столицы, выбирают не второй срок, в принципе не плохо получается.
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28.08.2020 15:29 Ответить
веталег, что там с велосипедными дорожками? )

ну я так и думал ..
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28.08.2020 14:42 Ответить
Топ 100? За 5 лет? Разве что по уровню заболеваемости COVID...
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28.08.2020 14:44 Ответить
По смертности от ковид
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28.08.2020 14:45 Ответить
Другими словами, Кличко сказал, что будет мэром еще 10 лет, а зеленые соснут hуjца
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28.08.2020 14:46 Ответить
Кличко лучше бы не рассказывал про Нью-Васюки, а рассказал-бы на сколько приблизился Киев к этому топу за прошедшие 5 лет. Вот тут конечно будет загвоздка, т.к. (имхо) мы только отдаляемся от топа.
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28.08.2020 16:36 Ответить
Романтическим - как Париж.

==
Веталя, уже было. 30 лет строят другу Францию, а ты проснулся ещё и чужие темники спионерил.
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28.08.2020 14:47 Ответить
плять, знову донищуватимуть Київ
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28.08.2020 14:54 Ответить
Кличко приносит в жертву голову зЕ. Холст. Масло
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 5814
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28.08.2020 14:55 Ответить
І пів-огірок на закуску.))
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28.08.2020 15:12 Ответить
Киев занял 13 место из 403 в рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира по версии аналитической компании TomTom.

веталег, не тормози..мы давно уже в топ.
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28.08.2020 14:57 Ответить
Диснейленд это хорошо.
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28.08.2020 14:59 Ответить
Та скільки можна нести абсолютно феєричну дурню а-ля Нью-Васюки і красти мільярдами з бюджету Києва?! Досить з нас жидів! Два жиди підряд (Черновецьки та Кличко-Етінзон) вже довели столицю до межі! Пора обирати українців хоча б тому що коли ти бєш пику корумпованому українцеві ніхто на планеті не вищить як різаний що ти антисеміт! Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8874
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28.08.2020 14:59 Ответить
Київ зараз вже досить непоганий, ну але топ-100 це нонсенс
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28.08.2020 15:03 Ответить
В якому місці віне непоганий)
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28.08.2020 15:12 Ответить
дороги непогані, інфраструктура торгово-побутова непогана - в кожному районі достатньо магазинів, ринків, трц, це зручно. Багато парків і скверів і більшість з них в хорошому стані, реконструйовані. Прийнятна система громадського транспорту метро-трамваї-тролейбуси-автобуси, ще й з дуже дешевим проїздом - 30 центів. розвинена система велопрокату bikenow, маршрутки uber shuttle
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28.08.2020 15:40 Ответить
Ты , похоже, Киев только на картинках видел
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28.08.2020 17:57 Ответить
безосновательное бла-бла
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28.08.2020 19:17 Ответить
uber shuttle, это вот эти что-ли? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 3649 Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 1576
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28.08.2020 21:47 Ответить
Ты из какого села? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 9720
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28.08.2020 15:16 Ответить
я з села Київ
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28.08.2020 15:35 Ответить
в стране, где люди из-за нищеты тырят крышки канализационных колодцев? Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 9689
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28.08.2020 15:07 Ответить
они разрабатывают ! ..а когда разработаете, а ?

