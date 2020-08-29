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В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук

Решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника откатывает антикоррупционную реформу на пять лет назад.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-премьер Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет. Президентская команда оказалась неподготовленной к этому решению - никаких законодательных инициатив, чтобы исправить коллизию в законодательстве ни зарегистрировано, ни принято монобильшинством. Представитель президента в Конституционном Суде даже не скрывает журналистам - они не знают, что с этим дальше делать", - написал Гончарук.

Читайте также: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ

Он подчеркнул, что само представление в КС было инициировано депутатами президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил".

"Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

Экс-премьер напомнил, что в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по формуле "Роттердам плюс" из-за отсутствия доказательств причастности подозреваемых и отсутствия ущерба от такой схемы. "В то же время по оценкам НАБУ, сумма убытков для потребителей электроэнергии - более 19 млрд грн", - подчеркнул он.

Читайте также: Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма

"Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие" времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - заключил Гончарук.

В НАБУ также отметили, что решение КС не означает увольнение Сытника с должности директора НАБУ.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук 01
В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук 02
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Топ комментарии
+42
Зеленский даже свей мордой лица не может управлять, его идиотские гримасы - это не артистизм, это нервное расстройство.
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29.08.2020 11:57
+39
а шо Вовка когда то кем то управлял ? ну кроме своей Теслы . хотя злые языки утверждают шо Тесла была не его а Богдана и на сьемке видосика ее с Вовкой на прицепе возили В команде Зеленского серьезный кризис, которым он не управляет, - экс-премьер Гончарук - Цензор.НЕТ 4488
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29.08.2020 11:55
+26
та Зеленський - це і є кризис!
коли вже до вас дійде?
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29.08.2020 11:57
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""Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Источник: https://censor.net.ua/n3216521"

Я правильно понял?



Только что, Гончарук, откритим текстом обвинил Зеленского и его команду в работе на страну агрессора расею.
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29.08.2020 13:11 Ответить
Да, саме так.
До речі, цікава стаття: https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
Там більше сказано про ймовірних шпигунів і колаборантів.
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29.08.2020 13:39 Ответить
Дык в чем дело?
Зачерпните социальным лифтом ещё несколько человек, только поглубже захватите!
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29.08.2020 13:16 Ответить
И этот сброд гордо называется командой!? Стая вонючих гиен!
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29.08.2020 13:17 Ответить
Что-то ты растяфкался не в меру, соросёнок.
Не баись, зелиных за$ранцев выпнут так же как и тебя.
Правда, тебе лично вряд ли что-то угрожает; ты ведь пустое место на самокате.
А вот ахметовские, которые сейчас пытаются править - они точно на мясо для собачьих консервов пойдут.
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29.08.2020 13:19 Ответить
соросёнок/ считающие Сороса светочем мира и добра на с этим не согласных сильно гневаются и ярятся .Тут же тулят заговор, рептилоидов, Нибиру, панамки из фольги.
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29.08.2020 14:03 Ответить
Зеля конечно чмо, но закон принимала прошлая Рада, и подписывал его совсем не Зеля, да и указ о назначении директора тоже не он ... У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 7676
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29.08.2020 13:38 Ответить
І минула Рада, і п'ятий Президент зробили все, щоб антикорупційні органи (антикорсуд, НАЗК, НАБУ, САП) були створені і запрацювали, попри всі зачіпки в портновських Кодексах, за які олігархи, злочинці-хабарники чіплялись, щоб такого не сталось. Якщо щось і потрібно поправити - то поправляйте, 73/43%зебіли. У вас - турборежим в монобільшості.
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29.08.2020 14:00 Ответить
А мне кажется , что Рада с Президентом специально сделали подлянку, чтобы со временем КС признал закон неконституционным , так-же и закон о незаконном обогащении, который КС признал таким-же У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 3682
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29.08.2020 14:28 Ответить
Крестись
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29.08.2020 17:03 Ответить
Решения Конституционного Суда Украины о неконституционности указа президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) являются ожидаемыми, отмечает представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.Источник: https://censor.net.ua/n3216465
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29.08.2020 18:06 Ответить
Не хватит этажей мата высказаться... Опять Порошенко виноват... Готовы развалить У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 9250 или похоронить Украину, лишь бы Порошенко посадить. А он никак не садится... Как в сказке про бабу Ягу, которая царевича усаживала а лопату....
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29.08.2020 14:32 Ответить
ну как бы сам зе и есть кризис
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29.08.2020 13:40 Ответить
Зе - прояв хронічної кризи в мізках хАхлів-малороссів, вати та остаточно здурівших на старість совкодрочерів.
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29.08.2020 14:26 Ответить
""Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет."
Источник: https://censor.net.ua/n3216521

