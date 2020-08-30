Суд арестовал шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении на автобус на Харьковщине

Киевский райсуд Харькова взял под стражу шестерых жителей Днепра, подозреваемых в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина вечером 27 августа, и продолжает рассматривать ходатайства избранию мер пресечения другим подозреваемым.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Избрали (меру пресечения. - Ред.) шестерым - содержание под стражей без залога. Сегодня ещё трем планируется", - сказал Чубенко.

Читайте также: Патриоты, которые напали на автобус с титушками Кивы, заслуживают награждения, - Ярош

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В тот же вечер полиция задержала 14 человек в Красноградском районе Харьковской области. Всем им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 и ч. 15 п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.