ну я так и думал ..выборы.
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28.08.2020 15:08 Ответить
вірю
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28.08.2020 15:08 Ответить
Выборы-выборы...
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28.08.2020 15:15 Ответить
С конца!
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28.08.2020 15:18 Ответить
А лучше через 100 лет в топ 5!!!
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28.08.2020 15:19 Ответить
Виталя, на прошлых выборах ты обещал, что вода в кране будет безопасной без хлора.
СДЕЛАЙ ХОТЯ БЫ ЭТОТ МИНИМУМ.
А уж потом - "амбициозные планы".
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28.08.2020 15:22 Ответить
Не читал, но всеравно смеюсь. Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 8594
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28.08.2020 15:23 Ответить
что, канализацию перекладете? если до вечера начнете как раз за 5 лет управитесь.
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28.08.2020 15:31 Ответить
Идиот безмозглый, а ну, лучше расскажи, как сегодня стояла очередь за билетами в метро длиной в два километра!
Тебя, козлина, можно в книгу рекордов поместить, как самого тупого мера на планете;
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28.08.2020 15:39 Ответить
убей зеленых полудурков, придумавших карантин. шо-то до карантина очередей в метро 2 км не наблюдалось
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28.08.2020 15:45 Ответить
и потом - какие нахрен билеты в метро??? ты вообще в киевском метро ездил? по билетам, да??
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28.08.2020 15:46 Ответить
Мудыла, ты слышал, что на векщальной сегодня вход только по билетам, мать твою, село забитое налогами!
Это сильно увеличивает привлекательность города среди туристов, по мнению мера с отбитыми мозгами!
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28.08.2020 16:03 Ответить
какой вход только по билетам, не неси пургу! есть киевсмарткард, есть карта киянина, есть банковская карта - заходи по чему хочешь. нет, упоротым селюкам надо бумажный талончик купить. а на вокзальной из-за 1 входа и толпы приезжих селюков вечная проблема с перегрузом, и это не вина Кличка, второй вход там построить негде
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28.08.2020 16:11 Ответить
Ты совсем больной на голову?
Откуда вся эта хирня у приезжих или транзитных пассажиров?
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28.08.2020 16:19 Ответить
Пысы. Сегодня очередь стояла в 2 км!
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28.08.2020 16:20 Ответить
банковской карточки нету у приезжих? или они приехали из 1995 года? а транзитным пассажирам кстати зачем в метро?
больной на голову это ты, я ж не зебил и не ватник, в отличие от.
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28.08.2020 16:33 Ответить
Блин, я тебе говорю о достоверном свершившемся факте, который сегодня можно увидеть по ящику на многих каналах, а ты начинаешь выдумывать разные еврейские мансы, как обойти очередь
Может карточки там берет только два терминала и их тупо не хватает , может у человека нет карточки или заграничная карточка, хотя там стояли вполне молодые мужики и бабы, а не пенсионеры, которым носит почтальон.
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28.08.2020 16:41 Ответить
нет, причина в том, что вокзальная это вечная жопа, так как там 1 тесный вход и большой пассажиропоток, и это точечная проблема одной станции, а не глобальная проблема организации работы всего метрополитена
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28.08.2020 16:47 Ответить
Дятел ты, проход возможен либо по карточки киянина, либо по мастеркард. Ты думаешь, что эти карты есть у большинства киевлян и туристов, которые приезжают в Киев?
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28.08.2020 21:52 Ответить
сам ты дятел, не понимаешь, что несешь вообще. карточка киянина - это только у льготников, у всех желающих (местных, неместных) - киевсмарткард, купить которую меньше чем за 2 доллара - минута времени, а банковская карточка с пейпасом - вообще у всего мира, приехавший из любой точки мира турист с банковской карточкой спокойно может тут же этой карточкой оплачивать проезд в метро, пофиг в какой валюте эмитирована карта
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31.08.2020 11:05 Ответить
и вообще, в чем логика твоих замечаний? типа Кличко виноват, что очередь на Вокзальной создалась 2 км. вопрос - почему была очередь? потому что покупали бумажные талончики. вопрос - а в метро можно ездить только по бумажным талончикам? нет, можно оплачивать бесконтактно - телефоном, банковской карточкой. В итоге у меня вопрос - что не так сделали городские власти и Кличко и что они должны были сделать чтобы не было этой очереди 2 км на Вокзальной за бумажными талончиками??
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28.08.2020 16:39 Ответить
***, ну ты и тупое!
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28.08.2020 16:42 Ответить
от зебила слышу
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28.08.2020 16:47 Ответить
Обычный предвыборный лозунг Клячи.
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28.08.2020 15:53 Ответить
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 6124
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28.08.2020 16:01 Ответить
Виталий, до каких пор будут продолжаться беззаконные стройки в столице?
Пока Вы проводите пресс-конференции - На Воскресенской 2а уже две недели местные жители отбиваются от титушек и протестуют против незаконного строительства высотками. Реакции от мэра - не слышно!

