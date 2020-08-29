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Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош

Нападение на автобус с членами группировки "Патриоты - за жизнь" вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, передает Цензор.НЕТ.

"Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения этого же народа. Патриоты, которые решились на такое действие во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награждения. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее смене", - написал Ярош.

Читайте также: Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами, - Казанский прокомментировал нападение на "Патриотов – за жизнь". ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош 01
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Топ комментарии
+85
А це бєз пєрєвода на «общєпанятньій».
Мовою оригіналу:

«Дмитро Ярош

У національно-визвольній боротьбі або всі перемагають, або програють - теж всі...

Коли Держава не виконує функцій Захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу в інструмент гноблення того ж народу...
Я почув про «розстріл» автобусу прокремлівських колаборантів на Харківщині.
Патріоти, які зважились на таку дію, в ім'я воюючої з московською імперією, України, заслуговують не на покарання, а на відзначення...
Якщо ж влада, і надалі, буде толерувати реваншистські та антидержавні бандформування, типу ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни.
Бо, Україна - непереможна!
В єдності українців - Сила!
Слава Нації!
Смерть Ворогам!»

Респект.
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29.08.2020 11:08
+62
Патриотов наградить !
Киву кастрировать ! 😂
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29.08.2020 11:08
+59
Ярош правильно говорит.Всех этих Медведчуков,Рабиновичей давно пора в тюрьму на пожизненно с полной конфискацией награбленного . Каналы медведчука 112,ньюс ван закрыть и ликвидировать.
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29.08.2020 11:09
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Страница 4 из 4
тут Ярош прав , все кто стреляет Рыгов и руССодрочеров заслуживают уважения .
Для сектантов - заберите наХ себе Юль , Турчинов , Пепсов , Кролей и Зеленских .
Все они виноваты по ситуации Крыма , Лугандона и вообще страны .Не ищете в говне изюм .
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29.08.2020 14:21 Ответить
абсолютно согласен С Ярошем! Этих опожоповцев, с лицом рабиновича и мертведчука, надо выжигать из украины калёным железом и первым этих придурков Киву и волошина!!
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29.08.2020 14:22 Ответить
Клоунада!
Неправильно. Непонятно что из себя представляет Нацкорпус? Какие идеи и цели он ставит, на чьей стороне, какая структура, кем создана? Для чего нападать на некую преступную группу ОПЗЖ? Откуда Нацкорпус узнал о передвижении этой как я считаю родственной им группы? Не потому ли, что эти группы ОПЗЖ и НАЦКОРПУС созданы из одного ЦЕНТРА Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош - Цензор.НЕТ 4546 ? А именно аффилированных финансово-промышленной группы управляя Авваковым и Кивой!.
Спрашивается? Зачем Украине и украинцам некая темная группа НАЦКОРПУС? В украине уже есть национальные организации, это:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, НАЦИОЕАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ,
НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИКОРУПЦИОННОЕ БЮРО.
Да вообще в Украине все силовые структуры есть суть Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е.
Поэтому. Дествия так называемого как бы организации украинской "нацкорпуса" в данном случае выглядят как преступные тогда как настоящие титушки антиукраинцы из ОПЗЖ здесь выглядят ка жертвы.
Значит все это действие провокация! Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош - Цензор.НЕТ 992
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29.08.2020 14:52 Ответить
После такого приметивного грубого акта возникает вопрос.
Так что такое этот НАЦКОРПУС?
Или все же АНТИНАЦКОРПУС?!
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29.08.2020 15:03 Ответить
Нац корпус .., це Украінці .., а хто був в автобусі??
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29.08.2020 18:19 Ответить
За шо нагороду?!Розголосу на весь свiт!Треба як в пiснi Майстра"Тихо пришёл,тихо ушёл".А так,куча свiдкiв.П*ята колона верещит в унисон з москалями на весь свiт.До чого так палитися?Чи може в них на те був разрахунок?Ну,що це таке!Що за делитанство! Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош - Цензор.НЕТ 8344
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29.08.2020 15:16 Ответить
НАЦПРОВОКАТОРЫ,
Я понимаю, если бы разбой на дороге, о котором каждую минуту верещит 112й канал и каждый час говорят другие телеканалы, кроме того и в Рашке и в Белоруссии, учинил бы отряд с громким названием ПРАВЫЙ СЕКТОР! Так это было бы не так больно и обидно для понимания. Но! Этот показательный разбойный цирк организовала организация с названием включающим слово "НАЦ". А значит такое оскорбляет и порочит все национальные организцации Украины:
НАЦ.ГВАРДИЯ, НАЦ.ПОЛИЦИЯ, НАЦ.АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО.

