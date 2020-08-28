Задекларировавший $96 тыс. наличными и.о. главы одесской таможни Пудрик: квартиры в Турции мне нужны, чтобы экономить деньги на путевках. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Исполняющий обязанности руководителя одесской таможни Денис Пудрик пояснил журналистам, зачем ему 2 квартиры в Турции и откуда взялись задекларированные $96 тыс. наличными.
Об этом он заявил в интервью Телеграм-каналу "Pavlovsky News", информирует Цензор.НЕТ.
"Для отдыха. Для того, чтобы экономить деньги на путевках. Получается, в одной родители, а в одной мы останавливаемся", - сказал Пудрик в ответ на вопрос журналиста о том, зачем ему 2 квартиры в Турции.
О принадлежащих ему 6 квартирах он высказался так: "Какие 6 квартир? Это все бред. ... Одна в Киеве квартира и один дом садовый. ... Ну, а семья моя - да (владеет недвижимостью. - Ред.)".
Пудрик добавил, что его жена - "успешный бизнесмен довольно-таки".
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Он также заявил, что в годы, когда он не работал на таможне из-за люстрации, хорошо зарабатывали его родители, а сам он "не лодырничал" и предоставлял услуги таможенного консалтинга.
О конкурсе при назначении на должность Пудрик высказался так: "Я 23 года работаю, с 1998 года. Соответственно, какой конкурс может быть? Я конкурс проходил в 1998 году еще".
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и сердце кликоче в грудях,
и буба такой мoлaдой
и **** ота на сносях....
А любовницы нужны чтобы любимая жена не изнашивалась.
А з якого біса персонаж мекає не державною мовою ?
Воно - державний службовець (типу) ? На робочому місці (в робочому кабінеті) ?
Порушення закону.
І писака - такий же.
А "пояснення", ну, все для зелохторату. Їж-ТЕ.
Україна має єдиний вихід- зовнішнє управління, коли все це кодло гадюк буде відсторонене від державних функцій. Повністю розганяється митниця і її функції передаються організації з Британії, США чи Німеччини.
Следующий шаг - личный самолёт - экономить на полётах на курорт!
писец, шо оно лепит, какой дебил ему поверит ))))))))))))