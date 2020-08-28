В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба
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В течение последних дней Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Среди таких иностранцев, тем, кто не мог подтвердить цель своей поездки, мы, руководствуясь нормами законодательства о пограничном контроле, могли отказать во въезде. И таких граждан за последние дни было несколько десятков", - сказал спикер "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, если граждане следовали через аэропорты, после получения отказа во въезде, они ожидали обратные рейсы в страну вылета, что обеспечивала им авиакомпания.
"Начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев на территорию Украины запрещен. Есть четко определенный правительством перечень исключений, касающихся иностранных граждан, которые могут попасть на территорию Украины. На данный момент такая норма, как паломничество, не подпадает под ограничения, введенные правительством. Кроме того, мы не фиксируем какого-то увеличения количества паломников или иностранных граждан, которые бы продолжали следовать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы попасть в Украину именно с целью паломничества", - отметил Демченко.
По его словам, Госпогранслужба фиксировала определенное увеличение количества иностранцев, следующих именно с целью паломничества в Украину, на протяжении нескольких последних дней, до введения ограничений, которые начали действовать в пятницу.
"Сейчас мы не видим, чтобы они массово пытались прибыть к государственной границе Украины", - подчеркнул он.
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ПутинПАМАГИ!!!!
Мальчик Нетаньяха не знает что религия в Израиле-как в средние века- не отделена от государства, и он может приказать хасидам не лезть в Украину. Мальчик Зеленский не знает что он какой -никакой а президент и может приказать хасидов не пускать.
хоть не французский поцелуй
но точно также равнодушным
не оставляет никого
© Михаил Гаевский
На днях паломников не пропускали. Это при том, что до вчерашнего дня никому не надо было подтверждать цель поездки. Дурдом. А с сегодняшнего дня надо вроде бы надо подтверждать (как - не сказано) цель поездки, однако паломников опять же не должны, по правилам, задерживать (не пропускать). Опять дурдом.