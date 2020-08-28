РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15435 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Подписание ассоциации с ЕС Агрессия России против Украины
1 208 12
ассоциация (972) Зеленский (16612) саммит (1036) Евросоюз (15951) нормандская четверка (1594) Урсула фон дер Ляйен (376)

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Проговорил с Урсулой фон дер Ляйен, Что Украина и ЕС несмотря на COVID19 продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации. Во время саммита Украина обсудит прогресс в выполнении Соглашения и реализации реформ. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем встречи лидеров стран N4 ("Нормандской четверки". - Ред.) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча советников лидеров "нормандской четверки" может состояться в первых числах сентября, - Ермак

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита Нормандской четверки после встречи советников глав государств 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+2
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
показать весь комментарий
28.08.2020 16:49
+1
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
показать весь комментарий
28.08.2020 16:53
+1



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 ч

Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
показать весь комментарий
28.08.2020 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський поговорив з фон дер Ляєн: Чекає саміту "Нормандської четвірки" після зустрічі радників глав держав - Цензор.НЕТ 6965
показать весь комментарий
28.08.2020 17:00 Ответить
любопытно, Зеленский одел черный пояс каратиста, что бы эта немецкая фрау общалась с ним уважительно?!..
показать весь комментарий
28.08.2020 16:45 Ответить
обисцянта посадили за один стол со взрослыми:

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 9416
показать весь комментарий
28.08.2020 16:47 Ответить
Пристайко анонсировал "крупный контракт на летальное оружие" с Британией

"Британия также наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - рассказал Пристайко.
"В том числе речь идет о значительном контракте на летальное вооружение - не только приобретение, но и производство в Украине, локализацию", - уточнил он".
показать весь комментарий
28.08.2020 16:48 Ответить
На явку с "окурком" напрашивается Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 53
показать весь комментарий
28.08.2020 16:48 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
6 ч. ·

Цікаве відчуття - приїхавши з України, на швейцарській гірській дорозі потрапити в колону танків (ближче знімати не наважилась, ще чотири ми залишили позаду).
Швейцарці дуже пишаються своєю армією. А дезертирів та "ухиляторів" у цій квітучій країні саджають у тюрму, а не вибирають в президенти.
Просто згадайте про це, коли наступного разу вам захочеться чогось "как в Швейцарии".

Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: Ожидает саммита "Нормандской четверки" после встречи советников глав государств - Цензор.НЕТ 8974
показать весь комментарий
28.08.2020 16:49 Ответить
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Агния Барто, 1957
показать весь комментарий
28.08.2020 16:53 Ответить



Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 ч

Коли Кравчук публічно погоджується з вимогами Росії, він не «грає в дипломатію», а дає сигнал Заходу, що російсько-українську війну можна розв'язати за рахунок українських інтересів. Поведінка Кравчука є неприпустимою і межує з державною зрадою.
показать весь комментарий
28.08.2020 17:15 Ответить
Не для того готували блазня в московії чтобьі он, что то там на окраіне отстраівал!

(що Зе готували в московії для цієї ролі, вже заявляютьвідомі політологи і колишні співробітники пецслужб. Воно і без них всі, хто не тільки на Ґ+Ґ сидить, бачить руйнацію країни Зебланами !)

Ще, для упоротих масквафілав, хочу нагадати про програму "Єрмак 2.0" яку розробили до приєднання України в тайожний союз в 2012р., та Майдан і "майдануті" завадили!
Суть цього єрмака - переселення від 7 млн. малороссов в восточную Сибирь для создания етнического барьера от китайцев! (7 млн. це населення середньої області!)
Везли б не в теплушках, просто зруйнували, як на Донбасі, всю інфраструктуру і економіку (що й роблять Зе) і запропонували б переїхати туди, бо там є вільна земля і високооплачувана робота.
ДУМАЙ ТЕ !
показать весь комментарий
28.08.2020 18:39 Ответить
Зустіч радників Президентів... А це одоробло туди д'Єрмака відправляє.... Може хтось пояснить найвеличнішому, що головний секретут, рука якого стирчить в дупі оманського опудала і "горішки" якого міцно тримаються в кремлядських лещатах, не є радником, а всього лише завхозом...
показать весь комментарий
28.08.2020 18:55 Ответить
 
 