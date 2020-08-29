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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО

Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика. 

Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.

Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.

Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.

"Я призываю мирным способом высказывать свой протест", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске ужесточили карантин из-за попадания в "красную" зону: закрывают школы, детсады, а транспорт будет курсировать в спецрежиме

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+20
інфікованих всі області та міста мають... Але чомусь жорсткий карантин вводять виключно в західних областях України?
Чому зелені шакали так ненавидять виключно західну Україну, зрозуміло та очевидно всім.
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29.08.2020 02:17
+14
Аваков чорт.. Не пались так сильно) не будете ви мерзота більше залякувувати людей
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29.08.2020 01:56
+13
sulima ivan Та ті хто помер віком в більшості за 80 років.В нас стільки не живуть.В східній Європі взагалі мало померлих.Та й в нас точно не приховують трупи.А навпаки залякують.Он в моєму містечку,спочатку пішла чутка,що повно в лікарні лежало,а цього не було.Я спілкувався з працівниками лікарні.Так багато хто з чиновників і лікарів собі поприписували безсимптомний стан і пішли на самоізоляцію,щоб взяти грошову компенсацію.А зараз кажуть,що привезли з інших міст.Щоб показати,що хворіють багато.А ще наче є померлі,але спірно.Одного дядечка приїхали в комбінезонах забрали і сказали,що він від вірусу помер.Але він любив добре випити і йому вже за 70 років.
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29.08.2020 02:43
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Народ, вы что не понимаете что происходит?? Зе-шмарка и зеленая мразота это прикрытие реабилитации пророссийских сил в Украине. Но пророссийская шоблал сильно утратила в голосах после оккупации Крыма и востока. По этому разделить страну на восток и запад не могут. Они нашли лазейку как разделить людей на западной Украине. Одни за карантин другие против. Зе-мразь сейчас спецом делит западную Украину подогревая протестные настроения!
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29.08.2020 09:14 Ответить
Такой дележ не только там, на востоке тоже наблюдается.
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29.08.2020 09:22 Ответить
тобто Віталя МА "гоніт волну" )))
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29.08.2020 10:14 Ответить
Політтехнологи не сплять, а люди ніяк не зрозуміють, що їх використовують.
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29.08.2020 12:40 Ответить
Впереди осень и зима посмотрим, кто кого одолеет.
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29.08.2020 09:31 Ответить
При чуме тоже все бежали из карантина, только вот по ним солдатики палили...
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29.08.2020 09:45 Ответить
Та выходите, протестуйте, хоть и дрочите на центральной площади на мера вашего героического. Только в Киев и другие регионы меньше притесь, Прикарпатские пох.исты - горшконосы.
Зеля и его пацаны - мудаки, если что...
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29.08.2020 09:46 Ответить
так проблема то в том, что они и не прутся в Киев и другие региони, ето другие региони и Киев прутся к ним. Им вообще нет никакого смисла перется туда, куда ви написали - они уже в Европе давно.
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29.08.2020 12:53 Ответить
Политический шантаж запада Украины?(с)
Чушь.
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29.08.2020 09:53 Ответить
Свій безвіз Україна уже просрала - в ЄС не пускають. Чомусь Марцинків не закликав протестувати, коли весною працювали Епіцентри і інші заклади, власники яких є високопосадовці. В деяких лікарнях закінчуються місця для хворих короновірусом.
Ріст захворюванності збільшуються великими темпами....
Я зовсім не за Зеленського. Але Марцинків не добре поступає.
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29.08.2020 10:01 Ответить
Який політичний шантаж західної України ? Від введення більш жорсткого карантину люди аж ніяк не стануть любити владу ще більше...
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29.08.2020 10:05 Ответить
Так Зєля і не шукає любові у західняків. Він хоче їх покарати за їх нелюбов до себе. І відштовхнути від України.
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29.08.2020 10:18 Ответить
Мер закликав,але тут кожен повинен вирішувати особисто. Вийшовши на мітинг,маєш реальний шанс підчепити якусь шворобу, і зовсім необов"язково covid-19. Так що це справа дуже особиста.
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29.08.2020 10:18 Ответить
тупорила бидлота і досі не знає що "мерґів-ґубіґнатаґів" в Україні НЕМА Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 7354 Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 1359 голова міськради і мер ЦЕ АБСОЛЮТНО РІЗНІ ПОСАДИ за своїми функціями Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 2027
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29.08.2020 10:23 Ответить
та ні..

Чим займається та за що відповідає голова ради
Сільський, селищний, міський голова є ключовою посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
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29.08.2020 10:32 Ответить
падлік ти ІДІЙОТ і це ОЧЕВИДНО!! Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 4658 ви мабуть в школі ще не проходили що ФРН це СОЮЗ держав -у кожній свій уряд.. і в США так само.. І МЕР в ЄС це УПОВНОВАЖЕНА ДЕРЖАВОЮ ОСОБА яка хоч і вибирається людьми але має функції ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСОБИ Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 6488 голова міськради може своїм підписом затверджувати шлюб?О то Ж Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 1850
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29.08.2020 10:49 Ответить
Пора уже гнать этих карантинщиков в шею. И так еле выживаем. Надо нас ещё добить. Выдумали херню и маются.
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29.08.2020 11:37 Ответить
Розсудна людина, - він публічно підтвердив, що гіпертрофована ситуація навколо ГРЗ "KOVID-19" - це результат маніпуляцій з медичною статистикою. Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину - Цензор.НЕТ 3945
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29.08.2020 12:17 Ответить
Все герои,покместь вирус не коснется конкретного. Если нужно,оденьте все маски ,сохраняйте дистанцию , другие меры. Нельзя уподобаться дикарям и отрицать очевидное. В Париже введен масочный режим и протестов нет,мер ни к чему не призывает.
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29.08.2020 13:14 Ответить
Сейчас идет первая мировая биологическая война - секретарь СНБО Данилов

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264287/

Если ковид ето биологическое оружие, как говорит Данилов, то оружию необходима доставка в определенний регион, биологическое оружие, по сути своей, не может самостоятельно распространятся.

Если я правильно понял секретаря СНБО Данилова, то возникает естественний вопрос: кто его распространяет в Украине?
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29.08.2020 13:22 Ответить
А він не збрехав. Тіки вмиратимуть не від корони, а від бацилл і вірусів, з якими людство жило всю свою історію. Багато не треба: маска, антисептик частіше і соціальна дистанція. І за деякий час отримуєш флору, яку жодний антисептик і антибіотик не візьме і поламаний імунітет, бо теоретично йому нема чого буде робити - все, чим довго не користуються виходить з ладу. Все це ти робиш сам і за власні гроші.
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30.08.2020 09:51 Ответить
Правительство занимается приписками. Чиновники говорят что 19.11.2020 заболело вирусом 6оо человек в Днепре. А мэрия говорит что 300 человек. Приближается время продажи иностранцам украинской земли. Конституционный суд против. Так надо сделать так чтобы Конституционный суд не работал до начала продажи земли. А если будет локдаум, то Конституционный суд работать не будет и можно продавать землю. Чиновники придумали и другие хитрости. Но эта уловка основная. Так что оппозиции нужно усилить контроль за тем какие цифры показывает правительство.
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20.11.2020 14:15 Ответить
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