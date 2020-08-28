Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях и указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вениславский заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Ожидаемые решения. По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он.
По его мнению, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.
"По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения", - подчеркнул Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным
✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным
✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине
Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.
Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.
Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.
Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.
Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
долго ждать то пришлось?
Еще вопросы есть?
Якщо були очікуваними/ожидаемими то навіщо приймали ті постанови ?
Изменение в плане уменьшения? Естественно незаконное!