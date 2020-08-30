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Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия

Верховная Рада не будет рассматривать проект постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси, прогнозирует лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" вечером в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что нет", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос, будет ли Рада рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, инициированное группой депутатов во главе с Алексеем Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") .

Он уточнил, что на предстоящей пленарной неделе такого проекта постановления на рассмотрении парламента не будет.

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По словам лидера фракции, в парламенте ради политических лозунгов пытаются раньше времени провозглашать какие-то декларации.

"Мы же понимаем, что ситуация в Беларуси очень непростая и она не черно-белая... Я неоднократно говорил о своей позиции, мы на фракции пока это не обсуждали. Моя личная позиция, что нам не помешает какое-то время побыть Швейцарией, максимальный нейтралитет соблюдать", - пояснил народный депутат, добавив, что Украине не надо увеличивать линию фронта в дополнение к той, которая существует на востоке.

Он напомнил о взвешенной позиции Министерства иностранных дел Украины о заморозке на время внешнеполитических контактов с Беларусью.

"Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт", - подчеркнул Арахамия.
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Топ комментарии
+40
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3812
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30.08.2020 08:49
+34
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2486
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30.08.2020 08:47
+33
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8085Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9440
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30.08.2020 08:51
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Слабак ти агрохімія 🐸 зебіл же тепер каратист, невже ще боіцця бацьки?
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30.08.2020 08:39 Ответить
А правда, что у зелёных жаб вообще нет яиц?
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30.08.2020 08:50 Ответить
Нічого особистого. Міряють ситуацію на себе, зелені узурпатори.
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30.08.2020 08:55 Ответить
хочешь чтоб везде было покакано?
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30.08.2020 09:09 Ответить
Да, срать вы, репоеды, мастера
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30.08.2020 09:38 Ответить
Політика партії Зеленського- лизати дупу *****.
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30.08.2020 08:43 Ответить
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7138
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30.08.2020 09:39 Ответить
Все верно ему ведь надо будет куда-то бежать от народного гнева!
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30.08.2020 08:43 Ответить
Слуги *****.
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30.08.2020 08:44 Ответить
Потому что "страшно.аж жуть"
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30.08.2020 08:44 Ответить
Верно, а вдруг тогда Путин нападет или Лукашенко "пошлет" и, не приведи господь, Кадыров потребует извинений.
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30.08.2020 10:45 Ответить
Из уст москаля сочинского звучат поучения, как Украине поступать в ситуации с Беларусью.
Спасибо Вам, зебилы...
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30.08.2020 08:46 Ответить
Что то много сегодня этого узколобого чиполина в новостях....
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30.08.2020 08:47 Ответить
"Не чёрно-белая" - это "не всё так однозначно"?
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30.08.2020 08:47 Ответить
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2486
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30.08.2020 08:47 Ответить
Ссыкуны
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30.08.2020 08:48 Ответить
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3812
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30.08.2020 08:49 Ответить
Так хто ж Їх заборонить, якщо в ВР їх більше половини, "голосів" не вистачить? Вот така муйня, малята.
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30.08.2020 10:49 Ответить
Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
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30.08.2020 11:45 Ответить
Не заборонені, а знищені.
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30.08.2020 16:26 Ответить
Ну так пуйло ж визнало, а вони як проти пуйла підуть. Тепер все, як пуйло скаже падли роблять.
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30.08.2020 08:50 Ответить
Вже скоро місяць минає від побоїщ в Білорусі, а вони все "взвєшивают", хуіові вони вєсовщікі. Напевне +уйло остаточно не визначився і дєрмак не отримав інструкцій для ЗЄлі. Спеціалістів по відносинах з Білоруссю мож найти тисячі, прорахувати політичні та економічні плюси і мінуси, порадитись з сусідами (Польща, Прибалтійські держави) виробити тверду зрозумілу позицію. Слхають маразматиків-совкодрочерів рашкососів фокнутих кравчучок.
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30.08.2020 08:51 Ответить
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8085Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9440
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30.08.2020 08:51 Ответить
той, що знизу виглядає цілком природно.
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30.08.2020 09:59 Ответить
Звернить увагу, той шо знизу и виглядає цілком природньо розумнійшим.
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30.08.2020 10:19 Ответить
Агрохімія ****** на людину яка зловживає алкоголем😁
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30.08.2020 10:37 Ответить
Достаточно "Агрохімія ****** на людину"
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30.08.2020 11:18 Ответить
Видать из Кремля команда поступила, не рассматривать.
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30.08.2020 08:52 Ответить
Знову напіввагітні?
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30.08.2020 08:53 Ответить
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2253
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30.08.2020 08:54 Ответить
Долго думал, как описать все достижения Зеленского

Но тут все сделали за меня:

Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9585
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30.08.2020 08:55 Ответить
Рада не будет рассматривать проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2468
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30.08.2020 08:56 Ответить
А що там зі створенням ТСК щодо =вагнерівців=, ара-холера ?
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30.08.2020 09:01 Ответить
те ж саме: не будуть дразнити *****.
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30.08.2020 10:15 Ответить
вчора була передача на Еспресо з-за участі Сергія Тарана (політолога, функціонера в штабі партії ЄС) і заступниці Арахамії по фракції Євгенії Кравчук. Сказала, що "політика має бути виваженою".
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30.08.2020 10:21 Ответить
"ні всьо так адназначна..." - це недолуге белькотіння вже чули. тормоз.
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30.08.2020 09:06 Ответить
Сцикуни.
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30.08.2020 09:07 Ответить
Вот и я свои пять копеек вставлю...Вопрос не в том,как себя вести в данной ситуации,а вопрос в том,что будет,если СН открыто пойдет против *****...Ведь не секрет,что СН не является проукраинской силой,потому поддержки у патриотических сил нет,а,"лохтурат" СН сами знаете какой-то в основном не активная часть населения-они не вступится за своего лидера...Поэтому-молчание-конек СН...
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30.08.2020 09:08 Ответить
Если СН открыто пойдёт против *****, то получат поддержку от патриотов, которые не только на диванах сидят.
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30.08.2020 11:14 Ответить
правильно, мало своих дел?
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30.08.2020 09:08 Ответить
Репоед, у тебя дел - в коментах срать
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30.08.2020 09:42 Ответить
Проститутки.
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30.08.2020 09:10 Ответить
*****...а этот Арахвмия реально дипломат. Вот это понимаю многоходов очка.
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30.08.2020 09:14 Ответить
"Русский народ - наши друзья". Нардеп от "Слуг" народа приучает зебилов к "примерению"

