Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах

Украинские пограничники в Одесском международном аэропорту отказали в пересечении границы группе белорусских граждан, вылетевших накануне из Минска. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси получат преференциальный режим при въезде на Украину, несмотря на закрытие границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Гражданам Беларуси было отказано в пересечении государственной границы в связи с решением Кабинета Министров Украины о запрете иностранцам с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Белорусам не запретили посещать Украину. В ближайшее время они вернутся в Беларусь", - сообщили изданию в одесском погранотряде.

По словам пограничников, с момента закрытия украинской границы в аэропорту находились 20 иностранцев, которым было отказано во въезде в Украину.

Одна из пассажиров белорусского рейса Вероника рассказала "Свабоде", что всем гражданам Беларуси, а их около 8 человек, вынесено постановление о запрете посещения Украины:

"За ночь нас несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Уснуть было невозможно. Утром нас перевели в зал ожидания, где мы можем купить чай и бутерброды за свой счет. А вот с питьевой водой проблем не было. Вместе с нами здесь и другие иностранцы - граждане Молдовы, евреи, запланировавшие паломничество в Умань.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины сообщил "Свободе", что решение правительства о закрытии границы 28 августа не предусматривает отдельных механизмов для граждан Беларуси.

"По гуманитарным соображениям отдельное решение может принять председатель Государственной пограничной службы. В постановлении нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть список исключений, которыми они могут воспользоваться ", - сказал Андрей Демченко.

По его словам, граждане Беларуси, пострадавшие от давления и преследований во время массовых акций протеста, должны заявить об этом на пограничном пункте пропуска на территории Украины, и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос их допуска на территорию Украины.

Напомним, утром 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

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