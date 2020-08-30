РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15816 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
8 368 54
карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

В Украине за сутки 2 096 новых случаев COVID-19: умерли 35 человек, выздоровели - 596

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки 2 096 новых случаев COVID-19: умерли 35 человек, выздоровели - 596

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 29 августа, сообщалось о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 119 074 человек, умерли с начала пандемии 2 527 человек (за сутки 35), выздоровевших - 56 734 (за сутки 596).

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

Читайте также: До 20% больных COVID-19 в Украине нуждаются в госпитализации, - Степанов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Если честно то лучше уж дороги чем тупо разворуют на фронтах борьбы с вирусом.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:41
+4
Еси бы не карантин в марте, у нас было бы как в Белоруссии. Десятки тысяч могил. Умирающие в коридорах больниц. Трупы на улицах и переулках Минска, Гомлы и Бреста.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:55
+3
Ты бы еще Туркменистан в пример привел. Там заболевших ковидом вообще нет, но
Коронавирус в мире: отрицающий ковид лидер Туркмении впервые появился в маске
показать весь комментарий
30.08.2020 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вон даже в индии слонам и коровам начали одевать намордники и количество заболевших начало снижаться, а у нас в маршрутке еще и по грызлу получишь если зайдешь в маске
показать весь комментарий
30.08.2020 09:24 Ответить
Ну не скажи, можно и наоборот отгрести если без маски в маршрутке.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:38 Ответить
Ну это где-то в редких адекватных городах
показать весь комментарий
30.08.2020 11:37 Ответить
В Індії ЖОПА з епідемією..Очікувано вийшли на перше місце по щоденній заражуваності...

там загалом не прийнято мити руки .Від слова"навіть перед їдою"..
показать весь комментарий
30.08.2020 12:59 Ответить
Є один дієвий спосіб боротися з тими, хто їздить у громадському транспорті з відкритим носом: коли кожний свідомий громадянин буде брати з собой з десяток прищіпок і чіпляти їм на ніс.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:37 Ответить
Спробуй, можеш навіть з усіма "свідомими". Шо правда, де ж ти їх в реалії багато набереш?
показать весь комментарий
30.08.2020 09:40 Ответить
дуже дякую зе! його команда, майстрів спорту з боротьби з короновірусом, показує високий рівень пофесіоналізму у боротьбі з недугом. один тільки антикороновірусний фонд чого вартий: то дороги побудували, то мусорам бабла підкинули, то задовольнили суддів. бо не для кого не секрет, що саме завдяки новим дорогам і ситим мусорам короновірус відступає.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:39 Ответить
Если честно то лучше уж дороги чем тупо разворуют на фронтах борьбы с вирусом.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:41 Ответить
Если решили что на медицину то лучше уж на медицину. Есть и другие болезни кроме ковида.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:05 Ответить
На сьогодні у Тернопільську область не надійшло жодної гривні з коронавірусного фонду, який було створено на рівні України.
Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

----------------
"Соборникам" з Тернопільщини...
1) Дивно...у вас ЗЕ ж переміг на виборах у 2019 на відміну від Львівщини... В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 3146 2) якщо хочете щось змінити без повзання на колінах перед ЗЕ і Шмигалем - Чорновіл колись запропонував Ідею "Галицької Асамблеї"..Але ви "соборники" -ну то вибачте..очікуйте наступних виборів.. В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 1508
показать весь комментарий
30.08.2020 13:04 Ответить
Еси бы не карантин в марте, у нас было бы как в Белоруссии. Десятки тысяч могил. Умирающие в коридорах больниц. Трупы на улицах и переулках Минска, Гомлы и Бреста.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:55 Ответить
Так білоруси тепер і протестують через те, що Лукашенко не ввів карантин у березні.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:58 Ответить
В Украине десятки миллионов могил, трупы в коридорах больниц сваливают и мёртвые по краю дороги с косами стоят
показать весь комментарий
30.08.2020 10:00 Ответить
Ты бы еще Туркменистан в пример привел. Там заболевших ковидом вообще нет, но
Коронавирус в мире: отрицающий ковид лидер Туркмении впервые появился в маске
показать весь комментарий
30.08.2020 10:26 Ответить
У Лахти свой ,"фирменний стиль" стеба ((
показать весь комментарий
30.08.2020 12:50 Ответить
Якщо влада не збирається вводити тотальний, остаточний, беззаперечний карантин, то навіщо тоді цей вірус?
показать весь комментарий
30.08.2020 09:55 Ответить
Из за лужи так пёрднули - в Украине приняли к исполнению
показать весь комментарий
30.08.2020 09:58 Ответить
І отримали бонус -короновірусний фонд, який направили на дороги, ага)
показать весь комментарий
30.08.2020 10:00 Ответить
Вирус в Украине очень полезен для отмены местных выборов в тех регионах, где зеленые и их еврейские посипаки из свободы и самонемочи пролетают, как фанера над Парижем.
Усиленно зондируются также шансы зеленого педалика на выборах в Киеве.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:09 Ответить
посіпаки "Єврейської солыдарності" в інтернеті завжди вирізнялись вмінням "переводити стрілки )))
показать весь комментарий
30.08.2020 12:57 Ответить
Партия Слуга народа не представлена в местных советах, потому что еще никогда не принимала в них участие. Любой результат для них будет плюсом, ведь даже 1 > чем 0. Тем более, учитывая падение рейтинга, Слуге народа выгодны выборы как можно раньше, чтобы получить как можно больше.
показать весь комментарий
30.08.2020 13:44 Ответить
???
що за маячня ?
показать весь комментарий
30.08.2020 13:00 Ответить
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 9953
показать весь комментарий
30.08.2020 10:28 Ответить
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 9417
показать весь комментарий
30.08.2020 10:54 Ответить
В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 7906
показать весь комментарий
30.08.2020 10:58 Ответить
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..

