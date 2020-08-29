Билецкий о суде над патриотами в Харькове: Мы переводим это дело в Киев
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Адвокаты обвиняемых в нападении на титушек Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев.
Такое решение лидер Азовского движения Андрей Билецкий обнародовал под Киевским районным судом Харькова, где сегодня выбирали меру пресечения тем, кто 27 августа на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с членами пророссийской группировки нардепа Ильи Кивы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию в youtube Нацкорпуса.
"Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что в течение месяца апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью", - сказал Билецкий.
Причина такого решения - откровенная пророссийская позиция правоохранительных органов и чиновников, уверен лидер Нацкорпуса.
"Эти люди радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были "оплотовцы", которые воевали за так называемые "Л/ДНР". Это обычная пятая колонна - те, кто всегда бьют наиболее подло в спину", - убежден он.
По словам Билецкого, правоохранительные органы сегодня не обращают внимание на создание пророссийских преступных парамилитарных группировок - таких, как "Патриоты за жизнь".
"Они не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, Мариуполе. Они видят то, на что они заточены - на патриотов, "радикалов". Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть", - заявил Андрей Билецкий.
Как сообщает Суспільне, по результатам сегодняшнего дня Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения шестерым задержанным. Все получили содержание под стражей до 25 октября.
Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом обстреляли микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека.
По факту стрельбы на трассе Харьков-Киев открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".
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Судячи із задоволеного виразу на обличчі Білецького, неважко здогадатися, хто був... зажомлювачем.
Кроме того это же ведёт к силовому противостоянию, к гражданской войне, или Вы полагете что вторая сторона не станет скоро отвечать тем же? Развалят страну окончательно. Кстати дед Нечай, Царство ему небесное, незадолго до смерти об этом говорил, убили его, )))
Ну а куда еще? Здесь собаков подсуетится, что бы его петушков выпустили