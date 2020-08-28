"Рейдерские атаки были и раньше, но такого беспредела, как сейчас, мы не ожидали", - владелица компании "Экония" Варагаш на встрече Зеленского с представителями бизнеса
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Основательница ТМ "Малятко" и владелица компании "Экония" Ирина Варагаш рассказала во время встречи с президентом о произволе правоохранительных органов и выразила уверенность, что работники ГСУ МВД Украины и Офиса Генерального прокурора действуют в интересах рейдеров.
"Посягательство на нашу компанию у каждой власти, в 2010 году - при Януковиче, в 2018 году - при Порошенко. Но такого беспредела, который происходит сейчас, мы не ожидали, потому что на нас нападают те, кто должен охранять права граждан, права честных предпринимателей ", - отметила владелица компании, сообщается на сайте "Эконии".
"В отношении компании и меня, как владельца, полиция расследует уголовное производство по надуманному обвинению о якобы похищении человека, это делается, чтобы незаконно завладеть имуществом предприятия. Открытие таких производств - стандартная схема поборов. Наглую ложь следователей полиции и прокуроров опровергают адвокаты в судах. Все доказательства мы предоставили правоохранителям, неоднократно жаловались на бездействие Офиса Генерального прокурора и министра внутренних дел. Тем не менее, прокурор Роман Шененко и следователь Ильмира Чередник продолжают совершать беззаконные действия против компании", - подчеркнула И.Варагаш.
"Мы просим, чтобы Вы, Владимир Александрович, обратили внимание на эту ситуацию, и чтобы руководство Офиса Генерального прокурора сделало наконец свою работу в рамках закона и осуществило надлежащий надзор за расследованием, чтобы остановить произвол и коррупционные действия следственных органов", - резюмировала И. Варагаш.
Владимир Зеленский пообещал изучить резонансное дело и взять его под личный контроль, сообщают в компании.
На сайте "Эконии" также приведена справка об истории компании: "Семейный бизнес по производству питьевой воды и детского питания "Малютка" основан Ириной Варагаш и ее мужем в 1996 году, с тех пор компания стала одним из лидеров рынка, поставляет продукцию в Евросоюз, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и др."
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- Бооолииить!
- Ну а чого ж ви хотіли. Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
ВСЕ дела которые взял под "личный контроль" бубочка - в полной - ...оппе!!!!!!
Зеле там в лучшем случае скромный гешефт в будку закидывают, чтобы не скулил, а то и вовсе просто хер на него кладут, а он сидит и трусится с языком в жопе, понимая, что без них этот убогий шут свою имитацию образа президента окончательно провалит.
Да что она себе позволяет, не говоря о сывочолом с придыханием и восторгом!
- Владимир, вы такой же, как и янукович, и Порошенко.
- Полтора года тому назад я жила, как в раю, а теперь, как в аду.
Питання до ціє курки. Якщо, при Порошенко, ти жила як в раю, то якого хріна ти голосувала за зЕ? Що ти хотіла поміняти? Рай на що?
Жрі.Те.
"Країна моєї мрії".
Главное, документов не хранить на предприятии. Для налоговой хватит копий заверенных ими же. Подлинники установочных прячутся в другой области. И рейдеры идут лесом. Потом проверка по принципу, на каком основании суд другой области принял решение. Потом, хулиганка "быкам". Да вариантов отбиться - что грязи.
И еще знаю 2 элеватора которые были отжаты и получили новых хозяев из "донецких".
и сабаков стал министром из-за квоты народного фронта!
так что захлопни хлеборезку брыхливый урод