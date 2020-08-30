Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента, участники обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением существующих льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.
Также затронули вопросы работы Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждения единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.
"Когда заработает комиссия по пропавшим без вести при Кабинете Министров - это значит, что будут созданы реестры пропавших без вести по категориям. У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", - рассказал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при Офисе Президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник.
В то же время он поддержал позицию президента Украины относительно необходимости установить правду о виновных в Иловайской трагедии. И сделать это должен суд.
Кроме того, на встрече обсудили проблему возвращения людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы сделать это как можно скорее.
"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных - нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте", - обратился президент к участникам встречи.
"Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
В Киеве на Михайловской площади собрались родственники погибших солдат, а также ветераны российско-украинской войны. Присутствующие возложили цветы к Стене памяти павших за Украину, священнослужители отслужили молебен.
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15 ч.
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ЗЕКОЩУНСТВО...
Сьогодні, 9 день після загибелі в зоні проведення ООС, командира розвідгрупи 14 бригади ЗСУ старшого лейтинанта Володимира Рудика. Командування, влада в догоду президенту, все таки видали довідку батькам про не бойову втрату....Бог їм суддя!
Мене вразили слова матері Володимира, котра сказала наступне : " Мій син захищав Україну! Не ховався за чиїсь спини, не бігав від військомату, пішов першим на війну, пішов тому, що по іншому не міг. Я ніколи не забуду як ті хто мав би віддати шану моєму сину після його смерті, привезли труну, залишили її біля порога, сіли в машину і втекли. Я пробачаю їм все! І не тримаю зла! Звертаюся до захисників України, котрі сьогодні на сході. Бережіть себе! Залишайтеся живими! І не дай Боже, щоб з вами обійшлися як з моїм сином!"....плакали всі, хто був біля могили Володимира Рудика.
Ми доб'ємося правди про смерть Володимира Рудика!
Роман Коваль.
боевые товарищи ( промолчали ) Зеленский мелкий жалкий иуда-уродец - грязь маланская
01 АВГ 2018
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII "О правовом статусе лиц пропавших без вести".
Для этого законом создается Единый реестр лиц пропавших без вести.
"Документ определяет правовой статус лиц, пропавших без вести, и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и международного права по правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.
https://censor.net.ua/news/3079302/poroshenko_podpisal_zakon_o_pravovom_statuse_lits_propavshih_bez_vesti
Вам времени до сих пор не хватило этим заняться. До каких пор будете врать и держать людей ЗА ИДИОТОВ и приписывать себе чужие заслуги, выдавая их за свои Надо было взять Закон и работать.
Пусть он вернёт Ярослава Журавля,погибшего по его вине СТРАШНОЙ СМЕРТЬЮ!!!
Зе клоун тепер богохульствує - видає себе за Бога, обіцяє воскрешати людей
Зовсім з катушок з їхав криворіжець.
"- Леонид Кравчук заявил, что видит вашу миссию в налаживании коммуникации между людьми, живущими на неподконтрольной территории? Каким образом вы это планируете делать?- 90% моего рабочего времени уходит на подготовку моей возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса." Тут в его ответе или оговорка или опечатка (подконтрольной)
"- Вы также предлагали отменить блокаду региона. Обсуждали ли вы этот вопрос с Кравчуком, Ермаком?- Прежде чем дать согласие на участие в работе делегации, я шесть часов провел в дружеской, обстоятельной беседе с Леонидом Макаровичем. Был полностью откровенен, надеюсь, Кравчук, как и я, тоже. Мы разошлись, как мне показалось, вполне удовлетворенные встречей. Он также считает, что надо смотреть человеку в глаза, если хочешь о чем-то договориться." Прямо на вопрос ( нет) не ответил, а значит это обсуждалось и вопрос отмены блокады будет решаться. И т.д.
Вже повертав живого Журавля, поки той від крововтрати не помер.
Мало того! Владелец хостинга обязан (видимо ркн считает что оно может обязывать весь мир!) в течении суток удалить это видео и отчитаться об этом ркн! И ютуб говорит мне что они заблочат видео если я не удалю его сам!
нифига , это клоун. а кто то верит что клоун говорит серьезно?
бедосик, за что не возьмется , все превращается в говно или в каратиста
у тебя фокин сепар, туда катится и кравчук.