Украина может пострадать, если Беларусь закроет транзит через свои территории в порты Литвы, - Мининфраструктуры
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Министерство инфраструктуры Украины отмечает, что возможное введение Республикой Беларусь запрета на транзит грузов по своей территории в порты Литвы негативно отразится на украинских транспортных потоках.
"Украина может пострадать только в том случае, если беларуская сторона запретит транзит через свои территории в порты Литвы", - отметили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по мнению Мининфраструктуры, решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть территорию страны для транзитных грузов из Польши и Литвы в Китай и Россию не повлияет на украинские транспортные потоки.
Как сообщалось, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши: по его словам, "поляки и литовцы" будут торговать с Россией через Черное море. Лукашенко также заявил, что Беларусь откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции
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зал...в бутылку
Новоросийск-Минск 1632 км..
Ну что лука? Еще есть желание закрыть транзит??
- в Польше горючее дороже чем в Беларуси. Стоимость 1 тонна*км вырастет.
- в ЕС действует закон что когда фура въезжает на территорию ЕС, то водитель должен получать зарплату не ниже чем в той стране ЕС. Соответственно вырастут расходы на водителей. + жесткое ограничение - не более 8 часов за рулем на 1 водителя, отдых не менее 8 часов - проверяется все по тахометру. Накинь соответственно + 1 день пути.
- очереди на въезд из Польши и также на въезд когда фура идет назад - больше чем на границе с Беларусью. Накинь еще минимум 1 день дороги со всем сопутствующим.
- техническое состояние. Если фура не соответствует нормам ЕС, ее не пустят. Надо соответственно больше денег вкладывать в ТО.
В общем, подорожание перевозок будет раза в 2.
Но надо просто понимать расклад и не кричать, как некоторые наши сограждане - "насрать! шапками закидаем!" Торговая война с Беларусью затронет кошелек каждого, и тех кто кричит "шапками закидаем!" и тех кто это понимает, хотя и не критично.
Не меряйте своими мерками
Порты Прибалтики сильно страдают от снижения грузопотока. Клайпеда - вообще отдельная песня, город где половина населения - ватное кацапье, и основной источник дохода - порт. Уже сейчас они там потеряли до 30% грузопотока.
Лука давит на больную мозоль.
То шо он себе яйки прищемил при этом - его не особо волнует, вон Сев.Корея или Венесуэла живут вообще без торговли с соседями и ничего, так что у Луки есть запас прочности.
Нах пsшли у владу, якщо нездатнs
В Литве не порты, а всего один порт - Клайпеда, который расположен недалеко от польской границы. Так шо транзит в Литву через Порльшу - не намного длиннее.
Я сам пару лет назад ездил в Литву на машине именно через Польшу. Нормально.
Білорусь дозволила Путіну повернути місце у вищій лізі. Куди тепер глобальному Концерту без російського президента. Але нам ще належить дізнатися ціну умиротворення Білорусі.
Втім, не будемо списувати Захід. Так, ліберальні демократії не вирішили білоруську проблему. Але Білорусь має в Європі лобістів в особі балтійсько-нордичного блоку плюс Польща. Десятки тисяч людей у Литві, які встали в живий ланцюг, щоб підтримати білоруський протест, - це фактор моральної сили. Західна машина розвертається повільно. Але зупинити її важко, коли вона почне рух. Питання в тому, чи готова вона почати рух. Питання в тому, скільки білорусам чекати, поки машина почне рух!
А поки світ буде дивитися на Росію через призму Білорусі. Раз Кремль узяв на себе роль "рішальника" і приготував для білорусів силовий "резерв".
І ще: як Кремль може допомогти вирішити конфлікт між народом і диктатором у Білорусі, якщо не може вирішити свій конфлікт з народом в Хабаровську?! Чи Білорусь - репетиція перед вирішенням російських проблем? https://gazeta.ua/blog/53809/bilorus-stala-testom-dlya-zahodu-vin-jogo-provaliv
Минус 200-300 мил евро для вашего бюджета только от потери украинских грузов.