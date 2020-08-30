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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Беларусь (7524) Госдепартамент США (1628) ЧВК Вагнера (1283) Ортагус (6)

"Отвлечение внимания". Госдеп США отреагировал на заявление Путина о том, что ЧВК Вагнера в Беларуси - спецоперация Украины и США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия использует наемников во всем мире, чтобы поддержать автократов и посеять хаос. Это делается Москвой с целью продемонстрировать свою "глобальную мощь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на просьбу Украинской службы "Голоса Америки" прокомментировать заявление Путина о том, что задержание предполагаемых российских наемников в Беларуси было совместной операцией американских и украинских спецслужб, официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сделала следующее заявление:

"Нам известны сообщения о вероломном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают от реальной проблемы, заключающейся в том, что Россия использует эти силы как способ скрыть свои настойчивые попытки поставить в неловкое положение иностранные правительства, усугубить разногласия внутри общества, поддержать автократов и в целом посеять хаос, чтобы Россия могла продемонстрировать свою глобальную мощь. Публичные попытки России отрицать суверенные права белорусского народа неприемлемы", - заявила Морган Ортагус.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США "поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Мы поддерживаем право народа Беларуси на самоопределение и выбор своих лидеров посредством действительно свободных и справедливых выборов, под независимым наблюдением и без ненадлежащего влияния российских служб безопасности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Без Цензуры в прямом эфире: Путин и вагнеровцы, Шмыгаль наносит удар, Саакашвили возвращается домой? ВИДЕО

"Грубое использование Москвой наемников Вагнера по всему миру служит только обогащению российской элиты за счет стран, в которых она действует. Использование кампаний влияния для унижения противников и подавления голоса народа недопустимо", - говорится в заявлении Ортагус.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также смотрите: Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Бедность от Читы до Пскова - виновата укр мова!
Спутник плюхнул в океан - то Бандера все Стэпан!
Утонула лодка Курск - это Дональд, ****, Туск.
Счастья нет, и нет мозгов - нужно Луцк бомбить и Львов!
Нет эрекции в ночи - нужно отомстить Керчи!
Комплекс роста и вины - аннексируй полстраны.
Не выходит третий Рим - нужно ввести войска в Крым!
Надоело пить да жрать - можно и повоевать
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30.08.2020 00:02
+13
Що кацапи на колінах-винувата Україна,
Що кацапи на бутилці-винуваті українці,
Що кацапи скрізь-ЗАСРАНЦІ
Винні ще американці.
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30.08.2020 02:20
+9
Языком дипломатии США послали Путю накуй и указали ему на его место только в бункере !!! Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 964
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30.08.2020 00:06
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А глава ОП Ермак, брат которого продает гос. должности в Украине слил инфу кацапам Госдеп опроверг слова Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос - Цензор.НЕТ 8561 Слава зеленских Госдеп опроверг слова Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос - Цензор.НЕТ 8561
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29.08.2020 23:57 Ответить
Підлота ***** за миску щі,хоч полощі на українському сайті рве пердаки,а поросяче кодло їй ******** "зрадою".Коли вже їм введуть ембарго на "вонючку",аби не колотили світом?
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30.08.2020 02:06 Ответить
Они так делают потому что в начале 90х кто то очень сильно пересрал что будет с ЯО если развалится рабсия!?
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29.08.2020 23:58 Ответить
Потому что украинцы выбрали своим президентом коммуниста Кравчука. Если бы люди выбрали Лукьяненко то сейчас Украина имела бы ядерное оружие.
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30.08.2020 00:44 Ответить
Чтобы это оружие содержать нужно бюджет было иметь как минимум 500 млн. в год . И баксов , а не гривен ...
Потом , те ракеты были направленны на США , Канаду и Британию . Чтобы их переориентировать на Мацькву нужно уменьшить заряд и всю электронику перепрограммировать на другую траекторию . Ну и баллистику другую .
Это как с "чешским" газом . И т.н. реверсом . На бумаге всё впечатляет , а как знаешь , что газовый транспорт это не поезд , в котором не важно направление . А вот с газом самый простой и оптимальный вариант , это по бумажкам провести , шо типа реверс , а в реале - всё оттуда же и так же как и раньше -- кроме цены , разумеется .

