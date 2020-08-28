"В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме"

Из-за отнесения с 31 августа Ивано-Франковска к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19 в городе не будут работать школы и детсады, а общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Ивано-Франковской городской комиссии по ТЭБ и ЧС, где решали, как будет жить город в условиях "красной" зоны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что в соответствии с решением комиссии, в городе с 31 августа общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок, а школы и детсады не будут работать с 1 сентября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Огромная очередь к станции метро "Вокзальная" в Киеве. ВИДЕО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что сегодня утром в городской совет обратились перевозчики и предприниматели, которые выразили свое несогласие с решением правительства отнести город к "красной" зоне.

"Мы действуем в пределах компетенции законов Украины. Кому-то бы очень хотелось пооткрывать здесь кучу уголовных дел, но я считаю, что сегодня громада Ивано-Франковска должна показать свою позицию. Зная, что сегодня будет заседание этой комиссии, в городской совет обратились предприниматели и перевозчики. Они выступили категорически против внесения города в "красную" зону. Я, как человек, поддерживаю это обращение...", - подчеркнул Марцинкив.

Он считает решение об отнесении города к "красной" зоне политическим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - заявил мэр.