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Беларусь (7524) Госпогранслужба (5426) граница (4759) МИД (6655)

Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах

Украинские пограничники в Одесском международном аэропорту отказали в пересечении границы группе белорусских граждан, вылетевших накануне из Минска. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси получат преференциальный режим при въезде на Украину, несмотря на закрытие границ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Гражданам Беларуси было отказано в пересечении государственной границы в связи с решением Кабинета Министров Украины о запрете иностранцам с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Белорусам не запретили посещать Украину. В ближайшее время они вернутся в Беларусь", - сообщили изданию в одесском погранотряде.

По словам пограничников, с момента закрытия украинской границы в аэропорту находились 20 иностранцев, которым было отказано во въезде в Украину.

Одна из пассажиров белорусского рейса Вероника рассказала "Свабоде", что всем гражданам Беларуси, а их около 8 человек, вынесено постановление о запрете посещения Украины:

"За ночь нас несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Уснуть было невозможно. Утром нас перевели в зал ожидания, где мы можем купить чай и бутерброды за свой счет. А вот с питьевой водой проблем не было. Вместе с нами здесь и другие иностранцы - граждане Молдовы, евреи, запланировавшие паломничество в Умань.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины сообщил "Свободе", что решение правительства о закрытии границы 28 августа не предусматривает отдельных механизмов для граждан Беларуси.

"По гуманитарным соображениям отдельное решение может принять председатель Государственной пограничной службы. В постановлении нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть список исключений, которыми они могут воспользоваться ", - сказал Андрей Демченко.

По его словам, граждане Беларуси, пострадавшие от давления и преследований во время массовых акций протеста, должны заявить об этом на пограничном пункте пропуска на территории Украины, и в дальнейшем будет рассмотрен вопрос их допуска на территорию Украины.

Напомним, утром 28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси будут пользоваться преференционным режимом при въезде в Украину, несмотря на закрытие границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о выборах в Беларуси: Комплексно процесс имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере
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Топ комментарии
+10
Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 7756
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28.08.2020 16:39
+10
ібо нєхй із гулагов разбягацца...

У Білорусі поховали жертву політичного терору. Закатований учасник спротиву Мікіта Крыўцоў. На труні - національний прапор. А на хресті, які видають у моргах, "Кривцов Никита Сергеевич".
Понад 10 років тому білоруська Вікіпедія розкололася на дві редакції: білоруська офіційна і білоруська тарашкевіца. Унікальний випадок для понад 100 мовних редакцій.
Яка ж причина?
А одна з головних причин - протокол оприлюднення білоруських імен. Це коли за християнською традицією "Мікіта Крыўцоў" - хрещене ім'я вперед, а за іншою, підмосковською - "Крыўцоў Мікіта Сяргеевич", прізвище вперед - за протоколом ГУЛАГу, а ще й азійське по-батькові - ібн Сяргеевич.
Напис на хресті - результат використання московських меморіяльних протоколів - повна й беззастережна московізація. Зло й ганьбу якої навіть не усвідомлюють учасники похорону під білоруським прапором.
А що в Україні?
90% меморіяльних знаків на честь учасників війни з Москвою виконані за московським протоколом: прізвище - вперед, ім'я - назад. Контрольний - по-батькові.
Останній прикрий приклад - меморіяльна дошка на честь генерала УПА Івана Трейка, встановлена у його рідному селі на Поділлі. Дошка вшановує "Трейка Івана Демидовича". Чуєте?
Незабаром дійде й до Бандери Степана Андрійовича й Українки Лесі Петрівни.
І головне, що ми навіть не маємо альтернативної Вікіпедії - як білоруси . І саме на цій, мільйонній Вікіпедії фанатично дотримуються московського енциклопедичного протоколу: ПІБ. Тичина Павло Григорович, Бандера Степан Андрійович. Ждемо правок і появу Леннон Джон Йосипович, Маккартні Павло Джонович.
До речі, єдиний центр опору московському протоколу - Пласт. Заяви на вступ до організації лише за формулою ІП. Дякую
P.S. Нехай Царствує герой Мікіта Крыўцоў.
https://gazeta.ua/blog/53807/u-bilorusiv-ne-vse-sche-propalo-bo-v-nih-ye-znannya-pro-te-yak-treba
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28.08.2020 16:41
+6
С тех пор,как Зе у власти,я вообще ничему не удивляюсь...У руля государства-не пойми кто...Всем все похожее,главное "прибарахлится"предательство возносится в ранг,кругом ложь,лицемерие,тотальное воровство,продажа всего и вся,уничтожение государственности...
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28.08.2020 16:44
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Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 74
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28.08.2020 16:34 Ответить
ібо нєхй із гулагов разбягацца...

