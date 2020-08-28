Киберполиция заблокировала ряд групп в соцсетях, где рассказывали как насиловать женщин, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сотрудники украинской киберполиции заблокировали ряд групп в соцсетях, где призывали к насилию над женщинами. Правоохранители установили, что администраторами групп были граждане Российской Федерации.
Об этом сообщила в Facebook заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько профилей в Фейсбук и Инстаграм распространили информацию о закрытых группах в мессенджерах и социальных сетях, где призывают к насилию над женщинами (как физическому так и сексуальному). Администраторы и участники делились "советами", как "правильно" выбрать жертву, необходимые снотворные, как нападать и бить жертву, а потом насиловать. Опытом "зверств" предлагали делиться с другими участниками сообщества извращенцев и преступников. Благодаря оперативному и профессиональному реагированию работников киберполиции удалось заблокировать ряд таких групп, которые администрувались гражданами РФ", - рассказала Павличенко.
По ее словам, стало известно, что IP-адреса, с которых осуществлялись авторизации, находятся во владении интернет-провайдеров российских городов Омск и Москва.
Сейчас вся информация передана в Интерпол.
Пожалуйста, подождите...
Если уже такое есть, то что дальше?
И для которых все вокруг, это жалкие ретрограды, не способные ничего увидеть и понять.
С чего ты взял, что "человечество деградирует", тормоз? Поколупался вчера в носу и осознал?
Тупое чмо, перестань нести бред - перестанут тебя в твои же какашки твоей тупой мордой тыкать.
А те що к@цUPи живодери та ізверги у більшості то не дивно.
А вот есть ли такие группы, где рассказывают и учат как вырубать, связывать и правильно мудохать в сраку петушариев, *********, мацкалов, совков и дамбасов с крысчанами?
Вот такие группы это полезные ресурсы. А просто насильники - это петушиный угол и там мацкалы живут.
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