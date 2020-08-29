Десятки сотрудников иностранных СМИ лишены аккредитации в Беларуси: все они освещали протесты

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ, освещающих акции протеста в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Аккредитаций, в частности, лишили журналистов BBC, "Радио Свобода", немецкого телеканала ARD, Reuters, Associated Press, "Международного французского радио" (RFI) и "Настоящего времени".

Также стало известно, что из Беларуси депортировали с запретом въезда на пять лет шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансена.

В МИД Беларуси сообщили, что журналистов лишили аккредитации по представлению межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны.

Трудности с печатью тиража и распространением испытывают и печатные издания белорусская "Комсомолка", "Народная воля", "Белгазета", "Свободные новости плюс".

Кроме того, накануне вечером по решению Министерства информации заблокировали сайты naviny.by и NN.by - доступ к ним ограничен для белорусских пользователей.

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