И не только.
Теперь как бы украинский избиратель даже как бы не может голосовать против любого представителя национальных партий.
Теперь пусть эта ИНКОГНИТО КОРПУС скажет КАКУЮ ПАРТИЮ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?
От чего имени они выступают? Кого они представляют? Кто они такие? Я думаю что это корпус Аваковской полиции, а как Вы думаете?
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29.08.2020 15:31 Ответить
Исправить на " даже как бы не может голосовать против любого представителя национальных партий."
Смотрите, показали кадры как несколько людей бьют лежачего. Это явно провокация. Кто то под именем "нацкорпус" грубо, показательно напал на невинных жертв. Вот в чем фокус.
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29.08.2020 15:44 Ответить
Исправить " даже как бы не может голосовать против любого представителя национальных партий. на " даже как бы должен, обязан голосовать против любого представителя национальных партий". Потому что в имени стоит "нац".
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29.08.2020 15:46 Ответить
Не вині , не ведуть ворожу пропоганду ...,пропогандисти совка повині були знати , що робив савок за пропоганду...,
Мінімум розстріл , максимум всю родину на Калиму.... що пропогандуеш то і маеш..
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29.08.2020 18:23 Ответить
"Національний корпус",Це Білецький .
Креатура Авакова.

Аваков ні хріна не справився з карантинними заходами,тому таким чином показує свою потрібність....
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29.08.2020 16:12 Ответить
Съемочная группа из 112 го канала

И создавался корпус в избирательную компанию дискредитировать силы поддерживающие Порошенко. Теперь он действуют что бы поднять ОПЗЖ сделав их жертвами, и дискредитировать любое национальное движение в Украине.
Понятно.
Никому не надо трогать ничего что касается ОПЗЖ, понятно что они не имеют широкой поддержки в Украине.. Эта партия ОПЗЖ держится из последних денег. Не надо их трогать! Не надо трогать говно, сам завоняешь! Каждый это понимает... но! вот на арену цирка выскачил как черт из тюбитейки "нацкорпус" и давай показательно перед камерами лупасить лежачего!
Ясно, что съемочная группа из 112 го канала.
Весь этот акт из начала до конца СПЕКТАКЛЬ!
При этом сейчас реально избивают и убивают сознательных белорусов, (события в Белоруси) а в Украине якобы национальные силы расправляются с оппонентами.
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29.08.2020 16:49 Ответить
112 канал ,.. як і всі рашинські канали , самі придумають собі сюжети навіть коли іх нема ...,створять , а ті хто хочуть ті вірять ,...во в фашистів вірять ...., а так е шанс , що будуть боятися ...
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29.08.2020 18:28 Ответить
Треба вбити всіх російських окупантів. Як в Росії, так і в Україні.
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29.08.2020 15:45 Ответить
Софія Гетьман

Треба вбити всіх російських окупантів. Як в Росії так і в Україні
.. дівчинко...чого ти така кровожерлива !? )))

