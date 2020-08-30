РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15905 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины
1 702 27
война (47275) Донбасс (26927) перемирие (1461)

Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых соглашений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке в воскресенье.

Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российские наемники осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.

"С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - добавили в штабе.

Смотрите также: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+13
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
показать весь комментарий
30.08.2020 08:27
+9
нарушали договоренности в рамках перемирия



Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 1393 Это как?
показать весь комментарий
30.08.2020 08:22
+5
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 4188
показать весь комментарий
30.08.2020 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 4188
показать весь комментарий
30.08.2020 08:21 Ответить
нарушали договоренности в рамках перемирия



Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 1393 Это как?
показать весь комментарий
30.08.2020 08:22 Ответить
А какая разніца? 😁
показать весь комментарий
30.08.2020 08:37 Ответить
Наша армия ускоренно учится прятаться от обстрелов, все будет ЗЕееее....
показать весь комментарий
30.08.2020 10:21 Ответить
Вот тот же вопрос. Если они нарушают, а нарушают, то значит перемирие не соблюдается.
Почему тогда чуть ли не из каждого утюга вещают о том, какие они молодцы и как НА ЭТОТ РАЗ работает перемирие и какая в этом на самом деле великая заслуга квартального генералиссимуса?
показать весь комментарий
30.08.2020 10:57 Ответить
Мавзолейные Крысы после Украины полюбили Белорусь,скоро паспорта РАБссии раздадут...ну все как обычно.... Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия: потерь нет - Цензор.НЕТ 7683ПОЦтриоты долбанные...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:23 Ответить
Какая разница какой флаг? Главное прекратить стрелять...
показать весь комментарий
30.08.2020 10:22 Ответить
Я буєю від цих так званих "зведень". Вони ще б після словосполучення "втрат немає" написали б, що подібні обстріли корисні для здоров'я. Потвори, блд...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:26 Ответить
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5491
показать весь комментарий
30.08.2020 08:27 Ответить
Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
30.08.2020 08:28 Ответить
"Нужно просто перестать стрелять"...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:30 Ответить
А тепер приємна новина: Сдохла сепарська падла.

Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8743
показать весь комментарий
30.08.2020 08:32 Ответить
А ця гидота поки що топче землю, на щастя не українську.
Для нього в пеклі мої Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8721 Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8721 вже підготували особистий казан
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 2503
показать весь комментарий
30.08.2020 08:37 Ответить
Пора и микилке сделать так,чтобы порвали два баяна по случаю его похорон.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:17 Ответить
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1505Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9227
показать весь комментарий
30.08.2020 09:20 Ответить
На РАБссии демографическая катастрофа...с начала года умерло на 266 000 больше,чем родилось,так что белорусы станут РАБссиянцами и очень быстро....
показать весь комментарий
30.08.2020 08:32 Ответить
Долго думал, как описать все достижения Зеленского
Но тут все сделали за меня:Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 2061
показать весь комментарий
30.08.2020 08:40 Ответить
РАБссия готовит переселенцев в Красноярский край...с выплатой типа подъемных....кандидаты из Крыма уже есть,оккупированная часть Донбасса есть,теперь и белорусов туда отправлять будут...Идея товаристча Сралина о переселении народов живет и процветает...
показать весь комментарий
30.08.2020 08:46 Ответить
Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1837
Домбасян вже відправляли до Бурятії, та вони здриснули звідти. Не сподобалось.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:55 Ответить
З вуст прихильніків Зеленського все частіше звучать гасла ;Понять и простить!;....
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
І це не жарт.
показать весь комментарий
30.08.2020 08:52 Ответить
Свобода- это Право делать, что хочешь,и мешать другим делать то,что они хотят.
Генрик Сенкевич.лауреат Нобелевской премии.Польский прозаик.
показать весь комментарий
30.08.2020 08:57 Ответить
Це такий зелений мЬІр на Домбасі?
показать весь комментарий
30.08.2020 09:14 Ответить
Вокруг РАБссии одни враги,которые хотят поработить ихнюю ТЫРИторию.... Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 8753Мир с РАБссией хуже войны....
показать весь комментарий
30.08.2020 09:19 Ответить
Путлер говорил ..а мы цап-царап и в Дамки...,Крысиная политика до добра не доведет и никого не доводила... Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9889Австро-Венгрия,Римская Империя.Османская,РАБссиянская, Британская и прочие Чингизидов,которые сдохли смертью не храбрых Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 9889История ничему не учит баранов кремлевских...
показать весь комментарий
30.08.2020 09:24 Ответить
Сочиняют сводки и сами не верят. Хомчак-подонок.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:13 Ответить
Потерь нет! Что нормальному человеку радость то порохоботу попоболь Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає - Цензор.НЕТ 1846
показать весь комментарий
30.08.2020 11:20 Ответить
Там кажется день шахтёра намечается?
Посмотрим как они ужратые будут " перемирие" соблюдать.
показать весь комментарий
30.08.2020 11:32 Ответить
 
 