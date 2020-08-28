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Биган в ОБСЕ: В Беларуси должны пройти новые честные выборы, предыдущие были сфальсифицированы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Биган в ОБСЕ: В Беларуси должны пройти новые честные выборы, предыдущие были сфальсифицированы

В Беларуси необходимо провести свободные и честные президентские выборы с привлечением независимых наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в пятницу в Вене.

"Во-первых, необходимо немедленно прекратить насилие против белорусов, а также освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народ Беларуси должен иметь возможность для самоопределения и выбрать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - заявил американский дипломат.

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По его словам, для всего мира очевидно, что президентские выборы в Беларуси 9 августа были сфальсифицированы.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусов требовать от правительства соблюдения принципов и стандартов ОБСЕ относительно свободных и справедливых выборов и защиты прав человека", - добавил заместитель госсекретаря США.

В то же время Биган отметил, что Соединенные Штаты не стремятся контролировать или выбирать судьбу белорусского народа.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон строго осуждает насилие в отношении протестующих в Беларуси после выборов, в результате чего было задержано около 7 тыс. человек, а также продолжаются попытки блокировать интернет-службы.
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Топ комментарии
+2
Ничего себе съездил в Кривой Рог и поговорил)))
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28.08.2020 16:32
+1
Судя по фото, дело чуть до тапка не дошло именно на спец заседании постоянного совета ОБСЕ. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6488
Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 3909
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28.08.2020 16:42
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Ничего себе съездил в Кривой Рог и поговорил)))
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28.08.2020 16:32 Ответить
С Хусейном очень даже сработало. Каддафи тоже не жалуется.
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28.08.2020 16:34 Ответить
Трамп кришує Асада?
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28.08.2020 16:47 Ответить
А, тоді я ще впливовіший, бо я цього обнульониша кожен день посилаю, в мене навіть номер на машині ПТН-ПНХ.
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28.08.2020 16:51 Ответить
Кому жаль, мені не жаль, кому треба, ті знають. А бути лялькою в руках Чубайса і заходити на посаду через Держдеп якось не в'яжеться з впливовістю. От якби він відвязав Москву від доллара, тоді да, це був би вчинок.
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28.08.2020 16:57 Ответить
Вам? А ви зробіть як я, купіть всі ділянки навколо і нема сусідів.
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28.08.2020 16:58 Ответить
"Царь не настоящий!" (с)

Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 8227
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28.08.2020 16:33 Ответить
Ща Зеля, у себя на нычке, стукнет по столу тапком, и скажет "Ну вот, я же Бигану говорил" Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6525
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28.08.2020 16:37 Ответить
Судя по фото, дело чуть до тапка не дошло именно на спец заседании постоянного совета ОБСЕ. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 6488
Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 3909
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28.08.2020 16:42 Ответить
Домашнее задание для Лукашенко. Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані - Цензор.НЕТ 4366
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28.08.2020 16:39 Ответить
что вы носитесь с ОБСЕ
чем они помогли решить вопрос в Украине
сидят по кабакам на линии разграничения
пусть белорусы сами разберутся со своими
вопросами как все созреют и решат вопросы власти
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28.08.2020 18:17 Ответить
 
 