Понавыбирали, мля, рашистских ватников:Нардеп правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко считает, что захваченные Россией территории Украины нельзя возвращать силой, так как это будет "братоубийственная война", а россияне, но не их руководство, - "наши друзья". Мышебратский вброс хозяин "Велюра" изложил YouTube-каналу Ходят слухи.
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30.08.2020 09:14 Ответить
Але жодна падлюка не втікає від біндєр до "наших друзей". Продай свій "Велюр" і за ті гроші купиш собі цілий Мухосранськ чи ********** десь на окраїні набятной. І буде їм щастя - кругом братский русский народ, з кожно ящика, утюга і чайника цілодобово вєщают про вєликава Пу, бєндєр нєту, кругом чути язик, красива абматюкают і ****** по харі, зато без України.
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30.08.2020 09:37 Ответить
Я говорил сразу после выборов, против Лукашенко будут вводить санкции не болезненные. Позиция у ЕС такая: жёсткие санкции против Луки вводить нельзя, а то к "Путину" уйдёт. СН тоже придерживается этой линии.
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30.08.2020 09:32 Ответить
Оманський каратист намагається всидіти на двох табуретках. І нашим, і вашим.
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30.08.2020 09:32 Ответить
Та на кулаці Коломийського він сидить 😁 всі ж знають шо ігар вчлєрич видатний проктолог 😁😁😁
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30.08.2020 10:40 Ответить
Это потому что бы в процессе голосования не показать " кто есть кто". На табло то все будет наглядно. И если по некоторым фракциям это изначально понятно, да они и не скрывают. ЕС и Голос с одной стороны - ОПЗЖопс с другой, то вот "слугам" придется засветиться.. ну а кому охота, показывать свое истинное лицо.
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30.08.2020 09:35 Ответить
Конфискация Белоруси без референдума,это типа Путлер...а мы Цап-Царап и в Дамки....а батька всея белорусов остался с носом...
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30.08.2020 09:35 Ответить
сцикливе гнітюче лайно!
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30.08.2020 09:40 Ответить
Слуги народа любят Мавзолейное Гестапо Путлера.... Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5901анекдот блин...
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30.08.2020 09:41 Ответить
Гончаренко то известный популист и политическая проститутка. Следовать его советам - копать себе полит.могилу.
Да и рассмотрение этого сомнительного проекта что даст? Через год все вокруг смирятся с реальностью и будут работать с Беларусью как и прежде
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30.08.2020 09:46 Ответить
С чего ты взял?
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30.08.2020 09:50 Ответить
Кто не обладает мужеством рискнуть жизнью для достижения СВОЕЙ СВОБОДЫ,то заслуживает быть РАБом.
Георг Гегель.немецкий философ.
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30.08.2020 09:46 Ответить
На якій помийниці ви знайшли цього чмошника,зе-дебіли?
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30.08.2020 09:47 Ответить
Слуги Медведчука..вы РАБы....
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30.08.2020 09:49 Ответить
Семья Лукашенко доставлена в США...а почему не на РАБссию?
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30.08.2020 09:53 Ответить
На право пойдешь коня потеряешь на лево пойдешь голову сложешь. Сказка ложь да в ней намек , Лукашенко не пенек.
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30.08.2020 10:14 Ответить
нормальная растяжка Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3111.
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30.08.2020 10:39 Ответить
ссыкотно бизянам малоросским
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30.08.2020 09:56 Ответить
Попираете права на выборы беларусского народа в угоду негодяю Лукашенко. Такая партия не имеет права на существование в свободной стране
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30.08.2020 10:10 Ответить
Не, членам профсоюзов бабы обещали давать, только ментов обижают.
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30.08.2020 10:12 Ответить
А что,ссыкотно папа,в Кремле-не велит? Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6355
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30.08.2020 10:16 Ответить
Как этот ушлепок,собирается дальше руководить-после всего ЭТОГО? Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7091
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30.08.2020 10:18 Ответить
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 694
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30.08.2020 10:24 Ответить
Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1730
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30.08.2020 10:33 Ответить
агрохимия хочет быть одновременно и умным и красивым... Рада не розглядатиме проєкт постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3092
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30.08.2020 10:37 Ответить
Znacit kurs jest ne s ES,poskolku tam vse nepriznali samozvanca i vybori
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30.08.2020 10:44 Ответить
Україна приєдналась до заяви ЄС про невизнання виборів у Білорусі.
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30.08.2020 10:54 Ответить
Клоуни знають, що вони без фальсифікацій свої вибори не виграють.
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30.08.2020 10:52 Ответить
Этим должны заниматься дипломаты, когда депутат проснулся, посмотрел два новостных ресурса… и уже у себя в Фейсбуке делает внешнеполитическое заявление. Мне кажется это неправильно… Мое мнение, что это фальстарт - истинно сказано...
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30.08.2020 10:53 Ответить
40% бензину в Україну йде через Білорусь, бояться що нелегітимний білоруський диктатор накладе ембарго.
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30.08.2020 10:57 Ответить
И что оно с этим бензином делать будет?? В паРашу не продать...в Европу тоже...
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30.08.2020 11:22 Ответить
Лука в Европу как раз много продаёт бензина, тут вы не правы. На него пу как раз наехал, что тот наживается не платя акциз после переработки сырой и продажи. Дешевле польського Орлена в 1.5 раза. И Орлен у него на границе оптом скупают, чтобы рынок не ломать низкой ценой.
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30.08.2020 12:03 Ответить
Neznaju pro Orlean,no u nas ix pererabatuciji zavod ne s Belorus zakupajet,a sami delajet tut na zavode pererabatyvajet neft.Oni vsem Baltijskim stranam prodajiut potom.Skoro vedut poslenyje ES na neft,gaz i ugol s 3 stran,to jest i Belorus ,ves ES vediot,tak Evrope budet im trudnej prodat
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30.08.2020 12:34 Ответить
насколько я понимаю - уже давно действует эта директива, чтобы внутриевропейский бензин перерабатывать. Но если через границу цена в 2 раза дешевле - коммерция всегда находит способ заработать.
Поляки обычные, кто живёт у границы - делают по нескольку ходок в РБ, это так называемые "бензовозы". А Орлен, поняв, что с этим невозможно бороться, а можно ещё и заработать без всякой переработки, покупают сразу готовый бензин.
Может быть в Литве такого нет, но поляки всегда были торгашами. Где выгода - там и они.
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30.08.2020 12:54 Ответить
Tut ix zavod vlozeno 4mlrd evro na restovraciju,posmotrel dlia interesa na dani moment tak teper rabotajet na 70% mocnosti.Zaplatyli nalogov proslom godu primerno 400mln evro v biudzet nas.Bolsinstve prodajut Litve,primerno takuju sumu i v Estoniju i Latviju i polvinu togo v Polsu i Ukrainu.V Evropu podalse malo prodajut ecio Singapur nemalo
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30.08.2020 13:13 Ответить
наверное вы правы.
Но сверху был пост о том, что Лука не сможет продать в РФ и ЕС.
Это не совсем так. Сможет. Дешёвый бензин востребован, и если поляки могут ничего не делая и не вкладывая - просто купить дёшево и тут же реализовать - они это сделают. И им никто ничего не скажет, та же Германия, которая действует в своих интересах, протаскивая газопровод СП-2 невзирая на негодование США.
Поляки критикуют Германию за газ, Германия критикует поляков за бензин. Рядом кричат венгры с греками и франзузами, что им надо в рашку продавать огурцы, вино и фрукты.
Везде выгода и коммерция. И всем на всех по большому счёту наплевать, что очень печально.
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30.08.2020 13:23 Ответить
Непризнание Радой президентских выборов в Беларуси на самом деле нейтральной позицией не является. Потому, что непризнание президентских выборов явно сфальсицированными означает признание этих выборов несфальсифицированными, то есть состоявшимися. Что полностью совпадает с позицией России. И полностью не совпадает с позицией стран Европы. Нейтральности не существует. Рада приняла сторону России.
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30.08.2020 11:14 Ответить
Правильно,сосна! Кабы чего не вышло...
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30.08.2020 22:27 Ответить
 
 