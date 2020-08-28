Кличко поддержал нашу инициативу о том, чтобы пересмотреть алгоритм организации системы видеонаблюдения на улицах Киева, - Головаш

Правоохранительные органы совместно с руководством КГГА разработали ряд мероприятий, направленных на усиление мер безопасности в столице. В их числе изменение алгоритма организации системы видеонаблюдения и установка дополнительных комплексов, распознающих лица людей и номера автомобилей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Головаш.

"Сразу после случившегося в Луцке мной как руководителем антитеррористического штаба по Киеву и Киевской области было проведено координационное совещание, на котором с коллегами из других служб выработали протокол совместных действий по усилению режима контроля обстановки в регионе, предотвращению чрезвычайных происшествий. В этом совещании принимали участие руководители КГГА, мы с ними проговорили конкретный перечень мероприятий, в том числе по усилению контроля мест массового скопления людей. Особое внимание уделили вопросам транспортных развязок, остановкам как городского, так и пригородного транспорта", - объяснил Головаш.

По его словам, сейчас правоохранители прорабатывают торговые комплексы, транспортные развязки, остановки и другие объекты, которые требуют установки дополнительных комплексов видеонаблюдения, позволяющих распознавать и человека, и номер автомобиля.

"Виталий Владимирович пообещал, что однозначно будет внесено предложение о выделении дополнительных средств, и необходимые средства будут предусмотрены в бюджете города на 2021 год. Хотя и в этом году значительные суммы средств в рамках программы "Безопасный город" были вложены. Эта программа эффективна и дает результат. Но мы постоянно изучаем опыт наших коллег из других стран, смотрим, что они используют передового и эффективного в своей работе, поэтому и предложили мэру ряд мероприятий, которые позволят повысить качество контроля за обстановкой в городе, - рассказал он. - В частности, мы инициировали, и городская власть прорабатывает сейчас эту программу, установление wi-fi-сканеров в общественных местах. Они позволят определить wi-fi-устройство, которое могут использовать преступники. В ситуации со взрывом на станции метро "Шулявская" для приведения взрывного устройства в действие сигнал передавался по wi-fi. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы перенять опыт мэрий европейских городов, которые оборудовали все транспортные узлы, места наибольшего скопления населения такими сканерами. Ими созданы электронные системы, которые позволяют определить в любом конце города, какие видеокамеры работают, и быстро получить с них информацию. Безусловно, необходим значительный финансовый ресурс, в первую очередь для того, чтобы адаптировать различного вида камеры и устройства, на которые они пишут, в одну интегрированную систему, но мы начнем проводить эту работу постепенно. КГГА поддерживает нашу инициативу провести инвентаризацию всех видеоресурсов (коммунальных, частных), которые есть, и ввести это все в единую систему. Это, с одной стороны, позволит людям чувствовать себя безопаснее, а правоохранительным органам – оперативнее реагировать на административные, уголовные правонарушения. С другой – дисциплинирует жителей и гостей города, все будут прекрасно понимать, что Киев под хорошим, плотным видеонаблюдением".

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