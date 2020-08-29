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Новости Политика Украины
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рейтинг (1614) Слуга народа (2548) Корниенко (651)

Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко связывает падение рейтингов его политсилы с разочарованием избирателей, токсичностью медиаполя и наличием у общества запроса на справедливость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в эфире радио "НВ".

"Несколько есть (проблем - ред.). Первая, это вообще сама структура наших избирателей, наших сторонников. Честно, 20% из них соответствовало сразу, что они готовы ждать результатов год ..."Слуга народа" только начинала свою деятельность, был такой вопрос: "Сколько вы готовы ждать результатов?" ... Год прошел, кто-то увидел результаты, кто-то нет. Начинают определяться дальше. Второй момент, конечно, это мы ... Они не могут быть такими, что всем нравятся. В присутствии достаточно агрессивного, если не говорить токсического, медиаполя, со стороны некоторых наших политических оппонентов, понятно, что оно так, не всегда плюсы, иногда больше внимания к минусам", - сказал Корниенко.

Он признал просчеты власти в кадровой политике, в частности в составе Верховной Рады и правительстве. Он также отметил, что по многим людям не решен вопрос справедливости.

"Мы уже сменили второго генерального прокурора ... Опять же, есть запрос на справедливость, на честные расследования. Во многих сферах. И в уголовном, и в экономической ", - пояснил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партии "Слуга народа" упал на 15% с начала года, - опрос "Деминициатив"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+67
Как жить теперь клоунам?
Рейтинг "Слуги наролда" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 2925
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29.08.2020 00:37
+52
Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 7166
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29.08.2020 01:26
+40
Шо опять Порох зебилам в трусы насрал?
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29.08.2020 00:58
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Может председателя надо снимать?
Или председателю побриться.
А то выходит партия Бомжи народа.
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29.08.2020 07:48 Ответить
партия - "Враги народа"
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29.08.2020 07:48 Ответить
пока свыни на свободе- справедливости нет
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29.08.2020 07:51 Ответить
Малаитянин, плохо маскируешься.
Нет, свини, конечно, должны ответить,
Но после продажных зебилов.
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29.08.2020 08:02 Ответить
Скоро вам эту свободу ограничат. Где ето видано, чтобы свыни выбирали будущее целой страны?
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29.08.2020 08:19 Ответить
А хто тобі хвіртку відкрив?
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29.08.2020 09:48 Ответить
олигархи на месте...схемы на месте... коррупционеры на месте...эпоха бедности на месте... обещания там же...
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29.08.2020 07:55 Ответить
Кто-то еще помнит партию зеленых?
Так будет и с зеленой плесенью.
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29.08.2020 07:58 Ответить
Пойдёт по проторенной Рошенком дорожке.. Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2415
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29.08.2020 10:00 Ответить
нет, не пойдет. Рейтинг Порошенко уже више, чем у зелених.
Судьба зелених и зеленского - безвестность.
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29.08.2020 16:26 Ответить
А ссылку можно на свежий рейтинг партий?
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29.08.2020 21:40 Ответить
Красава Корниенко! Это надо же так интеллигентно сказать вместо - мы обосрались 🤡
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29.08.2020 08:03 Ответить
Корниенко , посмотри на протесты в Хабаровске , это пример для всего бывшего Союза .Фургал своей работой показал , можно быть эффективным управленцем и быть ЧЕЛОВЕКОМ , поэтому и вышли вступившись за него десятки тысяч людей , а ваша зелёная команда просто кучка авантюристов и ворюг , и местные выборы покажут , что ваше место под плинтусом.
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29.08.2020 08:04 Ответить
Ой-ой, тільки не ліпи сюди кацапів - без кідарасів розберемося.
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29.08.2020 09:49 Ответить
Ну если зеленый черт только шаурмой перед камерами обжирается и нихрена не делает а экономика летит вниз о каких рейтингах может идти речь
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29.08.2020 08:08 Ответить
Наглость удивительная! Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9376 Идейный либертарианец Корней треплется о справедливости. Справедливость для кого, ПДРС смердящий?

Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 8686
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29.08.2020 08:10 Ответить
Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7133
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29.08.2020 09:03 Ответить
А зелені вважали, що через "корабельні сосни", повій по виклику ("анал табу"), гвалтівників в ВР, турборежим , тощо цей склад ВР будуть поважати? І нічого сюди приплітати медіа... Забули завдяки чому (і кому) ніяка монобільшість пролізла в парламент?
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29.08.2020 08:17 Ответить
Рейтинг падает из-за того, что граждане Украины, видя то, что творят эти слуги, копошась возле государственного корыта, начинают понимать, что Бога нет. А все эти 10 заповедей для них придумали ж..., дабы держать их в "стойле", изгаляться над ними и нещадно грабить.
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29.08.2020 08:18 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9422
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29.08.2020 08:21 Ответить
Президент мира !!! Слава сонцеликому !!! Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, токсичного медиаполя и не решенного "вопроса справедливости", - Корниенко - Цензор.НЕТ 9386
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29.08.2020 08:23 Ответить
балалайня респектует зеленому малоросу за равал Украины
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29.08.2020 08:33 Ответить
Володька, не пихти, тут на кацапів уваги не звертають.
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29.08.2020 09:51 Ответить
Зурбиена йди у дупу
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29.08.2020 22:39 Ответить
Забыл довавить: И корабельной сосны !
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29.08.2020 08:21 Ответить
Ну, та очень годная сосна.
И может даже не сосна,
А еще в двух вариантах.
И не с одним, а, так сказать, на многопартийной основе...
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29.08.2020 10:28 Ответить
Украина расколота!!!! Одна половина хочет гундявого повесить, другая расстрелять.
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29.08.2020 08:28 Ответить
Можна найти компромис - стрелять в повешенного.
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29.08.2020 09:12 Ответить
Шо Вы про кол забыли. Душевно и с соблюдением давних традиций.
Черт возьми.
Так уже растроение получается...
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29.08.2020 10:30 Ответить
Ослик любит по модному ,предлагаю растворить в серной кислоте......
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29.08.2020 10:41 Ответить
Экий Вы выдумщик. А давайте отдадим его "корабельной сосне". И она ослика засосет...
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29.08.2020 11:35 Ответить
Факт! Забыл! Но тогда осиновый и сверху!
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29.08.2020 13:03 Ответить
Рейтинг "Слуги народа" падает из-за разочарования избирателей, жлобства и не компетентности а также предательства высшей власти интересов Украины", - Корниенко
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29.08.2020 08:31 Ответить
Шо вы тут все волаете?! Больше ругани + плешивому! АСТАНАВИТЕСЬ КРОВАСИСИ!!!!
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29.08.2020 08:37 Ответить
Очередное бла-бла-бла.
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29.08.2020 08:38 Ответить
Зескоту не нравится что Аваков министр,но это и нормальных людей не устраивает.
Ещё их бесит что Пороха не посадили,для них это важнее чем уровень жизни...
А в остальном должны же радоваться,ведь вата голову подняла,не стреляют,хоть и плевать какой ценой...
Снова региональные кадры крепких хозяйственников,популучали портфели и кабинеты.
А ещё ФОПов вот вот уничтожат новым законом,вы ведь этого хотели,чтобы все жили плохо а не только вы?
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29.08.2020 08:42 Ответить
Конечно рейтинг падает и будет падать. Вылез из под коломойского, и лег под ахметку, (енергетикой страны рулит ахметка, Роттердам+ все в норме), уже всех "пересажал", "все реформировал", до конца года с )(уйлом договорится, (хотя еще ни одному ПРЕЗИДЕНТУ этого не удавалось, и Трамп и Меркель уже даже не пытаются договариватся с )(уйлом, но клоун уверен в себе). Обсадил себя дерьмом, (ой извиняюсь "проффессионалами"), которое собрал у всех президентов... Думаю клоуну пора в "95-тый квартал" играть на рояле, это у него получается лучше, чем руководить 40-ка миллионной страной.
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29.08.2020 08:56 Ответить
Ну так ти поясни своїм виборцям, що в словосполученні "сосни корабельные", для них слово "сосни" - це не іменник в множині, це дієслово.
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29.08.2020 09:01 Ответить
Але петровий рейтинг чомусь не росте
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29.08.2020 09:14 Ответить
Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8454
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29.08.2020 09:16 Ответить
Коломия вибере "не Зе" у міськраду..

