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Новости За рубежом
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Байден (2381) США (23238) Трамп (3353)

Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Предвыборный штаб Джо Байдена приобрел права на интернет-домен KeepAmericaGreat.com (англ.: Сохраним Америку великой) для того, чтобы запустить сайт, посвященный критике нынешнего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что именно этот лозунг Трамп сделал официальным в своей нынешней предвыборной кампании, в то время как четыре года назад он выступил под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Между тем, в предвыборном штабе Байдена выяснили, что, несмотря на то, что об этом девизе Трамп объявил еще в прошлом году, права на соответствующее название для сайта в интернете выкуплены не были.

Сейчас на сайте вывешен черно-белый портрет Трампа и слова "Обещания сделаны, обещания не выполнены", "Трамп не рассчитывает на второй срок, он рассчитывает на то, чтобы все сделать заново. Вот как рекорды Трампа сочетаются с обещаниями, которые он сделал американскому народу".

Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа 01

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Ниже приводятся обзоры "невыполненных обещаний" Трампа, касающиеся экономики и занятости, иммиграции, внешней политики, национальной безопасности, сельского хозяйства, здравоохранения образования и пр.

В нижней части основной страницы сайта посетителю предлагается подписаться на рассылку, чтобы "быть в курсе очередных провалов президента Трампа".
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Топ комментарии
+12
Байден хороший друг Украины. И он победит на выборах в США, и тогда зеленой шобле будет не сладко. Особенно в свете проваленной спецоперации по вагнеровцам, которую слил коцапам глава ОП коррупционер Ермак, брат которого торгует гос. должностями в Украине Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 4876
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29.08.2020 14:24
+7
трамп выиграет..
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29.08.2020 14:21
+6
Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 7272 Это что как квартал украл шутку у Дизель Шоу получается? Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 1214
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29.08.2020 14:21
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трамп выиграет..
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29.08.2020 14:21 Ответить
Байден хороший друг Украины. И он победит на выборах в США, и тогда зеленой шобле будет не сладко. Особенно в свете проваленной спецоперации по вагнеровцам, которую слил коцапам глава ОП коррупционер Ермак, брат которого торгует гос. должностями в Украине Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 4876
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29.08.2020 14:24 Ответить
та ладно..вспомни его при обаме..
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29.08.2020 14:26 Ответить
байден хороший недруг украины, использовал украину для личного обогащения, пристроив сыночка в буризму, где тот получал 100 000 дол в месяц,
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29.08.2020 14:27 Ответить
А кто тогда из американцев друг Украины, Трамченко?
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29.08.2020 14:28 Ответить
Джон Си́дней Макке́йн III (англ. John Sidney McCain III; 29 августа 1936, авиабаза ВВС США «Коко-Соло» - 25 августа 2018, Аризона, США)
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29.08.2020 14:30 Ответить
я имел ввиду из живых...
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29.08.2020 14:34 Ответить
Gary Гари Yuri Tabach Табах
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29.08.2020 14:39 Ответить
а друзей нет- есть только или личный интерес или интересы америки
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29.08.2020 14:39 Ответить
А сколько украинцев друзья Америки, 25%?
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29.08.2020 16:03 Ответить
тролякя одно и тоже пишешь постоянно, словно под копирку, и притом долго уже.
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31.08.2020 12:32 Ответить
Коэффициент в студию .
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29.08.2020 14:28 Ответить
Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 7272 Это что как квартал украл шутку у Дизель Шоу получается? Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 1214
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29.08.2020 14:21 Ответить
ну да...)))) как и несколько куплетов чужих песен в попурри на гей-параде ко дню независимости от совести и здравого ума (задним умом и числом поспешно исправляя титры и дописывая авторов)))) ..
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29.08.2020 14:29 Ответить
А у кого тогда украли трусы Могилевской? Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 6481 Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 6358
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29.08.2020 14:30 Ответить
ооо.. и уже интересно ))) ...тут опять классика - был ли мальчик... труселя... вообще?)))
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29.08.2020 14:42 Ответить
Мае дви коханки и счёт в швейцарском банке!©
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29.08.2020 14:24 Ответить
