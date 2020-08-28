РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14498 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 033 34
Госпогранслужба (5426) паломничество (67) хасиды (251) Демченко Андрей (137)

В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба

В течение последних дней Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Среди таких иностранцев, тем, кто не мог подтвердить цель своей поездки, мы, руководствуясь нормами законодательства о пограничном контроле, могли отказать во въезде. И таких граждан за последние дни было несколько десятков", - сказал спикер "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если граждане следовали через аэропорты, после получения отказа во въезде, они ожидали обратные рейсы в страну вылета, что обеспечивала им авиакомпания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфликт с хасидами в Умани: полиция открыла уголовное производство

"Начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев на территорию Украины запрещен. Есть четко определенный правительством перечень исключений, касающихся иностранных граждан, которые могут попасть на территорию Украины. На данный момент такая норма, как паломничество, не подпадает под ограничения, введенные правительством. Кроме того, мы не фиксируем какого-то увеличения количества паломников или иностранных граждан, которые бы продолжали следовать, начиная с сегодняшнего дня, чтобы попасть в Украину именно с целью паломничества", - отметил Демченко.

По его словам, Госпогранслужба фиксировала определенное увеличение количества иностранцев, следующих именно с целью паломничества в Украину, на протяжении нескольких последних дней, до введения ограничений, которые начали действовать в пятницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!". ВИДЕО

"Сейчас мы не видим, чтобы они массово пытались прибыть к государственной границе Украины", - подчеркнул он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4532
показать весь комментарий
28.08.2020 14:47
+3
а шо, типа, у них могут быть еще какие-то цели, кроме одной?...
показать весь комментарий
28.08.2020 14:37
+3
такі да: від шабату до шабату бГат на@@@єт бГата
показать весь комментарий
28.08.2020 14:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо - есть варианты? В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1107
показать весь комментарий
28.08.2020 14:36 Ответить
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4532
показать весь комментарий
28.08.2020 14:47 Ответить
Так это тот первый. А остальные?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:48 Ответить
а шо, типа, у них могут быть еще какие-то цели, кроме одной?...
показать весь комментарий
28.08.2020 14:37 Ответить
такі да: від шабату до шабату бГат на@@@єт бГата
показать весь комментарий
28.08.2020 14:40 Ответить
а шо такое?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:41 Ответить
Ну что ж, бывает. Пусть потерпят.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:47 Ответить
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1839
показать весь комментарий
28.08.2020 14:48 Ответить
Ой вей......фашисты!
ПутинПАМАГИ!!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 14:49 Ответить
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 719
показать весь комментарий
28.08.2020 14:54 Ответить
Так а эти хасиды как к нам пролезли?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:48 Ответить
К сожалению Украина стала ещё и местом паломничества для секс-туристов. ,,Украина,, у многих в Израиле звучит как имя нарицательное и ассоциируется с дешёвыми украинскими проститутками. В Умани для хасидов создали целые сети борделей
показать весь комментарий
28.08.2020 14:49 Ответить
Украина,, у многих в Израиле звучит как имя нарицательное и ассоциируется с дешёвыми украинскими проститутками/ Президент Израиля Кацав осужден за изнасилование .Кацав вызвал зависть Путина. Во время встречи с премьером Израиля Ольмертом Путин сказал: «Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Мы все ему завидуем!»/ 20 августа 2020 .В Израиле 16-летняя девушка обвинила 30 мужчин в изнасиловании.Нетаньяха заявил что это не просто преступление против девушки, а против человечества./Бабуины,сэр.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:57 Ответить
Кацав їх в Умані гвалтував?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:10 Ответить
Царица Эсфирь имела сексуальные отношения с царем Ахашверошом, а Яэль спала с царем филистимлян Экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни призналась, что секс был частью ее работы. Она отметила, что занималась этим с высокопоставленными арабскими чиновниками для приобретения политических дивидендов. В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся во Францию, будет установлена двуспальная кровать/У многих украинцев Израиль ассоциируется с бабуинами.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:30 Ответить
цель три - натрахаться, нажраться и упиться...
показать весь комментарий
28.08.2020 14:50 Ответить
В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7687
показать весь комментарий
28.08.2020 14:51 Ответить
Цель - закидать бордели купами проклятых долларов!))))
показать весь комментарий
28.08.2020 14:52 Ответить
и на шару желательно... вопрос открыт - какая нормальная путана даст такому одороблу?
показать весь комментарий
28.08.2020 14:57 Ответить
мусора специально с Одессы завозят. чтоб горячие туристы немного напряг снимали, и меньше к нормальным уманчанкам приставали.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:24 Ответить
Ваш пост имеет имеет негативную коннотацию. Вы удивитесь, но весь мир (ну, почти весь) ездит в другие страны как туристы именно за этими тремя целями, но никому не приходит в голову по этим причинам их осуждать или не пропускать через границу. Принципы свободного мира.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Нетаньяху попросил Зеленского не пускать хасидов в Умань/ Зеленский призвал раввинов повлиять на хасидов, чтобы те не ехали в Умань/ Борьба еврейско -нанайских мальчиков.
Мальчик Нетаньяха не знает что религия в Израиле-как в средние века- не отделена от государства, и он может приказать хасидам не лезть в Украину. Мальчик Зеленский не знает что он какой -никакой а президент и может приказать хасидов не пускать.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:50 Ответить
Неправильно всё это, не по понятиям. Это всё-равно как не пускать украинцев на могилу Т.Г.Шевченка
показать весь комментарий
28.08.2020 14:51 Ответить
удар коленом в область паха
хоть не французский поцелуй
но точно также равнодушным
не оставляет никого
© Михаил Гаевский
показать весь комментарий
28.08.2020 15:06 Ответить
можу тільки уявити, який при цьому стояв галас.. Останніми днями Україна відмовила у в'їзді десяткам паломників-хасидів, які не змогли підтвердити мету поїздки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1916
показать весь комментарий
28.08.2020 14:56 Ответить
Паломник-хасид приїхав до нашої країни,і не зміг пояснити мету поїздки. Ну от такий,з пейсами,в капелюсі,одягнутий в жилетку та довгий лапсердак.Тримає у руках тору. Напередодні святкування їх юдейського нового року рош ха шана.І може толком пояснити,а навіщо ж він сюди приїхав. Я вірно зрозумів зміст цього посту?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:07 Ответить
Фошызды
показать весь комментарий
28.08.2020 15:20 Ответить
"В последние дни Украина отказала во въезде десяткам паломников-хасидов, которые не смогли подтвердить цель поездки."

На днях паломников не пропускали. Это при том, что до вчерашнего дня никому не надо было подтверждать цель поездки. Дурдом. А с сегодняшнего дня надо вроде бы надо подтверждать (как - не сказано) цель поездки, однако паломников опять же не должны, по правилам, задерживать (не пропускать). Опять дурдом.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:22 Ответить
Віруючим все це ДСС! Віруючі тим і відмінні від атеїстів, що віра не потребує роздумів, а чому це так, а чому спалили катарів католицькі єпископи, а чи був Бог, а де докази? Тому з ними розмовляти про архітектора ковидла доктора Баріка, про шкідливість вірусів взагалі, їм це так далеко як парафіновій світчі до ламочки Едісона.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:03 Ответить
примерно 2 тысячи уже заехали,. и тут проживают тоже где то 2 тысячи..
показать весь комментарий
28.08.2020 18:26 Ответить
А если закроют для украинцев Ирусалим,что писать потом будете?Что евреи плохие?Не плюй в колодец....
показать весь комментарий
28.08.2020 20:32 Ответить
 
 