І що ?
на що це вплине в Україні Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 125
Порошенко знову Президент ? ))

Упороті порохоботи ПРОДОВЖУЮТЬ ))))
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29.08.2020 10:44 Ответить
это не выборы президента, зесрань)и мы берем киевраду!
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29.08.2020 10:53 Ответить
Доктор - пи@добол, можешь надеть портки - круги на луже уже разошлись😀
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29.08.2020 10:43 Ответить
Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8392
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29.08.2020 09:14 Ответить
+100500! зачет!! Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1610 Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1610 Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1610
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29.08.2020 11:48 Ответить
Краще так і скажи, що ми прийшли не Україну відбудовувати, а пересісти в корупційні схеми Пєці і грабувати спадок, що ще залишивсь.
_______________
Зелених мародерів геть. Дострокові.
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29.08.2020 09:15 Ответить
И это "речь" державного мужа или жалкий лепет оправдання? А не свершился ли судьбы приговор?
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29.08.2020 09:15 Ответить
просто 73% населения не в курсе, чем должен заниматься президент..
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29.08.2020 09:15 Ответить
відсутність здорового глузду у виборців приводить популістів до влади. Люди що голосували за овоча і зе танцюють на граблях.
Дивно і сумно
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29.08.2020 09:20 Ответить
Треба дострокові вибори.
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29.08.2020 09:22 Ответить
Люди назначившие себя "патриотами" как обычно взбесились из-за того что опять проиграли "ватникам", как и в 2004-м, и в 2010-м. Они просто не умеют проигрывать, два Майдана произошли именно из-за этого. А молчаливая вата упорно ссыт им на головы на каждых выборах. "Патриоты" могут выиграть только с помощью какой-нибудь революции, но даже они поняли насколько это опасно для страны. Это как играть, извините за неуместный каламбур, в русскую рулетку.
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29.08.2020 09:26 Ответить
Думка рязанця дуже важлива для нас, пишіть ще.
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29.08.2020 10:00 Ответить
Слуги народа и клован шайка конченых подонков
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29.08.2020 09:47 Ответить
Гавно вопрос!
В Украине есть проукраинские и пророссийские политтсилы. А Зеля - это ни то, ни сё, чуть-чуть нашим, чуть -чуть вашим...
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29.08.2020 09:48 Ответить
І не понос і не запор.
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29.08.2020 09:55 Ответить
Не только падает рейтинг, а с уверенностью, теперь можно сказать --катастрофически падает; плюс ещё ,как оказывается-- ненавидеть вас, с вашим предводителем, выглядит как комплимент, поэтому-- только презрение.
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29.08.2020 10:03 Ответить
Агресивне, токсичне медіаполе ви і створили (разом з каломойським і мертвечуком). ВИ ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ НА ТОТАЛЬНІЙ БРЕХНІ.
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29.08.2020 10:07 Ответить
Тотальна-це 100 відсоткова..

така брехня дуже нечасто буває..

Дехто каже,що нею відзначався власне... Порошенко..

