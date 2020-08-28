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Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемого в поджоге авто

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом из Луганщины, а потому может скрываться от следствия на неподконтрольных Киеву территориях области.

В целях следствия сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Впрочем, они просили домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков

При этом адвокат потерпевшей стороны - водителя программы "Схемы" Бориса Мазура, который является владельцем подожженного автомобиля - также настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 тыс. 650 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Автор: Роман Свиридович
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Сейчас посмотрим кто внесёт залог. Вот его хватайте и вешайте за яйца. Это и есть, если не заказчик, то, по крайней мере организатор. Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог - Цензор.НЕТ 3628
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28.08.2020 22:30 Ответить
Для Петра - это копейки, но светится он не будет! К стати, почему Цензор молчит об этом поджигателе - не понятно, о нем знают уже все!
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28.08.2020 23:18 Ответить
Задолбали своими залогами, хай сидит на общих основаниях, в общей камере с туберкулезниками, ВИЧ инфицированными т.к. он совершил преступление. Залог-это уход от ответственности, неужели это непонятно, доведут до того, что государства Украина на карте не будет, впрочем это нормально оказывается за 1000-летнюю нашу историю. Просто больно, что опять государство Украина уничтожается внешними и внутренними(купленными)силами. Карма видать такая у Украины. Нет, чтобы держать нейтралитет, торговать со всеми на взаимовыгодных условиях, мы должны слушаться оголтелое меньшинство, Украины не будет, если мы будем слушаться.
На Донбассе против РФ воюют русскоязычные, не надо "нацыкам" их бесить, кстати когда эти все деятели были на передовой?
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28.08.2020 22:38 Ответить
 
 