Сытник: Из "Приватбанка" вывели около $10 млрд. Решения ВАКС - прямой путь к их возвращению

Директор Национального антикоррупционного бюро рассказал о ходе дела "Приватбанка", которое он называет самым сложным в его практике.

Об этом он заявил в интервью радио "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего Сытник подтвердил, что сумма денег, выведенных из "Приватбанка" до его приватизации, исчисляется миллиардами долларов. В частности, он сказал, что озвученная ранне журналистами цифра в районе $10 млрд правдивая.

"Эту сумму я услышал впервые, именно 10 млрд долларов, но там как раз миллиарды долларов по различным подсчетам, как раз это где-то приближается к этой цифре", - отметил Сытник.

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Он добавил, что для возвращения этих денег в Украину необходимы выводы экспертов о том, что деньги были выведены из "Приватбанка" и куда они были направлены после. Только после получения таких выводов, говорит Сытник, ВАКС сможет начать рассмотрение данного дела и принимать решения по нему.

"Мы постоянно получаем информацию из-за рубежа, так как по этому делу очень большое количество международно-правовых поручений. Это предоставляется экспертом для того, чтобы... финал будет такой или мы, следствие, доказываем, что эта ориентировочная сумма убытков, которая по-разному там называется, она устанавливается экспертным путем и это прямой путь к финальному документу по делу - это подозрение, соответственно с направлением в суд", - отметил Сытник.

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Директор НАБУ при этом подчеркнул, что найти, где осели украденные деньги не сложно, однако чтобы вернуть их как раз и нужно иметь решение ВАКС.

"Найти деньги и имущество сейчас не является большой проблемой... Если эти дела (о выведенных средствах. - Ред.) начнут двигаться и начнутся приговоры, то это прямой путь для возвращения средств, потому что в действительности средств заблокировано и арестовано очень много как в Украине, так и за ее пределами. Но то, что мы возвращаем государству, основной механизм возврата, - это добровольное возмещение. Основные ресурсы, которые нами заблокированы, их вернуть возможно, когда будут решения судов соответствующие", - пояснил Сытник.