У Білорусі поховали жертву політичного терору. Закатований учасник спротиву Мікіта Крыўцоў. На труні - національний прапор. А на хресті, які видають у моргах, "Кривцов Никита Сергеевич".
Понад 10 років тому білоруська Вікіпедія розкололася на дві редакції: білоруська офіційна і білоруська тарашкевіца. Унікальний випадок для понад 100 мовних редакцій.
Яка ж причина?
А одна з головних причин - протокол оприлюднення білоруських імен. Це коли за християнською традицією "Мікіта Крыўцоў" - хрещене ім'я вперед, а за іншою, підмосковською - "Крыўцоў Мікіта Сяргеевич", прізвище вперед - за протоколом ГУЛАГу, а ще й азійське по-батькові - ібн Сяргеевич.
Напис на хресті - результат використання московських меморіяльних протоколів - повна й беззастережна московізація. Зло й ганьбу якої навіть не усвідомлюють учасники похорону під білоруським прапором.
А що в Україні?
90% меморіяльних знаків на честь учасників війни з Москвою виконані за московським протоколом: прізвище - вперед, ім'я - назад. Контрольний - по-батькові.
Останній прикрий приклад - меморіяльна дошка на честь генерала УПА Івана Трейка, встановлена у його рідному селі на Поділлі. Дошка вшановує "Трейка Івана Демидовича". Чуєте?
Незабаром дійде й до Бандери Степана Андрійовича й Українки Лесі Петрівни.
І головне, що ми навіть не маємо альтернативної Вікіпедії - як білоруси . І саме на цій, мільйонній Вікіпедії фанатично дотримуються московського енциклопедичного протоколу: ПІБ. Тичина Павло Григорович, Бандера Степан Андрійович. Ждемо правок і появу Леннон Джон Йосипович, Маккартні Павло Джонович.
До речі, єдиний центр опору московському протоколу - Пласт. Заяви на вступ до організації лише за формулою ІП. Дякую
P.S. Нехай Царствує герой Мікіта Крыўцоў.
https://gazeta.ua/blog/53807/u-bilorusiv-ne-vse-sche-propalo-bo-v-nih-ye-znannya-pro-te-yak-treba
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28.08.2020 16:41 Ответить
Не думаю, що це ГУЛАГівська ідея. Формат "ПІБ" є об'єктивно зручнішим за, наприклад, "ІБП", оскільки прізвище краще визначає людину, оскільки людей з однаковим ім'ям і навіть з однаковими ім'ям та по-батькові, може бути дуже багато, а з однаковим прізвищем - набагато менше. Мені час від часу доводиться працювати з різноманітними списками (працюю в університеті, зовсім не в тюрмі), і формат "ПІБ" є реально дуже зручним.
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28.08.2020 17:07 Ответить
Шо - апять хасиды?
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28.08.2020 16:36 Ответить
Пограничники отказали белорусам в посещении Украины, несмотря на заявление МИД об особых преимуществах - Цензор.НЕТ 7756
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28.08.2020 16:39 Ответить
Що за маячню я щойно подивився?
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28.08.2020 19:13 Ответить
Незрозуміло, якщо вони просили притулку це одне, якщо просто приїхали, то невчасно, наші лохи так в Грецію полетіли.
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28.08.2020 16:41 Ответить
они не просили
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28.08.2020 16:50 Ответить
А в ладошки хлополи? Шарики надували?...
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28.08.2020 16:44 Ответить
Белорусы - сильный народ, за газпромовскую бабарику и трусливую тихановскую на бутылку садятся только так. Моё унавОжение.
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28.08.2020 16:50 Ответить
