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Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза, передает Цензор.НЕТ.

Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова пояснила, что организация сама отказалась от участия в соревнованиях. По её словам, причиной такого решения стала невозможность "сидеть две недели в изоляции", как того требует принимающая сторона.

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Топ комментарии
+52
нефуй шастать тут
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28.08.2020 17:11
+40
Ложь: отказались из-за достоверной проверки на допинг.
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28.08.2020 17:13
+20
и из-за того, что в программу не включили упражнение с лопатами и блинами.
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 2549
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28.08.2020 17:16
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От бы и кацапоармейцы так!
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28.08.2020 17:11 Ответить
нефуй шастать тут
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28.08.2020 17:11 Ответить
С языка снял)))
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28.08.2020 17:43 Ответить
Ложь: отказались из-за достоверной проверки на допинг.
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28.08.2020 17:13 Ответить
и из-за того, что в программу не включили упражнение с лопатами и блинами.
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 2549
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28.08.2020 17:16 Ответить
Да, бояру тоже внесли в список запрещённых
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28.08.2020 17:17 Ответить
і лєпку із говна
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28.08.2020 18:26 Ответить
Та да, ато бы Боппосов всему миру показал "художественную" ГИМНАстику...
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28.08.2020 20:14 Ответить
упаси Господи)))
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28.08.2020 21:07 Ответить
Без нее никак,хоть в спорте,хоть в повседнухе...
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28.08.2020 18:57 Ответить
Как же теперь жить?
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28.08.2020 17:13 Ответить
Зачем я увеличил фото? Они похожи на клоуна Пеннивайза из "Оно". Жуть.
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28.08.2020 17:15 Ответить
точно, фр-р-р..
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28.08.2020 17:19 Ответить
Нахер с пляжа.
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28.08.2020 17:13 Ответить
баба з воза...
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28.08.2020 17:13 Ответить
Нехай переж )(уйлом художньо гімнастірують Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6867
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28.08.2020 17:14 Ответить
для товарних дєвочєк Вінер-Усмановой здєсь папіков не відно, еге ж..?
дЄрьмак жи ж і так руліт, а зєбурєтку возят...
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28.08.2020 17:16 Ответить
то они еще за кокошники не знали - шо в Киеве самкам кацапским тока в них - тварей нужно распознавать тут же.
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28.08.2020 17:16 Ответить
чудово, менше рогатих в Україні.
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28.08.2020 17:17 Ответить
Шо у них з лицями?
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28.08.2020 17:17 Ответить
тю, думав вони спиною до камери стоять... Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 9811
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28.08.2020 17:19 Ответить
И слава Украине!! не х....уй этим россиянкам делать в Украине!! Наверное опять нажрались мельдония?? Пусть теперь Винер у кого отс...осёт!!
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28.08.2020 17:17 Ответить
А на біса вони тут здались?
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28.08.2020 17:18 Ответить
Винер еще та аферистка какая страна такие и тренеры Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 1593
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28.08.2020 17:18 Ответить
По её словам, причиной такого решения стала невозможность "сидеть две недели в изоляции", как того требует принимающая сторона. Источник: https://censor.net.ua/n3216435\\\\\\\\\\\

так идитё на Пусина. твари. я ненавижу насилие, но вам надо вторую, третью и пятьдесятую ""хиросиму" суки, вы это заслужили и я с радостью был бы пилотом который сбрасывает вам отказ от биотуалета, суки, будьте прокляты вашим божком, я х.з. как там оно у васhttps://censor.net.ua/news/3216435/sbornaya_rf_po_hudojestvennoyi_gimnastike_otkazalas_ehat_v_kiev_izza_trebovaniya_samoizolirovatsya
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28.08.2020 17:19 Ответить
Так огорчился, так огорчился , прямо аппетит пропал. Как я ужинать буду?
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28.08.2020 17:22 Ответить
пересильте вже себе и шось **********.
мона з горилочкою за нас и проти них, собак москальких...
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28.08.2020 17:29 Ответить
Дякую за пораду, але вже печінка не дозволяє так засмучуватися Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6805
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28.08.2020 17:33 Ответить
пусті на шашлик одного із своіх русскіх рабов Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 6763
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28.08.2020 18:08 Ответить
Нефигшастать
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28.08.2020 17:23 Ответить
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 3859
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28.08.2020 17:23 Ответить
Так вот куда "патриоты" Кивы ехали...
Да, тяжко им будет отмывать кабинки для голосования...
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28.08.2020 23:01 Ответить
Им разве не забанили там весь спорт, чё они вообще куда-то ездят ?
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28.08.2020 17:26 Ответить
гімнастика не легка атлетика..

