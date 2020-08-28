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Билецкий (226) Кива (395)

Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий прокомментировал ситуацию с нападением на автобус людей нардепа Ильи Кивы под Харьковом.

 Соответствующее видеообращение Билецкий обнародовал в YouTube.

"Говорят, что сегодня неизвестные патриоты пересеклись на трассе Киев-Харьков с "титушней" Ильи Кивы и, скажем так, немного поссорились. Ничего серьезного, как мы уже знаем, не произошло. Несколько "орлов" Кивы с синяками попали в больницу, но между тем – о самой ситуации. Если такая ситуация произошла, то это в первую очередь реакция на бездействие украинских спецслужб и МВД", – заявил Билецкий.

По его словам, во времена Революции Достоинства патриоты уже видели пророссийские отряды, похожие на организацию Кивы.

"Люди с обостренным чувством справедливости очень хорошо помнят подобные пророссийские отряды в 2014 году. Мы помним казачков с нагайками в Крыму, мы помним все эти донбасские "движении", Харьковский "Оплот", который начинал как спортивный клуб, а затем продолжил как убийцы и палачи на Майдане", – отметил лидер Нацкорпуса.

Билецкий утверждает, что в ряде украинских городов формируются военизированные пророссийские отряды, которые возглавляют сторонники партии Виктора Медведчука.

"Прямо сейчас в центре Украины, в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Харькове создаются военизированные парамилитарные пророссийские отряды, возглавляемые электоратом Ильи Кивы. Это происходит, говорят, за деньги Медведчука, но нет никаких денег Медведчука, есть средства РФ, которые здесь распространяет Медведчук", – сказал он.

Он добавил, что по подозрению в причастности к нападению на людей Кивы задержали 14 человек.

"Насколько мне известно, эти люди не имеют никакого отношения к этой ситуации, а если имеют, то я надеюсь, что СБУ, которая должна заниматься сепаратизмом, а также Генпрокуратура наградят ребят за борьбу с сепаратизмом. Если не останавливать медведчуковские банды сегодня, то завтра мы получим "ЛДНР" в Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве и Черкассах", – подытожил Билецкий.
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Топ комментарии
+15
Один подчиненный Авакова типа "воюет" с другим подчиненным Авакова. Для комплекта не хватает еще Шария в засаде за углом.
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28.08.2020 17:24
+15
Если честно, то слабо отоварили петушков кацапских...
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28.08.2020 17:24
+11
Билецкий абсолютно прав. ...Харьков уже пережил зверства "Оплота", повторения мы не допустим.....Мертведчуковско - путенских наёмников - только уничтожать , всеми способами и средствами, иначе это закончится новыми "народными республиками" и призывами к путину "ввести"....
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28.08.2020 17:43
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Братья не сдаемся! Надо победить ЗЕчуму-распоя́савшуюся при ней прорашистскую плесень!!! Я думаю при этом все способы хороши!Жги вату напалмом!!!!!
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28.08.2020 19:59 Ответить
Кто бы говорил со своим нацдружинами...
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28.08.2020 20:09 Ответить
Ще у січні 2020 року попереджали про організацію антиукраїнськогого підпілля. Там ,судячи по рожам...каждої тварі по парам. Вітренківці, оплотовці, мураєвці,мінтура колишня,риги-диверсанти,лузери-бійці cпортклубів. Частина їх уже пройшла вишколи в РФ ще у 2012 році на озерах Валдайських під спецобробкою "професора МГУ ім. Лома" Дугіна, інші в "Оплоті" з диверсантським командами ГРУ РФ на сході України,починаючи ще з квітня 2014 року. Ці особи зараз на підйомі з упадком нашої Державності. В іншій країні ці "команди" були б просто....розстріляні під час війни,а у нас лідери таких...народні чи інородні...депутати. Піпець!
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28.08.2020 20:20 Ответить
КакаяРазницаЛишьБыНеПорох, - да, Билецкий?
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28.08.2020 20:55 Ответить
Конечно, только при Зеленском Медведчук обнаглел. При Порошенко сидел тихо... нет, сидел за границей... нет, сидел в тюрьме!!!
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29.08.2020 11:52 Ответить
медведчук как раз вел себя предельно тихо:

- лично на законы в Раде не влиял,

- оптом телеканалы не скупал,

- патриото-московские банды в Украине не легализовывал,

- на его статусе неприкосновенного курьера от Украины настояла Меркель (в сентябре 2014, на Минске-1, по запросу *****).
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29.08.2020 21:59 Ответить
Я вообще подозреваю, что Медведчук украинский патриот... Этакий Штирлиц украинского разлива, втёршийся в доверие к *****.
На чём основаны мои подозрения?
На трепетном отношении к нему великого патриота Порошенко...
Ну не мог же Порошенко так завзято покрывать врага Украины. Нет, Медведчук определённо свой. Такой же свой, как и Порошенко...
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30.08.2020 09:25 Ответить
Ещё раз.

МЕРКЕЛЬ, в июне 2014, обеспечила Медведчуку неприкосновенность.

Ну-ка, вспомни дедушка Калинин, сколько дней на тот момент после инаугурации президентом был Порошенко? Аж неделю!

И. Почему сейчас медведчук не на зоне,, а в Крыму и Раде?

Медведчук будет включен в состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе

19:55 - 25 июня 2014С таким предложением в ходе телефонной конференции между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, ..Путиным и президентом Украины Петром Порошенко выступила германский лидер.
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31.08.2020 10:15 Ответить
Бабушка, ты уже в старческий маразм впала...
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31.08.2020 11:46 Ответить
Что ж ты, русский Калинин, примитивно в срачь сливаешься - что, нет аргументов по теме?

МЕРКЕЛЬ, в июне 2014, обеспечила Медведчуку неприкосновенность: Медведчук будет включен в состав группы по урегулированию конфликта в Донбассе - 25 июня 2014
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31.08.2020 23:37 Ответить
В срач сливаешься ты со своими дедушками.
Я другого не понимаю: с каких это пор Меркель президент Украины? К чему эти ссылки на неё? Или она хотя бы заместитель Порошенко?
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31.08.2020 23:57 Ответить
Кстати, не знал, что в первую неделю после инагурации президент не имеет никаких прав и полномочий.
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31.08.2020 23:58 Ответить
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