Лукашенко: Мы с Путиным понимаем, что если прозеваем, то Беларусь может превратиться в театр боевых действий

За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет.

Об этом захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси. - Ред.) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - подчеркнул он.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении Президента России Владимира Путина. - Ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил Лукашенко.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (на Западе. - Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, - сказал Лукашенко. - Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией".

Говоря о военной угрозе Лукашенко подчеркнул, что она действительно существует.

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. - Ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - сказал он. - Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать".

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - отметил он.

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Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - подчеркнул он.

Лукашенко также провел параллели с ситуацией на начало Великой Отечественной войны, когда "Советскую армию убаюкали и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию": "Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину".

"Не волнуйтесь. Это мои проблемы, и я их буду решать. Но здесь (на местах. - Ред.) вы должны решить проблему, ибо мы лишимся всего вот этого богатства, которое мы сейчас видим", - подчеркнул он.

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Лукашенко также рассказал, как связался с Президентом России и обрисовал ему обстановку. "У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой, - заверил он. - Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства".

Он также подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Россия спасает не столько Беларусь, ведь угроза есть и в отношении самой России.

"Президент России, это понимая, защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию", - резюмировал Лукашенко.

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