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Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины Годовщина Иловайской трагедии
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Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 25 августа законом восстановили Военную прокуратуру, а через 4 дня "ужасным военным разгромом закончился Иловайск и 5 сентября начался бесконечный Минск с его дикими вынужденными договоренностями".

"30 августа 2014 года на всем протяжении от Иловайска до Киева были готовы дать бой до 168 (это зафиксированная в деле правда) бойцов ВСУ, остатков "Беркута" и не срочников Нацгвардии только со стрелковым оружием на старых ЗИЛах. Вдумайтесь - 168 автоматчиков на почти 700 км расстояния возможного российского марш-броска. В это же 5 сентября в лесопосадке за 15 км от Иловайская я, тогда еще не генералы Григорий Остафийчук и Руслан Баранецкий (ныне 1-й заместитель председателя СБУ), главный следователь по делу Олег Марущак и еще один военный прокурор допрашивали генерала Хомчака и всех уцелевших и не раненых, кто выжил и не потерял разум при уходе", - сообщил Матиос.

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По его словам, дело закончено, но материалы в суд не направлены, "потому что полная правда о войне, а не собственный пиар на трагедии, не интересна никому".

Матиос также процитировал выводы об Иловайске:

"Масштабное вторжение на территорию Украины в районе Иловайска состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года с территории России. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп:

  • 3500 человек личного состава; до 60 танков;
  • до 320 БМД (БМП)
  • до 60 орудий;
  • до 45 минометов;
  • 5 ПЗРК.

Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:

  • личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11,
  • бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15,
  • "Грады" - 1 к 24.

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В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала:

  • 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп;
  • не менее 45100 военнослужащих;
  • до 160 танков;
  • 1360 БМП (БТР)
  • 350 единиц артиллерии;
  • 130 единиц реактивных систем залпового огня;
  • 192 боевых самолетов;
  • 137 вертолетов".

Он также уведомил, что с материалами экспертизы по делу Иловайска с 2016-го до 2019 года добровольно ознакомилось 16 нардепов прошлого созыва, из нынешнего парламента - ни одного.

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"На мое прямое письменное обращение к Верховному Главнокомандующему о необходимости направления дела по Иловайской трагедии в суд публичный ответ обществу "дал", оказывается, "проклятый" еще в 2014 году Зеленским генпрокурор Рябошапка. Ровно через 20 дней после назначения на должность он ликвидировал все подразделения ГПУ, которые занимались этими расследованиями", - подчеркнул Матиос и приложил к посту соответствующий приказ.

Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос 01
Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос 02

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По его словам, ликвидированы действующие в то время в составе военной прокуратуры "управление войны" и "управление по расследованию преступлений на оккупированных территориях", в которые входили 69 следователей и прокуроров.

"Взамен создан (фактически со скандалом от Рябошапки сохранен) Гюндузом Мамедовым департамент войны и оккупированного Крыма, который сейчас имеет некомплект 40% прокуроров из 50 штатных единиц", - отметил бывший военный прокурор.

