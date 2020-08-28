РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14498 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Революция в Беларуси
6 614 70
Беларусь (7524) Литва (2131) транспорт (1738) Мининфраструктуры (935)

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение Республикой Беларусь запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.

"Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обещает ответить на санкции других стран: "Зажрались. Поэтому поставим на место"

Как сообщалось, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море. Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
А вы в ответ закройте транзит из Одессы...и пусть это чмо лука через паРашу возит...а мы через Польшу....и посмотрим кто больше потеряет..
показать весь комментарий
28.08.2020 15:20
+14
А Беларусь не пострадает если Украина закроет свои порты для ее товаров? В любой торговой войне есть "пострадавшая" сторона. Транзит он хоть через Беларусь, хоть через Польшу остается транзитом. К тому же Литва, Польша и Украины участницы ВТО, а Беларусь нет. Не думаю, что Беларусь что-то выиграет от этого запрета
показать весь комментарий
28.08.2020 15:24
+12
Україна може заборонити експорт товарів з Білорусі і це буде дуже боляче для Лукашенка!
показать весь комментарий
28.08.2020 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это уже другой вопрос, об этом Лука не сказал
показать весь комментарий
28.08.2020 15:18 Ответить
Україна може заборонити експорт товарів з Білорусі і це буде дуже боляче для Лукашенка!
показать весь комментарий
28.08.2020 15:20 Ответить
да, если еще и так Лука сам сделает, белорусы они будут страдать еще больше за всех, все понемногу, а Беларусь по сумме по полной программе
показать весь комментарий
28.08.2020 15:21 Ответить
кстати, очень дофига продуктов, на которых написано "Белорусский продукт" - сделано в Жмеринке Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2948
показать весь комментарий
28.08.2020 15:44 Ответить
все равно жмеринский продукт по вкусу и качеству будет лучше белорусского, белорусы там экономят на всем - сырье дешевое некачественное - такой и продукт, они играют на демпинге - им лишь бы сбыть свой товар
показать весь комментарий
28.08.2020 15:52 Ответить
это называется Лука лезет в зал... в бутылку
показать весь комментарий
28.08.2020 15:23 Ответить
и даже голимое гомельское сливочное масло по 19 гривен за пачку в киевских ларьках может пропасть... мы переживем...торговые войны - затянуть пояса белорусам туже всего))
показать весь комментарий
28.08.2020 15:30 Ответить
Что ты маслом назвал, там сливочным маслом и не пахнет. Продукты скурвились, лет 15 как уже.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:01 Ответить
все равно оно продается как сливочное масло, и оно хуже украинского намного, его берут лишь для жарки на сковороде
показать весь комментарий
28.08.2020 16:06 Ответить
Україні вигідно обмежети білоруський експорт, щоб дати своїм виробникам більше заробити! Тому Лукашенко грає з вогнем.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:08 Ответить
хай грає та наривається...
показать весь комментарий
28.08.2020 16:13 Ответить
А вы в ответ закройте транзит из Одессы...и пусть это чмо лука через паРашу возит...а мы через Польшу....и посмотрим кто больше потеряет..
показать весь комментарий
28.08.2020 15:20 Ответить
А з Польшею домовитись про транзит не думали?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:21 Ответить
Киев - Вильнюс через Минск 742 км. через Люблин 1173 км. расходы будут, но не критичные.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Одесса-Минск 998 км...
Новоросийск-Минск 1632 км..

Ну что лука? Еще есть желание закрыть транзит??
показать весь комментарий
28.08.2020 15:36 Ответить
тут не только расстоянием считается. Еще 4 фактора:
- в Польше горючее дороже чем в Беларуси. Стоимость 1 тонна*км вырастет.
- в ЕС действует закон что когда фура въезжает на территорию ЕС, то водитель должен получать зарплату не ниже чем в той стране ЕС. Соответственно вырастут расходы на водителей. + жесткое ограничение - не более 8 часов за рулем на 1 водителя, отдых не менее 8 часов - проверяется все по тахометру. Накинь соответственно + 1 день пути.
