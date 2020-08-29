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Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску

Силы Североатлантического альянса в Балтийском регионе имеют оборонительный характер и были развернуты до кризиса в Беларуси.

Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в комментарии Интерфаксу, передает Цензор.НЕТ.

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску.

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

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Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Напомним, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко неоднократно заявлял, якобы идет процесс наращивание военной мощи НАТО вблизи западной границы страны. НАТО отвергает обвинения.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Перед кем вы оправдываетесь? Перед ****** и тараканом?
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29.08.2020 19:41
+1
Боливар не выдержит 2 Обнуляйтеров Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску - Цензор.НЕТ 2355Лошадь дохлая стала старой Клячей...
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29.08.2020 19:51
+1
Ето та область, которую оккупировала Чехославакия в 1919 и отобрала у Польши?
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29.08.2020 20:45
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Перед кем вы оправдываетесь? Перед ****** и тараканом?
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29.08.2020 19:41 Ответить
Перед белорусами, которые могли услышать/поверить пугалкам Лукашенко. Пропаганду нужно опровергать.
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29.08.2020 19:45 Ответить
Кто верит пукалкам Таргана , тому нужны не "оправдания" а хороший психиатр и длительная терапия !
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29.08.2020 19:58 Ответить
"Лукавят."- Лукашенко.
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29.08.2020 19:42 Ответить
ппц.впервые за сколько лет запад дал нормальный ответ.
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29.08.2020 19:44 Ответить
А говорили никаких учений не проводят. Теперь понятно.
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29.08.2020 19:44 Ответить
Из действующих членов НАТО нет таких стран , которые переходили границу последние лет этак 90 в ту сторону . А вот софкоиды и Раися постоянно нападали на соседей и аннексировали и Балтию и часть Финляндии , да и Западную Белорусь , как Галичину захватили , позорно договорившись с "вяликым канцлером" растерзать Польшу с двух сторон!
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29.08.2020 20:02 Ответить
А второжение Польши в Чехословакию в 1938-м и последущая оккупация Тешинской области?
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29.08.2020 20:40 Ответить
Ето та область, которую оккупировала Чехославакия в 1919 и отобрала у Польши?
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29.08.2020 20:45 Ответить
Это та область, которая на тот момент официально была территорией Чехословакии
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29.08.2020 20:48 Ответить
Русин, не говорили, что не проводят. Учения проводят постоянно и они планируются заранее.
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29.08.2020 20:06 Ответить
Захват Белоруси это для РАБссии развал по большому счету....
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29.08.2020 19:49 Ответить
Боливар не выдержит 2 Обнуляйтеров Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску - Цензор.НЕТ 2355Лошадь дохлая стала старой Клячей...
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29.08.2020 19:51 Ответить
Картофельный фюрер сказал "Мы с ними разберемся" - серъезный дядька
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29.08.2020 20:24 Ответить
Поздно разъяснять, Лукашенко уже протрубил "Путин, введи"
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29.08.2020 20:48 Ответить
Ждём, когда поляки и литовцы нападут на белорусскую "гляйвицкую радиостанцию".
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29.08.2020 21:58 Ответить
Просто надо их добавлять побольше.
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29.08.2020 21:56 Ответить
ну дик правильно! наперед готувались! уууууууух злобні солдати нато!!!! які хитрі! тепер точно все сходиться - хотіли напасти на білорусь, інфа 146%!!!!
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29.08.2020 22:14 Ответить
Так че там ***** вводит воиска в Беларусь или окончательно карлики кремлевские усрались
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29.08.2020 23:23 Ответить
А что бы не скучали солдаты, дайте приказ вытянуть из Балтики все газовые трубы рашки и в метал.
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29.08.2020 23:45 Ответить
 
 