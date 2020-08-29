Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко связывает падение рейтингов его политсилы с разочарованием избирателей, токсичностью медиаполя и наличием у общества запроса на справедливость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в эфире радио "НВ".

"Несколько есть (проблем - ред.). Первая, это вообще сама структура наших избирателей, наших сторонников. Честно, 20% из них соответствовало сразу, что они готовы ждать результатов год ..."Слуга народа" только начинала свою деятельность, был такой вопрос: "Сколько вы готовы ждать результатов?" ... Год прошел, кто-то увидел результаты, кто-то нет. Начинают определяться дальше. Второй момент, конечно, это мы ... Они не могут быть такими, что всем нравятся. В присутствии достаточно агрессивного, если не говорить токсического, медиаполя, со стороны некоторых наших политических оппонентов, понятно, что оно так, не всегда плюсы, иногда больше внимания к минусам", - сказал Корниенко.

Он признал просчеты власти в кадровой политике, в частности в составе Верховной Рады и правительстве. Он также отметил, что по многим людям не решен вопрос справедливости.

"Мы уже сменили второго генерального прокурора ... Опять же, есть запрос на справедливость, на честные расследования. Во многих сферах. И в уголовном, и в экономической ", - пояснил Корниенко.

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