АГТ обеспечит работу Одесского припортового завода до проведения нового конкурса, - Владимир Колот

Пролонгация давальческого контракта между АО "Одесский Припортовый Завод" и Агро Газ Трейдинг", утвержденная наблюдательным советом предприятия, позволит поддерживать стабильную работу завода до проведения нового конкурса по отбору давальца.

Об этом сообщил партнер компании АГТ Владимир Колот.

"АГТ - это надежный партнер для ОПЗ. Мы готовы обеспечить бесперебойную работу предприятия до проведения нового конкурса по отбору давальца. АГТ вновь примет в нем участие и повторно докажет, что мы предлагаем ОПЗ наиболее выгодные условия давальческого контракта", - заявил Колот.

В АГТ отметили, что поддержание бесперебойной работы предприятия позволит в будущем избежать дополнительных ресурсных и материальных затрат, которых требует повторный запуск производственных агрегатов ОПЗ.

"Это в интересах как самого ОПЗ, так и любых возможных партнеров завода", - отметил Александр Горбуненко, управляющий партнер АГТ", - добавил Александр Горбуненко, управляющий партнер АГТ.

На время действия пролонгированного контракта АГТ продолжит поставки давальческого сырья на завод с последующей реализацией готовой продукции, оплачивая предприятию услуги по переработке.

Работа АО "Одесский припортовый завод" после 16 месяцев простоя возобновилась в августе прошлого года, когда компания АГТ стала давальцем природного газа для предприятия, выиграв соответствующий конкурс. За год работы ОПЗ произвел 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака. ОПЗ находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.