Так и с ЯО . На уровне бла-бла-бла всё элементарно . А как компнуть , то за эти 30 лет гораздо было бы проще и безопаснее свою армию сделать резервисткой , а значит профессиональной . Можно было бы в НАТО вступить без всякого ЕС (а нахрен нужно на правах дешёвого рынка сбыта) !
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30.08.2020 02:09 Ответить
Не было бы. Существовало два варианта на тот момент. Либо расслабиться и получить удовольствие, либо тот же процесс, но в жёсткой форме. Шансов не было. Полный коллапс не способствует даже нормальным торгам. Увы, козырей не было, даже на то, чтобы вместо меморандумной бумажки получить нормальный договор. Меморандум - это всего лишь информационный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос. И ВСЁ. . Не было фактически независимой страны на тот момент, ни армии, кроме совковой отрыжки, ни финансов - да вообще ничего.. Ни Лукьяненко, ни даже реинкарнация Мазепы ситуацию под контроль не взяли бы. Никому на Западе нафиг было не надо вместо одной ядерной страны заполучить четыре. К тому же непредсказуемые все четыре. Предпочли одну. Так что все разговоры о возможном владении ядерным оружием всего лишь разговоры, своего рода аутотренинг мечтающих о несбыточном..Выкрутили руки и Украине, и Беларуси и Казахстану. Пора уже снть розовые очки и не возвращаться к этой болезненной теме.
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30.08.2020 04:29 Ответить
Как Вы думаете - должен все-же кто-то из "выкручивальщиков рук" взять часть ответственности на себя?
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30.08.2020 11:36 Ответить
Ні. Вони все робили правильно зі своєї точки зору і з власних інтересів.
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30.08.2020 13:27 Ответить
Кто? Буш с Клинтоном и Ельциным? Кто-нибудь хоть в курсе как Клинтон 12 января 1994 г. свалился как снег на голову в Киеве и банально до угроз опустился, когда наши взрыпнули в Раде и решили оставить себе около сотни твердотопливных ракет? Просто поставил перед фактом - если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины. А было 176 межконтинентальных баллистических ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем тысячей ядерных крылатых ракет большой дальности и 1240 боеголовок. Легко сейчас сидеть и волать в интернете.
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31.08.2020 14:01 Ответить
Так не волайте, какие проблемы? "Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США - Цензор.НЕТ 5913 Просто, если нас вынудили сдать весь ядерный потрох, то они также должны брать ответственность за нашу судьбу. Все! Точка. Не обсуждается.
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05.09.2020 11:10 Ответить
Если Вам легче от мысли, что кто-то и что-то Вам должен..... то тогда конечно, думайте.
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16.09.2020 16:01 Ответить
Не Лук'яненка, а Чорновола і , таки так, МАЛА Б.
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30.08.2020 22:43 Ответить
Ничего нового. На россии стабильность.
Фашисты они и есть фашисты.
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29.08.2020 23:58 Ответить
Лукашенко всем планы спецслужб поломал. Вот теперь они нам и мстят.
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30.08.2020 00:01 Ответить
Бедность от Читы до Пскова - виновата укр мова!
Спутник плюхнул в океан - то Бандера все Стэпан!
Утонула лодка Курск - это Дональд, ****, Туск.
Счастья нет, и нет мозгов - нужно Луцк бомбить и Львов!
Нет эрекции в ночи - нужно отомстить Керчи!
Комплекс роста и вины - аннексируй полстраны.
Не выходит третий Рим - нужно ввести войска в Крым!
Надоело пить да жрать - можно и повоевать
показать весь комментарий
30.08.2020 00:02 Ответить
Що кацапи на колінах-винувата Україна,
Що кацапи на бутилці-винуваті українці,
Що кацапи скрізь-ЗАСРАНЦІ
Винні ще американці.
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30.08.2020 02:20 Ответить
Яким чином?
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30.08.2020 00:04 Ответить
Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9724
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30.08.2020 00:06 Ответить
Путана ,звісно,путо путає,але любителі української "зради"-соєві журнашлюхи- виявляються тут таки крайніми та ще й його посібниками.
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30.08.2020 02:44 Ответить
Ти ,справді, ідіот чи прикидаєшся?
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30.08.2020 22:44 Ответить
Несет беду страна-изгой
Нашим и вашим,
Фашист у женщин за спиной
Из Террораши.
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30.08.2020 00:01 Ответить
Языком дипломатии США послали Путю накуй и указали ему на его место только в бункере !!! Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 964
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30.08.2020 00:06 Ответить
Теперь переписывать методички или шо?
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30.08.2020 00:22 Ответить
Странное заявление, ведь есть косвенные данные что спецслужбы Украины готовили эту операцию чуть не год и хотели повязать этих наемников. Но внезапно наемники снова захотели поддержать автократов. Что происходит?
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30.08.2020 00:38 Ответить
Пиар для лохов происходит.Вы когда нибудь видели,чтобы спецслужбы выясняли свои отношения через дурацкие СМИ и телевизор?
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30.08.2020 00:49 Ответить
видели. И папередники этим занимались, и нынешние...
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30.08.2020 01:11 Ответить
Значит это не спецслужбы,а шапито,раз все их делишки известны даже последнему бомжу,из обрывков газет.