Есть ли в Киеве вообще городская власть и мэр города, работающий в интересах киевлян?! Как можно вообще в цивилизованной стране застраивать промышленную территорию, которую Киевсовет не выделял для строительства высоток?
Местные жители защищают свое право на комфортную жизнь!
Мы нуждаемся в школе и детском садике, мы устали терпеть наплевательское отношение чиновников и хаотичную незаконную застройку города!
Почему в столице, в 21 веке, возле наших домов орудуют титушки, почему мы видим полное игнорирование законов и строительных норм?
Когда мэр отреагирует?
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28.08.2020 16:19 Ответить
Сегодня киевская власть хвасталась достижениями за 6 лет.
В сухом остатке - наталка, голосеево и стеклянный мост!
Это полнейший аут!
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28.08.2020 16:23 Ответить
а легкоатлетический манеж? а вело-беговая площадка на тельбине? а ППС? а парк возле озера на харьке? а сотни реконструированных дет садиков и школ? и это только в моем районе!
давай лучше расскажи, успехи попова и черновецкого за 10 лет. а потом расскажешь успехи твоего зеленого клоуна.
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28.08.2020 21:05 Ответить
Дорогой Виталя!
Для начала научись поливать газоны хоть в самом центре, чтоб не позориться летом жёлтой травой! А для полива можно создать специальный водопровод и качать на гору прямо из Днепра!
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28.08.2020 16:30 Ответить
Застраивая вдоль проезжей части, все- ТРЦ и бизнес центрами, без единого паркинга и наставляя светофоры вместо строительства подземных переходов. Это Европа Виталя.
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28.08.2020 17:12 Ответить
И тут Остапа понесло😁
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28.08.2020 17:59 Ответить
Ах ты камбала не вобла - смотри в оба, смотри в оба ...
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28.08.2020 21:32 Ответить
6 років тому я приїхав в Київ з Донецька,і був просто шокований селом Київ.А зараз,не дивлячись на війну,девальвацію,і т.д.,Київ просто шикарне місто!Хоча звичайно нереально багато роботи,є надія що вона зробится!А недотяжки,вони є в усіх.І в мене,і у всіх чесних людей.Тільки у зелені і ригів все прекрасно,на папері і з трибун!
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28.08.2020 18:18 Ответить
за 6 лет почти все города улучшились внешне .( почти )
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28.08.2020 22:02 Ответить
Виталик, иди в жопу. Ты вор и предатель. Не верю.
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28.08.2020 20:47 Ответить
честные люди и патриоты будут голосовать за Притулу . Томенко и Ильенко .( шучу . мы живем во времена секты )
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28.08.2020 22:00 Ответить
Кияни будуть голосувати за Кличко, а долбодятли - за пальчевського чи верещук.
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28.08.2020 21:07 Ответить
Инна, я киевлянка, и не буду голосовать за Кличко. За всех не расписывайтесь.
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28.08.2020 22:26 Ответить
Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 4523
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28.08.2020 21:37 Ответить
Внук деда Этинзона знатно троллит народ .Или не так . или внук козака и не троллит ?
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28.08.2020 21:58 Ответить
Епрст, чего стоит ремонт моста и развязка на Шулявке? Выбрали самый дорогой и самый бестолковый проект, который повторяет предыдущую развязку, а общая стоимость реконструкции уже превышает 1 млрд. грн.!!! При этом, работы на сегодняшний день не завершены и снова ничего не делается Ми розробляємо амбітний план - щоб через 5 років Київ увійшов до сотні міст світу - Цензор.НЕТ 7655
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28.08.2020 22:01 Ответить
Виталька, Нью-Васюки, о которых ты свистишь, при таких обстоятельствах, осуществимы только при условии вложения триллионов баксов, и это при условии, что киздить будут максимум 50%
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28.08.2020 22:05 Ответить
Вызывайте врача.
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29.08.2020 07:33 Ответить
 
 