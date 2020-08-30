Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия

Верховная Рада не будет рассматривать проект постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси, прогнозирует лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что нет", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, будет ли Рада рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, инициированное группой депутатов во главе с Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") .

Он уточнил, что на предстоящей пленарной неделе такого проекта постановления на рассмотрении парламента не будет.

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По словам лидера фракции, в парламенте ради политических лозунгов пытаются раньше времени провозглашать какие-то декларации.

"Мы же понимаем, что ситуация в Беларуси очень непростая и она не черно-белая... Я неоднократно говорил о своей позиции, мы на фракции пока это не обсуждали. Моя личная позиция, что нам не помешает какое-то время побыть Швейцарией, максимальный нейтралитет соблюдать", - пояснил народный депутат, добавив, что Украине не надо увеличивать линию фронта в дополнение к той, которая существует на востоке.

Он напомнил о взвешенной позиции Министерства иностранных дел Украины о заморозке на время внешнеполитических контактов с Беларусью.

"Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт", - подчеркнул Арахамия.