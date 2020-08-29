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Десятки сотрудников иностранных СМИ лишены аккредитации в Беларуси: все они освещали протесты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Десятки сотрудников иностранных СМИ лишены аккредитации в Беларуси: все они освещали протесты

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ, освещающих акции протеста в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

Аккредитаций, в частности, лишили журналистов BBC, "Радио Свобода", немецкого телеканала ARD, Reuters, Associated Press, "Международного французского радио" (RFI) и "Настоящего времени". 

Также стало известно, что из Беларуси депортировали с запретом въезда на пять лет шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансена.

В МИД Беларуси сообщили, что журналистов лишили аккредитации по представлению межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны.

Трудности с печатью тиража и распространением испытывают и печатные издания белорусская "Комсомолка", "Народная воля", "Белгазета", "Свободные новости плюс".

Кроме того, накануне вечером по решению Министерства информации заблокировали сайты naviny.by и NN.by - доступ к ним ограничен для белорусских пользователей.

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Топ комментарии
+2
Вы хотели сказать: челюсть? Русскоязычная челюсть?
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29.08.2020 15:07
+2
П-одлец
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
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29.08.2020 15:17
+1
Интересно,а Вы чего ожидали от человека,продавшему душу ...нет,не дьяволу,а другому человеку,что гораздо страшней!!!
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29.08.2020 15:03
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Властитель слабый и ЛУКАвый,
Плешивый щеголь, враг труда
, Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.»- Пушкин
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29.08.2020 14:58 Ответить
Бацька (Всенародноизбранный, Сонцападобны, Луноликий, Александр Бульборожденный, Кхал великого минского моря и беловежской пущи, Сипатый, Колхозный Маньяк, Плешивый чёрт, Лысый чёрт, Ляксандра Рыгоравiч, Жэстачайшы, Ненакланяемы и Ненагнуты, Дед Налог, Фрау А, Лыджнег, Папа Коли, Усатый, Хитрозачосаны, Накосячивший, Праваславны хакеiст, Агрофюрер, Самый умный, Его Картофейшество, Таракан, Лукашеску, Кефир, Саша три процента, Лугабе, он же Александр (Григорьевич) Лукашенко) - дурак, отец самого успешного белорусского предпринимателя Виктора Лукашенко и самого шликабельного сына президента Николая Лукашенко и, по совместительству, первый император Республики Беларусь. Судя по тенденциям белорусской политики, на пенсию не собирается и уйдёт с поста разве что вперёд ногами. Отец кровавой фликеризации и тотальной дактилоскопии всей страны. Борец с тунеядцами. Лауреат Шнобелевской премии за молчаливые протесты и хлопок одной ладони. Обращаться к Бацьке надо не иначе, как «Президент Республики Беларусь», в торжественных случаях «Первый Президент России Республики Беларусь». ну или «последний диктатор Европы». Любит держать правую руку в пиджаке, около живота, усы коричневые, а волосы седые, любит потянуть сотку (это когда Домрачева золото брала).
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29.08.2020 15:00 Ответить
Для народа просто, Александр Рыгорыч. Пока оппозиционные прозвища выговоришь , так и язык заболит.
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29.08.2020 15:04 Ответить
Вы хотели сказать: челюсть? Русскоязычная челюсть?
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29.08.2020 15:07 Ответить
А дзе вы бачыте здесь беларуския словы?
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29.08.2020 15:11 Ответить
Интересно,а Вы чего ожидали от человека,продавшему душу ...нет,не дьяволу,а другому человеку,что гораздо страшней!!!
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29.08.2020 15:03 Ответить
Ну почему он как раз и продался....зеленому кремлевскому уроду, который НЕ человек. А как раз другая форма жизни. Кстати не первый раз в нашей истории пробирающая к вершине власти. Так проще нас с вами уничтожать....нашими же руками. В простонародье это множество фраз заменялось одним словом...ЧЕРТ!
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29.08.2020 15:08 Ответить
На РАБссии нету ни хрена....
Нету нефти,нету газов
Нету дров и золота алмазов..
Зато есть ...убийца КГБист
И он конечно не артист
А суровый Террорист...
Убивает не щадя..
Даж московские дома
А Бесланы и Норд-Осты
Прославили навек
Кремлевского Упыря
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29.08.2020 15:12 Ответить
П-одлец
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
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29.08.2020 15:17 Ответить
Уточните насчёт "Лукашенко продался ". Что-то не слышно от оппозиционеров
о его переводах в офшоры ,о зарубежных счетах ,да даже о счетах в самой Беларуси,
о недвижимости за рубежом.
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29.08.2020 15:36 Ответить
Все загружено в Белазах и ждет отмашки...
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29.08.2020 15:45 Ответить
Ето не деньги...Это гораздо хуже!Это маниакальная зависимость от власти!!!
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29.08.2020 15:50 Ответить
он тупо за идею
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29.08.2020 18:39 Ответить




Μuд Ρöuccu

Говорящая лошадь Лавров назвал белорусский язык «искусственным».

Тронак рыдлёўкі табе ў дупу, перекрашенная в русского армянская лошадь Калантарян!!!

Десятки співробітників іноземних ЗМІ позбавлено акредитації в Білорусі: всі вони висвітлювали протести - Цензор.НЕТ 1436
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29.08.2020 16:17 Ответить
дармоеды кричат ябацько но кроме долгов он нам ничего не оставит
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29.08.2020 16:53 Ответить
Пол Хансен сказал,что он поедет Украину снимать.Говорит там проще.
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29.08.2020 17:12 Ответить
нет ничего тайного, что не стало бы явным
это из Библии, но они ее не читали, тупо и безбожно продолжают строить светлое будущее, которое в с.корее и на кубе уже построили
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29.08.2020 18:37 Ответить
 
 