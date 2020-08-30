РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14041 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
6 584 44
Зеленский (16612) Донбасс (26927) потери (3874) Иловайск (463) пропавший без вести (104)

Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести:
Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, участники обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением существующих льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

Также затронули вопросы работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждения единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.

"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете Министров - это значит, что будут созданы реестры пропавших без вести по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - рассказал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при Офисе Президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

В то же время он поддержал позицию президента Украины относительно необходимости установить правду о виновных в Иловайской трагедии. И сделать это должен суд.

Кроме того, на встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно скорее.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - обратился президент к участникам встречи.

"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Смотрите также: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ

В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
показать весь комментарий
30.08.2020 03:09
+18
Клован пиарится перед выборами на крови.
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 4632
показать весь комментарий
30.08.2020 03:09
+17
Какую к чертям комиссию еще вам нужно......
01 АВГ 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.

"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti

Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 8052 Надо было взять Закон и работать.
показать весь комментарий
30.08.2020 03:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видно на Зеленского снизошел дар воскрешения. Забавно. По последним видео, мимика его лица настораживает. Заметно что принимает что-то неалкогольное. Не выдерживает, так долго не протянет.
показать весь комментарий
30.08.2020 01:49 Ответить
Зеля некромант ...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:35 Ответить
Людмила Прокопович

15 ч.
·

ЗЕКОЩУНСТВО...

Сьогодні, 9 день після загибелі в зоні проведення ООС, командира розвідгрупи 14 бригади ЗСУ старшого лейтинанта Володимира Рудика. Командування, влада в догоду президенту, все таки видали довідку батькам про не бойову втрату....Бог їм суддя!
Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне : " Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті хто мав би віддати шану моєму сину після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!"....плакали всі, хто був біля могили Володимира Рудика.

Ми доб'ємося правди про смерть Володимира Рудика!

Роман Коваль.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:33 Ответить
Низкий поклон мамочке Владимира Рудика! Подонки -
боевые товарищи ( промолчали ) Зеленский мелкий жалкий иуда-уродец - грязь маланская
показать весь комментарий
30.08.2020 11:49 Ответить
а ні.Він давно сказав,що вони ретельно вивчають фейсбук. Що люди вимагають,те він намагається робити----піти в шпиталь---піду,закінчити війну---закінчу-а далі хоч трава не рости..................погані дороги---зробимо.........
показать весь комментарий
30.08.2020 10:02 Ответить
Всё верно.
показать весь комментарий
30.08.2020 02:36 Ответить
Бот под прокси, ты снова в зашкваре.
показать весь комментарий
30.08.2020 05:02 Ответить
коммент на01:49
показать весь комментарий
30.08.2020 07:10 Ответить
Какую к чертям комиссию еще вам нужно......
01 АВГ 2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.

"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti

Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 8052 Надо было взять Закон и работать.
показать весь комментарий
30.08.2020 03:06 Ответить
бубочка ж сказал "поверьте мне"... когда я слышу, мол, поверьте мне, я прекращаю беседу... ну вот на основании чего верить этой квартальной мрази? Потому что он членом по клавишам бренькал? Или про эбонитовые палочки? Или про Томос? Поверьте мне, этой мелочной срани нет причины верить, поверьте...
показать весь комментарий
30.08.2020 09:16 Ответить
Я об этом говорила, когда его еще не выбрали.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:10 Ответить
ты будто ставишь его выбор мне в упрек. Я эту мразь фактически и не знал до выборов... никогда не смотрел его тупую пошлятину, а если и случалось, мнение мое было однозначным: придурок, провинциальный шут... но я и подумать не мог, чтобы стадо, беспричинно травившее "вальцманом" брендового рэпанного украинца в результате выбрало себе, говоря мягко, неукраинца-еврея, и вообще ничто нечто...
показать весь комментарий
31.08.2020 16:27 Ответить
Упаси боже, даже не думала. Я даже тех, кто голосовал за это убожество особо не виню. 5 лет массированной пропаганды сделали свое дело, при активной помощи так называемых "политиков" разных мастей. А способностью мыслить обладают не все. И хорошо, что у нас это хотя бы, как выяснилось, четверть населения. И проблема не в "украинец vs еврея". Даже будь на самом деле он Вальцманом. Вопрос выбора между профессионалом, политиком, патриотом и мерзкой морковкой, за которой все побежали, с упоением предвкушая похрустывание грядущей манны небесной. Сейчас некоторые стали понимать, что морковка на поверку оказалась резиновым изделием, при помощи которого их поимели. Изделие сдулось, сползло и осталось то, на что оно было надето. Но у них имеется оправдание для себя самих - с экранов телевизоров та конструкция может напоминать морковку, особенно если ее покрасили в нужные цвета и если себе это внушить. .
показать весь комментарий
31.08.2020 17:02 Ответить
отрадно видеть себя в обществе единомышленницы)))
показать весь комментарий
31.08.2020 17:04 Ответить
Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 5382
показать весь комментарий
31.08.2020 17:08 Ответить
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
показать весь комментарий
30.08.2020 03:09 Ответить
Клован пиарится перед выборами на крови.
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 4632
показать весь комментарий
30.08.2020 03:09 Ответить
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3216583

