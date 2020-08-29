В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника откатывает антикоррупционную реформу на пять лет назад.
Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет. Президентская команда оказалась неподготовленной к этому решению - никаких законодательных инициатив, чтобы исправить коллизию в законодательстве ни зарегистрировано, ни принято монобильшинством. Представитель президента в Конституционном Суде даже не скрывает журналистам - они не знают, что с этим дальше делать", - написал Гончарук.
Он подчеркнул, что само представление в КС было инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил".
"Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.
Экс-премьер напомнил, что в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по формуле "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств причастности подозреваемых и отсутствия ущерба от такой схемы. "В то же время по оценкам НАБУ, сумма убытков для потребителей электроэнергии - более 19 млрд грн", - подчеркнул он.
"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.
В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
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Я правильно понял?
Только что, Гончарук, откритим текстом обвинил Зеленского и его команду в работе на страну агрессора расею.
До речі, цікава стаття: https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Там більше сказано про ймовірних шпигунів і колаборантів.
Зачерпните социальным лифтом ещё несколько человек, только поглубже захватите!
Не баись, зелиных за$ранцев выпнут так же как и тебя.
Правда, тебе лично вряд ли что-то угрожает; ты ведь пустое место на самокате.
А вот ахметовские, которые сейчас пытаются править - они точно на мясо для собачьих консервов пойдут.
Источник: https://censor.net.ua/n3216521
"Это решение свидетельствует только об одном": после взрыва в Бейруте "бомбочки на 2,2 килотонн гашиша"(С) у ротшильдов закончились деньги.
И где уж тут, и куда уж тут "управлять кризисом", когда денег нет.
Тут как бы с "бубочкиной" командой целиком не "управились"...
кризис в "команде" зебарана был заложен изначально, когда это чмо - членограй решило из страны сделать дерьмошоу "луги сброда 95". никто из вменяемых людей в стране не хочет иметь дело с этим говном окромя такого же дерьма как типа дерьмак и ему подобные.
были бы мозги у зебарана, подал бы в отставку и свалил нах в ростов. думаю для клоуна это был бы лучший выход. на крайняк застрелится , желательно два раза,
ну что бы наверняка .
Прийди!
Порядок наведи!