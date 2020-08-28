Президент назначил первым замглавы АМКУ Музыченко - жену бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Музыченко, занимавшую должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.
Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №364/2020 от 28 августа. Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным".
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Ранее программа журналистских расследования "Наші гроші" сообщала, что Музыченко - жена Сергея Мироновича Сендзюка, который в марте 2019 года пожертвовал 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Впоследствии эти деньги ему вернули, так как выяснилось, что у Сендзюка на момент совершения пожертвования был налоговый долг в размере 1500 грн. Деньги Сендзюку, по данным "Наших грошей", возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.
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вата - она что в рашке, что в Украине - одна и таже.. в районе 73-87%))
- Что-что… Синяк!!!...
- Откуда?!...
- С Федыной и Зверобой встретился, корда по Киеву без охраны, решил пройтись…
- Так у Вас же «краповый» берет и диплом мастера каратэ первого дана!
- Так били же не по берету и диплому, а по морде…
Наш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції.
22 ****. 2019
Гончарук: В Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні .
Смачное название статьи!
Сработало
Почти все порохоботы, после такого заголовка, даже не удосужились её прочесть
зебанаты не читатели, зебанаты - песатели
https://www.president.gov.ua/documents/3322020-34745
однозначно
Fake OFF
@fakeofforg
·41 мин
Житомир просто рвет партию Зеленского на цитаты! Вот это точно настоящая народная любовь!
Янелоху можно, а ермаку чаво, незя??? ****, растёт и у нас таракан зЕлёный! Тоже, с автоматам бегать будет, в день выборов!!!