я могу сказать, что еще до того, как Порошенко был избран на своей первый срок и последний срок, видимо, так получилось, что мы довольно долго встречались в том смысле, что у нас был довольно долгий разговор. Я не буду его все-таки пересказывать, потому что он был достаточно конфиденциальный, но, поскольку это было 4 с лишним года назад, я думаю, что срок давности истек. Так получилось, что я ехала с ним в машине до Винницы. И я помню свое потрясающее ощущение, потому что мы говорили три часа, и он за это время не сказал ни одного слова правды. Это был мой абсолютный личный рекорд. Вот я этого человека спрашиваю, условно говоря: «Скажите, а о чем вы в Вене рассказывали с Фирташом?» Он тогда с Фирташом встречался в Вене. Он говорит: «Вот я совершенно случайно приезжаю в гостиницу, в которой был Фирташ, совершенно случайно выхожу из номера в этот момент и случайно натыкаюсь на Фирташа». И всё это было в таком роде. То есть, всё это было ужасно неприятно



http://argumentua.com/stati/yuliya-latynina-pochemu-poroshenko-eto-lozh
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29.08.2020 10:42 Ответить
Дуре Паше уже полтора года каждое утро клятый Порох срет в портки. Но, есть и плюс- жена Паши ходит вся такая счастливая и улыбается, но не Дурде😄
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29.08.2020 10:47 Ответить
не обращайте внимания, ето дурачок какой-то.
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29.08.2020 16:28 Ответить
Посилання на Латиніну., абсолютну антиукраїнку і брехуху, що я їй в свій час і написала, показує вартість бруду на Порошенка від Павло Дурда.
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29.08.2020 19:25 Ответить
Рейтинг "Слуги народа" падает....

Вранье. Он не падает, он уже лежит и даже предсмертные конвульсии не наблюдаются Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3184
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29.08.2020 10:21 Ответить
вот и лицо нынешней власти..
Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9256
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29.08.2020 10:21 Ответить
Сразу видно профессионал!! Ни один доллар мимо домашней казны не проскочит
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29.08.2020 10:48 Ответить
"Зелені" так і не зрозуміли, що довго нарід на допінгу брехні тримати не війде. Прийшли вони на брехні, ********** не путіна, а нашого головноеомандувача Порошенко, обіцяли золоті гори і кісельні ріки, а виявилися прості шахраї, тупі бездарі і звичайні бариги і мародери. Те що падає рейтінг ще не біда, дивіться щоб могли спокійно йти по вулиці.
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29.08.2020 10:25 Ответить
Падение рейтинга связано с тем, что "слуги" собрали в парламенте непонятный и отмороженный сброд, которому не то что Украина глубоко пофиг, но который и между собой договориться не можеет, словно лебедь, щука и рак.
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29.08.2020 10:34 Ответить
падіння рейтингу "Зе" очікуване..
НЕочікуваний лише ідіотизм і наполегливість,з яким вони самі цей рейтинг "мочать"...
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29.08.2020 10:38 Ответить
Выбирая дебилов во власть ты хотел другого результата,зепил?
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29.08.2020 10:50 Ответить
Дело не в придурке зеленском, а в 70% умственно неполноценном населении, они будут вибирать таких же как они раз за разом.
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29.08.2020 10:44 Ответить
Порошенко ж не вибрали ще раз..(і при його Антирейтингу він БЕЗ ШАНСІВ зараз навіть з Бойко)


І З Клоуном цього не буде )
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29.08.2020 10:47 Ответить
Халва, халва..
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29.08.2020 10:51 Ответить
ВЕСНА ПРИЙДЕ... 🎹🐸🎹
Як рейтинг ЗЕ-Слуг доповЗЕ до нуля,
І клоун почне пакувати манатки,
Спочатку згорить під ногами ЗЕмля,
А потім почнуться ЗЕлених посадки...

Діждалась "бабуся" вже судного дня -
Летить з Вашингтону "бабусі" повістка...
Він іграшки кине, бо корм не в коня -
Заглохне Бужанський, засохне Дубінський...

Враз будуть міняти окрас холуї -
Неначе й не було ЗЕленої шкури...
Вгадай, хто влаштує по владі твоїй
Поминки в "Велюрі", поминки в "Велюрі"...

Пришиють портняжку на заднім дворі
І здується шарік, кремлівський гундосик -
Стомились чекати давно ліхтарі
Блатних малоросів, блатних малоросів...

