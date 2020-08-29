В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук

Решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника откатывает антикоррупционную реформу на пять лет назад.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет. Президентская команда оказалась неподготовленной к этому решению - никаких законодательных инициатив, чтобы исправить коллизию в законодательстве ни зарегистрировано, ни принято монобильшинством. Представитель президента в Конституционном Суде даже не скрывает журналистам - они не знают, что с этим дальше делать", - написал Гончарук.

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Он подчеркнул, что само представление в КС было инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил".

"Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

Экс-премьер напомнил, что в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по формуле "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств причастности подозреваемых и отсутствия ущерба от такой схемы. "В то же время по оценкам НАБУ, сумма убытков для потребителей электроэнергии - более 19 млрд грн", - подчеркнул он.

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"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.

В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.



