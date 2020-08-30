В Украине за сутки 2 096 новых случаев COVID-19: умерли 35 человек, выздоровели - 596

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 29 августа, сообщалось о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 119 074 человек, умерли с начала пандемии 2 527 человек (за сутки 35), выздоровевших - 56 734 (за сутки 596).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

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