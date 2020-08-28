Контрабандное оружие чаще всего пытаются ввозить поэлементно в международных посылках, - Головаш

Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области расследуется 27 уголовных производств по фактам контрабанды оружия, его незаконного сбыта, продажи самодельных взрывных устройств расследуется 27 уголовных производств.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал начальник этого управления Олег Головаш.

"Уже 10 жителям Киева и Киевской области предъявлены подозрения, двое из них по решению суда привлечены к уголовной ответственности. По остальным делам мы ждем проведения экспертиз", - отметил он.

По словам Головаша, контрабандное оружие пытаются ввозить или вывозить поэлементно в международных посылках. Отвечая на вопрос: "Видят ли его таможенники", он отметил: "Во-первых, не все пункты, через которые проходят международные отправления, оборудованы сканерами. Во-вторых, конструктивные элементы оружия могут быть таким образом упакованы и спрятаны среди других вещей, что вы не обязательно распознаете, что это ствол или ударно-спусковой механизм от пистолета. Таможня делает многое для предотвращения контрабанды, у нас с ними налажено нормальное взаимодействие".

Он также добавил, что в этом году Главным управлением СБУ в г. Киеве и Киевской области была прекращена деятельность организованной преступной группы, в состав которой входило 9 человек, которые занимались сбытом оружия, взрывчатки по территории Киевской области. Всем участникам ОПГ предъявлены подозрения.

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