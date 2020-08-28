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Одесса (7377) таможня (1916) Пудрик (15)

Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО

Исполняющий обязанности руководителя одесской таможни Денис Пудрик пояснил журналистам, зачем ему 2 квартиры в Турции и откуда взялись задекларированные $96 тыс. наличными.

Об этом он заявил в интервью Телеграм-каналу "Pavlovsky News", информирует Цензор.НЕТ.

"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся", - сказал Пудрик в ответ на вопрос журналиста о том, зачем ему 2 квартиры в Турции.

О принадлежащих ему 6 квартирах он высказался так: "Какие 6 квартир? Это все бред. ... Одна в Киеве квартира и один дом садовый. ... Ну, а семья моя - да (владеет недвижимостью. - Ред.)".

Пудрик добавил, что его жена - "успешный бизнесмен довольно-таки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый глава Одесской таможни Пудрик, против которого выступил Саакашвили, является зятем доверенного лица Ермака, - Бутусов

Он также заявил, что в годы, когда он не работал на таможне из-за люстрации, хорошо зарабатывали его родители, а сам он "не лодырничал" и предоставлял услуги таможенного консалтинга.

О конкурсе при назначении на должность Пудрик высказался так: "Я 23 года работаю, с 1998 года. Соответственно, какой конкурс может быть? Я конкурс проходил в 1998 году еще".

Также на Цензор.НЕТ: Главой Одесской таможни назначили люстрированного Пудрика. Сколько можно заниматься самоуничтожением? - Саакашвили

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+84
А метро чого не купив? На житорчиках би економив.
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28.08.2020 19:24
+61
юмор уровня 95-ого квартала. На замену Юзику пойдет
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28.08.2020 19:24
+55
Логічно, а якщо купити літак, можна заощадити на квитках.
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28.08.2020 19:24
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Страница 2 из 2
Боже, он еще и слепой. Пане Президент, тут не нужно быть экспертом, просто посмотрите на лицо это таможенника. Кто то сомневается, что он коррупционер. ? Нет слов. Страна катится в пропасть из за таких горе специалистов президентов.
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28.08.2020 19:54 Ответить
на їжі заощадь,тупень.
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28.08.2020 19:55 Ответить
ну до чего же славный чел - а вы попробуйте не ходить а катиться...
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28.08.2020 19:58 Ответить
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 6458
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28.08.2020 19:58 Ответить
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 9180
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28.08.2020 20:00 Ответить
Заведи,мудило,там свиней,щоб ще й на м'ясі економити.
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28.08.2020 20:03 Ответить
Це 3,14.....ць, панове. Зеленські-Єрмаки-Пудрики доведуть цю країну до прірви.
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28.08.2020 20:04 Ответить
и знов починаеться бой,
и сердце кликоче в грудях,
и буба такой мoлaдой
и **** ота на сносях....
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28.08.2020 20:06 Ответить
Как я и говорил мафия Куницына Пудрика работает на полную
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28.08.2020 20:09 Ответить
В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 1140
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28.08.2020 20:20 Ответить
Таких Пудриков пол Украины.
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28.08.2020 20:22 Ответить
А друга половина мріє стати таким як він
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29.08.2020 04:55 Ответить
Ну пока такие отмазки воспринимаются зерьезно и есть убедительными, у этой страны нет будущего.
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28.08.2020 20:23 Ответить
ЗЕбилы самое время рассказать как Порошенко виноват..
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28.08.2020 20:26 Ответить
А ты биографию Пудрика прочти. Он с 1998-го по 2019 год работал на таможне, при всех президентах, кроме Кравчука.
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28.08.2020 21:05 Ответить
Зеленский - это кукла в руках бандитов и они раставляют всюду своих людей, чтобы раграблять Украину!
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28.08.2020 20:29 Ответить
Ну просто няшка !!!!
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28.08.2020 20:41 Ответить
Типове обличчя українського чиновництва, бренд.
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28.08.2020 20:46 Ответить
Ну чо, логично.
А любовницы нужны чтобы любимая жена не изнашивалась.
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28.08.2020 20:59 Ответить
Нещодавно мій знайомий показував мені фото нової квартири в Самсуні Вартість 45 тис долярів площа 160 м квадратних. Це відносно цін. Відносно пана Пудрика-- це на мою думку чергове пірнання в лайно наших зелохів. І не останнє. А зовнішній вигляд особи то не привід робити висновки. Можливо людина важкохвора, Ожиріння,імпотенція,клептоманія, цукровий діабет - на те є медичні та юридичні процедури. От лиш одне питання: чи є бажання?
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28.08.2020 21:00 Ответить
Мало вериться что эта ТВАРЬ купила такую относительно недорогую недвижимость. Эти СКОТЫ любят шиковать и тратят по полной.
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28.08.2020 21:11 Ответить
Виктор М.,а то что это мурло просто жрет много и жадно,тебе в голову не приходило?Эта жирная туша,наполненная говном просто добила хоть какое то сочувствие к президенту.Этого пундика надо не на таможню,а в передвижной цирк 17 века..
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29.08.2020 08:06 Ответить
Кто подскажет, это очередное новое литсо?
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28.08.2020 21:02 Ответить
О...уеть!!!!! И эта СКОТИНА сэкономила??? Да за те деньги,что потратил плюс все обслуживание этой недвижимости ты до конца своей ТВАРЬЕЙ жизненки ездя даже по два раза в год туда со всем своим СТАДОМ не покроешь той стоимости. Экономист хренов. ОТМАЗАЛАСЬ СКОТИНА.
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28.08.2020 21:08 Ответить
готовый портрет для бигбордов...."Зеленский наш президент"))
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28.08.2020 21:11 Ответить
Таку мразь не стріляти потрібно,жаль набоів,а топити.А горе-керівників держави і МВС в ганебну відставку!!Міл'ярди з держбюджету прожирають без толку....
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28.08.2020 21:21 Ответить
Старик Чезаре Ламброзо и подумать не мог,что лучшей иллюстрацией его теории станут бальники украинской быдлоэлиты образца 2020 года..
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28.08.2020 21:24 Ответить
Не чіпайте його, з ним треба обережно а то як лусне, і обгадить навколо купу народу.
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28.08.2020 21:25 Ответить
Мы рождены, что б комикс - сделать жизнью! https://www.meme-arsenal.com/memes/********************************.jpgВ.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 2712
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28.08.2020 21:29 Ответить
когда работа не манна небесная в свинью двухцентнерную не превращаются!
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28.08.2020 22:15 Ответить
економна тварюка)
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28.08.2020 22:17 Ответить
Продолжим. ЛЕКСУС последней модели мне нужен, чтобы экономить на проезде в маршрутном автобусе и метро. Личный самолет мне нужен, чтобы экономить и не платить авиакомпаниям за их услуги. Новые золотые часы мне нужны, чтобы сэкономить на ремонте старых. Личные охотничьи угодья мне нужны, чтобы экономить, и не платить охотничьи взносы. Новая молодая жена мне нужна, чтобы не платить за лечение старой. Ну логично же...для любителей Главклоуна.
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28.08.2020 22:39 Ответить
У меня есть доллары. Они мне нужны, чтобы управлять Америкой!
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28.08.2020 22:42 Ответить
...жена моя успешный бизнесМЕН.... В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 3016
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28.08.2020 23:04 Ответить
Пудрик не пудри людям мозг.Жена бизнезвумен.Хаты в Турции,вообще почти у каждого украинца.Вот у Пудрика есть хаты в Турции.А у большинства украинцев,чомусь нема.Хотя большинство украинцев також працюють от рассвета до заката,а ось на хату в Киеве по десять лет собирают.Ост ответь Пудрик,як так получается? В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 9950
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28.08.2020 23:28 Ответить
Хай купить асинізаторну машину та підключить її до задниці! От економія буде і на бумазі, і на воді , і на каналізації, судячи по пиці бочку потрібно побвльше!
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28.08.2020 23:35 Ответить
Вгодований добряче.
А з якого біса персонаж мекає не державною мовою ?
Воно - державний службовець (типу) ? На робочому місці (в робочому кабінеті) ?
Порушення закону.
І писака - такий же.

