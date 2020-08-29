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Зеленский почтил память павших героев Украины: "Власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по чествованию памяти воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента Украины в фейсбуке.

Почтение памяти украинских воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, состоялось в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины. Вместе с Главой государства в мероприятии приняли участие также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"В этот день произошла Иловайская трагедия, "Иловайский котел". Мы не должны забывать этот день, не должны забывать каждое имя, фамилию, которые сегодня звучали. Сегодня 40 минут мы оглашали фамилии, имена и отчества наших ребят. К сожалению, мы не можем сократить это время, но мы можем, как государство, сделать всё, чтобы это время не увеличивалось вообще. Поэтому слава нашим героям, нашим ребятам, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", - заявил Зеленский после церемонии.

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Зеленский подчеркнул, что нельзя забывать и всех тех, из-за кого погибли украинские воины в "Иловайском котле", а правоохранительные органы, какой бы горькой ни была правда, должны показать результаты расследования.

"Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед", - указал он.

Зеленский отметил, что вряд ли такая рана на теле истории Украины и на сердце родственников всех погибших когда-нибудь затянется.

"Украинская власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл. И каждый год рассказывали не только детям погибших, родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, и такие герои были. Мне кажется, что это наш главный долг – нести через историю Украины историю наших героев", - считает он.

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Как сообщалось, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Топ комментарии
+42
Брехливе цинічне падло
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29.08.2020 11:33
+36
Хорошо еще, что концерт не устроил...
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29.08.2020 11:32
+21
Зеленский почтил память павших героев Украины: "Власть должна делать всё, чтобы каждое имя никто не забыл" - Цензор.НЕТ 3417
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29.08.2020 11:44
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Лицемерное ничтожество. Не по словам, а по делам спроситься. С тебя и твоей срати.
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29.08.2020 12:35 Ответить
Лицемерный наркоман. Морпеха Журавля забыл?? Очень скоро, после бегства говнокомандуюего, родные "умерших от резкого ухудшения здоровья, неосторожного обращения с оружием и т.д." на передовой, подадут на МО в суд за фальсификацию причин смерти бойцов.
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29.08.2020 12:37 Ответить
Тищенко уже поздравил с праздником?
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29.08.2020 12:42 Ответить
Яка, пілять, влада, придурку?! Хто має її припинити?
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29.08.2020 12:47 Ответить
Тыц😂🌷
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29.08.2020 12:48 Ответить
и как же ее прекратить?пойти на все условия куйла?чувствую, тогда 2ой майдан невинной шалостью покажется
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29.08.2020 12:50 Ответить
Дмитрий Чекалкин

3 год ·

#ЖартиПідКаву:

Идёт Зеленский по улице, в одной руке берет десантника, в другой диплом мастера каратэ первого дана, и тут вдруг из-за угла выходят Федина и Зверобой...
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29.08.2020 12:46 Ответить
И с памперсами.
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29.08.2020 13:25 Ответить
Чем дальше, тем более становится ясно--оно кем-то посажено в кресло президента(с помощью тонких манипуляций с электоратом, на контрастах..) и соответственно кем-то управляется. Единственное, гарантировали,а судя по амбициям, для арлекина это архиважно: находиться в центре внимания,выдавать пустые фразы насыщенные помпезностью, надувать щёки,а-- быть смешным до плача, получается непроизвольно, по-профессиональному --опыт предыдущей профессии.
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29.08.2020 12:53 Ответить
Зеленский циничний врун.
И к власти Зеленский и его зеленая команда пришли на тотальном вранье.
Нормальний виход страни из етого зеленого кризиса - досрочние перевибори президента.
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29.08.2020 12:55 Ответить
Еще перевыборы назначаются в случае безвременной кончины гаранта.
Кстати, почему не вариант?
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29.08.2020 13:34 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 2205
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29.08.2020 13:04 Ответить
Аякже.Готувались до цього дня.
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 8786
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29.08.2020 13:21 Ответить
Сплошное бла-бла-бла из дежурных, расхожих фраз.
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29.08.2020 13:30 Ответить
Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 4741
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29.08.2020 17:17 Ответить
Потрібно, цьому зеленому уроду, подарувати фото Ярослава Журавля. Смерть якого, протягом кількох !!!! днів воно контролювало. Садюга, а не президент. Пане,Бутусов, ви згідні?
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29.08.2020 14:52 Ответить
Согласен с Вами полностью.Надо не давать Зеленскому забыть совершённое им и его генералами убийства нашего воина - героя Ярослава Журавля. Можно подать петицию о расследовании неоказания помощи раненому воину, о нарушении присяги президентом и генералами....И ссылки на эту петицию размещать везде, где только можно....
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29.08.2020 15:16 Ответить
- Слышали, Зеленскому дали Нобелевскую премию.
- В какой области?
- В Днепропетровской 🤣🤣🤣
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29.08.2020 15:33 Ответить
В Центральній базі обліку генетичних ознак людини в Україні міститься 1002 ДНК-профілів неопізнаних загиблих героїв, чиїх імен ми вже можливо ніколи не дізнаємось. А той, хто як Сталін в 1941-1942 р.р. без обліку відправляв людей в Харківський і Київський казани, зараз з себе корчить "рятувальника України".
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29.08.2020 15:34 Ответить
Твій обов'язок перед Україною, блазню, посадити Шоколадну Свиню на довічне за Іловайськ, Дебальцево, як гівно-командувача тих часів. Не за дріб'язкові, висмоктані з пальця, звинувачення за створення ПЦУ, та інші завідомо провальні обвинувачення, придумані твоїми тупими прокурорами. Після чого можеш повіситись в туалеті свого палацу. Бо свій термін до кінця ти не добудеш, бєніна маріонетка
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29.08.2020 16:18 Ответить
От лжи и цинизма Зе Герои в могилах перевернулись.
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29.08.2020 16:22 Ответить
Чомусь відразу пригадався Дволикий Янус. А він є синонімом лицемірства,фальшивості та облуди,якщо хто не в курсі.
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29.08.2020 17:38 Ответить
Злскй пнх
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29.08.2020 18:37 Ответить
Alex N Alex Noyt

Сьогодні - День пам'яті захисників України.

Пам'ятаємо всіх.

Зеленський вшанував пам'ять полеглих героїв України: "Влада має робити все, щоб кожне ім'я ніхто не забув" - Цензор.НЕТ 9879
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29.08.2020 19:40 Ответить
Треба піклуватись про поранених та тих хто на фроні та відслужив. Бо інші, бачачи перспективу не вийдуть із окопів.

Нажаль через півтори роки «президенства» ясно для всіх, що влада говорить одне, а насправді робить все щоб люди зневірились і перестали боротись
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29.08.2020 20:07 Ответить
Героям Слава!!! Герои не умирают!!! Спасибо что защитили и защищаете страну. Ну украинцы, разрушили все мифы о вяличии рашки!!!
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29.08.2020 22:17 Ответить
Кстати , кто знает реальную историю детства *****?! Он был рожден вне брака, потом его мать вместе с ним жила в Грузии , отчим его не хотел, поэтому его отправили на пмж к бабушке которая жила в Питере . Вот такая ******** история. Но если бы отчим его прибил, тем спас бы жизни миллионов убитых ****** людей.
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29.08.2020 22:19 Ответить
молодец, всё верно сказал.
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29.08.2020 23:28 Ответить
Навіть в такий день Зелене Гавно з агентом кремля Єрмаком, малоросом Разумковим і просто довболобом Шмигалем, не змогли свої хлєбала закрити держати. Вічна пам'ять полеглим героям! Повного видужання пораненим. Слава нації! - Смерть ворогам!
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30.08.2020 08:35 Ответить
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