С тех пор,как Зе у власти,я вообще ничему не удивляюсь...У руля государства-не пойми кто...Всем все похожее,главное "прибарахлится"предательство возносится в ранг,кругом ложь,лицемерие,тотальное воровство,продажа всего и вся,уничтожение государственности...
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28.08.2020 16:44 Ответить
ага, т.е. это не были политические беженцы
тогда все логично
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28.08.2020 16:49 Ответить
Маруся Звіробій:
Білоруси, не йдіть шляхом України, зразка 2019 року! В Путіна в очах нема нічого, окрім війни і жаги крові, ми різними методами перевіряли і заплатили за цю перевірку життями своїх кращих громадян. Наш дебількуватий президент теж заглядав Путіну в очі. Війна і кров. То вже не людина, то сатана. А ви для нього барани на убой, не більше. Я знаю, що ви ментально ще так само далеко від питання заборони язика того окупанта, він над цим працював усе ваше і наше існування. І йому вдалося вкрутити нам в голови "какуюразніцу". Та якщо наші держави хочуть бути незалежними, то доведеться визнати росію ворогом, а їх язик інструментом війни. До нас вони вже прийшли з криком "спасать рускоязичних", ви наступні.
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28.08.2020 16:50 Ответить
Заявление пофиг. Таварищ Путен приказал не пущать!
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28.08.2020 16:50 Ответить
При зеле левая рука никогда не знает, что делает правая. Все признаки государства отмирают. Будем и дальше преследовать участников АТО, и на руководящие должности в стране назначать сепаратистов.
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28.08.2020 17:03 Ответить
Не хрен этим больным коронавирусом, из беларуси , израиля и других стран, шастать по всей Украине!!!
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28.08.2020 17:12 Ответить
Не уряд, а мікс неуків і неадекватів. Один їздить по мячу б"є, почту розносить, а ці видають неадекватні постанови.
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28.08.2020 17:21 Ответить
Скоро они станут друзьями.....всё к этому идёт
Прикордонники відмовили білорусам у відвідуванні України попри заяву МЗС про особливі переваги - Цензор.НЕТ 3493
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28.08.2020 19:24 Ответить
Мели, Емеля-твоя неделя.
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28.08.2020 23:09 Ответить
ЗЕшибісь! Я вже заплутався: білоруси нам сябри чи іноземці? Яке рішення важливіше: те, що прийняв Шмига, чи те, що озвучив Кулєбяка? Вони ж не співпадають!
Нагадує совкове "Стой там, іді сюда"...
Може нарешті в найвеличнішого при такій розтяжці репне дупа і воно поїде інспектувати похоронні бюро власним тілом, щоб встигнути на бєнєфіс Кобзона?
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28.08.2020 19:33 Ответить
Приїхали люди на море. А їм:"Ми тільки побитих приймаємо. Ви цілі, то возвєртайтесь взад. Ідіть на мітинг щоб вас спочатку відмудохали. Ну а вже потім - на море."
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28.08.2020 20:10 Ответить
Ибо нефиг на наше море ездить! Пусть свое выкопают.
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28.08.2020 21:31 Ответить
Вся Беларусь пропитана кацапскими шпиёнами, так что ***** их пускать, эти уроды могут просочиться. Тут своих неадекватов хватает
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28.08.2020 21:33 Ответить
Кулеба! КАК не стыдно! ПУСТИ ПУЛЮ В ЛОБ
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29.08.2020 10:41 Ответить
 
 