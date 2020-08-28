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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) КС (2130) Сытник (948) Шевченко Евгений (138)

Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко прокомментировал решение КС о неконституционности назначения Артема Сытника на должность директора НАБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня я публично признаю, что Петр Порошенко был более адекватным, чем Владимир Зеленский - первый, по крайней мере, понимал риски и хоть через пень-колоду, но придерживался договоренностей с западными партнерами.

Второй же просто-напросто потерял контроль над управлением государством и уже не способен влиять на любые процессы. Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук. И я хз что с этим делать и как вообще с осознанием этого факта жить здесь дальше".

Как передает Цензор.НЕТ 28 августа Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+66
Агент НАБУ Шевченко: "Признаю, что Порошенко был более адекватен, чем Зеленский" - Цензор.НЕТ 1797
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28.08.2020 19:45
+59
зебилы потихоньку прозревают) Ну те у кого сохранились остатки мозгов и совести.
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28.08.2020 19:41
+54
Прозревают ровно до тех пор пока им нового бубочку не выкатят.
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28.08.2020 19:48
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"Сьогодні я публічно визнаю, що Петро Порошенко був більш адекватним, ніж Володимир Зеленський..." - тільки тепер ти зрозумів? І ти вважаєш, себе адекватним?
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29.08.2020 08:42 Ответить
Цікаво було б знати, хто він сам такий, щоб оцінити його оцінку п'ятого президента України й шостого ********************.
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29.08.2020 15:52 Ответить
Да поймите вы Зелю!
В его электорате 50% за вступление в НАТО, 50% - против!
И как прикажете ему вести такую политику, чтобы удовлетворить всех их одновременно???
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29.08.2020 10:06 Ответить
Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко прокомментировал.........

Неужели на более весомого сотрудника НАБУ бабла не хватило? Эх, жадность таки погубит солнцеликого Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 3837
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29.08.2020 10:26 Ответить
А что вы ждали от клоуна адекватных действий??
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29.08.2020 14:31 Ответить
Ні .. ми чекали ржачку , але зараз не ржемо бо скули звело...запрошуючи цирк в свій дім бажаеш розваг ...
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29.08.2020 15:05 Ответить
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчуk"...серед них е хтось реальний Українець, патріот своеі держави ,?… ) ні... місце заробітку....
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29.08.2020 15:01 Ответить
Реально на сегодняшний день нашей страной управляют четыре человека: Коломойский, Ахметов, Аваков и Медведчук.
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Для того кукловоды и сделали ставку на шута горохового, чтобы дергать его за ниточки. Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 3870 А 73% безмозглых думали, что голосуют за Голобородько. Агент НАБУ Шевченко: "Визнаю, що Порошенко був адекватнішим, ніж Зеленський" - Цензор.НЕТ 2400
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29.08.2020 15:35 Ответить
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