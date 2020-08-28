Ультрас житомирского"Полесья" выступили против перехода в клуб игравшего в "чемпионате ЛНР" защитника Лобова

Клуб второго по силе дивизиона Украины житомирское "Полесье" объявил о подписании защитника Алексея Лобова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Трибуна.

Ультрас клуба выступили против этого трансфера, поскольку Лобов выступал за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата самопровозглашенной Луганской народной республики в 2015-2016 годах.

"Обращаемся к руководству "Полесья". Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба.

Если клуб попытается продвинуть дальше и реабилитировать этого черта с лнровских терриконов – наша реакция будет", – приводит заявление ультрас "Полесья" Tribuna.com со ссылкой на фейсбук фанатской группы.

С 2017 года Лобов выступал за краматорский "Авангард" во втором украинском дивизионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чуєш, ти сам село #бане! Іди нах#й",- фаны луцкой "Волыни" устроили потасовку с полицией и охраной стадиона после поражения от "Агробизнеса". ВИДЕО