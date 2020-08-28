РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15715 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 698 21
карантин (16725) КС (2130) Сытник (948) Вениславский (200)

Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решения КС о незаконности назначения Сытника и некоторым карантинным ограничениям были ожидаемыми, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях и указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вениславский заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Ожидаемые решения. По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год, а в части постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КС может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий, - то есть только первоначальный текст, который уже не действует", - сказал он.

По его мнению, КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд признал, что Сытника незаконно назначили директором НАБУ, - СМИ

"По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения", - подчеркнул Вениславский.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Конституционный суд сегодня разошелся:

✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:40
+4
ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
показать весь комментарий
28.08.2020 19:55
+3
Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Другими словами, этим они признают, что они сознательно нарушили конституцию.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:36 Ответить
Они- это кто ?
показать весь комментарий
28.08.2020 19:41 Ответить
Те, кто это заявляет.
показать весь комментарий
29.08.2020 15:15 Ответить
Конституционный суд сегодня разошелся:

✔️КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

✔️Конституционный суд признал ограничение зарплат чиновников незаконным

✔️КСУ признал неконституционным положение правительства о введении карантина в Украине

Насколько я понимаю, с Сытником мотивировка такая - раз в Конституции у президента не прописано право назначать главу НАБУ, то назначать и не может. Нельзя расширять конституционные полномочия. А у нас в Конституции НАБУ вообще не упоминается.

Поэтому нужно либо переписывать Конституцию, чтобы внести туда НАБУ и процедуру назначения, либо переписывать закон про НАБУ, отдав право назначать его главу кому-то другому.

Кроме назначения главы НАБУ в нашем законодательстве у президента есть и другие полномочия, не оговоренные в Конституции. Так что это может стать началом большого пути.

Для введения карантина вроде бы нужен был закон, принятый Радой, а не постановление Кабмина.

Ограничение зарплат чиновников - хз, но это не столь важно.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:40 Ответить
Дембельский акорд, надеюсь новая власть разгонит єтих крис в мантиях.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:57 Ответить
Не может...
показать весь комментарий
28.08.2020 20:45 Ответить
Зеля (читай Беня) поставит своих людей вместо Холодницкого и Сытника. Так воровать легче.
показать весь комментарий
28.08.2020 19:46 Ответить
ну,раз заказывали-то конечно ожидали...
долго ждать то пришлось? Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3203
показать весь комментарий
28.08.2020 19:55 Ответить
Уважаемый Цензор заголовок вышел манипулятивный!. Крендель Коломойского в КС специально объединил в одной фразе два разных события, карантин и Сытника. Этот прием сразу же отвлекает от важной проблемы - подкоп под главу НАБУ, А вы бездумно скопировали эту специально заготовленную манипулятивную фразу.
показать весь комментарий
28.08.2020 20:01 Ответить
Вениславский и Венедиктова -Харьковские,к Коломойскому не имеют никакого отношения,от слова совсем,как и к Портнову..Вопрос разгона Рады перезрел.Она не отражает современных реалий.Порошенко - первый претендент на главную фракцию во вновь избранной Раде будет.Прекраное достижение настоящего бессеребряника.
показать весь комментарий
28.08.2020 20:12 Ответить
Но заголовок тем не менее все равно манипулятивный) По поводу "первый претендент на главную фракцию вопрос спорный", ядерный элеткторат достаточно внушительный ПА конечно имеет, но до первой фракции отринутому народом экс-президенту далеко. В украинской политической истории триумфальный возврват "обрыдшего" лидера скорей казус , чем правило.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:42 Ответить
А в України іншого виходу вже не має,окрім як повернення державності і ознак життєвого простору через повернення Порошенка П.О.- дійсного авторитетного чесного дкржавного діяча. А те,що брехали по розробкам інституту Революціі з Москви їхні агенти в Україні- буде розбиратись вже Трибунал,а він буде!
показать весь комментарий
29.08.2020 09:14 Ответить
По поводу Трибунала. согласен, он созрел. Сразу после отставки молодой команды в Кабмине, начался откровенный курс на сдачу украинских интересов. Удивительно что этого еще многие не видят и не понимают, но постепенно. доходит даже до глупых масс, голосовавших за ЗЕ.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:16 Ответить
Фото этого видели ну как Вам как по мне оно берегов не видит и явно живет другой реальностью Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 1089
показать весь комментарий
28.08.2020 20:05 Ответить
Стесняюсь спросить, а ПеПо , подписывая указ, знал, что он не имеет права этого делать? ...наверняка знал, а зачем подписал? ... Рішення КС про незаконність призначення Ситника і деякі карантинні обмеження були очікуваними, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 7980
показать весь комментарий
28.08.2020 20:25 Ответить
НАБУ накопало хищений Коломойским с Привата 10 лярдов у.е. - Коломойский через КС уволил обидчика!
Еще вопросы есть?
показать весь комментарий
28.08.2020 20:46 Ответить
Питання є по тому,хто привів до влади сумісно з Кремлем Зеленського?
показать весь комментарий
29.08.2020 09:15 Ответить
Называется ...............................................................................................................................
показать весь комментарий
28.08.2020 21:32 Ответить
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности отдельных положений постановления Кабмина о карантинных ограничениях .......являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.Источник: https://censor.net.ua/n3216465

Якщо були очікуваними/ожидаемими то навіщо приймали ті постанови ?
показать весь комментарий
28.08.2020 21:58 Ответить
...билі ожидаємиє... І цим все сказано,якими указівками готувалось "констітуціонноє рєшенійо". В яку лайнову яму ввергли наше 73% населення нашу країну? Це ткж саме,а може ще і гірше,ніж епоха Янука-безродного- продажного. Час піпець настав!
показать весь комментарий
29.08.2020 09:09 Ответить
" КС, по существу, принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего - судей."
Изменение в плане уменьшения? Естественно незаконное!
показать весь комментарий
29.08.2020 09:50 Ответить
 
 