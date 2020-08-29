Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика.

Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.

Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.

Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.

"Я призываю мирным способом высказывать свой протест", – сказал он.

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