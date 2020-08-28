Соратница Тихановской Колесникова открещивается от денег ЕС: "Мы их никогда не просили, для нас это подстава"

Заявления представителей Евросоюза о намерении выделить 53 млн евро для белорусского народа и передать их Координационному совету оппозиции играет на руку президенту Александру Лукашенко, члены совета не хотят иметь никакого отношения к этим деньгам

Об этом заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума КС Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ.

"Нас, конечно, беспокоит, например, заявление Евросоюза вчера о том, что Координационному совету выделяются 53 млн (евро), и мы будем их распределять. Это такой очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ... Мы очень сильно удивились. Это как раз те заявления Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко", - сказала Колесникова.

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Она выразила надежду на то, что представители Евросоюза дадут пояснения по поводу этой ситуации. "Потому что, это, конечно, для нас подстава", - отметила представитель белорусской оппозиции.

"На нас заводится уголовное дело, нам говорят про вмешательство со стороны других стран, и тут нам Евросоюз говорит: мы вам дадим 53 миллиона. Конечно же, мы их никогда не просили и мы не будем иметь никакого отношения", - подчеркнула Колесникова.

Накануне на неформальной встрече глав МИД ЕС в Берлине член Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгейи сказал журналистам, что "ЕС мобилизует 53 млн евро в помощь белорусскому народу".