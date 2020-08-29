Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош
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Нападение на автобус с членами группировки "Патриоты - за жизнь" вызвано заигрыванием действующей власти с пророссийскими политическими силами и организациями.
Об этом на странице в Facebook заявил украинский общественный и политический деятель Дмитрий Ярош, передает Цензор.НЕТ.
"Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения этого же народа. Патриоты, которые решились на такое действие во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а награждения. Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее смене", - написал Ярош.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
Пожалуйста, подождите...
Для сектантов - заберите наХ себе Юль , Турчинов , Пепсов , Кролей и Зеленских .
Все они виноваты по ситуации Крыма , Лугандона и вообще страны .Не ищете в говне изюм .
Неправильно. Непонятно что из себя представляет Нацкорпус? Какие идеи и цели он ставит, на чьей стороне, какая структура, кем создана? Для чего нападать на некую преступную группу ОПЗЖ? Откуда Нацкорпус узнал о передвижении этой как я считаю родственной им группы? Не потому ли, что эти группы ОПЗЖ и НАЦКОРПУС созданы из одного ЦЕНТРА ? А именно аффилированных финансово-промышленной группы управляя Авваковым и Кивой!.
Спрашивается? Зачем Украине и украинцам некая темная группа НАЦКОРПУС? В украине уже есть национальные организации, это:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ, НАЦИОЕАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ,
НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИКОРУПЦИОННОЕ БЮРО.
Да вообще в Украине все силовые структуры есть суть Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е.
Поэтому. Дествия так называемого как бы организации украинской "нацкорпуса" в данном случае выглядят как преступные тогда как настоящие титушки антиукраинцы из ОПЗЖ здесь выглядят ка жертвы.
Значит все это действие провокация!
Так что такое этот НАЦКОРПУС?
Или все же АНТИНАЦКОРПУС?!
Я понимаю, если бы разбой на дороге, о котором каждую минуту верещит 112й канал и каждый час говорят другие телеканалы, кроме того и в Рашке и в Белоруссии, учинил бы отряд с громким названием ПРАВЫЙ СЕКТОР! Так это было бы не так больно и обидно для понимания. Но! Этот показательный разбойный цирк организовала организация с названием включающим слово "НАЦ". А значит такое оскорбляет и порочит все национальные организцации Украины:
НАЦ.ГВАРДИЯ, НАЦ.ПОЛИЦИЯ, НАЦ.АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО.
И не только.
Теперь как бы украинский избиратель даже как бы не может голосовать против любого представителя национальных партий.
Теперь пусть эта ИНКОГНИТО КОРПУС скажет КАКУЮ ПАРТИЮ ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ?
От чего имени они выступают? Кого они представляют? Кто они такие? Я думаю что это корпус Аваковской полиции, а как Вы думаете?
Смотрите, показали кадры как несколько людей бьют лежачего. Это явно провокация. Кто то под именем "нацкорпус" грубо, показательно напал на невинных жертв. Вот в чем фокус.
Мінімум розстріл , максимум всю родину на Калиму.... що пропогандуеш то і маеш..
Креатура Авакова.
Аваков ні хріна не справився з карантинними заходами,тому таким чином показує свою потрібність....
И создавался корпус в избирательную компанию дискредитировать силы поддерживающие Порошенко. Теперь он действуют что бы поднять ОПЗЖ сделав их жертвами, и дискредитировать любое национальное движение в Украине.
Понятно.
Никому не надо трогать ничего что касается ОПЗЖ, понятно что они не имеют широкой поддержки в Украине.. Эта партия ОПЗЖ держится из последних денег. Не надо их трогать! Не надо трогать говно, сам завоняешь! Каждый это понимает... но! вот на арену цирка выскачил как черт из тюбитейки "нацкорпус" и давай показательно перед камерами лупасить лежачего!
Ясно, что съемочная группа из 112 го канала.
Весь этот акт из начала до конца СПЕКТАКЛЬ!
При этом сейчас реально избивают и убивают сознательных белорусов, (события в Белоруси) а в Украине якобы национальные силы расправляются с оппонентами.
Треба вбити всіх російських окупантів. Як в Росії так і в Україні
.. дівчинко...чого ти така кровожерлива !? )))
російський окупант за визначенням окупант(зі зброєю) виключно поза межами своїй країни..Наприклад,в Україні..
тому знищенню підлягає саме перетнувши кордон.
А ось якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як Ярош і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів срср. Мільйон - інший... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи окупанти )(уйла відразу ж розтріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями окупантами і вижив, так тих швиденько,дуже швидко прибули б в обісані кацапські постоли і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати так ядрено - жваво співати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант може ще наступити і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам ЗЕбілам капітулянтам які злочинно хочуть змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу проклятої ворожої паРаші.
Ярош за Україну ,... судячи зе проти ?
Чого стоять тільки тут деякі коментарі..., любим шляхом .., навіть спортивних повітря , ворог стараеться ...
За 7 лет название Патриот опустили до -Вор в законе! Нужно законодательно запретить использование слова Патриот, и называть всех своими именами и определениями.
ния.... то есть если вникнуть в детали то картина может нарисоваться не столько по теме по-
литической и патриотической сколько по теме разборок с отжимами..... памятуя "илловайскую
операцию" от "патриота" бени с целью отжать у ахметки тец и ещё чего там попадётся.............
а в принципе согласен........... розовые пони против титушек - это явное поражение.