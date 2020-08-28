29 августа в День памяти Защитников Украины в эфире украинского радио прозвучит спектакль "Голоси"

29 августа в День памяти Защитников Украины в эфире украинского радио на канале "Кльтура" прозвучит радиоверсия спектакля "Голоси".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке спектакля.

В сообщении отмечается: "29 августа в 21.00 в День памяти защитников Украины погибших в борьбе за независимость - слушайте радиоверсию спектакля "Голоса" на волнах украинских радио, канал "Культура".

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Есть ссылка на инструкцию о том, как слушать.