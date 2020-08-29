Мэр Ивано-Франковска Марцинкив призвал горожан выходить на протесты из-за усиления карантина. ВИДЕО
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Мэр Ивано-Франковская Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным, и считает, что его следует отменить.
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из его речи перед горожанами, опубликованной в Фейсбуке политика.
Выступая на городской площади 28 августа, городской глава призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Включение Ивано-Франковска в "красную" зону карантина – это политическое решение…, субъективное и необоснованное… критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Идет политический шантаж запада Украины", – заявил Марцинкив.
Он пояснил, что в число больных коронавирусом влючили всех пациентов с пневмонией и это испортило статистику.
Мэр заверил, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но в то же время призвал жителей выразить мирный протест.
"Я призываю мирным способом высказывать свой протест", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Зеля и его пацаны - мудаки, если что...
Чушь.
Ріст захворюванності збільшуються великими темпами....
Я зовсім не за Зеленського. Але Марцинків не добре поступає.
Чим займається та за що відповідає голова ради
Сільський, селищний, міський голова є ключовою посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/26/7264287/
Если ковид ето биологическое оружие, как говорит Данилов, то оружию необходима доставка в определенний регион, биологическое оружие, по сути своей, не может самостоятельно распространятся.
Если я правильно понял секретаря СНБО Данилова, то возникает естественний вопрос: кто его распространяет в Украине?