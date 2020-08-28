Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко прокомментировал решение КС о неконституционности назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевченко отметил: "Сегодня я публично признаю, что Петр Порошенко был более адекватным, чем Владимир Зеленский - первый, по крайней мере, понимал риски и хоть через пень-колоду, но придерживался договоренностей с западными партнерами.
Второй же просто-напросто потерял контроль над управлением государством и уже не способен влиять на любые процессы. Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. И я хз что с этим делать и как вообще с осознанием этого факта жить здесь дальше".
Как передает Цензор.НЕТ 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
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В его электорате 50% за вступление в НАТО, 50% - против!
И как прикажете ему вести такую политику, чтобы удовлетворить всех их одновременно???
Неужели на более весомого сотрудника НАБУ бабла не хватило? Эх, жадность таки погубит солнцеликого
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Для того кукловоды и сделали ставку на шута горохового, чтобы дергать его за ниточки. А 73% безмозглых думали, что голосуют за Голобородько.