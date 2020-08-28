Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств
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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом Зеленский написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Что Украина и ЕС несмотря на COVID19 продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки". - Ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он.
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"Британия также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он".
6 ч. ·
Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·5 ч
Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)
Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !