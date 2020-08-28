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Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси. - Ред.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - подчеркнул он.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении Президента России Владимира Путина. - Ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (на Западе. - Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, - сказал Лукашенко. - Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией".

Говоря о военной угрозе Лукашенко подчеркнул, что она действительно существует.

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. - Ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - сказал он. - Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать".

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - отметил он.

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Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - подчеркнул он.

Лукашенко также провел параллели с ситуацией на начало Великой Отечественной войны, когда "Советскую армию убаюкали и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию": "Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину".

"Не волнуйтесь. Это мои проблемы, и я их буду решать. Но здесь (на местах. - Ред.) вы должны решить проблему, ибо мы лишимся всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим", - подчеркнул он.

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Лукашенко также рассказал, как связался с Президентом России и обрисовал ему обстановку. "У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой, - заверил он. - Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства".

Он также подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России.

"Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", - резюмировал Лукашенко.

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Топ комментарии
+39
Оно реально ******** на всю голову...вернее они обои..с ******..
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28.08.2020 15:01
+22
Картофельный таракан усы растопорщил, хорохорится..
А кремлевская крыса от счастья, что уже пожирает таракана, аж попискивает.
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28.08.2020 15:15
+21
Полностью согласен, что они ОБОИ. Токо их не наклеивать нужно, а вешать. Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий - Цензор.НЕТ 5588
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28.08.2020 15:04
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А ведь луке все эти годы удавалось прикидываться нормальным.
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28.08.2020 16:09 Ответить
Только врачи, этого не заметили! И справка тоже есть, ещё с тех времён...
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28.08.2020 16:17 Ответить
Да, ось так, створюємо резерви і оточуємо НАТО. 18 ліктаків, пардон цілих F-16, десь там на підльоті. А в цей час з боку Моськви тихесенько заходять окупанти. Це вам дурні білоруси не війська Групи Центр, і це не на два роки, а років на 20-30-ть. Ставайте на коліна і вітайте монголо-татарів на рідних вам російських танках. Гасіть світло.
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28.08.2020 16:16 Ответить
Я купил машину заграничную
На границе Польши и Литвы.
Деньги за нее отдал приличные,
Плюс налог таможни и братвы.

А дорога дальняя, туманная,
А в лесах разбойники кишат.
И купил я у бомжа вокзального
Автомат системы ППШ.

Только мне еще и ночью двигаться,
Ну, как я в засаду попаду.
Тут из автомата не отбиться мне,
Ни за грош с машиной пропаду.

Но у нас закваска-то совковая:
Тот, кто ищет, тот всегда найдет.
Вот и я достал почти что новенький
Станковый двуручный пулемет.

Ехал я, во всем себе отказывал,
Позабыл про отдых и еду.
По пути знакомства не завязывал,
Даже оправлялся на ходу.

Но однажды ночью у Пердыщенска,
Слава Богу, что не дал заснуть,
На меня, стволами ощетинившись,
Душегубцы преградили путь.

Я не стал просить капитуляции,
А пальнул по ним из всех стволов,
Только гильзы по салону кляцали,
И затвор мне вышиб семь зубов.

А когда я двинулся навстречу им,
Вместо душегубцев и врагов,
На дороге оказалось четверо
Мелко нашинкованных коров.

