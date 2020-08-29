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ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП о решении КС по Сытнику: Ждем от и.о. директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики

В Офисе президента Украины прокомментировали решение Конституционного суда о несоответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - отметили в ОП.

Читайте также: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ

"В связи с этим решением Конституционного суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - подытожили в офисе Зеленского

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
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Топ комментарии
+19
Указ Зеленського
про призначення Баканова (без досвіду та військового звання) головю СБУ
конституційний? А надання йому звання "лейтенант" без роду військ, тому шо він ухилився від служби в армії і є довідка (непридатний) у воєнкоматі.
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29.08.2020 14:17
+16
добавлю нужно срочно вносить в Конституцию и закон о КСУ уточнения и изменения что есть предельный срок 1 год или 2-3 и точка..а то прошло почти 6 лет проснулся вдруг мотивированный КСУ.... а чего- если незаконно КСУ не мычало значит надо прописать право КСУ подавать аткие публичные оценочные мнения насчет того или иного Акта Закона статьи Конституции международного акта встроенного в законодательство Украины... вы реально верите объективности судей КСУ??? просто насмешка над логикой очевидностью и воняет тхне заказухой и оплатой взяткой...
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29.08.2020 13:44
+12
Угу, Сытник - московит, Порошенко - Вальцман, Гройсман - продавец на рынке............ что там еще у Вас по тексту ?
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29.08.2020 13:57
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Не рівняйте доктора юридичний наук з професійним політиком й практикуючим постійно (на той час) юристом ... Скажу навіть більше , Сірий відверто й до перемоги Майдану пітримував й захишал майданівців . А Ситник невідомо що робив в черкаський прокуратурі . Може й працював на Зека .

Категорично начхати на волання потнова й його холуїв , якщо вони бісяться , наприклад , проти Чумака , бо мовляв він з Майдану ...
Тільки позитиву додає їх скиглення - у їх свої виборці .

А ось коли Чумак проти , коли Гриценко, Тягнибок й Тимошенко -- требо зрозуміти , що їх виборці проти Петі не з позиції прокреплівських пасіпак , а з позиції , що Петя усі лиха повісив на народ , а огігархату гарантував їх незмінність прибутків . Що за 7 років нічого не зробленно , а Ситник тільки гроши ефективно споживав ... No-name is no deal !
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29.08.2020 18:52 Ответить
Чисто ради интереса назови что должен был сделать Порошенко, чтобы Тимошенко была на его стороне )))
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30.08.2020 15:44 Ответить
Пусть Сытник еще радуется, что машину не подожгли....или дом. А ведь еще и завалить могли. В общем у этой власти много разных методов воздействия.
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29.08.2020 15:16 Ответить
Могли бы как Навального чайком угостить скажем в кабинете Генерального Прокурора.
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29.08.2020 15:48 Ответить
Правду кажучи вони нічого не робили для того щоб знищити ракову пухлину, яка називається корупція і яка знищує державу з середини і до створення НАБУ, і пять років як його створили і в майбутньому навряд чи будуть щось робити. Знищуть державний устрій та розвалять державу і на цьому все закінчеться.
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29.08.2020 15:41 Ответить
Верх цинизма, Гауляйтер Украины Ермак-Козырь, руками так называемого "конституционного суда", а на самом деле мафии воров и коррупционеров, решил убрать неугодного ему Сытника и поставить на его место, очередного своего рыга. Времена бандита Януковича возвращаются.
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29.08.2020 16:00 Ответить
Правильно решил Саакашвили ликвидировать эту помойку, так называемый"конституционный суд"
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29.08.2020 16:03 Ответить
Юридически это означает, что если Зеленский назначит нового директора то это будет ровно настолько же неконституционно, легитимной процедуры назначения на данный момент не существует, судьи КС выплеснули ребёнка вместе с водой.
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29.08.2020 16:04 Ответить
А Сытнику и карты в руки ввесь КС посадить за коррупцию и точно дело бзпроиграшное, достала народ уже эта шобла.
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29.08.2020 16:24 Ответить
Получается президент не имеет права назначать,так и увольнять он тоже не имеет права.Если Порошенко нарушил Конституцию,то почему и Зеленский должен нарушать - увольнять и назначать нового руководителя САП? Впрочем он у нас под нимбом..Без него теперь даже футбольные матчи не начинаются.
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29.08.2020 16:25 Ответить
"Україно,Україно,подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе!"...(С) Краще великого Тараса вже і не скажеш..
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29.08.2020 16:45 Ответить
КСУ разом із адмін.судами мають бути ліквідовані.
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29.08.2020 18:31 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·2 чВ понедельник уже будет реакция США и ЕС на атаку на антикоррупционную систему в Украине. И то что виновным будет Зеленский уже понятно. Хроника
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29.08.2020 19:39 Ответить


ZE inform

@tZEinform

·2 ч

Атака на группу Баканова-Сытника-Уманского развивается по восходящей. Зеленский наивно не понимает, что его участие в этом видят все заинтересованные лица и не только они. Ермак толкающий Зеленского еще в один кризис прекрасно понимает, что пауза в кризисах означает его отставку.
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29.08.2020 19:39 Ответить
Не понимаю сожалений по поводу увольнения этого зажравшегося мурло Сытника - ничего полезного он на этой должности не сделал. И настоящее НАБУ еще только предстоит формировать. Боюсь, без западных специалистов работы не будет; очередное чмо от слуг уродов будет только пиариться и повышать себе оклад.
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29.08.2020 21:25 Ответить
Від Зеленського вже нічого не залежить, він вже нінащо не впливає.
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29.08.2020 22:59 Ответить
ес должен дать зеле по соплям.
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29.08.2020 20:08 Ответить
а чого не пишуть як потрібно було призначати?Тихо!!!
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29.08.2020 21:11 Ответить
От мене це теж цікавить. Як було б конституційно?
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29.08.2020 22:44 Ответить
а тепер Зе-коМанда спробує призначити "правильних" керівників, які і справу ЗЛОчевського закриють і про всякі там РотердамиПлюсМінус забуде і взагалі буде "своя на 100%", як казав зелен-ий про вже колишнього прокурора... АЛЕ ЇМ ЯК ЗАВЖДИ ОБЛОМИТЬСЯ!
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29.08.2020 21:57 Ответить
11 компаній Зеленського задіяні у відмиванні грошей Коломойським через Приватбанк, а в США відмивання грошей і наркоторгівля є найбільшими злочинами. Бєня зачаївся, він не роздає інтерв'ю журналістам як це було минулого року. Його партнер по Привату Боголюбов мав чи то громадянство Великобританії, чи посвідку на проживання, але кажуть, що з початком кримінальної справи в США він відмовився від громадянства/посвідки на проживання та повернувся в Україну, веде себе непублічно, як і Бєня не дає ніяких інтерв'ю журналістам.
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.

АМЕРИКАНСЬКА ПРАЛЬНЯ КОЛОМОЙСЬКОГО. Яку роль у схемі Коломойського відіграв квартал Зеленського
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29.08.2020 22:56 Ответить
НАБУ - стержень антикоррупции, а суды и судьи - стержень коррупции. Но всё решат выборы в США, на которых пуйловский агент Доня проиграет.
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30.08.2020 00:01 Ответить
Хто такі ці "ми" (саме так, у множині) і які їхні повноваження? Знавці законодавства, твою дивізію!
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30.08.2020 06:51 Ответить
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