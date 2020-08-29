Зеленский почтил память павших героев Украины: "Власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента Украины в фейсбуке.

Почтение памяти украинских воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, состоялось в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины. Вместе с Главой государства в мероприятии приняли участие также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"В этот день произошла Иловайская трагедия, "Иловайский котел". Мы не должны забывать этот день, не должны забывать каждое имя, фамилию, которые сегодня звучали. Сегодня 40 минут мы оглашали фамилии, имена и отчества наших ребят. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать всё, чтобы это время не увеличивалось вообще. Поэтому слава нашим героям, нашим ребятам, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", - заявил Зеленский после церемонии.

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Зеленский подчеркнул, что нельзя забывать и всех тех, из-за кого погибли украинские воины в "Иловайском котле", а правоохранительные органы, какой бы горькой ни была правда, должны показать результаты расследования.

"Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед", - указал он.

Зеленский отметил, что вряд ли такая рана на теле истории Украины и на сердце родственников всех погибших когда-нибудь затянется.

"Украинская власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл. И каждый год рассказывали не только детям погибших, родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, и такие герои были. Мне кажется, что это наш главный долг – нести через историю Украины историю наших героев", - считает он.

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Как сообщалось, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.