Ми ціним, Залєсський, старання твоє -
Країну тобі удалось об'єднати!
Різниця ж таки, виявляється, є -
Нема вам куди з України тікати!
04.05.2020
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29.08.2020 11:21 Ответить
Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4437 ЛІСТЬЯ ЖОЛТИЄ...
Не прожити в цьому світі,
Не прожити в цьому світіБез лоха, без лоха.

Вибирали посполиті,
Вибирали посполиті
Пастуха, пастуха...

Рейтинг падає, як осінню каштани,
Починають завивати зелефани,
Що в Тернополі вже ********, що в столиці,

А під йолку обіцяють дать по пиці.

Най копає клоун бєнін,
Най копає клоун бєнін
Дірку в дні, дірку в дні.
Будемо садити зелень,
Будемо садити зелень
По весні, по весні...

Рейтинг падає, як осінню каштани,
Починають завивати зелефани,
Що в Тернополі вже ********, що в столиці,

А під йолку обіцяють дать по пиці...
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29.08.2020 11:24 Ответить
ЩЕ МИТЬ... Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 639

Запиши на пустому конверті

Все, що нам із екрану брехав,
І за крок до безславної смерті
Не шукай, хто б тебе рятував.

І повір, скоро все запалає,
Й не врятує тебе карантин,
Поспіши, не доводь до Майдану
Й бантин...

Пригадай, як твої депутати
Жали кнопки під турборежим
Та спішили Кремлю нас продати
Єрмаки із Кучмою старим...

І повір, що часу вже немає:
Ось чому ще Портнов не висить???
Поспіши, вже весна наступає,

За мить...
2020(Славік не в курсі... Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1413 )
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29.08.2020 11:28 Ответить
Андрей Ермак - государственный преступник, предатель, шпион и вражеский (агент) диверсант. Андрей Ермак нанес колоссальный ущерб экономике и безопасности государства. Он должен сидеть в тюрьме, а вместе с ним и все зеленые мрази!
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29.08.2020 11:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YCpeU6_2gAw
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29.08.2020 11:46 Ответить
Бутусов: позорно-подлое решение КС организовал ОП Зеленского Август 29, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Офис президента руками КС ударил по Национальному антикоррупционному бюро. Как это было, кто заказал и каковы последствия?
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3824

В тему - «Зеленский просто-напросто потерял контроль над управлением государством» - агент НАБУ о решении КС
По данным источника Цензор.Нет, близкого к НАБУ, голосование Конституционного суда по признанию неконституционным назначения директора НАБУ Артема Сытника не могло обойтись без влияния со стороны Офиса президента. Еще утром 28 августа в КС было всего 6 голосов против НАБУ, но через несколько часов, 10 судей КС проголосовали за признание приказа о назначении Сытника директором НАБУ неконституционным.
Это стало частью кампании по смене руководства антикоррупционных органов, которую открыл Офис президента. То, как ведется эта кампания, говорит не о желании изменить методы работы, а о желании назначить на ключевые должности удобных людей, устранить контроль и прикрыть уголовные дела типа хищения средств Приватбанка. Это не игра по правилам.
Что указывает на давление ОП?
Напомню, представление о признании неконституционным указа президента Порошенко о назначении директором НАБУ Артема Сытника было направлено в Конституционный суд 20 мая. Его подписали 51 народный депутат Верховной Рады, во главе со «Слугой народа» Александром Дубинским, представляющим во фракции группу влияния Игоря Коломойского, и лидером пророссийской «Оппозиционной платформы» Виктором Медведчуком.
Одновременно с этим представлением в Верховной Раде 28 апреля был подан законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. А 26 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о расследовании деятельности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Сейчас Холодницкий досрочно уволился, но Сытник уходить раньше времени не собирается. И вот КС в рекордные сроки рассмотрел обращение Дубинского, и вынес решение, которое откровенно попирает основы государства.
Суд вмешался не в свою сферу ответственности, отменяя решение президента. Без политической поддержки КС не посмел бы действовать так бесцеремонно, как никогда себе еще не позволяли судьи.
Какие последствия решения Конституционного суда для НАБУ?
1. Сытник остается, его полномочия директора решение КС непосредственно не затрагивает.
Все его действия за 5 лет не будут пересматривать, но что касается будущего - открыта правовая коллизия. То есть его назначили якобы с нарушением процедуры, но при этом любые документы, которые Сытник подписывал, сохранили свою секретность.
2. Однако политически это громкое решение будут использовать для дискредитации дальнейших действий НАБУ, и возможно, других судебных решений, направленных на блокирование работы бюро.
3. Конституционный суд сам нарушил законы де-факто, вторгнувшись не в свою сферу ответственности в государстве.
4. Наши западные партнеры, и прежде всего США, которые многим помогали в создании НАБУ, получили наглядное свидетельство, что ключевыми игроками украинской политики являются олигархи, государство самоотстраняется и не контролирует беспредел в КС.
5. Дело о подозрении семи судьям Окружного административного суда, которое открыло НАБУ, требует максимального освещения и информационной поддержки. Кланы в судебной власти открыто противодействуют антикоррупционному расследованию по ОАСКу.
Хрестоматийный пример коррупции Окружного админсуда, крышуемого Зеленским
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Ну и уж, как говорится, «гулять, так гулять». Заодно ОП разрешил КС отменить ограничение зарплат под карантин самим судьям и другим «хорошим» людям…
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29.08.2020 12:01 Ответить
зележопые продажные твари!
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29.08.2020 13:11 Ответить
Ого как завилі и занили зеление.
Ето означает одно - у Зеленского и его зеленой команди рейтинг НОЛЬ!