Он также сообщил, что Офис Генпрокурора второй год "отчитывается об этой трагедии нашими старыми дословными текстами".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
ты хоть статью почитай дефективный зелебобик прежде чем хренотень писать причем тут Порошенко и военный парад? о! таки да Верка Сердючка с клоуном Вовой это канечно оно самое чисто по жучиловски.. Парад состоялся 24 августа а котел вскипел в 12 км от границы 29 августа причем по приказу ЛИЧНО ПУТИНА....а нарушены были ДОговор о выходе наших частей по коридору..НО... или ты переставляешь последствия и факты???
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29.08.2020 23:27
+36
За что не ответил? За агрессию РФ против Украины?
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29.08.2020 23:22
+33
Договорняк? Порошенко в этот момент проводил парад в Киеве и не ответил за это, вообще ни за что не ответил, падло шоколадное!!!
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29.08.2020 23:17
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А, то ви ще і дєфачка.. Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос - Цензор.НЕТ 2784
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30.08.2020 09:35 Ответить
Для тебя, Ляпина - всё-равно кто...пох...
знаешь какая между нами разница ? Ты пролезла в Раду чтоб косить бабло, а я просто хочу справедливости , ибо погибли люди, которые хотели такого же, а к власти сначала пришли
негодяи, а теперь неумехи...но, Ляпина, лучше маааааленький, но шаг вперёд с неумехами, чем 5 шагов назад с брехунами-ворами-фальсификаторами выборов и мародёрами прикрывшими своим пузом свиней-свинарчуков.
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30.08.2020 09:47 Ответить
Вперед ногами...отакий у вас рух разом з зеленими обсосами.
пс. І до чого тут Ляпіна ?
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30.08.2020 10:26 Ответить
Ляпина - это ты, а климакс - твоя беда.
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30.08.2020 14:41 Ответить
Дурень ...
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30.08.2020 14:46 Ответить
Що,зачіпає легенька правда ?А десантники 137 і 31ОДШБр взагалі розказували журналістам,що то була ретельно спланована здача більше 100 одиниць техніки та смертi для 300 добровольців 1-го і 3-го батальонів,котрі підтримували Беню і могли протистояти віджимові "Привату" Порошенком,але хто про таке напише?Навіть Бутусов побоїтся писати,що Дніпро-2,Кривбас,19-у ОРБр,107-у РеАДн кинули на розблокування 24-ої,72-ої,79-ої ОМБр,а коли ті вийшли успішно за зону АТО-95-ий ОАеМБр відправили на Схід,а 25-ий-на Північ,утворивши котел для добровольців Дніпра,Херсону,Донбасу,Шахтарська.Особливу роль відіграли сусаніни-семенченки,які завели добровольців у коридор між закопаними танками агресора глибоко в тил без будь-якої ближньої підтримки,а самі повтікали спокійно.Ось така вона-гірка правда,а політики тільки для того,аби на ній спекулювати."На крові".
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30.08.2020 09:11 Ответить
Великий маленькийбрехун:137 всушников?!А в военкоматах кто заворачивал назад добровольцев-ВОХРовцы?А мусоров ,вооруженных до зубов,что тогда,что сейчас.ВОЕННООБЯЗАННЫХ,если ШО,вместе с сбушниками,прокурорами,судьями(с личным оружием,каждый)-скока было встране?!Сотни тысяч.
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30.08.2020 09:17 Ответить
Обводишь их всех рамочкой и в атаку!
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30.08.2020 15:33 Ответить
и хто ж "создал" такую "армию"......... а ведь все рожы которые купаются во власти не менее
10-ти лет знакомы до боли в печонках.................
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30.08.2020 09:18 Ответить
А Питро спить спокійно
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30.08.2020 09:34 Ответить
Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос - Цензор.НЕТ 4367
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30.08.2020 09:58 Ответить
Иловайск. Все точки над i.
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30.08.2020 10:01 Ответить
Мустафа Найем.Из статьи "Что я думаю о ситуации с Саакашвили "(Новое время):"Если бы они были такими же решительными в борьбе С СОБСТВЕННОЙ ЖАДНОСТЬЮ,ТРУСОСТЬЮ И МАЛОДУШИЕМ,Михаил Саакашвили не появился бы даже на горизонте украинской политики.Вообще,вся эта нервная суета,интриги и война с одним конкретным политиком-ЭТО НЕ БОРЬБА ЗА ПРАВИЛА,ЦЕННОСТИ ИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ.ЭТО УРОДЛИВЫЙ ОСКАЛ ТРУСЛИВЫХ И ВОРОВАТЫХ ,которым не хватило яиц задержать в стране Клюева,остановить паразитирование Ахметова в энергетике и указать место клану Фирташа-Бойко". Вот такая подобралась порошенковская гоп-компания,а Матиос выполнял гнусную и мерзкую роль защитника своих хозяев.Где это видано,чтобы подчиненный военный прокурор Матиос обличал своих начальников:Порошенко,Муженко,Хомчака,ведь военная прокуратура входит в штат то ли непосредственно ВСУ,то ли подчиняется МО.Не верится ни единому слову Матиоса:разве можна доверять холопу и холую? Военная прокуратура не должна быть в подчинении у воинских начальников,иначе будет такая же постыдная история, как из "расследованием", так называемого военного прокурора Матиоса!
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30.08.2020 10:11 Ответить
Найом пристроился у зелюков на хлебное место и пусть заткнет свою пельку
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30.08.2020 15:24 Ответить
Каким властям????
матиос 5 лет ж.пой кресло грел и также как и парашенка с луценкой пиарился на Илловайской трагедии.А теперь...ЧТО не так???
Кстати, помнится когда убивали наших воинов под Илловайском, кто-то парадики с техникой устраивал и погоняло у этого "кто-то" - мародер!!!!
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30.08.2020 10:29 Ответить
Он абыделся!
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30.08.2020 11:57 Ответить
Ця гнида - матіос разом з порошенко посадив тисячі добровольців. Ви зрозумійте, що якщо в країні існує несправедливість, нерівноправність, влада давно захоплена ворогами України (ще в 1991 році), то "влада" буде здавати українських патріотів і співпрацювати з будь-якими українськими ворогами - путіним, наркоторговцями, різними етнічними угрупованнями і так далі. .
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30.08.2020 10:33 Ответить
Тисячі добровольців? Списочок не скинете? Крім "Торнадо", звичайно...
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30.08.2020 12:46 Ответить
А чим Торнадо вам не подобається?
Ви фанат Оплота і Спарти?
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30.08.2020 12:53 Ответить
Дочитал до "3500 человек личного состава" рф и соотношения "личного состава - 1 к 18", сопоставил с сотнями погибших, пропавших без вести и в плен и вышедшими из "коридора" героев, и подумалось: либо этот чел не дружит с головой математикой, либо принципиально считают только тех, кто числился официально в ВСУ.
А может прокурорские никак не могут признать, что Украину в 14-м году спасли добровольцы?!
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30.08.2020 11:03 Ответить
Він рахує лише ЗСУ чи МВС. Але ви чомусь не рахуєте тисячі сєпарні зі зброєю...
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30.08.2020 12:45 Ответить
Шановний, Ві трошки неуважні - "
Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:личный состав - 1 к 18...".
Але якщо Вам подобаються такі маніпуляції, то хто ж Вам заборонить - у нас вільна країна!
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30.08.2020 14:26 Ответить
Він тупо бреше.
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30.08.2020 13:31 Ответить
Боевые действия в 2014 были способны вести только ВСУ и ограничено НГУ, но страну спасли добробаты.
Бой за Иловайск, кстати, был единственным за активную фазу войны, который добробаты попытались провести самостоятельно.
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30.08.2020 16:15 Ответить
все уже давно разобрались, что там было. какие выводы? это была глупость или зрада?
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30.08.2020 11:08 Ответить
какой *** суд, что война уже закончилась или щи халявные остывают.
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30.08.2020 11:40 Ответить
Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос - Цензор.НЕТ 3056
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30.08.2020 11:57 Ответить
Гену спросите.
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30.08.2020 12:35 Ответить
Посмотрите Шапошникова видео о предателях генералах. И сейчас они до сих пор у власти. Потому сейчас ничего не возможно расследовать и наказать предателей генералов.
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30.08.2020 12:50 Ответить
Матіос бувший головний військовий прокурор це гнида ще та

