В Украине за сутки рекордные 2 481 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 116 978 человек
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В Украине по состоянию на утро субботы, 29 августа, зафиксированы 2 481 новый случай заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 28 августа, сообщалось о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974 новых случаях, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 116 978 человек, умерли с начала пандемии 2 492 человек (за сутки 41), выздоровевших – 56 138 (за сутки 1055).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 58 348 человека, что на 1 385 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (265), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190), Ивано-Франковской (182), Одесской (170), Черновицкой (142) и Хмельницкой (103) областях.
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Люди не унимались, пытаясь прогнать непрошеных гостей
Даже сцыкливый Израиль, где в 4 раза больше выявленных, болт положил на этот грипп.
Правительство Израиля приняло решение о возобновлении некоторых строгих мер карантина из-за активизации распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В Израиле с 11 августа действуют новые карантинные ограничения
В новых правилах по-прежнему присутствует требование сохранять "социальную дистанцию" в 2 м и носить маску в общественных местах. Кроме того, запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе.Вновь введены ограничения, касающиеся доставки товаров и еды.Также будут закрыты дискотеки, пабы, бары, залы торжеств, водные парки, развлекательные парки и парки аттракционов. Будет запрещена работа предприятий общепита в торговых центрах и на рынках.
ua/mir/v-izraile-s-11-avgusta-vstupyat-v-silu-novye-karantinnye-ogranicheniya-545976.html
Закрыть не додумались?
ВСІ решта -пилюка біля їх ніг ))))))
тому що свободолюбиві товаристські ідіоти є у всіх країнах,особливо у зонах відпочинку..А біля кожної компанії поліцейського не поставиш..
29.08.2020 13:001
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут приехать на остров Пхукет лишь с 1 октября.
Власти Таиланда не откроют границы для иностранных туристов в ближайшее время, даже в ограниченном "пхукетском" формате, передает Thailand News.
"Пхукетская модель приема иностранных туристов не будет реализована в ближайшем будущем", - заявила представитель правительства Трайсули Трайсоранакул.
Как говорит Трайсоранакул, этот формат подробно обсуждается, но он еще не доработан. Правительство страны будет действовать максимально осторожно, чтобы избежать риска возникновения второй волны коронавируса. Пока же тайцы должны сами проводить активно отпуск внутри страны, чтобы "помочь национальной экономике".
На кладбище в городе Манаус
в Бразилии отделили зону для скончавшихся в связи с пандемией
дивіться статистику з КНДР і Туркменистану )))))))
В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. Об этом сообщает The Washington Post.
На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет. По официальным данным, число жертв коронавируса в Иране недавно составляло 429 человек. В четверг, 12 марта, эта цифра выросла на 75 человек, став самым высоким скачком смертности с начала вспышки в стране в феврале.
Тем более, что в Черткове и раньше хронически не хватало мест при вспышках гриппа https://tsn.ua/ru/********/v-stacionarah-zhitomirskoy-i-ternopolskoy-bolnice-ne-hvataet-mest-dlya-vseh-bolnyh-s-grippom-1480398.html.
То есть ковид тут не причем, налицо только неадекватность действий местного мера. Ведь в городе есть еще и противотуберкулезный диспансер, который тоже можно, при вспышках, частично перепрофилировать для лечения больных гриппом и ковид.
Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців.
«З 1 вересня іноземним громадянам заборонено в'їзд на територію Угорщини. Громадяни Угорщини, що повертаються з-за кордону, повинні бути поміщені в карантин на 14 днів.
Час можна скоротити, представивши два негативних тесту протягом двох днів, - цитує заяву глави Офісу прем'єр-міністра Гергеля Гуляша видання Index.
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Кількість інфікованих COVID-19 у США перевищила 6 млн осіб
(Інтерфакс-Україна)
Доки його не закриють і не запровадять там справжній карантин - таке і буде.
Бо всім жарко,а комусь більше всіх....
Як наслідок -спалах захворюваності і ВИМУШЕНЕ припинення послуг муніципального транспорту...
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Наоборот сейчас именно в странах, где принудительно одели все население в маски даже на улицах, самый высокий рост количества инфицированных за последних два месяца (с момента принудительного ввода масок).
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/
Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
28.08 болеющих 72958, а 29.08 а 69781. При этом число умерших возрасло на 3, а число выздоровевших не изменилось? И число общих случаев тоже дивным оразом сделало скачек вниз? Грубо как-то Тенгелл и компания подшаманивают статистику...
а как там Тимошенко?
и ничего про клинику где она лежит...
ВОЗ: Mein Kampf
В борьбе с Ковидом было запрещено всё, что оздоравливало человечество:
1. Коллективный иммунитет к вирусам. Под запрет попали ВСЕ коллективы и ячейки общества, включая семью.
2. Медицина. Перепрофилирование общей медицины в ковидную-есть прямой запрет на лечение всех болезней, кроме Ковида.
3. Индивидуальный иммунитет. Под запретом были солнце, воздух, вода, полноценное питание. Здоровье собаки, которую разрешено выгуливать, для ВОЗа намного важнее, чем здоровье стариков и детей, которых категорически запрещено отпускать на волю. Пробежка до ближайшего магазина в радиусе 100 метров-есть ничто иное, как вынужденное питание тем, что предлагает ближайшая забегаловка без возможности выбора продуктов питания. Маска-это прямой удар по дыхательным органам, которые предусмотрительно и изначально и были объявлены слабым местом Ковида.
4. Спорт. Запрещены были ЛЮБЫЕ прогулки в парках, на берегах водоемов, в лесах. Категорически запрещён спорт как здоровый образ жизни. Идёт целенаправленный откат в пропаганде здорового образа жизни. Запрещены спортклубы и спортивные соревнования.
4. Салоны красоты и косметические салоны. Уход, массаж, общеукрепляющие процедуры и сопутствующая гигиена запрещены.
Взамен предлагается совершенно вредная процедура обеззараживания рук с уничтожением естественного защитного барьера человека, вследствие чего, руки становятся особенно уязвимыми к вредным бактериям, особенно летом и в резиновых перчатках.
5. Движение. Самоизоляция - это запрет на движение. А движение и есть жизнь. Запрет на движение-запрет на жизнь.
Вывод: ВОЗ с такой уверенностью прогнозирует вторую вспышку Ковида по причине того, что сам её и организовал. После убийственной самоизоляции, которую и отменят на непродолжительное время, ослабленные иммунитетом люди начнут массово болеть всеми хроническими заболеваниями, которые и будут списаны на Ковид. Старики, растерявшие последнюю иммунную защиту, начнут массово вымирать. Вот тогда и будут произведены окончательные действия для фашизации режимов, ради которых всё и затевалось.
С каким бы итогом Человечество не вышло из этой абсолютно сфабрикованной "Пандемии" уже сейчас можно с уверенностью сказать что две профессии останутся скомпрометированы глубоко если не навсегда. Это официальная журналистика и официальная медицина.....