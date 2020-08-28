Биган в ОБСЕ: В Беларуси должны пройти новые честные выборы, предыдущие были сфальсифицированы

В Беларуси необходимо провести свободные и честные президентские выборы с привлечением независимых наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в пятницу в Вене.

"Во-первых, необходимо немедленно прекратить насилие против белорусов, а также освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народ Беларуси должен иметь возможность для самоопределения и выбрать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - заявил американский дипломат.

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По его словам, для всего мира очевидно, что президентские выборы в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусов требовать от правительства соблюдения принципов и стандартов ОБСЕ относительно свободных и справедливых выборов и защиты прав человека", - добавил заместитель госсекретаря США.

В то же время Биган отметил, что Соединенные Штаты не стремятся контролировать или выбирать судьбу белорусского народа.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон строго осуждает насилие в отношении протестующих в Беларуси после выборов, в результате чего было задержано около 7 тыс. человек, а также продолжаются попытки блокировать интернет-службы.