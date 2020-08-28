Сытник: Из "Приватбанка" вывели около $10 млрд. Решения ВАКС - прямой путь к их возвращению
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Директор Национального антикоррупционного бюро рассказал о ходе дела "Приватбанка", которое он называет самым сложным в его практике.
Об этом он заявил в интервью радио "НВ", передает Цензор.НЕТ.
Прежде всего Сытник подтвердил, что сумма денег, выведенных из "Приватбанка" до его приватизации, исчисляется миллиардами долларов. В частности, он сказал, что озвученная ранне журналистами цифра в районе $10 млрд правдивая.
"Эту сумму я услышал впервые, именно 10 млрд долларов, но там как раз миллиарды долларов по различным подсчетам, как раз это где-то приближается к этой цифре", - отметил Сытник.
Он добавил, что для возвращения этих денег в Украину необходимы выводы экспертов о том, что деньги были выведены из "Приватбанка" и куда они были направлены после. Только после получения таких выводов, говорит Сытник, ВАКС сможет начать рассмотрение данного дела и принимать решения по нему.
"Мы постоянно получаем информацию из-за рубежа, так как по этому делу очень большое количество международно-правовых поручений. Это предоставляется экспертом для того, чтобы... финал будет такой или мы, следствие, доказываем, что эта ориентировочная сумма убытков, которая по-разному там называется, она устанавливается экспертным путем и это прямой путь к финальному документу по делу - это подозрение, соответственно с направлением в суд", - отметил Сытник.
Директор НАБУ при этом подчеркнул, что найти, где осели украденные деньги не сложно, однако чтобы вернуть их как раз и нужно иметь решение ВАКС.
"Найти деньги и имущество сейчас не является большой проблемой... Если эти дела (о выведенных средствах. - Ред.) начнут двигаться и начнутся приговоры, то это прямой путь для возвращения средств, потому что в действительности средств заблокировано и арестовано очень много как в Украине, так и за ее пределами. Но то, что мы возвращаем государству, основной механизм возврата, - это добровольное возмещение. Основные ресурсы, которые нами заблокированы, их вернуть возможно, когда будут решения судов соответствующие", - пояснил Сытник.
Пожалуйста, подождите...
Общая же сумма, которую ФРС насчитала у прачки-коломойши - более 674 млрд.долл..
Например, в Ландромате:
Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Помню, кажется в 2014-м или 15-м году, когда только начали говорить о чистке банковской системы, по сети ходила цитата от коломойши: "Да если я захочу, я обвалю банковскую (или финансовую) систему Украины".
Вполне себе мог, если бы не "враги народа" Яресько и Гонтарева.
Всё возможно, но при этом преЗеденте!
А шо там сложного? - сходи в Игорь Валеричу и спроси. Или в ОП к бубачьке
Мне всегда "нравилась" такая безличная форма сообщения. Это еще с советских времён тянется.
ПРЕЗИДЕНТ- ПЕРЕКРОЙ КОРМУШКУ ГАДАМ!!!! ХОЧУ КАК ФИНЛЯНДИИ - СЛАБО ВАМ?
Особенно если вспомнить - что коломойша выводил деньги (в т.ч.) через офшоры... зеленского.. за что вовОчко получил 41+ млн.долл "за участие"
не удивлюсь если одной из них окажется фамилия зеленских или там мендесон..
оба затратные....
А еще есть Укрнафта, Укртатнафта, ГОКи, АЗС и куча другого бизнеса!
Можно только гадать сколько он там накомуниздил!?
а Зеля конечно не пойдёт против хозяина
Про яке повернення може бути мова, якщо все відбулося з гідністю та під пильним оком банку Нації, жоден видатний діяч якого ще ні разу серйозно не постраждав?
І болт здоровий шукала!
будет теперь изображать бурную деятельность в борьбе с братанами
ждем продолжения