мне бы так в 77 лет. рад за мужика Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 1566 Трамп то со своей Меланкой справляется еще, как думаешь?
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29.08.2020 14:27 Ответить
Протезы еще никто не отменял .А так в принципе ,мечтать не вредно,вредно не мечтать .
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29.08.2020 14:31 Ответить
Мелании только полтинник, а выглядит еще очень даже. Да и писят для мужика можна сказать, шо жизнь токо начинается Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 1549
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29.08.2020 14:33 Ответить
Самым умным оказался дедушка Байден - преклонил колено, а эти клоуны прямо как Зелебородько на стадионе - на колени перед барином.
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29.08.2020 14:43 Ответить
Даже Сеня построил стену, а Трамп не смог. Да, Америка грит пока есть работа и ты не сел на велфер.
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29.08.2020 14:24 Ответить
Демократи підтримують блмщикив живодерів.Так,так живодерів.Я би показав,що вони єнотиком зробили.Але цензор може заблокувати.Демократи ведуть себе.як московити.Ви можете таке сказати,за республіканців? Може республіканці підтримують всяких покидьків? ******* демократи,це балаболи.Чому в республіканській партії немає комуністів? Чому демократи підтримують антіфа? Ви бачили логотип антіфа? Це ж терористи.
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29.08.2020 14:36 Ответить
Байден сделал отличный ход,вице-президентом назначит негритянку....
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29.08.2020 14:37 Ответить
президентом
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29.08.2020 16:05 Ответить
Байден сделал отличный ход,вице-президентом назначит негритянку....
***********
Камала Деві Гарріс не негритянка. Вона квартеронка (чорна лише на чверть). Її матір тамілка з Індії, а батько мулат з Ямайки.
Хоча, заради політичної вигоди, вона всюди каже, що вона афроамериканка.
До речі, кумедний факт, - прапрадід Камали був багатим плантатором-рабовласником на Ямайці. Ірландцем за походженням, - так само, як і Джо Байден.
Тобто, негри на президентських виборах будуть голосувати, в тому числі, за праправнучку білого рабовласника. )))
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29.08.2020 21:09 Ответить
В Конгрессе США есть консенсус между обоими партиями...РАБссия террорист...остальное от Лукавого ...
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29.08.2020 14:39 Ответить
какие нах права, какой наф домен, до выборов ещё дожить надо !
будете с путлом вот так сопли озабоченно жевать - путло потравит вас всех, как тараканов....
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29.08.2020 14:41 Ответить
Странное сообщение агенства Рейтер
Путлер отправит в Мексику АнтиКороновирус для опытов над мексиканскими братьями....
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29.08.2020 14:43 Ответить
В Мексике многие тестируют лекарства - США, Канада и др. А вот скорость создания вакцины в РФ наводят на мысль, что она в РФ была разработана ещё до начала пандемии...
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29.08.2020 14:55 Ответить
Ну да, до біологічної зброї завжди одночасно створіюються ліки...
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29.08.2020 15:19 Ответить
Средняя продолжительность жизни мужчин в США - 76 лет. На выборы, Байден, пойдет 78-летним.Дай Бог ему здоровья, но он уже чудит, как-то реклама своего сайта, которого в природе не существует (его быстро зарегали злопыхатели, и устроили ржаку над старичком). Еще, на встрече с избирателями, он путал жену и ее сестру, пока жена его не одернула.
В общем, от победы Байдена, точно выиграют продавцы попкорна
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29.08.2020 15:25 Ответить
«Хоть чучелом, хоть тушкой». Брежнев умер в 76. А чудить начал...
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29.08.2020 16:16 Ответить
Да, в тему. Верхушка демократов, напоминает мне политбюро ЦК КПСС
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29.08.2020 16:27 Ответить
когда в одной и той же лаборатории в паРаше был разработан и ковид и вакцина к нему , паРашники решили объявить миру- биологическую войну...паРашными вертухаями ковид был заброшен в Ухань во время соревнований, где они сопровождали делегацию спортсменов , потому что Китай - густонаселён и воздействие ковида легче отследить на массе народа , и потому, что в Ухани была биолаборатория которая занималась вирусами, поэтому во всём можно было обвинить Китай, как источник распространения (фото лаборатории в Ухани , где якобы был неисправен холодильник, где хранились штаммы вирусов, было размещено в СМИ сразу же Штаб Байдена купил права на интернет-домен, содержащий предвыборный лозунг Трампа - Цензор.НЕТ 661 ) кроме всего прочего был расчёт на то , что если пенсионный фонд рф подсократится в случае чего, то для паРаши это тоже весьма приемлемо...
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29.08.2020 15:30 Ответить
Ні лівакам.
Трамп 2020!
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29.08.2020 16:49 Ответить
)
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29.08.2020 17:11 Ответить
дешёвый троллинг.
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29.08.2020 23:48 Ответить
 
 