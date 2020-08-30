Оккупанты вчера дважды нарушали договоренности в рамках перемирия, потерь нет, - штаб ООС
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Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых соглашений. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке в воскресенье.
Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российские наемники осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку от Зайцево.
"С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет военных потерь и ранений", - добавили в штабе.
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Это как?
Почему тогда чуть ли не из каждого утюга вещают о том, какие они молодцы и как НА ЭТОТ РАЗ работает перемирие и какая в этом на самом деле великая заслуга квартального генералиссимуса?
Для нього в пеклі мої вже підготували особистий казан
Но тут все сделали за меня:
Домбасян вже відправляли до Бурятії, та вони здриснули звідти. Не сподобалось.
Чекаємо на мітинги ;Так капітуляції!;
І це не жарт.
Генрик Сенкевич.лауреат Нобелевской премии.Польский прозаик.
Посмотрим как они ужратые будут " перемирие" соблюдать.