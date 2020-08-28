"Рейдерские атаки были и раньше, но такого беспредела, как сейчас, мы не ожидали", - владелица компании "Экония" Варагаш на встрече Зеленского с представителями бизнеса

Основательница ТМ "Малятко" и владелица компании "Экония" Ирина Варагаш рассказала во время встречи с президентом о произволе правоохранительных органов и выразила уверенность, что работники ГСУ МВД Украины и Офиса Генерального прокурора действуют в интересах рейдеров.

"Посягательство на нашу компанию у каждой власти, в 2010 году - при Януковиче, в 2018 году - при Порошенко. Но такого беспредела, который происходит сейчас, мы не ожидали, потому что на нас нападают те, кто должен охранять права граждан, права честных предпринимателей ", - отметила владелица компании, сообщается на сайте "Эконии".





"В отношении компании и меня, как владельца, полиция расследует уголовное производство по надуманному обвинению о якобы похищении человека, это делается, чтобы незаконно завладеть имуществом предприятия. Открытие таких производств - стандартная схема поборов. Наглую ложь следователей полиции и прокуроров опровергают адвокаты в судах. Все доказательства мы предоставили правоохранителям, неоднократно жаловались на бездействие Офиса Генерального прокурора и министра внутренних дел. Тем не менее, прокурор Роман Шененко и следователь Ильмира Чередник продолжают совершать беззаконные действия против компании", - подчеркнула И.Варагаш.

"Мы просим, ​​чтобы Вы, Владимир Александрович, обратили внимание на эту ситуацию, и чтобы руководство Офиса Генерального прокурора сделало наконец свою работу в рамках закона и осуществило надлежащий надзор за расследованием, чтобы остановить произвол и коррупционные действия следственных органов", - резюмировала И. Варагаш.

Владимир Зеленский пообещал изучить резонансное дело и взять его под личный контроль, сообщают в компании.

На сайте "Эконии" также приведена справка об истории компании: "Семейный бизнес по производству питьевой воды и детского питания "Малютка" основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996 году, с тех пор компания стала одним из лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др."