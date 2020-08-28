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отравление (1572) Навальный (823)

Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет, - клиника Charite

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет, - клиника Charite

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет, сообщила берлинская клиника Charite в пятницу.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", - говорится в заявлении клиники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Сообщается, что состояние Навального "стабильно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

"Лечащие врачи состоят в тесном контакте с женой Алексея Навального. В согласовании с женой Charite исходит из того, что в его интересах - публичное сообщение о состоянии здоровья", - отметили в больнице.
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Топ комментарии
+13
Ну, пусть выздоравливает. Хомячком Навального не являюсь, но и зла ему не желаю.
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28.08.2020 16:31
+5
взагалі пох
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28.08.2020 16:40
+5
та без разницы, важно будут ли доп санкции к рашке.
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28.08.2020 16:41
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Ну, пусть выздоравливает. Хомячком Навального не являюсь, но и зла ему не желаю.
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28.08.2020 16:31 Ответить
+

он неплохо так помешивает пуйла и его холуёв. Уже за это его стоит пожелать выздоровления.
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28.08.2020 17:10 Ответить
Я более скептично к этому отношусь, там вообще сложно понять кто, кого, почём и в каких позициях))
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28.08.2020 17:13 Ответить
При отравлении подобной дрянью, к сожалению , прогнозы неважные. Оно разрушает связи в мозгу.
Жить скорее всего будет, но это будет совершенно иной человек. Возможно его придётся создавать практически с нуля.
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28.08.2020 17:17 Ответить
может стать овощем
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28.08.2020 16:33 Ответить
А як їх потім розрізняти з фуйлушею?
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28.08.2020 16:50 Ответить
«28 августа 2020
Берлинская клиника с Навальным запросила помощь.

Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, специалисты клиники обратились в закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии в Мюнхене, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам.

Также немецкие врачи запросили информацию у британской лаборатории Портон-Даун, занимавшейся делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также у болгарских коллег, которые лечили отравленного в 2015 году предпринимателя Эмилиана Гебрева.
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28.08.2020 16:53 Ответить
Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite - Цензор.НЕТ 315
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28.08.2020 17:35 Ответить
Навального выбили из игры уже скорей всего он будет как овощ теперь, пишут, но сам Навальный превратился в козырную карту для Запада
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28.08.2020 16:36 Ответить
Леха Провальный,это что Штирлиц....ручка от чемодана ФСБ....
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28.08.2020 16:36 Ответить
У каждого РАБссиянца..серп и молот на ЛБУ
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28.08.2020 16:38 Ответить
Крым не бутерброд...забыли этого Хмыряку ?
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28.08.2020 16:39 Ответить
та без разницы, важно будут ли доп санкции к рашке.
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28.08.2020 16:41 Ответить
Ну будут, а Украине что из этого?
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28.08.2020 18:37 Ответить
конечная цель очевидна - распад раши и прекращение ее существования в виде империи.
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28.08.2020 19:15 Ответить
взагалі пох
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28.08.2020 16:40 Ответить
Физических последствий может и удастся избежать, выведут из организма эту дрянь, но во всем остальном это уже будет не Навальный.
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28.08.2020 16:42 Ответить
Слушайте, а толку то с того Навального?Удачно монетизировал себя, донатики там, все дела. Оппозиционный политик?Каким, спрашивается, боком?Сколько раз он летал в тот же Хабаровск скажем?ФБК у него было, рассказывал абчественности про шубохранилище?Что разрешали, то и рассказывал.
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28.08.2020 16:56 Ответить
а кто говорил что там был толк?
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28.08.2020 17:02 Ответить
Ну, ему самому толк явно был-от него исходит ляля языком, ему приходит копеечка. Профит жЫ!
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28.08.2020 17:04 Ответить
Инфоцыган? А зачем же его траванули,у ***** белочка?
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28.08.2020 17:07 Ответить
Да могли как того же Немцова, те и эти, голуби мира и ястребы войны условно говоря. Те холили и лелеяли, а этим пришлось не по душе.
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28.08.2020 17:11 Ответить
При чём тут Немцов? Это совершенно разные фигуры и типажи.
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28.08.2020 18:10 Ответить
Суть та же. Если условному Бортникову невыгодно, то условному Патрушеву может быть очень даже выгодно. Ну, а отребья там навалом.
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28.08.2020 18:30 Ответить
Штаб Навального до сих пор работает в Хабаровске. Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite - Цензор.НЕТ 8995 Вы думаете, что что митинги в поддержку губернатора сами по себе возникли?
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28.08.2020 17:18 Ответить
Вы полагаете это Навальный "постарался"?Очень сомневаюсь. Да и вопрос был малость не в том. Я лишь спросил, сколько раз он прилетал в то Хабаровск поддержать тех протестующих?Для оппозиционного политика (раз уж он претендует на такое "звание") такие протесты это подарок судьбы в прямом смысле слова.
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28.08.2020 17:24 Ответить
Я просто смотрю Невзорова.......
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28.08.2020 18:06 Ответить
Ну да это будет инфантильный бутер с маргарином.
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28.08.2020 17:01 Ответить
Вольнов (Мужик, пранкер) сказал - Шит, жаль шо не подох клоун этот, подавясь бутербургерами.....
Леша, я вот жду.... ну, еще чуток, задыхайся..... как многие из наших солдат, которые защищали свою землю от вас, тварь. Сдохни!
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28.08.2020 16:42 Ответить
Я просмотрел все что связано с Навальным за последние 5 лет....
Штирлиц по полному тарифу....
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28.08.2020 16:44 Ответить
Той хто сідає грати з дияволом в карти, робить єдину помилку.
Сідає з ним грати.
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28.08.2020 16:55 Ответить
Шарите это та клиника, где лечили Ющенко? Помнится, говорили про отравление, много слов, а недавно родная Генпрокуратура заявила что отравления не было!
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28.08.2020 21:57 Ответить
Ющенко лечили в Австрии, а в Шарите, Германия - лечили Капительман Жульку от смертельной болезни - радикулит.
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28.08.2020 23:02 Ответить
Навальный мужественный человек ,настоящий оппозиционер.
Здоровья.
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29.08.2020 03:39 Ответить
вся оця ситуація для України цікава лише в контексті можливих санкцій, які накладуть на московію. Однак кожен українець ніколи не повинен забувати, що кращій кацап, це той який займається корисною справою на глибині 2 метри під землею.
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29.08.2020 07:22 Ответить
 
 