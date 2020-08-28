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С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывную деятельность в информационном пространстве, - Головаш

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывную деятельность в информационном пространстве, - Головаш

С начала текущего года Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области заблокировано более 30 интернет-ресурсов, деятельность которых была направлена на радикализацию общественных настроений в стране и столичном регионе.

 Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Головаш.

"Нами осуществляется мониторинг, в том числе и Интернет-сети, на предмет имеющейся информации о призывах и подготовке к совершению террористических актов. В случае выявления таких фактов, учитывая оценку реальной опасности для общества, принимаются соответствующие меры реагирования – от профилактической беседы с лицом до привлечения его к уголовной ответственности", - отметил Головаш.
Он также подчеркнул, что ведется постоянная работа по выявлению провокаторов и пропагандистов, которые призывают с экранов телевизоров и мониторов к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Нами была прекращена деятельность неонацистской радикального центра, который возглавлял гражданин РФ. Участники этой группы занимались как распространением изданий террористической направленности в телеграмм-каналах и закрытых сообществах в социальных сетях, так и вживую среди молодежи, - рассказал Олег Головаш. - В ходе обысков у организатора ячейки и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирование сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из заграницы. В том числе были изъяты экземпляры книг австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам".

Также читайте: Госспецсвязь начала расследование из-за сбоя в работе сайтов президента и СБУ

Полностью интервью с Сергеем Головашем ЧИТАЙТЕ ПО ССЫЛКЕ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
30 интернет ресурсов... всраться и не жить... сёрфали сеть, искали, выявляли, перекрывали, прекращали... сыщики, вот вам за так, шоп силы не тратить: 112, zic, news one, интер... ну и мертвеччук, лысый дрочила со своей титушней... ну рассмешили...
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28.08.2020 20:04
+4
А канали "Квартал", 112, Ваня ньюс, "наш" ZIK путін, що з цими агентами кремлядей-кровавих?
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28.08.2020 20:09
+3
112 и Страна работают
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28.08.2020 19:59
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112 и Страна работают
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28.08.2020 19:59 Ответить
Цензтр про Український сайт , а не малороський як презедент зєльонський
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28.08.2020 20:06 Ответить
А що ти тут тоді робиш? Іди на патріотичні сайти свої, лєнта сру та інші.
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28.08.2020 20:23 Ответить
...ведется работа по выявлению провокаторов, которые призывают с экранов телевизоров к посягательству на территориальную целостность Украины

Неужели Фокина с Кравчуком взяли?
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28.08.2020 20:00 Ответить
30 интернет ресурсов... всраться и не жить... сёрфали сеть, искали, выявляли, перекрывали, прекращали... сыщики, вот вам за так, шоп силы не тратить: 112, zic, news one, интер... ну и мертвеччук, лысый дрочила со своей титушней... ну рассмешили...
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28.08.2020 20:04 Ответить


Its my life@itsmylifeby 25 авг.

Белорусские айтишники создают зарубежный сервис поиска лиц, причастных к пыткам и избиениям мирных демонстрантов.
Этим сервисом смогут воспользоваться визовые службы всех стран мира.
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28.08.2020 20:05 Ответить
А канали "Квартал", 112, Ваня ньюс, "наш" ZIK путін, що з цими агентами кремлядей-кровавих?
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28.08.2020 20:09 Ответить
Вы забыли 5 канал .
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28.08.2020 20:14 Ответить
Я так зрозумів, що сайт Президента України теж вів підривну діяльність. С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывнаую деятельность в информационном пространстве, - Головаш - Цензор.НЕТ 5611 Заблокований уже не меньше тижня. Чи то тільки для мене С начала года заблокировано более 30 общедоступных ресурсов сети Интернет, которые осуществляли подрывнаую деятельность в информационном пространстве, - Головаш - Цензор.НЕТ 4976
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28.08.2020 20:22 Ответить
Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 2554
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28.08.2020 20:37 Ответить
Ну, а у Вас https://www.president.gov.ua/ відкривається?
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28.08.2020 21:02 Ответить
відкривається
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28.08.2020 21:12 Ответить
Пардон, може Ви у партії "Слуга народу"? Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 488
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28.08.2020 21:16 Ответить
ні...просто змініть провайдера Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 189.
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28.08.2020 21:23 Ответить
Виявляється, точно заблокували за підривну діяльність, напевно, сайт президента для усіх.
А, може за порнографію
Від початку року заблоковано понад 30 загальнодоступних ресурсів мережі "Інтернет", які здійснювали підривну діяльність в інформаційному просторі, - Головаш - Цензор.НЕТ 6981
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28.08.2020 21:13 Ответить
А 1+1, Zik, 112, Наш и т.д.?
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28.08.2020 20:24 Ответить
"нефашисты",фуле...пропагандируют фашизм в соседних странах.
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28.08.2020 20:37 Ответить
А у ФБ? -наприклад " Вы жить в Украине"
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28.08.2020 21:04 Ответить
30 ресурсов но ни один новостной и пропаганый телеканал кацапии.
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28.08.2020 22:13 Ответить
Цензура - это так хорошо! Так соответствует правам человека, Конституции и здравому смыслу! Браво, Служба Брелков Украины!
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28.08.2020 23:52 Ответить
 
 