Сиділо мовчало 5 років, аж тут розродилося.

168 автоматників на 30 серпня 2014 від Іловайська до Києва!?

А куди ж поділивя ті віська і техніка які брали участь в параді на Хрещатику!?
А що робили в цей час генералітет?!

Корочше, Матіос - п****бол!
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30.08.2020 13:28 Ответить
одними генералами могли воевать
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30.08.2020 17:14 Ответить
Риг Парашенко і Ко агенти *****,завербований кегебе Парашенко,ще змолоду,маю надію,що Українці здатні с ворити судову систему,яка оцінить злочинні дії рига Парашенка і Зеленого непорозуміння,головне,щоб вони не здохли до тих пір.
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30.08.2020 14:21 Ответить
Головне, що би від їхньої влади

не здохли і не розбіглися всі українці.
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30.08.2020 17:04 Ответить
Хто хоче знати правду дивіться на ютубі:"Роман Зіненко"Що відбувалось в Іловайську? з Валерієм Ананьєвим.
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30.08.2020 14:26 Ответить


Война - это по большей части каталог грубых ошибок.
Черчилль
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30.08.2020 15:54 Ответить


Есть вещь и хуже войны: трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже
Эрнест Хемингуэй
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30.08.2020 16:19 Ответить
Зеленофобию Эрнест разжигает. Армию на хлеб не намажешь!
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30.08.2020 17:01 Ответить
Матиос тогда еще в детский сад ходил... Но, уже как дворянин был зачислен на службу главным военным прокурором Украины. И когда он повзрослел в 2020 г. прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".Источник: https://censor.net/ru/n3216577
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30.08.2020 18:25 Ответить
Матиос тогда еще в детский сад ходил... Но, уже как дворянин был зачислен на службу главным военным прокурором Украины. И когда он повзрослел в 2020 г. прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".Источник: https://censor.net/ru/n3216577
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30.08.2020 18:27 Ответить
Матиос своим откровением подписал судебный приговор Порошенку, и всем руководителям ВСУ на тот момент, ВЫХОДИТ так!, что все про всё знали, ТАК зачем добровольцев и солдат ВСУ практически бес вооружения направили на освобождение Иловайска!?, ВЫХОДИТ на верную гибель, И ещё один вопрос почему во время не дали приказ об отходе, И не сохранили сотни жизней героев Украины. И матиусу следует дать ответ почему при нём было уничтожены склады с боеприпасами на миллиарды гривен и за это не кто не понёс не какой ответственности!?.
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30.08.2020 18:34 Ответить
Уся правда про Ілловайську трагедію
https://youtu.be/WKAvNLf76Po
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31.08.2020 00:53 Ответить
"Когда я отвечаю на вопрос "что такое Россия", я говорю "Иловайск"
Ни русский язык, ни русский фольклор, ни русская культура или что-то еще, связанное с Россией, а именно Иловайск будет еще долго вспоминаться при упоминании этой страны
Потому что такое вероломство и такое предательство, как те, на которые пошла Россия в августе 2014-го, не прощаются и не забываются. Такую вину чем-то загладить просто невозможно.
Там в Иловайске навсегда погибли российские честь и достоинство. Они похоронены в украинском черноземе
А потом они пытаются пожать тебе руку, как ни в чем не бывало, но эта рука в крови наших ребят.
И никакие успехи в экономике или спорте, освоении космоса и другое не создадут более емкую репутацию этой стране, чем создал Иловайск.
Все остальное о них с тех пор не имеет значения
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31.08.2020 09:55 Ответить
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