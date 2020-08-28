Осенью Рада рассмотрит законопроекты о референдуме, инвестиционных нянях и проект бюджета на 2021 год, - "слуга народа" Мошенец

"Слуга народа" Елена Мошенец рассказала, какие законопроекты собирается рассмотреть Верховная Рада осенью. Новая сессия ВР начинается 1 сентября.

Об этом Мошенец рассказала в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Главные законодательные инициативы, которые были перенесены с прошлой сессии, - это целый блок экономических вопросов. Первый закон, который я бы выделила и который требует рассмотрения во втором чтении, - это закон о так называемых инвестиционных нянях, инициированный и внесенный президентов. В первом чтении он был принят летом, и я знаю, что к нему внесено очень много правок. Также требуют принятия законы о локализации и об индустриальных парках", - сказала она.

Также Мошенец отметила, что впервые нынешний парламент самостоятельно составит бюджет на следующий год.

"До 15 сентября должен быть подан проект бюджета на 2021 год. Важный момент, что это будет наш первый самостоятельный бюджет, а не как в прошлом году, когда у нас были наработки от предыдущей власти, так как бюджетный процесс начинается с начала года. Это будет наш первый бюджет, и надеюсь, мы уделим ему много внимания и примем его быстро и беспроблемно", - сказала она.

Еще один важный закон, который рассмотрит Рада, - это закон о референдуме.

"Особого внимания требует закон о народовластии, принятый в первом чтении. Очень много споров относительно этого закона, и думаю, что мы его наконец-то примем, и украинцы смогут инициировать определенные вопросы на референдуме и, что тоже важно, отозвать депутата в зависимости от того, довольны ли они его работой", - рассказала депутат.

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