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Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД

Сотрудники украинской киберполиции заблокировали ряд групп в соцсетях, где призывали к насилию над женщинами. Правоохранители установили, что администраторами групп были граждане Российской Федерации.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько профилей в Фейсбук и Инстаграм распространили информацию о закрытых группах в мессенджерах и социальных сетях, где призывают к насилию над женщинами (как физическому так и сексуальному). Администраторы и участники делились "советами", как "правильно" выбрать жертву, необходимые снотворные, как нападать и бить жертву, а потом насиловать. Опытом "зверств" предлагали делиться с другими участниками сообщества извращенцев и преступников. Благодаря оперативному и профессиональному реагированию работников киберполиции удалось заблокировать ряд таких групп, которые администрувались гражданами РФ", - рассказала Павличенко.

Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД 01

По ее словам, стало известно, что IP-адреса, с которых осуществлялись авторизации, находятся во владении интернет-провайдеров российских городов Омск и Москва.

Сейчас вся информация передана в Интерпол.

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Топ комментарии
+4
Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
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28.08.2020 17:21
+4
Мда, человечество явно деградирует...
Если уже такое есть, то что дальше?
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28.08.2020 17:50
+3
Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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28.08.2020 17:24
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поки тіпа кібєполіція роздуплилася, це робили самі користувачі...
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28.08.2020 17:17 Ответить
Ви зайдіть в дарк веб,там багато шокуючої інформації.А це схоже на фарс.
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28.08.2020 17:18 Ответить
Сейчас надо смотреть в оба ,как бы тебя самого женщины не изнасиловали Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД - Цензор.НЕТ 7240
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28.08.2020 17:21 Ответить
Мдаа, даже не могу подумать что такое может существовать...
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28.08.2020 17:24 Ответить
Та да, видывал я всякий трэш, но тут прямо какое-то пособие молодого сурка что ли...
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28.08.2020 17:27 Ответить
администрувались гражданами РФ / не грех и повториться. Президент Израиля Кацав осужден за изнасилование . Кацав в России прославился тем, что вызвал зависть Путина. Во время встречи с премьером Израиля Ольмертом Путин сказал: «Привет передайте своему президенту!Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Мы все ему завидуем!».
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28.08.2020 17:26 Ответить
И тут Омск)))
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28.08.2020 17:26 Ответить
Мда, человечество явно деградирует...
Если уже такое есть, то что дальше?
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28.08.2020 17:50 Ответить
Что за бред вы несёте насчет деградации? Всему такому столько лет, сколько общению человеков. Почитайте, например, "Жюстину" маркиза де Сада. А можно - "Декамерон" Джованни Бокаччо. Ну а если это не нравится - да почитайте занимательную книжицу "1001 ночь", не адаптированную для детишек - там про "это" (включая насилие над женщинами) много и разнообразно...
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28.08.2020 23:41 Ответить
Единомышленников без общения оставили?
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29.08.2020 00:11 Ответить
Просто у слабоумных деградация чилавечества началась буквально вчера - когда они вокруг оглянулись. Вышел такой чел на крыльцо, жопу почесал, окинул глазом окружающую действительность: ОПА, ДЕГРАДАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В НАЛИЧИИ!!!
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29.08.2020 02:25 Ответить
Ты из тех "эстетов", считающих произведениями искусства, отрезанные коровьи головы, которые экспонировались в "Галлерее Пинчука"?
И для которых все вокруг, это жалкие ретрограды, не способные ничего увидеть и понять.
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29.08.2020 16:47 Ответить
головы резали и миллион лет назад, и 10000, и 2000, и 10, и вчера, и завтра будут резать.

С чего ты взял, что "человечество деградирует", тормоз? Поколупался вчера в носу и осознал?
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29.08.2020 21:01 Ответить
Ты таки долбо.б
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29.08.2020 21:06 Ответить
вот каждый раз, когда я указываю на какой-нибудь полноотстойный бред, который ты несёшь, у тебя ответ - тупо оскорбления.

Тупое чмо, перестань нести бред - перестанут тебя в твои же какашки твоей тупой мордой тыкать.
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31.08.2020 09:57 Ответить
Їм у групу треба написати "посібник" - "як вижити півником на Зоні" та "життя під нарою або біля параши" . Хай вчать.
А те що к@цUPи живодери та ізверги у більшості то не дивно.
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28.08.2020 17:59 Ответить
Животные забыли, что такое быть Людьми. Про такие понятия, как честь, репутация, доброта они забыли. Считают себя Львами над своей жертвой, а по факту - обыкновенные шакалы.
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28.08.2020 18:24 Ответить
А шо и такие группы есть? Во блин скот изощряется. Не, ну насчет просто бить баб, если заслужили, это крайне полезная процедура т. к. баба она без регулярных писдюлей дуреет, срервенеет и превращается из женщины в совсем животное.
А вот есть ли такие группы, где рассказывают и учат как вырубать, связывать и правильно мудохать в сраку петушариев, *********, мацкалов, совков и дамбасов с крысчанами?
Вот такие группы это полезные ресурсы. А просто насильники - это петушиный угол и там мацкалы живут.
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28.08.2020 18:35 Ответить
Тут ніхто не розуміє яка ціль таких «починань»? Все задля розхитування кримінальної статистики в країні. Чим більше,тим краще оскалям. Країна просто ставатиме не придатною для життя.Використовуються всі методи і цей не останній.
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28.08.2020 18:37 Ответить
Авторы этих "ценных" советов - обычные дядьки и тётьки, ведущие самый обыкновенный образ жизни (семья, дети и т.д.) В жизни они вполне порядочные, а вот в сети, за небольшую плату (предоставляемую ФСБ) готовы писать любые гадости. Это просто бессовестные чмошники, и только. Не следует просто обращать на всё это дерьмо внимание. Таково ведение кибервойны, и кибервойны именно по русски.
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28.08.2020 20:45 Ответить
 
 