Не позавидуешь стране,где такие *спецы*
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30.08.2020 01:15 Ответить
"праісходіт"ЗВИЧАЙНАмоскальськаДУРНЯґебельсів пукіна якаДУЖЕ ВИГІДНАісраіловці Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9332 Бо Ж в США скоро ВИБОРИ президента і Байден скоріш за все дасть Трампу підсрачника Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 69 Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 69 Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 3288 От того і скавчать мишибратья-сіоністи та пукінські фашисти ХОРОМДерждеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 3671
Байден пообіцяв СКОРОТИТИ"допомогу ісраіловці в ДЕСЯТЬ Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 2431 разів з 4млрд$usa до 380млн$usa.. тоді держ бюджет ісраіловки ПРОСТО лусне.. бо ВЖЕ зараз держвитрати-40% бюджета .. та ще й скоротиться кількість робочих місціь в військовій промисовості... І це ДУЖЕ ВЕЛИКА проблема., бо голодупа ісраіловка має ядерну зброю, на утримання якої витрачає НУ ДУЖЕ багато грошей.. та й ще ядерні іграшки в Дімоні не дешеві Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 9332
ОТ САМЕ ТОМУ і заверещали марамої юґікі з дєркачами
="фсьо плоха.. Байден в Україні робив злочини..! нінада Байдена.. нам трампушка більш подобається!!
І пукін зі своєї кучи гноя -"так.. підтримую.. схвалюю.. трампушка краще!" Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5015
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30.08.2020 08:11 Ответить
У кого есть? Есть копии документов о планировании секретной операции? Откуда?
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30.08.2020 21:48 Ответить
А вот сейчас Нелох растерялся............
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30.08.2020 01:16 Ответить
Там нечему теряться, бо клоунский бомонд - грамотный только дурникiв корчить из себя. На серьезных темах они - потерянные маргиналы. Двух слов не могут связать. Кста, зэки тоже, Шлепер - Вам в пример...
Ба-ла - Кла-ва, Кла-ва - Ба-ла...
В Бала-к-Лею едешь ты...
Почему не догоняешь?
В Бака-лее дока -ты?
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30.08.2020 03:41 Ответить
Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5606 Ситуация с вагнеровцами сейчас может оказаться для него гвоздем трёхсоткой в крышке гроба. .
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30.08.2020 03:52 Ответить
При этом без разницы было это или нет и знал он или ни сном, ни духом. .
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30.08.2020 03:54 Ответить
Не знаю,як нелох,але вже й лохи зрозуміли,що кодло поросяче "американською спецоперацією" їх тупо розвело.
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30.08.2020 02:25 Ответить
Представляю, как америкосы с подробностями рассказывают всю операцию. Держдеп спростував слова Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос - Цензор.НЕТ 5901 Ты нормальный? Конечно, они пошли в отказ.
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30.08.2020 11:41 Ответить
"Спецоперація", про які американці ні сном ні духом,виявилася пяною уявою поросякоботів?
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30.08.2020 12:01 Ответить
Какая то ненадёжная спец операция была задумана. Пролетая над Украиной, у агента началась эпилепсия? Так и что? Оттого, что у кого то из пассажиров пошла пена изо рта, надо самолёт в Киеве сажать, нельзя до Минска 20 минут подождать? Что ли стюардесса не могла его на пол положить и в рот ему засунуть чего нибудь типа ручки от чемодана или ложку, что бы не покусал? Голову надо было придержать, что бы он ею в конвульсиях кресла не повредил, и всё. Да даже если бы и умер, то не протух бы за 20 минут, не завонял бы салон.
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30.08.2020 04:20 Ответить
Ненадежная в том плане, что собирались снять 28 человек из самолета. Ну, не знаю, пришили бы Украине терроризм или нет.
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30.08.2020 11:42 Ответить
Судя по примитивному сценарию, никто и не планировал их задерживать. Это просто командно штабные учения без реальных действий, только на бумаге. Для согласования условных действий, меж ведомственных и межмуниципальных служб.
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30.08.2020 12:09 Ответить
За миску щі,хоч полощі поросякохряки всіх поспамили-от вам і докази-що "спецоперація"-це чергова фейкова "зрада" на догоду свого замовника окупанта ботексного.
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30.08.2020 12:09 Ответить
Без санкции КГБиста на РАБссии даже мыши не плодятся,а не то что куда Вагнер быдло летает к бацьке на свидание...
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30.08.2020 08:20 Ответить
вже америкоси дістали. Попросіть саудитів, щоб рухнула нафта і все баста пару років і недоімперія рухне. Натисніть по своїх каналах на решту незрозумілостей типу Асад, КНДР і в світі настане спокій... Але схоже окрім рашки є ще зацікавленні країни... "Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США - Цензор.НЕТ 8588
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30.08.2020 23:08 Ответить
Трамп не дасть пуйла в обіду...це давно зрозуміло...колись ми дізнаємося правду про такі "тісні" стосунки цих двох лідеров...
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30.08.2020 23:20 Ответить
ще й підсмажить до обіду.
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31.08.2020 08:42 Ответить
По сути вопроса ничего и не сказано про совместную спец.операцию.
видимо сказать нечего.
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30.08.2020 23:46 Ответить
одним словом-окупанти.
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31.08.2020 08:44 Ответить
 
 