- очереди на въезд из Польши и также на въезд когда фура идет назад - больше чем на границе с Беларусью. Накинь еще минимум 1 день дороги со всем сопутствующим.
- техническое состояние. Если фура не соответствует нормам ЕС, ее не пустят. Надо соответственно больше денег вкладывать в ТО.
В общем, подорожание перевозок будет раза в 2.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:50 Ответить
Ничего. Злее будем/! Давно пора изолировать Белорусь. Они нам еще за Гриба ответят!
показать весь комментарий
28.08.2020 15:54 Ответить
не, ну я тоже думаю что ничего не случится. У Украины, в отличие от Беларуси, есть свой порт - Одесса. Переживем.
Но надо просто понимать расклад и не кричать, как некоторые наши сограждане - "насрать! шапками закидаем!" Торговая война с Беларусью затронет кошелек каждого, и тех кто кричит "шапками закидаем!" и тех кто это понимает, хотя и не критично.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:59 Ответить
Украина войны не начинает, однако пора уже адекватно реагировать на шантаж и угрозы союзного ***** диктаторского государства.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:15 Ответить
А Литва зараз без цього всього просто так пускає?
показать весь комментарий
28.08.2020 17:33 Ответить
да, согласен, ТО выкидываем т.к. оно и так есть. А вот крюк через Польшу, покупка бензина в Польше, лишние 1-2 дня остаются.
показать весь комментарий
28.08.2020 17:36 Ответить
Если давать много неумных советов - то может и закрыть
показать весь комментарий
28.08.2020 15:22 Ответить
Самый "умный" советник это ***** Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9882. Правда?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:25 Ответить
Не знаю, вам виднее
показать весь комментарий
28.08.2020 19:43 Ответить
чей будешь?
показать весь комментарий
29.08.2020 12:38 Ответить
Я не холоп, чтобы быть чьим-то.
Не меряйте своими мерками
показать весь комментарий
29.08.2020 15:04 Ответить
Ти руцьке цап-відбувайло. Цього досить
показать весь комментарий
29.08.2020 17:23 Ответить
Дурак ты
показать весь комментарий
30.08.2020 00:49 Ответить
Промовила мокшанська пика. Йди у дупу кацапська наволочь
показать весь комментарий
30.08.2020 08:06 Ответить
Я б вас послал, да вижу вы оттуда))
показать весь комментарий
30.08.2020 09:43 Ответить
Це вкрадене. Нічого власного, Йолопе, для кацапів, щось вкрасти не новина. Проте путін - *****. Ла-ла-ла!
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9143
показать весь комментарий
30.08.2020 09:55 Ответить
Чудь Залесская, лучше расскажи про "трактористов" Донбасса
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5591
показать весь комментарий
30.08.2020 10:03 Ответить
А Беларусь не пострадает если Украина закроет свои порты для ее товаров? В любой торговой войне есть "пострадавшая" сторона. Транзит он хоть через Беларусь, хоть через Польшу остается транзитом. К тому же Литва, Польша и Украины участницы ВТО, а Беларусь нет. Не думаю, что Беларусь что-то выиграет от этого запрета
показать весь комментарий
28.08.2020 15:24 Ответить
геморрой себе выиграет.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:31 Ответить
Передайте олухам из минифраструктуры, что грузы из литовских портов можно спокойно пустить в Украину через Польшу.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:24 Ответить
Значит так, усатая ты сволочь, если ты этакое отчебучишь, то в жизнь больше не куплю щупальца кальмаров производства Беларусь, понял?!
показать весь комментарий
28.08.2020 15:24 Ответить
А как же мороженое "бяроза"
показать весь комментарий
28.08.2020 15:27 Ответить
А я давно уже от беларуских креветок отказался Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8842
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 964
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1148 Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8920
показать весь комментарий
28.08.2020 15:51 Ответить
Из солидарности с Вами тоже откажусь от белорусских креветок . Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7297
показать весь комментарий
28.08.2020 16:24 Ответить
Ну всё, капут тогда агрофюреру))дело можно сказать в шляпе.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:33 Ответить
У Луки вообще с мозгами дружба разладилась? Зачем полякам и литовцам Чёрное море для торговли с Россией, если Балтика "под боком"? Или он думает, что финны и эстонцы тупее него и не пропустят их суда в Финский залив?...
