Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко

Директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Михаил Захаревич пригласил коллег из недавно расформированного белорусскими властями Купаловского театра отпраздновать 100-летний юбилей в Украине.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в речи-поздравлении к 100-летию театра им.Франко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"Символично, что директор театра Михаил Захаревич пригласил Белорусский Купаловский театр отпраздновать свое 100-летие на сцене театра Франко. Так как из-за участия в Марше Свободы в Беларуси директора театра уволили, а коллектив расформировали", - сказал Ткаченко.

Напомним, 13 августа коллектив минского Купаловского театра выступил с требованием к белорусским властям прекратить насилие в отношении мирных граждан и пересчитать голоса при участии независимых наблюдателей. 16 августа директор театра Павел Латушко и другие актеры Купаловского подписали открытое обращение к белорусам, и в частности в армию. В обращении содержался призыв к немедленной отставке и возбуждения уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы.

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17 августа Латушко уволен, а на следующий день актеры заявили министру культуры Юрию Бондарю, который приехал в театр, что увольняются. Уже 21 августа Купаловский театр ушел на простой.

26 августа дирекция Купаловского театра удовлетворила заявления 58 актеров и сотрудников об увольнении. Из уволенных 36 человек - актеры, а остальные - сотрудники театра. Таким образом, в труппе остался 21 актер, среди которых те, кто уже много лет не выходит на сцену.