"Это решение свидетельствует только об одном": после взрыва в Бейруте "бомбочки на 2,2 килотонн гашиша"(С) у ротшильдов закончились деньги.
И где уж тут, и куда уж тут "управлять кризисом", когда денег нет.
Тут как бы с "бубочкиной" командой целиком не "управились"...
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29.08.2020 13:56 Ответить
Эй, сторонники Зеленского, вы хотели борьбы с коррупцией? Ха-ха! А зе-хрен пососать?
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29.08.2020 14:32 Ответить
Кризис был в голове изначально 😁
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29.08.2020 14:41 Ответить
Я б ще додав що і сам Зеля є представником олігархічних і проросійських сил.
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29.08.2020 14:43 Ответить
Они друг другу скоро все машины сожгут, а потом начнут жечь дома...
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29.08.2020 15:02 Ответить
Ой ну из этого шныря еще тот специалист по аналитике положений вещей в команде Зе..Чудило гороховое и пустышка. Хотя вероятно там таких пруд пруди.. Там пожизненный кризис, постоянный.. Он начался сразу после оглашения ( так и вертелось - приговора) да нет сразу после подсчета голосов после проведения выборов, при чем президентских. Но кто бы все рассказывал. Уж точно не он... ( Просто хочет о себе напомнить.. как ни как цельный 2 премьер министр" хоть и бывший.. да так скоро до мышей дойдем..
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29.08.2020 15:05 Ответить
команда зеленского - это что? сборище дегенератов набраное в подворотнях по приколу У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 .
кризис в "команде" зебарана был заложен изначально, когда это чмо - членограй решило из страны сделать дерьмошоу "луги сброда 95". никто из вменяемых людей в стране не хочет иметь дело с этим говном окромя такого же дерьма как типа дерьмак и ему подобные.
были бы мозги у зебарана, подал бы в отставку и свалил нах в ростов. думаю для клоуна это был бы лучший выход. на крайняк застрелится , желательно два раза,

ну что бы наверняка У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 1912 .
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29.08.2020 15:42 Ответить
Да,этот дятел с первого раза промажет. Ну, промазал же он по ленке, шо попал в мандель😀
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29.08.2020 17:10 Ответить
Нужно срочно гнать Ярмака.
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29.08.2020 18:03 Ответить
постоянный кризис в головах нашего быдлонаселения
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29.08.2020 20:10 Ответить
ІМПІЧМЕНТ ВСІЙ Зе ВЛАДІ У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 8371
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29.08.2020 21:59 Ответить
Вы о чем? Какой нах Зеленский-Президент? Вы на выражение его лица смотрели когда он типа думать собирается(вспоминает заученный текст)? Это недоумок,кукла которого подсунули лохам и они за него проголосовали. То что за него отдали голоса безмозглые-не делает Зеленского умным. Если я пойду в больницу и внезапно ее персонал проголосует чтобы меня назначили главным хирургом-я от этого в хирургии лучше разбираться не буду. Не может случайный человек быть Президентом страны-физически не может. Зеленский-это не Президент и не может им быть просто физически не может. президент это тот кто больше всех управляет политическими процессами в стране имея самый большой политический опыт ум и вес-и это не Зеленский.
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29.08.2020 22:01 Ответить
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь от руSSкого мира, решил вернуть Украину во времена "проффесора" Виктора Федоровича. Когда случится Революция Достоинства 2.0, люстрация должна быть более жесткой.
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29.08.2020 22:41 Ответить
так люстрации то и не было ! Хотя были все возможности переформатировать государство , убрав коллаборантов , а олигархат прижать к ногтю и окончательно отсранить от политики .
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29.08.2020 23:09 Ответить
В точку!!! Если бы то что Вы перечислили, в свое время было сделано, сейчас бы страна не переживала драму, связанную со сменой власти.
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30.08.2020 07:39 Ответить
экс премьер обидывся и бред несёт.
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29.08.2020 23:29 Ответить
Подаруй йому самокат - хай покерує.
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30.08.2020 08:36 Ответить
Петро!
Прийди!
Порядок наведи! У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук - Цензор.НЕТ 5395
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02.09.2020 15:19 Ответить
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