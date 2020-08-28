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29 августа в День памяти Защитников Украины в эфире украинского радио прозвучит спектакль "Голоси"

Новости Цензор.НЕТ Общество

29 августа в День памяти Защитников Украины в эфире украинского радио прозвучит спектакль

29 августа в День памяти Защитников Украины в эфире украинского радио на канале "Кльтура" прозвучит радиоверсия спектакля "Голоси".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке спектакля. 

В сообщении отмечается: "29 августа в 21.00 в День памяти защитников Украины погибших в борьбе за независимость - слушайте радиоверсию спектакля "Голоса" на волнах украинских радио, канал "Культура".

Также опубликована ССЫЛКА НА ПРЯМОЙ ЭФИР

Есть ссылка на инструкцию о том, как слушать.

Автор: Роман Свиридович
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А ЧТО ТЕЛЕКАНАЛЫ УЖЕ ВСЕ ВЫКУПИЛИ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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28.08.2020 23:24 Ответить
А білет це пакетик зеленої трави, щоб сходити на "Голоси"?
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29.08.2020 07:46 Ответить
 
 