Зе клоун тепер богохульствує - видає себе за Бога, обіцяє воскрешати людей Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 3648
Зовсім з катушок з їхав криворіжець.
показать весь комментарий
30.08.2020 03:46 Ответить
Мы всех вернем, кто живой и не живой и лично я беру под свой контроль.
показать весь комментарий
30.08.2020 05:21 Ответить
pr-аст...
показать весь комментарий
30.08.2020 05:39 Ответить
Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой" - Цензор.НЕТ 1517
показать весь комментарий
30.08.2020 06:38 Ответить
Зеленский отличный Президент и Человек.Не то что та соевая брехливая свинья порошонка.
показать весь комментарий
30.08.2020 06:50 Ответить
Путін також проводив зустрічі з "рибалками" і т.п. народом, переодягненим в різні одежі.
показать весь комментарий
30.08.2020 07:27 Ответить
А в это время Фокин заявляет о необходимости особого статуса для Донбасса и полной амнистии. Там, видите ли, особый характер донбасовцев. Ну не еперный театр?
показать весь комментарий
30.08.2020 08:20 Ответить
Можно отловить типичного горловца, взять мазок из горла, расшифровать ДНК, разработать вакцину и модифицировать коллективный характер на генном уровне, улучшить, так сказать...районировать, чтобы выдерживал сибирские морозы... и отправить Новой Почтой в Лабытнанги или Тарка-Сале... а Факину селедки дайте...
показать весь комментарий
30.08.2020 09:25 Ответить
Это хуже, чем театр.Эти две реликтовые рептилии раздают интервью стране-агрессору навыпередки. Один ***********, а этот "странасру" Его прямая речь:"Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса." И защита Родины это оказывается в его понятии преступление.
"- Леонид Кравчук заявил, что видит вашу миссию в налаживании коммуникации между людьми, живущими на неподконтрольной территории? Каким образом вы это планируете делать?- 90% моего рабочего времени уходит на подготовку моей возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса." Тут в его ответе или оговорка или опечатка (подконтрольной)

