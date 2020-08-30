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Суд арестовал шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Суд арестовал шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине

Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Избрали (меру пресечения. - Ред.) шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня ещё трем планируется", - сказал Чубенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Всем им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
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Топ комментарии
+31
Зебіли! Чому арештувли?! За те що гамселили ворогів України!? Та цих дроченців ківенят повісити мало, на кіл їх і вся розмова.
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30.08.2020 09:13
+24
Партия ОПЗЖ должна быть запрещена как вражеская терористическая предательская рассийская организация.Все эти маргиналы, предатели - Рабиновичи,Медведчуки должны сидеть в тюрьме пожизненно и работать кувалдой .С полной конфискацией награбленного имущества и активов . Вместе с детьми и жёнами как пособники рассийской терористической организации.
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30.08.2020 10:04
+17
Нехай зажопники знають що по їхньому не буде.
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30.08.2020 09:03
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Страница 3 из 3
Сама идея: ********* титушек-сепаров Кивы - отличная. Но исполнение - отвратительное. Делать надо было креативно, изящно и без палева на трассе.
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30.08.2020 14:49 Ответить
Жаль что гандона Кивы не было с ними в автобусе. Его давно надо повесить за яйца.
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30.08.2020 15:21 Ответить
Согласен, идиотское исполнение. Нужно было посадить в автобус бойцов и отп****ить титушек в мясо, деньги легко не даются. Или есть дауны которые поверят, что это были идейные организмы Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині - Цензор.НЕТ 8521
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30.08.2020 15:29 Ответить
Почему депутатам и предателям и за убийство можно залог а простым украинцам залог нельзя вносить даже за героические поступки во время войны с российскими оккупантами и коллаборантами? Что то здесь не то. Неужели Украина уже оккупирована и власть захватили российские коллаборанты?
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30.08.2020 16:07 Ответить
Наградить крестом Героя Украины и денежной премией-10000 гривен.
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30.08.2020 17:24 Ответить
отморозки отлупили других отморозков, а столько внимания. а вот фокин сливает полностью украину так все молчат))
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30.08.2020 18:06 Ответить
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