показать весь комментарий
28.08.2020 15:25 Ответить
Лука не такой дурак как хотелось бы, к сожалению.
Порты Прибалтики сильно страдают от снижения грузопотока. Клайпеда - вообще отдельная песня, город где половина населения - ватное кацапье, и основной источник дохода - порт. Уже сейчас они там потеряли до 30% грузопотока.
Лука давит на больную мозоль.
То шо он себе яйки прищемил при этом - его не особо волнует, вон Сев.Корея или Венесуэла живут вообще без торговли с соседями и ничего, так что у Луки есть запас прочности.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:56 Ответить
Не все виды грузов можно и выгодно возить по морю.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:46 Ответить
Слова Луки касались моря... Это раз... Беларусь не контролирует латвийскую границу... Это два... Через Даугавпилс и Резекне прямая ж/дорога на Псков... Я думаю, поляки и литовцы договорятся с латышами...
показать весь комментарий
28.08.2020 20:21 Ответить
Є Польща
показать весь комментарий
28.08.2020 15:25 Ответить
В этом случае пострадает Беларусь, а подхарчится Польша... Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 4691
показать весь комментарий
28.08.2020 15:26 Ответить
А вы хотите обижать Луку, который вам ничего плохого не сделал и не страдать?
показать весь комментарий
28.08.2020 15:27 Ответить
здрисни, сепар+зажоп нафіг
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Нда... Дебилизм - неизлечим. Только ампутация головы
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Так і так закриють, як не Лука, так *****, коли анексує Білорусь.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:28 Ответить
є думка, що ***** не взмозі анексувати всю Білорусь, а лише може роздмухати там війну и зробити десь лінію фронта
показать весь комментарий
28.08.2020 15:33 Ответить
Набридло вже це "А то путын нападе " у рsзних варsацsях.
Нах пsшли у владу, якщо нездатнs Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 8399
показать весь комментарий
28.08.2020 15:28 Ответить
В этой Мининфрастуктуре географию учили?
В Литве не порты, а всего один порт - Клайпеда, который расположен недалеко от польской границы. Так шо транзит в Литву через Порльшу - не намного длиннее.
Я сам пару лет назад ездил в Литву на машине именно через Польшу. Нормально.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:29 Ответить
Нужно закрыть весь транзит для белорусов, пусть через рашку везут.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:33 Ответить
у Білорусі взагалі немає виходу до моря, у відповідь Україна і Литва перекриють транзит білорусі... якщо там, Лука і ко, зовсім безмозглі. можуть все що завгодно зробити... але їм будуе набагато болючіше.
показать весь комментарий
28.08.2020 15:34 Ответить
На біду , повеземо через Польщу . Якщо цей недоумок , закриє дорогу полякам , то гарантовано отримає закриття транзиту через Польщу на захід в Європу. Білоруси , постійно , возять товари з Іспанії , Франції , Німеччини і т.д до Росії Це їх козир . Для того , щоб таракан здох , більш нічого не потрібно . Брати - москалі , тут їм не помічники . Росіюшка , заплаче . Залишиться без товарів . Головні доставки вантажів з Європи роблять для них прибалти , поляки і білоруси До Словаччини , Угорщини , Італії ми закриємо транзит.Тому , у таракана ,як завжди словесний понос .
показать весь комментарий
28.08.2020 15:35 Ответить
Херня вопрос , польский транзіт ще ніхто не відміняв
показать весь комментарий
28.08.2020 15:38 Ответить
Росія, підтримавши Лукашенка, відтепер несе відповідальність за його садизм і насильство; за понівечених, затриманих, зниклих безвісти. Росія несе відповідальність за його готовність перетворити Білорусь на сталінградський плацдарм війни із Заходом.
Білорусь дозволила Путіну повернути місце у вищій лізі. Куди тепер глобальному Концерту без російського президента. Але нам ще належить дізнатися ціну умиротворення Білорусі.