А "пояснення", ну, все для зелохторату. Їж-ТЕ.
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29.08.2020 07:35 Ответить
Ведана,создается впечатление,что ты точно на подработке у порохосестр.Какого хрена ты к этой роже приплетаешь какой то электорат.Ты то сама к кому относишься?К порохосестрам или к порохососам?Сидеть и молиться на сывочолого?Мозги у тебя есть?Поменяли говно на...?Оказалось говно.Ничего,выберем еще другого,может попадем на того,за кого не будет стыдно.
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29.08.2020 08:12 Ответить
Увы, у нас кого ни выбирай, получается говно. Похоже, в президентском кресле тайная игла с ядом, который любого превращает в говно.
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29.08.2020 11:45 Ответить
ЗаЖОПний?
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29.08.2020 14:44 Ответить
Экономный ты наш!
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29.08.2020 08:20 Ответить
Як бачимо, навіть будучи люстрованим цей хряк "надавав консультації"- влаштовував схеми з відкатами. З чого мав свій зиск.
Україна має єдиний вихід- зовнішнє управління, коли все це кодло гадюк буде відсторонене від державних функцій. Повністю розганяється митниця і її функції передаються організації з Британії, США чи Німеччини.
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29.08.2020 09:25 Ответить
не могу понять, че народ возмущается? чувак экономный, две квартиры в турции что бы экономить на отдыхе В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032.прикиньте какая это мразь тупая, что бы придумать такую отмазку В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032. только зечмошник мог назначить эту зажравшуюся мразь на должность. чем дольше правят земрази, тем толще таможенники, мусора,прокуроры, судьи и прочая гопота В.о. глави одеської митниці Пудрик задекларував $96 тис. готівкою: квартири в Туреччині мені потрібні, щоб економити гроші на путівки - Цензор.НЕТ 7032
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29.08.2020 12:01 Ответить
Экономить на путёвках?
Следующий шаг - личный самолёт - экономить на полётах на курорт!
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29.08.2020 12:16 Ответить
а мерседес купил, чтобы экономить на трамвае ))))))))))))
писец, шо оно лепит, какой дебил ему поверит ))))))))))))
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29.08.2020 14:32 Ответить
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