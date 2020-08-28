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Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков

Канцлер Германии Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции в Берлине предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер выразила надежду на то, что суверенитет Беларуси будет соблюден. По ее словам, белорусские граждане, протестующие против действующих властей страны, должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Также Меркель раскритиковала заявление президента РФ Владимира Путина о создании полицейского резерва в связи с ситуацией в Беларуси.

"Я надеюсь, что эти силы не будут задействованы", – подчеркнула канцлер Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для помощи Беларуси сформирован резерв из российских силовиков, - Путин. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+26
Имя Фамилия 8aa368cc - Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 3362

это да..
миллионы своих граждан положили в сыру землю за это..
ну и как, - счастливы были на этой шестой части суши..?

Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 7617
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28.08.2020 20:41
+10
Врёт она будто надеется, она только прикидывается дурой, тля подпутинская.
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28.08.2020 20:30
+9
уже к счастью не 1/6 а 1/8 часть суши. И то пока... Я надеюсь, эти силы не будут задействованы, - Меркель о готовности Путина ввести в Беларусь российских силовиков - Цензор.НЕТ 6087
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28.08.2020 20:44
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Як тільки Трамп запросив її на перехрестний допит з ****** так вона одразу впала в несознанку.
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29.08.2020 09:46 Ответить
Трамп таке ж путінське гівно як і Меркельша. А скоріш за все і значно більше.
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29.08.2020 11:58 Ответить
прям дурочку наивную из себя строит.
потом проявит глубокую озабоченность.
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29.08.2020 14:30 Ответить
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