Втім, не будемо списувати Захід. Так, ліберальні демократії не вирішили білоруську проблему. Але Білорусь має в Європі лобістів в особі балтійсько-нордичного блоку плюс Польща. Десятки тисяч людей у Литві, які встали в живий ланцюг, щоб підтримати білоруський протест, - це фактор моральної сили. Західна машина розвертається повільно. Але зупинити її важко, коли вона почне рух. Питання в тому, чи готова вона почати рух. Питання в тому, скільки білорусам чекати, поки машина почне рух!
А поки світ буде дивитися на Росію через призму Білорусі. Раз Кремль узяв на себе роль "рішальника" і приготував для білорусів силовий "резерв".
І ще: як Кремль може допомогти вирішити конфлікт між народом і диктатором у Білорусі, якщо не може вирішити свій конфлікт з народом в Хабаровську?! Чи Білорусь - репетиція перед вирішенням російських проблем? https://gazeta.ua/blog/53809/bilorus-stala-testom-dlya-zahodu-vin-jogo-provaliv
показать весь комментарий
28.08.2020 15:38 Ответить
Вот и не надо лезть в дела Беларуси. Пусть сами у себя разбираются. Ато у нас любят всем вокруг советовать и поучать, хотя сами со всех сторон обосрались.
показать весь комментарий
28.08.2020 16:00 Ответить
Есть какие то доказательства что Украина "лезет в дела" Беларуси кроме воплей на кисель-тв?
показать весь комментарий
28.08.2020 16:09 Ответить
Кто кому перекроет, чем кто ответит - дело тёмное...
показать весь комментарий
28.08.2020 16:03 Ответить
Tak cerez Polsu mozno vam otpravliat gruz v Litvu ili naooborot vi nam,tut net problem.A v port ********,tak tolko moriam i mozno,priciom tut Belorus u kotorogo netu moria
показать весь комментарий
28.08.2020 16:07 Ответить
Грузы из Украины идут в Клайпеду в порт железной дорогой, через Польшу другая жд колея, и если заходить через Польшу то до Гланьска уже будет ближе чем до Клайпеды.
Минус 200-300 мил евро для вашего бюджета только от потери украинских грузов.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:10 Ответить
Nenzaju sto iz Ukraini vobce sli gruzi v Kalipedu,pervi raz ob etom uslisal Україна може постраждати, якщо Білорусь закриє транзит через свої території в порти Литви, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 7565
показать весь комментарий
28.08.2020 19:23 Ответить
Если Белорусь "полезет в бутылку" в плане транзита то будет вариться "в собственном соку". Точнее в "кацапском котле" и все возможности для маневров мгновенно исчерпаются. А это значит что Беларусь будет жить хуже Крыма и "Луганды". Такова судьба всех оккупированных РФ территорий. Хотя ... а что они видели кроме картошки? Может им для счастья нужны только "совковый колхоз" и драники, а свобода и процветание это не для них. *****, безусловно, начнет "очередное наступление" с территории Беларуси для того чтобы ответный удар был именно по Беларуси...
показать весь комментарий
28.08.2020 16:08 Ответить
А вы не покупайте у беларуси бензин и дизтопливо и им прйдёт пипец!! А вообще это дешёвые понты сельского агронома Лукашенко и его пророссийских дебилов из кабмина!! И так в беларуси 30% промышленности не работает!!
показать весь комментарий
28.08.2020 17:26 Ответить
Тогда Таракан сам будет хавать всю мясо-молочку идущую в Украину.
показать весь комментарий
28.08.2020 18:42 Ответить
Не знаю,в чому вигода співробітництва з Білоруссю? Морозиво та холодильники...треба самим вже робити нормальні,а от авто з Литви вже давно наші ганяють через Польщу. Ех,Тарган...ти не бацька,а Гнида московська!
показать весь комментарий
28.08.2020 20:46 Ответить
Не пострадает.Как моряк говорю.Надо вам,неучам,не в порты возить,а из портов.Полундра,короч.🖕
показать весь комментарий
28.08.2020 22:07 Ответить
 
 