Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский"

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко прокомментировал решение КС о неконституционности назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня я публично признаю, что Петр Порошенко был более адекватным, чем Владимир Зеленский - первый, по крайней мере, понимал риски и хоть через пень-колоду, но придерживался договоренностей с западными партнерами.

Второй же просто-напросто потерял контроль над управлением государством и уже не способен влиять на любые процессы. Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. И я хз что с этим делать и как вообще с осознанием этого факта жить здесь дальше".

Как передает Цензор.НЕТ 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.