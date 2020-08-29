Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев.

Адвокаты обвиняемых в нападении на титушек Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев.

Такое решение лидер Азовского движения Андрей Билецкий обнародовал под Киевским районным судом Харькова, где сегодня выбирали меру пресечения тем, кто 27 августа на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию в youtube Нацкорпуса.

"Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что в течение месяца апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью", - сказал Билецкий.

Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса.

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"Эти люди радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были "оплотовцы", которые воевали за так называемые "Л/ДНР". Это обычная пятая колонна - те, кто всегда бьют наиболее подло в спину", - убежден он.

По словам Билецкого, правоохранительные органы сегодня не обращают внимание на создание пророссийских преступных парамилитарных группировок - таких, как "Патриоты за жизнь".

"Они не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, Мариуполе. Они видят то, на что они заточены - на патриотов, "радикалов". Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть", - заявил Андрей Билецкий.

Как сообщает Суспільне, по результатам сегодняшнего дня Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения шестерым задержанным. Все получили содержание под стражей до 25 октября.

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Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.

По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

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