"- Вы также предлагали отменить блокаду региона. Обсуждали ли вы этот вопрос с Кравчуком, Ермаком?- Прежде чем дать согласие на участие в работе делегации, я шесть часов провел в дружеской, обстоятельной беседе с Леонидом Макаровичем. Был полностью откровенен, надеюсь, Кравчук, как и я, тоже. Мы разошлись, как мне показалось, вполне удовлетворенные встречей. Он также считает, что надо смотреть человеку в глаза, если хочешь о чем-то договориться." Прямо на вопрос ( нет) не ответил, а значит это обсуждалось и вопрос отмены блокады будет решаться. И т.д.
показать весь комментарий
30.08.2020 12:24 Ответить
Лицемір клятий...
Вже повертав живого Журавля, поки той від крововтрати не помер.
показать весь комментарий
30.08.2020 08:45 Ответить
хрипеть-звиздеть...не мешки ворочать!
показать весь комментарий
30.08.2020 08:56 Ответить
КАКИМ НУЖНО БЫТЬ ЛОХОМ, ЧТО БЫ ПРИЙТИ НА БЕСЕДУ С НАРКОМАНОМ, ДА И ЕЩЕ ВЕРИТЬ ЕМУ?
показать весь комментарий
30.08.2020 09:11 Ответить
не меньшим, чем терпеть его у власти. вот ты его терпишь....
показать весь комментарий
30.08.2020 13:07 Ответить
рыбка гуппи или судя по VPN лаптеногий ушлёпок? Наркоман за пол года два раза не приехал туда, где я живу - обоссался.
показать весь комментарий
31.08.2020 06:10 Ответить
Кідарас ти, Зеля.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:18 Ответить
походу создавайте реестер кого рабшист обналичил двухлавой паспортиной,,
показать весь комментарий
30.08.2020 09:41 Ответить
Сегодня, 30.08.2020, получил уведомленние от ютуба, о том что роскомнадзор подал жалобу на мое видео, выложенное 05.03.2016 с названием "Факельное шествие памяти Шухевича". Оказывается мое безобидное видео https://youtu.be/cwuANVhgugI нужно заблокировать "как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признанна нежелательной, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений (конкретный тип противоправной информации указан в тексте уведомления во вложении к данному письму)."
Мало того! Владелец хостинга обязан (видимо ркн считает что оно может обязывать весь мир!) в течении суток удалить это видео и отчитаться об этом ркн! И ютуб говорит мне что они заблочат видео если я не удалю его сам!
показать весь комментарий
30.08.2020 10:04 Ответить
Скажу сознательно в полном уме и здравии Зеленский самый настоящий клоун шут и притом плохонький клоун.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:14 Ответить
"Іуда теж навчився носити хрести." Станіслав Єжи Лец.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:25 Ответить
Досить вже людям лапшу вішати, спасителю ти наш. Тобі Ярослав Журавель часом ночами не сниться?
показать весь комментарий
30.08.2020 16:32 Ответить
кто то думает что зебаран презик? Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630
нифига , это клоун. а кто то верит что клоун говорит серьезно? Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630

бедосик, за что не возьмется , все превращается в говно или в каратиста Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий" - Цензор.НЕТ 630
показать весь комментарий
30.08.2020 16:39 Ответить
лицемер.
у тебя фокин сепар, туда катится и кравчук.
показать весь комментарий
30.08.2020 21:10 Ответить
***** квартаьна бреше як дихає.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:03 Ответить
А кто против мира. Все за. Украина ни на кого не нападала, международных и межгосударственных договоров не нарушала, была даже нейтральной, имела обязательства РФ о неприкосновенности наших границ и т.д. по будапештским соглашениям. НУ И ШО... В 2014 Украина подверглась неприкрытой агрессии со стороны РФ, оккупирован Крым и Севастополь и аннексирован РФ, оккупированы ОРДЛО и развязана война на востоке Украины, убито 13 тысяч человек с украинской стороны, раненных можно считать раза в 4 -5 больше, миллионы беженцев, разруха, уничтожение экономики и т.д. и т.п. Фактическое перекрытие для украины Керченского пролива. Можно продолжать без конца. НУ И ШО ... Мы за мир, и до войны и сейчас во время войны. Пускай вернут Украине КРЫМ, Севастополь, ОРДЛО без каких либо "навязанных" условий, выплатят компенсацию за понесенный ущерб и потери, перестанут вмешиваться в дела Украины в вопросах языка, веры, международной и внутренней политики, вступления в ЕС и НАТО. Прекратят блокаду Азовского и Черного морей. Выдадут бежавших гос преступников, вернут заложников и уберутся навсегда с Украины вместе со своими паспортами, рублями, флагами, ленточками, РПЦ, Сталиным,Путиным и прочим мотлохом. Покаются перед Украиной и отправят свое руководство на международный трибунал в Гаагу. А мы за мир, не мы эту войну начали. А Ермак "козел", потому что для него "мир" это капитуляция Украины перед РФерией по всем вышеизложенным требованиям. ПО ВСЕМ. НУ И ШО. И это мир по ермаковски. Да пошел он с-ка куда подальше. В нормальной стране он бы уже сидел в камере и считал часы до страти.
показать весь комментарий
17.01.2021 09:33 Ответить
 
 