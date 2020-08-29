ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного суда о несоответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Об этом говорится в заявлении, обнародованном в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"Принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - отметили в ОП.
"В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - подытожили в офисе Зеленского
Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
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Категорично начхати на волання потнова й його холуїв , якщо вони бісяться , наприклад , проти Чумака , бо мовляв він з Майдану ...
Тільки позитиву додає їх скиглення - у їх свої виборці .
А ось коли Чумак проти , коли Гриценко, Тягнибок й Тимошенко -- требо зрозуміти , що їх виборці проти Петі не з позиції прокреплівських пасіпак , а з позиції , що Петя усі лиха повісив на народ , а огігархату гарантував їх незмінність прибутків . Що за 7 років нічого не зробленно , а Ситник тільки гроши ефективно споживав ... No-name is no deal !
tZE inform
@tZEinform
·2 чВ понедельник уже будет реакция США и ЕС на атаку на антикоррупционную систему в Украине. И то что виновным будет Зеленский уже понятно. Хроника
ZE inform
@tZEinform
·2 ч
Атака на группу Баканова-Сытника-Уманского развивается по восходящей. Зеленский наивно не понимает, что его участие в этом видят все заинтересованные лица и не только они. Ермак толкающий Зеленского еще в один кризис прекрасно понимает, что пауза в кризисах означает его отставку.
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.
АМЕРИКАНСЬКА ПРАЛЬНЯ КОЛОМОЙСЬКОГО. Яку роль у схемі Коломойського відіграв квартал Зеленського