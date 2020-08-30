Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия
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Верховная Рада не будет рассматривать проект постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси, прогнозирует лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мне кажется, что нет", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, будет ли Рада рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, инициированное группой депутатов во главе с Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") .
Он уточнил, что на предстоящей пленарной неделе такого проекта постановления на рассмотрении парламента не будет.
По словам лидера фракции, в парламенте ради политических лозунгов пытаются раньше времени провозглашать какие-то декларации.
"Мы же понимаем, что ситуация в Беларуси очень непростая и она не черно-белая... Я неоднократно говорил о своей позиции, мы на фракции пока это не обсуждали. Моя личная позиция, что нам не помешает какое-то время побыть Швейцарией, максимальный нейтралитет соблюдать", - пояснил народный депутат, добавив, что Украине не надо увеличивать линию фронта в дополнение к той, которая существует на востоке.
Он напомнил о взвешенной позиции Министерства иностранных дел Украины о заморозке на время внешнеполитических контактов с Беларусью.
"Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт", - подчеркнул Арахамия.
Пожалуйста, подождите...
Спасибо Вам, зебилы...
Но тут все сделали за меня:
Понавыбирали, мля, рашистских ватников:Нардеп правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, - "наши друзья". Мышебратский вброс хозяин "Велюра" изложил YouTube-каналу Ходят слухи.
Да и рассмотрение этого сомнительного проекта что даст? Через год все вокруг смирятся с реальностью и будут работать с Беларусью как и прежде
Георг Гегель.немецкий философ.
Поляки обычные, кто живёт у границы - делают по нескольку ходок в РБ, это так называемые "бензовозы". А Орлен, поняв, что с этим невозможно бороться, а можно ещё и заработать без всякой переработки, покупают сразу готовый бензин.
Может быть в Литве такого нет, но поляки всегда были торгашами. Где выгода - там и они.
Но сверху был пост о том, что Лука не сможет продать в РФ и ЕС.
Это не совсем так. Сможет. Дешёвый бензин востребован, и если поляки могут ничего не делая и не вкладывая - просто купить дёшево и тут же реализовать - они это сделают. И им никто ничего не скажет, та же Германия, которая действует в своих интересах, протаскивая газопровод СП-2 невзирая на негодование США.
Поляки критикуют Германию за газ, Германия критикует поляков за бензин. Рядом кричат венгры с греками и франзузами, что им надо в рашку продавать огурцы, вино и фрукты.
Везде выгода и коммерция. И всем на всех по большому счёту наплевать, что очень печально.