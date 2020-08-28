РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15715 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 914 78
Зеленский (16612) назначение (2040) Антимонопольный комитет (473)

Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Музыченко, занимавшую должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №364/2020 от 28 августа. Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о назначении Татарова: Главное, чтобы человек был честным, моральная сторона

Ранее программа журналистских расследования "Наші гроші" сообщала, что Музыченко - жена Сергея Мироновича Сендзюка, который в марте 2019 года пожертвовал 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Впоследствии эти деньги ему вернули, так как выяснилось, что у Сендзюка на момент совершения пожертвования был налоговый долг в размере 1500 грн. Деньги Сендзюку, по данным "Наших грошей", возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин одобрил назначение Жмака новым главой "Укрзализныци"

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
показать весь комментарий
28.08.2020 21:30
+20
Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37
+16
Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коррупцію подолано Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 7791 Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5098
показать весь комментарий
28.08.2020 21:30 Ответить
Даремно іронізуєте. Адже жодного армійського друга на посаду не призначив. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 5479
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37 Ответить
Лише тих, хто "зробив внесок у пів-мільйона")))
показать весь комментарий
28.08.2020 21:38 Ответить
Ну не тварь зеленая этот клоун конченый... Просто диву даешься сколько у человека наглости, лживости, аморальности, глупости и похабности.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:50 Ответить
Всё перечисленное было при нем и до выборов. Все это видели и знали, но тупо проголосовали за Голобородько, а молодежь в основном - по приколу. Сейчас плюются.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:23 Ответить
Пусть плюют в свою тупую рожу, за то, что не видят ложь, глупость, наглость, аморальность. Пусть учатся отличать белое от черного, добро от зла, Бога от сатаны. Этому должны учить родители еще до детского сада.
показать весь комментарий
29.08.2020 09:39 Ответить
Ну это может у вас молодёжь голосовала по приколу,а у нас в зап.области-по зависти!!! Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 4583Соседские парни только и гундосили:"...Свиначуки украли миллиарды ааааа...Порох аж 500 $ милиардов набарыжил.аааа..." Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3805
показать весь комментарий
29.08.2020 17:37 Ответить
Хоть до кого-то дошло, что их банально поимели?
показать весь комментарий
29.08.2020 17:51 Ответить
Потому что служил только в потешных войсках. Зато весь сброд с Квартала при должностях.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:40 Ответить
показательно, что зебилы так и держат рты раскрытыми, поглощая всё, что шмаркля им "отливает" каждый день в видосиках))
вата - она что в рашке, что в Украине - одна и таже.. в районе 73-87%))
показать весь комментарий
28.08.2020 21:47 Ответить
Не перегибайте, меньше. Обидно только, что многие думающие очень инфантильны и не ходят на выборы. Это так называемая кухонная интеллигенция. Привыкли собираться на кухне и разговоры разговаривать. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 80 Она кстати и при совке была. Надеюсь в этот раз хотя бы на местных примут участие.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:21 Ответить
Клоповник.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:57 Ответить
Ось і ціна за цю посаду. Хоча, можливо, то була лише дидима частина, а інша пішла на вілли найвеличнішого.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:33 Ответить
Главный принцип жизни зеленой пошести

Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2018
показать весь комментарий
28.08.2020 21:51 Ответить
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 6232
показать весь комментарий
28.08.2020 21:33 Ответить
Каратист сказав - каратист зробив.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37 Ответить
А з чого ти взяв, що він каратист? Він КАРАСЦИСЦЬ ! Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 4043
показать весь комментарий
28.08.2020 21:41 Ответить
Оце кар'єра. Рік тому був звичайним пісюністом, а тепер вже карасцисць. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 4569
показать весь комментарий
28.08.2020 21:53 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 6295 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 402
показать весь комментарий
28.08.2020 21:54 Ответить
и ни одного зебила в коментах.. наверное понажирались))
показать весь комментарий
28.08.2020 21:51 Ответить
Ані усталі. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 1843
показать весь комментарий
28.08.2020 21:52 Ответить
А це хіба не комент зебіла "Оце кар'єра. Рік тому був звичайним пісюністом, а тепер вже карасцисць."?
показать весь комментарий
28.08.2020 22:52 Ответить
почему не сидит зеленский
показать весь комментарий
28.08.2020 21:54 Ответить
дали должность сендзючке, похоже на ругательное слово
показать весь комментарий
28.08.2020 21:33 Ответить
А казали що тільки брат Єрмака торгує посадами. Зелені бариги.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:34 Ответить
Та то простий збіг. Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 1359
показать весь комментарий
28.08.2020 21:34 Ответить
Не назначил, а подписал то что принесли. Не президент,а лицо которое даже неудобно так называть.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:36 Ответить
Шут гороховий.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:42 Ответить
Это какой-то Потерпевший из Офиса Президента Ермака.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:14 Ответить
Зе Нелох. Лохи - зебилы
показать весь комментарий
28.08.2020 22:18 Ответить
Правильный перевод слова "подписал" - пiдсцикнув.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:22 Ответить
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 8634 500 гривен? Что-то тут не то. Не договаривают, суки.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37 Ответить
500 тысяч. Неуважно читав
показать весь комментарий
28.08.2020 22:19 Ответить
Это одно и то же на тех этажах и за такую должность.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:24 Ответить
Це ж не хабар))))
показать весь комментарий
28.08.2020 21:37 Ответить
почему не сидит зеленский?
показать весь комментарий
28.08.2020 21:55 Ответить
Вы не наблюдаете систематическое забивание гвоздей в крышку гроба политической деятельности этого персонажа?
показать весь комментарий
28.08.2020 21:38 Ответить
Нет, потому что не замечаем в этом недоразумениии политической деятельности и политика. Это просто одна из внучек бабушки Бени - Моника.
показать весь комментарий
28.08.2020 21:52 Ответить
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 2199
показать весь комментарий
28.08.2020 21:41 Ответить
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 1046
показать весь комментарий
28.08.2020 21:43 Ответить
Продолжение истории

Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 2883
показать весь комментарий
28.08.2020 21:45 Ответить
шо б ты всрался..
показать весь комментарий
29.08.2020 13:30 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2709 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 6493
показать весь комментарий
28.08.2020 21:56 Ответить
- В.А., что это у Вас под глазом?!...
- Что-что… Синяк!!!...
- Откуда?!...
- С Федыной и Зверобой встретился, корда по Киеву без охраны, решил пройтись…
- Так у Вас же «краповый» берет и диплом мастера каратэ первого дана!
- Так били же не по берету и диплому, а по морде…
показать весь комментарий
29.08.2020 06:34 Ответить
Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского - Цензор.НЕТ 6977
показать весь комментарий
28.08.2020 21:44 Ответить
и никаких знакомых и кумовьев, только специалисты
показать весь комментарий
28.08.2020 21:45 Ответить
Где тут корабельная сосна Лайф, очень дорожу ее мнением, пусть просветит меня за новые лица, и за олно за нового начальни ка ейной таможни, бо говорит, что на привозе торгует, когда на оркужной непогода
показать весь комментарий
28.08.2020 21:55 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3209 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 1722
показать весь комментарий
28.08.2020 21:59 Ответить
Пятница. Сосен вовсю уже пилят.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:25 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 134
показать весь комментарий
28.08.2020 22:35 Ответить
какое там...кумовство и т.п...ублюдок!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 21:58 Ответить
А папа зелёного ж Ы дёнка уже набил брюшко бабосиками?..или ещё примеряется?
показать весь комментарий
28.08.2020 21:58 Ответить
Досі жодного зебіла у стрічці... Дива...
показать весь комментарий
28.08.2020 22:00 Ответить
Ай маладцы Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
Смачное название статьи!
Сработало Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
Почти все порохоботы, после такого заголовка, даже не удосужились её прочесть Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 3903
показать весь комментарий
28.08.2020 22:09 Ответить
Порохоботам главное, чтобы дали на бутылку пива.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:11 Ответить
ну-да, ну-да, уволить шмару с долности госуполномоченого, назначить заместителем главы АМКУ - это великий стратегический план главзебила по борьбе с коррупцией!
зебанаты не читатели, зебанаты - песатели
показать весь комментарий
28.08.2020 22:24 Ответить
За страну при правлении Нелоха в роли президента стыдно не только порохоботам, но всем разумным людям.
показать весь комментарий
28.08.2020 23:15 Ответить
Зедебіл, я тобі зраду приніс. Вгадай, хто і коли призначив її на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України? Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506 Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9506
https://www.president.gov.ua/documents/3322020-34745
показать весь комментарий
28.08.2020 22:30 Ответить
Ти не зедебіл, ти набагато гірше...
показать весь комментарий
28.08.2020 22:35 Ответить
не скиглы
показать весь комментарий
28.08.2020 22:36 Ответить
До уваги усіх зебілів! Як тактично сказати "обісрався"? Читати коментар вище.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:38 Ответить
ничего личного, ЗЕ, назначает только специалистов. если не верите, оденет кипу (ермолку) и побожиться перед Исусом
показать весь комментарий
28.08.2020 22:18 Ответить
Про НАЗК і не варто питати: як воно прореагувало... Найкраще: поставити НАЗК та спонсора фейсом до цегляної кладочки... А Голобородька змусити виконати свою роль!
показать весь комментарий
28.08.2020 22:41 Ответить
мудак..продажный
однозначно
показать весь комментарий
28.08.2020 22:46 Ответить
Хотя шоколад имитировал реформы, но при этом он до конца оставался президентоы, блазень так и не стал президентом,он имитирует своего литератуоного, виртуального преза, и старается быть на него похожим, другими словами, Украина сейчас живет без преза, и почти без международной поддержки, а значит Украину пинают все, кому не лень.
показать весь комментарий
28.08.2020 22:57 Ответить
Главное шо не кум и нэ армийськый друг!!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 23:00 Ответить



Fake OFF

@fakeofforg

·41 мин

Житомир просто рвет партию Зеленского на цитаты! Вот это точно настоящая народная любовь!
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 9333
показать весь комментарий
28.08.2020 23:25 Ответить
Клоун за долги расплачивается Украиной
показать весь комментарий
28.08.2020 23:35 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 8432Этой ************** 500 тыщ, круто! А мы на ермака, что то тянем...
Янелоху можно, а ермаку чаво, незя??? ****, растёт и у нас таракан зЕлёный! Тоже, с автоматам бегать будет, в день выборов!!!
показать весь комментарий
28.08.2020 23:43 Ответить
Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 5055
показать весь комментарий
29.08.2020 00:13 Ответить
молодец, всё верно сделал.
показать весь комментарий
29.08.2020 03:31 Ответить
Прямо как Трамп, тот тоже назначает на должности тех, кто в его фонд больше денег перечислил. Почти в Америке живем. Президент призначив першим заступником голови АМКУ Музиченко - дружину бізнесмена Сендзюка, який перерахував 500 тис. до виборчого фонду Зеленського - Цензор.НЕТ 2954
показать весь комментарий
29.08.2020 07:50 Ответить
Чим тепер буде займатися АМКУ? Та "не вопрос" - почне розслідувати "шоколадний геноцид", тобто буде довбати Roshen.
показать весь комментарий
29.08.2020 08:47 Ответить
там схема простая - "довбання" заканчивается европейским судом, потом компенсацией от Украины за неправомерные действия, в итоге - за "довбання" платит "мудрый нарид"
показать весь комментарий
29.08.2020 10:04 Ответить
відбити потрачене потрібно в 10 кратному розмірі
показать весь комментарий
29.08.2020 16:23 Ответить
 
 