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Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко

Директор Национального академического драматического театра им. Ивана Франко Михаил Захаревич пригласил коллег из недавно расформированного белорусскими властями Купаловского театра отпраздновать 100-летний юбилей в Украине.

Об этом сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в речи-поздравлении к 100-летию театра им.Франко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"Символично, что директор театра Михаил Захаревич пригласил Белорусский Купаловский театр отпраздновать свое 100-летие на сцене театра Франко. Так как из-за участия в Марше Свободы в Беларуси директора театра уволили, а коллектив расформировали", - сказал Ткаченко.

Напомним, 13 августа коллектив минского Купаловского театра выступил с требованием к белорусским властям прекратить насилие в отношении мирных граждан и пересчитать голоса при участии независимых наблюдателей. 16 августа директор театра Павел Латушко и другие актеры Купаловского подписали открытое обращение к белорусам, и в частности в армию. В обращении содержался призыв к немедленной отставке и возбуждения уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы.

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17 августа Латушко уволен, а на следующий день актеры заявили министру культуры Юрию Бондарю, который приехал в театр, что увольняются. Уже 21 августа Купаловский театр ушел на простой.

26 августа дирекция Купаловского театра удовлетворила заявления 58 актеров и сотрудников об увольнении. Из уволенных 36 человек - актеры, а остальные - сотрудники театра. Таким образом, в труппе остался 21 актер, среди которых те, кто уже много лет не выходит на сцену.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
взагалі то їх запросив театр а не уряд....
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30.08.2020 07:21
+10
Сподіваюсь, білоруси зі сцени київського театру не звернуться до путіна по допомогу, разом з міністром.
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30.08.2020 02:33
+8
Первая новость за долгое время, когда нет чувства стыда за то, что делает Правительство.
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30.08.2020 02:48
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Сподіваюсь, білоруси зі сцени київського театру не звернуться до путіна по допомогу, разом з міністром.
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30.08.2020 02:33 Ответить
Первая новость за долгое время, когда нет чувства стыда за то, что делает Правительство.
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30.08.2020 02:48 Ответить
Правительство?
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30.08.2020 03:04 Ответить
Ну да, не называть же их шарашкиной конторой., хотя по существу они ею и являются Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене, - министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1123
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30.08.2020 03:11 Ответить
..а куда идти?? К "ху*лу" на поклон??..Так завтра наши "олигархи"перед "запоребриковыми" окажутся голыми..хоть это одна "шайка-лейка"...
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30.08.2020 11:39 Ответить
Куда мы шли 5 лет людям не понравилось. Результат как говорится на лицо, вернее на лице у Нелоха.
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31.08.2020 14:04 Ответить
взагалі то їх запросив театр а не уряд....
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30.08.2020 07:21 Ответить
Запросив театр, а фінансувати 100-літній ювілей буде уряд.
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30.08.2020 10:15 Ответить
Не приїдуть, злякаються.
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30.08.2020 03:45 Ответить
Респект!
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30.08.2020 05:05 Ответить
Кстати. Украина сожет частично решить демографическую проблему за счет приема политических беженцев из Беларуси. А что, близкий народ, схожие языки,а главное взгляды на автократическое правительство. Люди молодые роботящиие. Властям надо взять эту идею на заметку.
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30.08.2020 07:12 Ответить
Это может стать выходом для беларусов, но не должно стать целью Украины.
У них своя Родина
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30.08.2020 07:17 Ответить
И так, как мышей рассеет бацька всех недовольных и обманутых по всему свету и рэволюцыя ффсе. И будут стенать о свободе Беларуси в ресторанах Манхэттена, как это делают уже почти 30 лет вожди БНФ и возвращаться спасители не хотят на грешную белорусскую землю
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30.08.2020 07:23 Ответить
Какому-то лаптеголовому кацапыдлу шаталкину нравится "чалиться на нарах" и оно того же и другому желает.
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30.08.2020 08:30 Ответить
Киевский театр Франко пригласил уволенный коллектив минского театра Купалы отпраздновать 100-летие на своей сцене,

Так может принять белоруссов в театр Франка?
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30.08.2020 08:48 Ответить
Молодцы наши,это по человечески.Символично,что белорусов пригласил именно украинский театр им.Франко,а не какой нибудь российский им.И.В.Джугашвили.
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30.08.2020 09:05 Ответить
Гарна ідея!!!
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30.08.2020 09:40 Ответить
Гарна нагода створити у Києві білоруський театр. Чому б ні, російський же є.
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30.08.2020 12:45 Ответить
 
 