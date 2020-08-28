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Соратница Тихановской Колесникова открещивается от денег ЕС: "Мы их никогда не просили, для нас это подстава"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Соратница Тихановской Колесникова открещивается от денег ЕС:

Заявления представителей Евросоюза о намерении выделить 53 млн евро для белорусского народа и передать их Координационному совету оппозиции играет на руку президенту Александру Лукашенко, члены совета не хотят иметь никакого отношения к этим деньгам

Об этом заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума КС Мария Колесникова, передает Цензор.НЕТ.

"Нас, конечно, беспокоит, например, заявление Евросоюза вчера о том, что Координационному совету выделяются 53 млн (евро), и мы будем их распределять. Это такой очень странный момент, мы об этом узнали из СМИ... Мы очень сильно удивились. Это как раз те заявления Евросоюза, которые играют на руку Лукашенко", - сказала Колесникова.

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Она выразила надежду на то, что представители Евросоюза дадут пояснения по поводу этой ситуации. "Потому что, это, конечно, для нас подстава", - отметила представитель белорусской оппозиции.

"На нас заводится уголовное дело, нам говорят про вмешательство со стороны других стран, и тут нам Евросоюз говорит: мы вам дадим 53 миллиона. Конечно же, мы их никогда не просили и мы не будем иметь никакого отношения", - подчеркнула Колесникова.

Накануне на неформальной встрече глав МИД ЕС в Берлине член Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Варгейи сказал журналистам, что "ЕС мобилизует 53 млн евро в помощь белорусскому народу".
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Топ комментарии
+19
денег европейский нам не надо ...нам бы дубинок расейских , да по спине
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28.08.2020 15:50
+18
Вот же идиотка А как она хочет поддержать бастующих,их семьи Она и есть подстава С такими оппозиционерами, заявлениями, Лукашеко может быть спокоен
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28.08.2020 15:49
+12
Если она открещивается, то ладно, чего уж там - дайте мне денег Соратница Тихановской Колесникова открещивается от денег ЕС: "Мы их никогда не просили, для нас это подстава" - Цензор.НЕТ 1631
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28.08.2020 15:42
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Я так понимаю, все это шапито закончится "присоединением" Беларуси к ПаРаше. Все для того и делается, для того эта "ливаруция" и была создана. Скоро Лука с Х**лом разгонят блеящее стадо по стойлам и отпразднуют союз.
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28.08.2020 19:36 Ответить
Адекватних там, серед цих тіпа апазіціанєрів,схоже,зовсім немає. Соратниця Тіхановської Колесникова відхрещується від грошей ЄС: "Ми їх ніколи не просили, для нас це підстава" - Цензор.НЕТ 1197 Не забудьте квіточок омону принести,та луку на вибори запросити.
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28.08.2020 19:46 Ответить
Питення!

Якщо ЄС виділило 53 ляма на білоруський протест,
то:
- чи виділяв ЄС кошти на Євромайдан?!
- якщо так, то скільки?!
- в чиїх руках опинилися ці гроші?!
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28.08.2020 20:33 Ответить
Тобто, три питання.
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28.08.2020 20:51 Ответить
Скорее не выделял...выделяли и организовывали свои олигархи недовольные беспределом Саши Стоматолога...В том числе и нынешние зеленые...
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28.08.2020 21:55 Ответить
Лука пытаеться выставить оппозицию как проект Запада.Они доказывают,что это народ восстал. Просят никого не вмешиваться.И от денег отказываться по этой причине.
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28.08.2020 21:48 Ответить
Щось від цієї мишачої метушні тхне дедалі більше. Лукашенко, звичайно, негідник, але ті, хто силкується віджати у нього тепле крісло, анітрохи не кращі. Неясно лише, чиї вуха стирчать за ними - чи лише Одного-Облізлого-Пу, чи того самого покидька в компанії покидька заокеанського, якого не існує (всі ж бо чудово знають: ніяких соросят не існує!).
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28.08.2020 23:19 Ответить
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