це вид спорту з засиллям кацапів на керівних посадах..
і в суддійстві також...
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28.08.2020 18:10 Ответить
Отказались от поездки, потому что узнали о готовящейся встрече с зелёнкой, кошачьей мочой, жидким дерьмом и прочими знаками внимания.....Не считая подсрачников и оплеух....И это только на въезде в страну......
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28.08.2020 17:29 Ответить
А не через те, що не могли правільно відповісти на питання "Чєй Крим"? Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев из-за требования самоизолироваться - Цензор.НЕТ 6497
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28.08.2020 17:34 Ответить
Українською мовою.
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28.08.2020 17:55 Ответить
ужо пєрєпісалі


Pan Doktor@pan_dok 27 авг.

Один и тот же учебник.

Издание до "крымнаша" и после.
У них Русь уже перестала быть Киевской, просто "Русь".
Спасибо хоть не "Российская Федерация".

Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 8336
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28.08.2020 19:30 Ответить
Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 9896
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28.08.2020 19:31 Ответить
Собственно говоря всё правильно. Прилагательное "Киевская" то ли в 18 то ли в 19 века.
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28.08.2020 19:40 Ответить
Так вони тільки те й роблять. що переписують.
Все.
На себе...
Ще трохи - і почнуть розповідати про 780-лєтіє асвабаждєнія Києва від галіцко-бЕндеровськіх захваччіков військами під командуванням комадарма Батиєва.
Дєдовоєвали, йолпт... Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 1740
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28.08.2020 23:47 Ответить
А жаль!!!!
Наши СБУ-ки очень ждали этих контрабандистов оружия и наркотиков в особо крупных размерах!!!
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28.08.2020 17:37 Ответить
А какой черт их сюда звал?
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28.08.2020 17:51 Ответить
Жаль. Россисянки безусловные лидеры в худ. гимнастике. Без них чемпионат будет не тот.
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28.08.2020 17:59 Ответить
да.. нє увідім мастєрства.. )))


да пошлі оні на..уй..
еще б с "танковим биатлоном" пріехалі...
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28.08.2020 18:07 Ответить
безусловные ******,согласен
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28.08.2020 19:01 Ответить
Збірна РФ із художньої гімнастики відмовилася їхати до Києва через вимогу самоізолюватися - Цензор.НЕТ 3040
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29.08.2020 00:16 Ответить
хороший был концерт
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29.08.2020 07:17 Ответить
да они такие. В 15 лет бухают как наши алкаши с 30 летним стажем.
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29.08.2020 07:19 Ответить
Из-за эпидемии Международная Федерация будет решать вопрос проведения только через пару месяцев...
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28.08.2020 18:03 Ответить
...баба з воза....
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28.08.2020 18:05 Ответить
Хватить уже тупить, ну глуп ты в теме, так не труби об этом на весь Цензор. Россиянки - самая титулованная сборная мира. Смотреть их программы - удовольствие. На летнем ЧМ, они взяли 8 из 9, золотых медалей. Но все как в жизни: кто-то дарит людям радость, а кто-то испражняется, и швыряется своими какашками, типа герой))).
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28.08.2020 18:41 Ответить
Да ты, голубь мой, извращенец!
Лучше для удовольствия попробуй немецкую порнуху.
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28.08.2020 18:48 Ответить
Своих "голубей", ищи в порнухе)))
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28.08.2020 18:53 Ответить
Пожалуй, да....
Настоящему извращенцу порнуха - как спитой чаёк, а вот российские гимнастки, да в купальничьках цветов государственного флага, два онлайн - вот это возбуждающе!
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29.08.2020 09:11 Ответить
Не самоизолироваться, а самоликвидироваться...
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28.08.2020 18:10 Ответить
Ну й добре , кацапськм лайном буде трохе меньше смердіти в Украіні
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28.08.2020 18:29 Ответить
Баба з воза... (с).
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28.08.2020 18:32 Ответить
Это хорошо, прошлый раз они всё золото забрали.
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28.08.2020 18:35 Ответить
И еще, решение об участии сборной, как и о проведении самого ЧЕ еще не принято. Сегодня в Украине рекорд по заболевшим КОВИ, решать будут в конце сентября
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28.08.2020 18:47 Ответить
Ну а так как иностранцам въезд закрыт, то чемпион понятен заранее.
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28.08.2020 19:42 Ответить
Бульбашовым дальнобойщикам въезд не закрыт. Будете вместо РФ-овцек выступать.
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28.08.2020 21:23 Ответить
Та і йух з ними!
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28.08.2020 20:06 Ответить
Зачем здесь эти наркоманы-мельдонисты
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28.08.2020 21:19 Ответить
Такая потеря! Даже не представляю, как мы это переживем...
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28.08.2020 21:22 Ответить
Шлюхи мордовские . берите пример с Кабаевой . не теряйте перспективных политиков Орды .
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28.08.2020 21:30 Ответить
А їх що, збиралися пустити в Україну?
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29.08.2020 08:36 Ответить
Наверняка мельдония нажрались!!
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29.08.2020 14:37 Ответить
 
 