російський окупант за визначенням окупант(зі зброєю) виключно поза межами своїй країни..Наприклад,в Україні..
тому знищенню підлягає саме перетнувши кордон.
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29.08.2020 16:16 Ответить
паскудить Украину не преступление а получить пи...за это есть преступление.
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29.08.2020 16:19 Ответить
-
А ось якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як Ярош і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів срср. Мільйон - інший... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи окупанти )(уйла відразу ж розтріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями окупантами і вижив, так тих швиденько,дуже швидко прибули б в обісані кацапські постоли і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати так ядрено - жваво співати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант може ще наступити і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам ЗЕбілам капітулянтам які злочинно хочуть змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу проклятої ворожої паРаші.
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29.08.2020 17:33 Ответить
Ярош говорить правду... коли СБУ і офіс президента під час війни , включаючи поліцію, не боряться з ворогом ,.. то з ним боряться звичайні хлопці ...
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29.08.2020 18:15 Ответить
Як ворожі пропогандисти вільно розіждяе ?()що говорив зе про пропоганду , що буде боротися , ... то хлопці замість нього боряться ??
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29.08.2020 18:17 Ответить
После этой, так называемой статьи о лигализации насилия и пропаганды терроризма, якобы журналисты цензора утратили моральное право осуждать и коментировать действия Лукашенко. Пороходрочеры, не путин, а анархия главный враг Украины.
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29.08.2020 18:31 Ответить
що Скажеш ..., молодці нац. Гвардія !!
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29.08.2020 18:39 Ответить
Кожний Українець в цей час мае показати на якій стороні ,.. і за кого він!
Ярош за Україну ,... судячи зе проти ?
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29.08.2020 18:43 Ответить
Ворог всіма шляхами бажае очорнити українських патріотів...., бо без них не буде існувати ніяка держава...

Чого стоять тільки тут деякі коментарі..., любим шляхом .., навіть спортивних повітря , ворог стараеться ...
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29.08.2020 19:59 Ответить
Братья вперёд! Газу до Отказу.
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29.08.2020 23:02 Ответить
Всё верно говорит!
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29.08.2020 23:07 Ответить
Когда Зе президент то что толку в стране.Не к смене а впереди Яныка бежать.
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29.08.2020 23:20 Ответить
Что написано пером бей кацапов топором.
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30.08.2020 00:15 Ответить
Сколько можно ещё спекулировать на названии Патриот? За 7 лет, все кому не лень прячутся под название Патриот. Уже Зелёные Патриоты заканчивают передачу управления Украины и её богатств в иностранные загребущие руки, продолжая качатое в 15 году! Пока нам показывают как Патриоты борятся с ОПЗЖ, воровство и предательство процветает! И где они Патриоты?
За 7 лет название Патриот опустили до -Вор в законе! Нужно законодательно запретить использование слова Патриот, и называть всех своими именами и определениями.
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30.08.2020 01:25 Ответить
Пан Ярош вже провів розслідування, розібрався що до чого і вже готовий нагородити "героїв". І нагородити за шо ? За те що вони викликали бурління лайна на медвечуківських каналах ? По-моєму це яскравий приклад результативності боротьби з ворогом виключно силовими методами.
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30.08.2020 02:48 Ответить
бороться надо за себя, для этого обьедениться и договорться на своем хуторе,ворог всегда найдется по определению и под криками яроша или рабиновича будет нас грабить под лозунгом государству это надо. А мне это надо (их офшоры дачи их зарплаты их суды их менты их челядь ) Бороться надо за справедливое распределение на хуторе в громаде потом в державе нанимая себе бухгалтеров а не выбирая себе пастухов.Систему менять надо. Республику громад создовать, проекты обговаривать. А не петю на зелю менять.
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30.08.2020 04:58 Ответить
толком не понятно кто по какому поводу устроил дебош и почему на трассе во время движе-
ния.... то есть если вникнуть в детали то картина может нарисоваться не столько по теме по-
литической и патриотической сколько по теме разборок с отжимами..... памятуя "илловайскую
операцию" от "патриота" бени с целью отжать у ахметки тец и ещё чего там попадётся.............
а в принципе согласен........... розовые пони против титушек - это явное поражение.
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30.08.2020 09:03 Ответить
Бандюк недобитый!
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30.08.2020 11:12 Ответить
Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош - Цензор.НЕТ 4504
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30.08.2020 16:42 Ответить
не знаю як у випадку з Турчиновим, але ні Ярош ні Порох не набирають 50% на цей час
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31.08.2020 14:59 Ответить
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