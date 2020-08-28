Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Исполняющий обязанности руководителя одесской таможни Денис Пудрик пояснил журналистам, зачем ему 2 квартиры в Турции и откуда взялись задекларированные $96 тыс. наличными.

Об этом он заявил в интервью Телеграм-каналу "Pavlovsky News", информирует Цензор.НЕТ.

"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся", - сказал Пудрик в ответ на вопрос журналиста о том, зачем ему 2 квартиры в Турции.

О принадлежащих ему 6 квартирах он высказался так: "Какие 6 квартир? Это все бред. ... Одна в Киеве квартира и один дом садовый. ... Ну, а семья моя - да (владеет недвижимостью. - Ред.)".

Пудрик добавил, что его жена - "успешный бизнесмен довольно-таки".

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Он также заявил, что в годы, когда он не работал на таможне из-за люстрации, хорошо зарабатывали его родители, а сам он "не лодырничал" и предоставлял услуги таможенного консалтинга.

О конкурсе при назначении на должность Пудрик высказался так: "Я 23 года работаю, с 1998 года. Соответственно, какой конкурс может быть? Я конкурс проходил в 1998 году еще".

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