Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет, - клиника Charite
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Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет, сообщила берлинская клиника Charite в пятницу.
"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", - говорится в заявлении клиники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.
Сообщается, что состояние Навального "стабильно".
"Лечащие врачи состоят в тесном контакте с женой Алексея Навального. В согласовании с женой Charite исходит из того, что в его интересах - публичное сообщение о состоянии здоровья", - отметили в больнице.
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он неплохо так помешивает пуйла и его холуёв. Уже за это его стоит пожелать выздоровления.
Жить скорее всего будет, но это будет совершенно иной человек. Возможно его придётся создавать практически с нуля.
Берлинская клиника с Навальным запросила помощь.
Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, специалисты клиники обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.
Также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.
Леша, я вот жду.... ну, еще чуток, задыхайся..... как многие из наших солдат, которые защищали свою землю от вас, тварь. Сдохни!
Штирлиц по полному тарифу....
Сідає з ним грати.
Здоровья.