А дальше ответственность, суди, тюрьма.
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29.08.2020 12:59 Ответить
Люди уже давно не называют эту группировку "олухи народа" , потому , что многим очевидно чему оне служат и какие олигархические группы им платят за голосования .

Я давно уже их называю "Слухами ОДНОРУКОГО БАНДИТА" или "Служками латифундистов" ...
Шо , думаешь , Корниенко , люди глухие и слепые и не видят ... что и как голосуют в зале ?!
И шо можно протащить так подленько и мерзко (пользуясь карантином) дерибан земли и игровые автоматы на каждом шагу ... Но при этом народ сделает вид , что "ничего не произошло" ?!
Удивляет другое , шо ваш рейтинг ещё выше 20% . Но это это как гориццо -- это инерция .
Не каждый быстро согласиться признать самому себе , что его тупо ******* !!!
Но скорость падения рейтинга даже выше , чем у Кондитера в 2015-2016 ... Ведь у Пети никогда вообще не было под 80% . А Фофика таки было пару месяцев даже чуть больше .
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29.08.2020 13:45 Ответить
У нас в стране накопилось столько вонючего,неубранного гавна, что любой президент кто будет пытаться его разгрести нарвется на критику, ненависть и снижения рейтинга.
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29.08.2020 13:50 Ответить
Чего вам зебилам еще не хватает? Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5108
Войну остановили, барыга не крадет, тарифы снизили, доллар по 8, свинарчуки в тюрьме, каждую весну - посадки. Какие вам еще реформы нужны?
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29.08.2020 14:43 Ответить
З за того, що зє бубочка брехун...
З затого, що ти брехун...
З за того, що всі ви зелені бре-ху-ни...
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29.08.2020 16:29 Ответить
За вас одні "корабельні сосни" і залишились. Рейтинг "Слуги народу" падає через розчарування виборців, токсичність медіаполя і невирішене "питання справедливості", - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9795
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29.08.2020 17:53 Ответить
Эти "Слуги" позорят Украину и опускают ее ниже плинтуса.
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29.08.2020 17:57 Ответить
Уже правят почти полтора года, наверное уже многие поняли за какое говно они проголосовали.
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29.08.2020 17:59 Ответить
А руки из жопы не влияют?
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29.08.2020 21:38 Ответить
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