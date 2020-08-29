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Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев

Адвокаты обвиняемых в нападении на титушек Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев.

Такое решение лидер Азовского движения Андрей Билецкий обнародовал под Киевским районным судом Харькова, где сегодня выбирали меру пресечения тем, кто 27 августа на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию в youtube Нацкорпуса.

"Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что в течение месяца апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью", - сказал Билецкий.

Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса.

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"Эти люди радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были "оплотовцы", которые воевали за так называемые "Л/ДНР". Это обычная пятая колонна - те, кто всегда бьют наиболее подло в спину", - убежден он.

По словам Билецкого, правоохранительные органы сегодня не обращают внимание на создание пророссийских преступных парамилитарных группировок - таких, как "Патриоты за жизнь".

"Они не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, Мариуполе. Они видят то, на что они заточены - на патриотов, "радикалов". Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть", - заявил Андрей Билецкий.

Как сообщает Суспільне, по результатам сегодняшнего дня Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения шестерым задержанным. Все получили содержание под стражей до 25 октября.

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Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.

По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
а что он сказал не так?
или ты за Оплот кивы?
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29.08.2020 23:31
+14
"Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса."
------------
Так бы и сказал - Аваков спелся с Медведчуком...
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29.08.2020 23:32
+11
О, "псевдопатріот" виліз Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев - Цензор.НЕТ 4751
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29.08.2020 23:29
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Можно по разному к нему относиться, но он прав на 100%.
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30.08.2020 00:56 Ответить
Опять аваковский петух прорезался.
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30.08.2020 01:30 Ответить
Петух кукарекает под псевдонимом.
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30.08.2020 19:17 Ответить
Білий вошть допомагає своєму годувальнику авакову всіма силами. Цей вірменський сірий кардинал вже задовбав своїми многоходовочками. Цікаво, де він цьому навчився, у підвалах кагебе?
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30.08.2020 04:14 Ответить
Аваков распоясался
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30.08.2020 04:17 Ответить
У тій пам'ятній передачі Бігуса про Жомову Яму кива щось рохнув про те, буцім Ту Яму в нього зажомили... пардон, рейдернули.
Судячи із задоволеного виразу на обличчі Білецького, неважко здогадатися, хто був... зажомлювачем.
Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 7987
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30.08.2020 04:54 Ответить
Значит чтобы получить нужный результат в суде, в Украине нужно только найти правильный город?
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30.08.2020 05:25 Ответить
"Визволите" як і Антоненка. Здулися як і "рожеві свинки".
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30.08.2020 07:24 Ответить
Я не считаю их патриотами а Белецкого тем более. Даже здесь он финтит и юлит. Провокаторы: "Мы переведем суд в Киев" Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 7635 Полностью подрыгришь. Да и раньше было замечено, что это подосланные типы.
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30.08.2020 09:47 Ответить
Билецкий же сначала скулил что это не ребята из Нацкорпуса?!
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30.08.2020 10:07 Ответить
Скулят только кацапы, когда их через жопу рожают...
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30.08.2020 10:29 Ответить
Ти й скавчання розумієш не тільки гавкіт?
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30.08.2020 10:42 Ответить
Удивительно. Оказывается суд в Украине разный, в зависимости от дислокации? Фееричная страна, после таких слов его первого надо взять за жабры и выяснить какие суды "его" и почему. Я ни на одной, ни на другой стороне, но хочу знать, хочу уверенности в справедливости правосудия. А какая может быть справедливость если судить будут "свои", почему это вообще возможно? Опять спрашиваю - у нас государство или территория с вотчинами???
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30.08.2020 10:18 Ответить
Так ведь там простое хулиганство, почему закрывают без права залога? У нас суд разный?
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30.08.2020 10:30 Ответить
Нападение, трельба, раненые, избиение группой людей лежачих ногами, дубинками по голове, почкам, гранаты и поджог, хулиганство? За политику? За другие убеждения? У нас точно территория, не страна, с такими интерпретациями преступлений это джунгли, хуже Сомали и Гандураса. Дикари! Чего они добиваются? Это ненормально в нормальной стране, какая это нафик Европа? Какой Донбасс? Глядя на такой беспредел, кто захочет в нём жить????
Кроме того это же ведёт к силовому противостоянию, к гражданской войне, или Вы полагете что вторая сторона не станет скоро отвечать тем же? Развалят страну окончательно. Кстати дед Нечай, Царство ему небесное, незадолго до смерти об этом говорил, убили его, )))
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30.08.2020 11:16 Ответить
Так у нас на дорогах после ДТП постоянно из резинострелов пуляют, и ничего никого не закрывают, хулиганство. Кожара убил человека прямо у себя дома, и ходил преспокойно по сепарским телеэфирам пол года. А тут оплотовцев отдубасили, вах, вах, вах...
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30.08.2020 11:29 Ответить
А завтра оплотовцы будут "дубасить". ))) Поздравляю, вы развалите страну окончательно!
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30.08.2020 12:27 Ответить
Почалася передвиборча боротьба, вірніше - бійка. Там у Баканова проскочила фраза, що проросійські партії взагалі треба виключити з виборів. На мою думку, їх взагалі треба "виключити".
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30.08.2020 10:39 Ответить
Уважаемый командир! Создание парамилитарных отрядов - это совершено другой вопрос, как политический, так и юридический, выносите этот вопрос в ВРУ и там доказывайте свою правоту. Сегодня встал конкретный вопрос - кто Вам разрешил заниматься откровенным организованным вооруженным бандитизмом и разбоем на улицах и дорогах? Кто бы в этом микроавтобусе не ехал, они Вас там не расстреливали! Вы считаете, что Вы находитесь в Сомали или в Палермо и Вам всё в этой стране разрешено? Конституция и народ Вас такими полномочиями не награждали! И народ хочет спокойно ходить по улицам и ездить по дорогам.
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30.08.2020 10:49 Ответить
какая власть, такие и патриоты.
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30.08.2020 11:37 Ответить
Где ты был и есть, когда зекоманда в открытую сдает х.лу Украину. Где ты был когда заводились дела на патриотов. Где вы нацкорпус и свобода? Ну да, это ж вам не за Порошенко, проплаченым у...ам, со свинками бегать.
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30.08.2020 14:23 Ответить
Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев.

Ну а куда еще? Здесь собаков подсуетится, что бы его петушков выпустили Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 6013

Білецький про суд над патріотами в Харкові: Ми переводимо цю справу до Києва - Цензор.НЕТ 2939
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30.08.2020 16:43 Ответить
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