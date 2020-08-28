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Новости Происшествия Операция Объединенных сил
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С начала суток 28 августа нарушений перемирия не зафиксировано. Потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 28 августа нарушений перемирия не зафиксировано. Потерь нет, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

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Автор: Роман Свиридович
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Сєпари як взнали, що у потерпілого чорний пояс по карате, то всі зі страху повиздихали.
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28.08.2020 19:15 Ответить
Від початку доби 28 серпня порушень перемир'я не зафіксовано. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2753
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28.08.2020 19:16 Ответить
Ну да, конечно. Значит, если будут потери, это засчитается как "нарушение перемирия". Обстрелы не катят. Интересно, что должно произойти, чтобы посчитать это боевыми действиями? Ракетный обмен?
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28.08.2020 19:16 Ответить
Тобто марно витратили гроші на Джавеліни.
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28.08.2020 19:19 Ответить
И на турецкие беспилотники. Путин не разрешает их применять и все тут.
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28.08.2020 19:29 Ответить
Задача ООС формулировалась именно так: "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины". (Полторак). Как таковой "операции" давно нет, есть какой-то бл. цирк, пора переименовывать это ООС. ОУФ например, какой-то, операция умиротворения фашистов
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28.08.2020 19:28 Ответить
 
 