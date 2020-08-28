Посольство США к годовщине Иловайской трагедии: Россия должна забрать свое оружие и возглавляемые ею силы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Соединенных Штатов обнародовало заявление к годовщине трагедии под Иловайском.
Его текст опубликован в Твиттере посольства США, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы с грустью вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью под Иловайском шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в заявлении.
"Россия должна полностью выполнить свои Минские обязательства, вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанным границами Украины", - добавили в посольстве.
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Дипломаты отметили, что США будут продлевать против России соответствующие санкции, пока она не выполнит в полной мере свои Минские обязательства.
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нафтогаз прекратил контракты с агрессором или нет?
Але, на майбутніх виборах баризі краще було б не світитися, якщо в нього залишилася якась совість.
Ты "по сИкрету", полную чушь несешь. СВИФТ США отключить не могут, т. к это европейская компания с десятью наблюдателями, среди которых есть россиянин. Про биржи - бредятина. Свой, американский, гос долг, РФ практически ликвидировала. Если США арестуют оставшийся мизер (10 млрд), то Раша арестует в 10 раз больше активов США. Ну а твоя изюминка - бред сумасшедшего)))
Явное предательство.Это надо распространять.рашня гордится роликами,где они "мочат укропов",а у нас до сих пор лжегетьманы вредят Украине.
писать мутню в интернете даже даун может. ответить за свои слова - не каждый.
КАК-ЦАПО-МОВНІСТЬ - ПЕРША ОЗНАКА СЕПАРАТИЗМУ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
Зауваж. Я тебе за язик не тягнув.
Чого ти так розхвилювався?
Кажи номер карточки, я тобі пожертвую на білет до кордону з х.л.о.станом.
Читаєте пост від orksbaltazar baltazar, і отримаєте безкоштовний підручник.
Олкбалтазар балтазар, ти з якого аулу сюди приперся?
Тут своєї нерусі вистачає, без тебе.
Трагедии!? С каких пор военное ПРЕСТУПЛЕНИЕ, массовое убийство военнослужащих на ИХ ЖЕ ТЕРРИТОРИИ стали называть ТРАГЕДИЕЙ!?!*?
А сбитый Боинг - ЧП районного масштаба!?
Тогда Бабий Яр - это что!? ДРАММА!?
Мерзкий, отвратительный, сцикливый, изворотливый, цинично-паскудный мир!!!
С таким подходом к ОПРЕДЕЛЕНИЯМ событий - глобальная трагедия - неминуема! (((
открою тебе тайну
мир жестокая штука
справедливости нет
правда у каждого своя
а истина где-то там между, правдой и ложью