И когда за мною по пригорочкам
Полсела на тракторах гналось,
Думал я "Вот взял бы я шестерочку,
Мне б оно дешевле обошлось."
(с)
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28.08.2020 16:18 Ответить
слил страну оккупанту, а у оккупанта руки чешутся еще что нибудь на халяву спи..ть.
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28.08.2020 16:22 Ответить
и от хто б мог вангонуть, шо мы все будем свидетелями рождения фашизма нового типа - руцкомирского.
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28.08.2020 16:22 Ответить
Не выдумывайте! Фашизм как и комунизм и прочии ...измы - это детёныши кацапизма, которому более 500 лет! А Гитлер, просто ученик лень inа и срал inа...
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28.08.2020 16:39 Ответить
Всё, Бацька ухватил Путина за яйца!
Никуда Путя не денется, профинансирует все бзики!
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28.08.2020 16:35 Ответить
"Мы понимаем..."-одна голова на двоих, и та с кокардой.
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28.08.2020 16:52 Ответить
Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 3308
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28.08.2020 16:53 Ответить
лучше бы Московство почитал, чем хорошо изучать историюю
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28.08.2020 16:55 Ответить
усатая комуняцкая Шлюшка возомнил себя фараоном, хочет своему Дегенерату колиньке кресло по наследству оставить!!!!
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28.08.2020 17:01 Ответить
"И мы с ним договорились." В принципе можно было больше и не словоблудить) А то гонору будто он регулярные войска НАТО уже месяц как сдерживает на границе всей мощью беларуской армии))
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28.08.2020 17:01 Ответить
Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 4444
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28.08.2020 17:11 Ответить
Якщо його народ вірить, чи повірить у таку наглу, безглузду маячню...про ядерні бомби, танки на кордонах для захоплення та ін...а також у братню любов та дружбу Путіна, як рятувальника Беларусі та захисника від Западу - такий народ не заслуговує свободи та демократії... Боріться -поборете!!
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28.08.2020 17:37 Ответить
Ага, ядерная бомба на подвеске у истребителя F 16 И это главнокомандующий. С интеллектом табуретки
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29.08.2020 10:55 Ответить
Каким боком сюда Поршенко? Абы пи**ануть что нибудь?То что ты имел возможность выбрать себе идиота говорит о том,что ты просто пи**дло.
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28.08.2020 18:12 Ответить
пукнуло, рузькэ?
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28.08.2020 18:20 Ответить
Пукнулось (с)
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28.08.2020 18:27 Ответить
Е:ьанутый ты парниша. типичн кацапский лаптеногий организм.
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28.08.2020 18:32 Ответить
Знакомая риторика. Кремлевские технологи особо не изощряются.
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28.08.2020 18:26 Ответить
Таракан пытается скот совковый накормить прошлогодними помоями. Но сябры могут сожрать - на то они и холопье крепостное, что насыпали в корыто, то и жрут.
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28.08.2020 18:28 Ответить
Неужели белорусы в массе настолько тупые, что проглотят этот Кровавый Оскал Импириализьма третьей свежести?
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28.08.2020 18:40 Ответить
Нашел тоже хитрозачесанный интересный рынок для ЕС - 9млн. полунищего населения ...
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28.08.2020 18:50 Ответить
не прозеваем, а просрем
не огорчайтесь, уже просрали
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28.08.2020 19:19 Ответить
Якщо народ спить то Бог війну посилає, щоб проснулись.
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28.08.2020 20:24 Ответить
Это прозвучало как: я и кардинал.
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28.08.2020 20:34 Ответить
Гадину луку даже гадиной называть нельзя,за гадюк и ужей обидно. Они Божьи создания,а лука-сатана и тварь.
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28.08.2020 20:42 Ответить
Не думав,що вусатий Тарган....така сволота кінчена!
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28.08.2020 20:42 Ответить
А возможно у него в бульбохранилище ядерное оружие есть? Уж больно он грозный, как шкет за спиной гопника.
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28.08.2020 20:59 Ответить
Шо за бессвязный бред воспалённого мозга?!Напоминает Проханова летящнго в горящем танке по Хрещатику.За тебя и за Пуйла сябры воевать с мифическим врагом,обитающим лишь в твоей голове,не подпишутся.Один пойдёшь в атаку на НАТО?Чи Пуйло, как всегда,по старой чекисткой традиции сзади в спину шпалер тыкать будет и подгонять? Лукашенко: Ми з Путіним розуміємо, що якщо проґавимо, то Білорусь може перетворитися на театр бойових дій - Цензор.НЕТ 6715
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28.08.2020 21:14 Ответить
АХХАХАХАХАХАА!!!!
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28.08.2020 21:38 Ответить
Союзного государства..............
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28.08.2020 23:33 Ответить
А КТО НАПАДАЕТ !!!
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28.08.2020 23:34 Ответить
Перед тем как войти в любую дверь, лукашенко дает залп картечью и кидает наступательную гранату, потому что по его словам - "Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать"
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29.08.2020 07:27 Ответить
Он больной
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29.08.2020 10:07 Ответить
да путин дает врагам просраться в венесуэле выиграл в сирии асад так и остался а как дышали помню асад должен уйти все ушли ассад остался даже смешно както стало
вот и беллорусию удержал и с короновирусом послал их в жопу вообшен путин круто выигрывает а враги человечества и людоеды идут лесом
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29.08.2020 20:03 Ответить
Соединяйтесь в Союзное государство, одно большое тоталитарное государство.
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31.08.2020 10:47 Ответить
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