В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме
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Из-за отнесения с 31 августа Ивано-Франковска к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19 в городе не будут работать школы и детсады, а общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.
Соответствующее решение принято сегодня на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях "красной" зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня утром в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к "красной" зоне.
"Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в "красную" зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение...", - подчеркнул Марцинкив.
Он считает решение об отнесении города к "красной" зоне политическим.
"Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - заявил мэр.
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Но тогда общее внимание было привлечено к беспорядкам в США и оно прошло незамеченным. Возможно этот доклад остался бы незамеченным и без волнений в США, но коллеги таки нашли его, пусть и спустя три месяца, и обратили на него внимание.
Полный текст доклада на английском языке,
. Мы лишь отметим, что в нем указаны все ученые, которые принимали участие в исследовании, методы исследований, оборудование, стадийность и те инструменты, которые были созданы для получения ответа на вопросы. Мы же прибегнем к очень краткому пересказу того, что они обнаружили.
Целью исследования было выяснение механизмов проникновения вируса внутрь человеческого организма. Причем, до этого уже были проведены исследования, которые показывали механизм внедрения вируса в клетку и в данном эксперименте, они были взяты за основу. Но здесь шла речь о внедрении не в клетку, а именно в организм, то есть - изучалась атака коронавируса на более общем уровне.
Как отправная точка эксперимента, было взято уже доказанное знание о том, что речь идет о патогене, который передается воздушно-капельным путем и проникает в организм через дыхательную систему. Поэтому целью эксперимента было исследовать, где именно является самое уязвимое место организма, где вирус проникает в него наиболее эффективно.
Для того, что бы это выяснить, были предусмотрены два направления исследований. Первое касалось изучение дыхательных путей людей, погибших от коронавируса, а второй - изучение динамики "заполнения" дыхательной системы живого человека, имитацией коронавируса.
Для этого были проведены генные рекомбинации коронавируса, которые позволяли химере прикрепляться к рецепторам клеток точно так, как это делает исходный вирус, но из генома были удалены участки, отвечающие за повреждение ДНК атакуемой клетки.
В результата комплекса проведенных исследований, было убедительно показано, что основными воротами для проникновения вируса в организм, является не рот, а нос. Так, изучая частоту прикрепления "химер" к различным участкам дыхательной системы, меньше всего их оказалось в районе глотки и бронхов, а наибольшее - в носу и уже в легких, на альвеолах.
Детальное исследование клеток слизистой носа, ученые обнаружили, что клетки содержат наибольшее количество рецепторов клеток АСЕ2, под которые заточен "шип" вируса. Именно в носу возникает первичная концентрация коронавируса и только после этого, уже начав размножаться, они мигрируют в легкие. В общем, для нас это - главный вывод этого исследования и состоит он вот в чем.
Медицинские маски (не все, а именно медицинские и лучше всего - типа N95) имеют сразу две важные функции. Первая - защищают нос от проникновения вируса в организм и вторая - останавливают выброс вируса через рот уже зараженного человека.
Это значит, что максимальное проникновение вируса происходит при вдыхании носом, а максимальный выброс воздушно-капельной смеси, обогащенной вирусом, происходит через рот. Отсюда - общий вывод.
Человек без маски, до внедрения вакцин или появление эффективных антидотов, игрок в рулетку или участник конкурса имени Дарвина.
Причем, он рискует своей жизнью и подвергает опасности других. Человек в маске с открытым носом - вежливый и порядочный человек, склонный к суициду, есть же и такие.
Он не желает заражать окружающих, но сам решил свести счеты с жизнью.
В случае с коронавирусом, именно для того чтобы заразиться, он делает все возможное.
https://med.obozrevatel.com/zdravstvuj-darvin-neskolko-slov-o-koronaviruse-v-ukraine.htm?_ga=2.128697864.584926409.1598542903-593899168.1598542903