С начала суток 28 августа нарушений перемирия не зафиксировано. Потерь нет, - штаб ООС
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".
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