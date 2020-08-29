Десятки сотрудников иностранных СМИ лишены аккредитации в Беларуси: все они освещали протесты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ, освещающих акции протеста в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.
Аккредитаций, в частности, лишили журналистов BBC, "Радио Свобода", немецкого телеканала ARD, Reuters, Associated Press, "Международного французского радио" (RFI) и "Настоящего времени".
Также стало известно, что из Беларуси депортировали с запретом въезда на пять лет шведского фотокорреспондента, победителя World Press Photo Пола Хансена.
В МИД Беларуси сообщили, что журналистов лишили аккредитации по представлению межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совете безопасности страны.
Трудности с печатью тиража и распространением испытывают и печатные издания белорусская "Комсомолка", "Народная воля", "Белгазета", "Свободные новости плюс".
Кроме того, накануне вечером по решению Министерства информации заблокировали сайты naviny.by и NN.by - доступ к ним ограничен для белорусских пользователей.
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Плешивый щеголь, враг труда
, Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.»- Пушкин
Нету нефти,нету газов
Нету дров и золота алмазов..
Зато есть ...убийца КГБист
И он конечно не артист
А суровый Террорист...
Убивает не щадя..
Даж московские дома
А Бесланы и Норд-Осты
Прославили навек
Кремлевского Упыря
У-род
Т-иран
И-зверг
Н-егодяй
о его переводах в офшоры ,о зарубежных счетах ,да даже о счетах в самой Беларуси,
о недвижимости за рубежом.
Μuд Ρöuccu
Говорящая лошадь Лавров назвал белорусский язык «искусственным».
Тронак рыдлёўкі табе ў дупу, перекрашенная в русского армянская лошадь Калантарян!!!
это из Библии, но они ее не читали, тупо и безбожно продолжают строить светлое будущее, которое в с.корее и на кубе уже построили