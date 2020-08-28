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Ивано-Франковск (792) карантин (16725) Марцинкив (96) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в

Из-за отнесения с 31 августа Ивано-Франковска к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19 в городе не будут работать школы и детсады, а общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях "красной" зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.

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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня утром в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к "красной" зоне.

"Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в "красную" зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение...", - подчеркнул Марцинкив.

Он считает решение об отнесении города к "красной" зоне политическим.

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"Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - заявил мэр.
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Топ комментарии
+1
ничего против вас не имею, но боты априори не могут быть на зарплате
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28.08.2020 16:47
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Так школи ще не відкривалися для учнів.А в тім навіщо ті школи? Краще вирощувати приматів.яких навчать тиснути кнопки.
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28.08.2020 15:59 Ответить
Ага, прежде чем закрыть школы надо их хоть открыть.))
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28.08.2020 16:01 Ответить
Игорь Ермоленко. Ну школи вже працюють.Але сам навчальний рік не почався.Та й вже не почнеться.
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28.08.2020 16:03 Ответить
Особливо західна Україна буде банкрутом.Там буде тотальна бідність.Подивитесь,що буде весною.
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28.08.2020 16:01 Ответить
В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме - Цензор.НЕТ 7933
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28.08.2020 16:02 Ответить
Ничего против Вас не имею, но люди постящие чужие картинки, как правило боты на зарплате.
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28.08.2020 16:21 Ответить
ничего против вас не имею, но боты априори не могут быть на зарплате
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28.08.2020 16:47 Ответить
Івано-Франківськ - це ти! Слугам удачи на выборах т.е черную ленточку на рейтинг.
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28.08.2020 16:09 Ответить
Ладно, я согласен, карантин-хренатин,в маршрутках только сидячие или даже лежачие, но БлД, вы добавили количество маршруток? Сцуки ! чтоб ты голосовал на дороге а маршрутчик тебя не взял!
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28.08.2020 16:19 Ответить
В Івано-Франківську посилили карантин через потрапляння в "червону" зону: закривають школи, дитсадки, а транспорт курсуватиме у спецрежимі - Цензор.НЕТ 7610
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28.08.2020 16:29 Ответить
страйдер из второй халвы?
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28.08.2020 16:33 Ответить
"В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме"
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28.08.2020 16:35 Ответить
А може краще посилити в Україні контроль за тим чи носять маски ? Купа тих копів які могли би проводити контроль,а заодно і руки перевіряти чи чисті ))))
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28.08.2020 16:38 Ответить
о результатах исследования, опубликованного 27 мая текущего года.

Но тогда общее внимание было привлечено к беспорядкам в США и оно прошло незамеченным. Возможно этот доклад остался бы незамеченным и без волнений в США, но коллеги таки нашли его, пусть и спустя три месяца, и обратили на него внимание.
Полный текст доклада на английском языке,
. Мы лишь отметим, что в нем указаны все ученые, которые принимали участие в исследовании, методы исследований, оборудование, стадийность и те инструменты, которые были созданы для получения ответа на вопросы. Мы же прибегнем к очень краткому пересказу того, что они обнаружили.
Целью исследования было выяснение механизмов проникновения вируса внутрь человеческого организма. Причем, до этого уже были проведены исследования, которые показывали механизм внедрения вируса в клетку и в данном эксперименте, они были взяты за основу. Но здесь шла речь о внедрении не в клетку, а именно в организм, то есть - изучалась атака коронавируса на более общем уровне.
Как отправная точка эксперимента, было взято уже доказанное знание о том, что речь идет о патогене, который передается воздушно-капельным путем и проникает в организм через дыхательную систему. Поэтому целью эксперимента было исследовать, где именно является самое уязвимое место организма, где вирус проникает в него наиболее эффективно.
Для того, что бы это выяснить, были предусмотрены два направления исследований. Первое касалось изучение дыхательных путей людей, погибших от коронавируса, а второй - изучение динамики "заполнения" дыхательной системы живого человека, имитацией коронавируса.
Для этого были проведены генные рекомбинации коронавируса, которые позволяли химере прикрепляться к рецепторам клеток точно так, как это делает исходный вирус, но из генома были удалены участки, отвечающие за повреждение ДНК атакуемой клетки.
В результата комплекса проведенных исследований, было убедительно показано, что основными воротами для проникновения вируса в организм, является не рот, а нос. Так, изучая частоту прикрепления "химер" к различным участкам дыхательной системы, меньше всего их оказалось в районе глотки и бронхов, а наибольшее - в носу и уже в легких, на альвеолах.
Детальное исследование клеток слизистой носа, ученые обнаружили, что клетки содержат наибольшее количество рецепторов клеток АСЕ2, под которые заточен "шип" вируса. Именно в носу возникает первичная концентрация коронавируса и только после этого, уже начав размножаться, они мигрируют в легкие. В общем, для нас это - главный вывод этого исследования и состоит он вот в чем.
Медицинские маски (не все, а именно медицинские и лучше всего - типа N95) имеют сразу две важные функции. Первая - защищают нос от проникновения вируса в организм и вторая - останавливают выброс вируса через рот уже зараженного человека.


Это значит, что максимальное проникновение вируса происходит при вдыхании носом, а максимальный выброс воздушно-капельной смеси, обогащенной вирусом, происходит через рот. Отсюда - общий вывод.
Человек без маски, до внедрения вакцин или появление эффективных антидотов, игрок в рулетку или участник конкурса имени Дарвина.


Причем, он рискует своей жизнью и подвергает опасности других. Человек в маске с открытым носом - вежливый и порядочный человек, склонный к суициду, есть же и такие.
Он не желает заражать окружающих, но сам решил свести счеты с жизнью.
В случае с коронавирусом, именно для того чтобы заразиться, он делает все возможное.


https://med.obozrevatel.com/zdravstvuj-darvin-neskolko-slov-o-koronaviruse-v-ukraine.htm?_ga=2.128697864.584926409.1598542903-593899168.1598542903
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28.08.2020 21:05 Ответить
 
 