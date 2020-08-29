Главарь "ДНР" Пушилин обвинил ВСУ в "оборудовании позиций" и грозит уничтожить их
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Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения.
Об этом заявил главарь донецких террористов Денис Пушилин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.
Так, донецкие террористы обвинили украинскую сторону, что та якобы занимается "активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия".
"В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений", - заявил Пушилин.
По его словам, акт об этом должен быть составлен в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и утвержден миссией ОБСЕ.
"Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере", - пригрозил Пушилин.
Пожалуйста, подождите...
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.
А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.
То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
Вам Респект!
Уже в 2004, при Ющенко, Украина стала жить в рази лучше кацапав.
Именно по етому расея и начала войну против Украини.
Не Майдан, а именно повишающийся уровень жизни в Украине и стал отправной точкой Преступления жителей россйской федерации вместе с путиним, против Украини.
У людей, на примере России: зависть к близким и попущение к дальним. Например Россия по всей логике обязана на всю катушку ненавидеть Германию, которая ее унизила и вообще анально изнасиловала. А на деле Германия у них в корешах. Зато Украина, как только собралась пытаться жить по-европейски моментально превратилась в кровного врага.
Потому, что россияне же повешаются массово, если нищая Украина (коей по их мнению она обязана быть) вдруг станет раза в 3-4 богаче России.
Они просто не выдержат зависти и или попытаются уничтожить Украину, или создадут проблемы своему царю, требуя от него уравнивания позиций.
***** же все это знал с самого начала и действовал на упреждение, чтобы сохранить трон.
При этом есть одно историческое (2014 г.), но очень малоизвестное (так бывает - его случайно не заметили наши, и специально замолчали они) интервью Путина с российским журналистом в формате тет-а-тет. На нем журналист задавал вопросы вне политики и войны с Украиной, а чисто по экономике: он спросил действительно ли европейская система такая гадость, как ее представляют народу России подконтрольные СМИ. Если да, то почему вся власть работает в России на вахте, а живет в той Европе?? Почему товарами мы ихними пользуемся из такой гадостной системы? И почему мы против того, чтобы Украина применяла эту систему у себя?
После вопроса Путин долго мычел (это надо было видеть). Ну не может же он сказать, что да, Европа это гадость - он же там жил и сам себя идиотом почувствует, не говоря о том, что ему никто не поверит.
Поэтому про систему Европы он таки выдавил правду, сказал - "Нет, система у них хорошая"
И после, надеясь что хоть половина россиян, кто смотрит, спьяну глаз не поймет, шурганул слитной скороговоркой, как в рекламе на радио:
"Но_эта_система_для_Украины_не_подходит".
То есть ***** за нас решило, что нам подходит, а что не подходит! (!). И это оно не постеснялось промычеть на камеру!
Надо поискать это видео - я его скачал и сохранил в архиве. Если на Ютубе его нет, то залью специально - это прямая улика против ***** именно по его истинным мотивам.
Я с Вами полностью согласен.
Я всегда говорил и говорю, россия развалится только тогда, когда расейскае стадо начнет вопить: "сатрите, а ведь хахли живут лучшееее".
Часто думаю, что стоит цивилизованним странам разрушить раковую опухоль на етой Планете под названием "российская федерация" без войни.... просто создать из Украини прообраз "Польши" на границе с умалишенними из российской федерации?
Тут хорошо то, что россияне они в своих фантазиях всерьез представляют себя типа свободными. И именно из-за этого такой метод сработает - он даст импульс к бунтам. А если бы в России скот был так закандален, как в Северной Корее, то там такой метод не сработает - никакой контраст не поможет решиться самому прыгнуть в расстрельную яму.
Ведь в Мордоре более 80-и субъектов федерации и из них более половины имеют собственную национальную идентичность. И многие очень недовольны тем, что богатства их земель идет на обогащение Мацквабада. Я не говорю уже про исконно враждебно настроенные Республику Саха и Татарстан с Кавказом, но Дальневосточная Республика (пока не освобожденная) идейно совсем не умерла, а вовсю оживает, Донская Республика (пока не освобожденная) не прекращает претензий к России в формате "а куда делась казачья земля?", даже Красноярский край враждебен Центру и они очень не прочь отделиться. Поморье также мечтает о независимости. То есть там только спичку кинь и все полыхнет и благополучно доразвалится. А ракеты ядерные от греха или сгрузить их в США на ответственное хранение, или уничтожить под гарантии ООН и США.
Что интересно, при таком раскладе выиграют все - люди в самой европейской части России станут жить лучше и счастливее.
НО!!! Они ето все пролонгируют во времени, так что бистро ето не будет, к сожалению, вот что обидно.
Но все, что происходит у нас, хотя крайне медленно, указивает на то, что, таки да, цивилизованние страни нацелени именно на дальнейшее развитие Украини, что и должно привести к уничтожению режима неадекватного путена на россии без военних действий. Но ... хотелось би бистрее.
Будут работать с масой и в етом направлении.
Вам РЕСПЕКТ!!!
Вам Респект еще раз, молодец!
Хотя и приведенная в статье его цитата, не совпадает с заголовком статьи ... Может он просто имеет ввиду санкции, которые наложит как на Украину вообще, так и на отдельных её начальников? Ну там, въезд например запретит на 5 лет