😷
показать весь комментарий
30.08.2020 10:59 Ответить
Кстати, неплохая мысль. С волками жить...
показать весь комментарий
30.08.2020 18:05 Ответить
Пройдёт время, пройдёт вирус, чума людей не убила, а это китайское изобретение и подавно...Узкоглазые кинули бревно под колёса экономического локомотива, а сами обошли его. Фигня, прорвёмся!
показать весь комментарий
30.08.2020 11:32 Ответить
всегда проривались..

кто би смотрел количество жертв етих "проривов" ..(((
показать весь комментарий
30.08.2020 12:51 Ответить
Свободные койки в больницах есть, в чем проблемы, всё пофигу😁😁😁😁
показать весь комментарий
30.08.2020 12:30 Ответить
пока есть..

ето огромная радость.. В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 127
показать весь комментарий
30.08.2020 12:52 Ответить
Коломия на Прикарпатті вже другий тиждень поспіль потрапляє в червону коронавірусну зону.
За словами мера міста Ігоря Слюзара, захворюваність серед населення продовжує рости. Зокрема, щодня збільшується на 20 - 30%.
Водночас лікарні - переповнені.
У всьому міський голова звинувачує весілля.

За словами міського голови, головне джерело захворюваності - це весілля. Такі заходи в Коломиї проводилися до восьмого серпня. Негативно на ситуацію із COVID-19 впливає і передвиборна пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п'ять протестів. Про це пише Суспільне.

Ця хвиля підходить до завершення. Але невдовзі знову починаються весілля. І це знову, коли в селі, в палатці - 500 осіб. Але, на жаль, у нас є така традиція,

За його словами, поліція приїжджає та штрафує. Але, "коли 500 "чоловік-легенів гуляє - з ними вже нічого не можна зробити".
https://24tv.ua/kolomiya-drugiy-tizhden-pospil-chervoniy-novini-ivano-frankivska_n1404738
показать весь комментарий
30.08.2020 12:55 Ответить
Как там ВанаБаба, не сдохла?🤣
показать весь комментарий
30.08.2020 13:06 Ответить
а чому така критична ситуація, хоть хтось задумався? я вам скажу, бо буба не взяла під особистий контроль! Без того чма нічого не може бути толковим!
показать весь комментарий
30.08.2020 13:10 Ответить
Безос уже заработал на пандемии триллион долларов .Вот кто конечный бенифициар этой паники и лжи .Над нами нагло издеваются .Посеянная паника приносит нам бедность ,им триллионы .
показать весь комментарий
30.08.2020 13:14 Ответить
КОРОНАВІРУС SARS-COV-2 МОЖЕ ПРОНИКАТИ В СЕРЦЕВИЙ М'ЯЗ

Німецькі медики виявили сліди коронавірусу в серцевому м'язі у пацієнтів, які вже одужали після зараження COVID-19.
Випадки зі своєї практики описують співробітники університетського центру Майнца. Про це відзначається в дослідженні журналу Oxford Academic. Спочатку хворі поступили з міокардитом, однак пізніше стало відомо, що всі вони недавно важко хворіли. Читай також: ВЧЕНІ ЗАЯВИЛИ, ЩО КОРОНАВІРУС МОЖЕ ВИКЛИКАТИ У ДІТЕЙ ДІАБЕТ Всі хворі не досягнули 40-річного віку і мали негативні результати тестів на COVID-19.
Кожен з них повідомив, що кілька тижнів тому перехворів якимось захворюванням, що протікає з симптомами грипу
. «Особливість наших випадків в тому, що за допомогою біопсії серцевого м'яза вірус виявляється, коли сам COVID-19 вже пройшов або протікає в нешкідливій формі», - пояснює професор Філіп Венцель з Німецького центру серцево-судинних досліджень. - Після непомітного латентного періоду перебігу хвороби, пацієнти поступили до нас з підозрою на запалення міокарада. Однак поки невідомо, чи пов'язано виникнення цього запалення з присутністю SARS-CoV-2 і, наприклад, тривалим його розмноженням у тканинах «. Автори дослідження кажуть, що довгострокові наслідки коронавірусної інфекції залишаються все ще не до кінця дослідженими, проте отримані ними і їх берлінськими колегами результати вказують на необхідність приділяти підвищену увагу стану серцево-судинної системи пацієнтів з COVID-19.

Джерело: https://new-s.com.ua/zdorovja/slidy-koronavirusu-vyjavyly-v-serci-16558.html
© new-s.com.ua
показать весь комментарий
30.08.2020 14:00 Ответить
Міокардит - поширене ускладнення від інфекцій.
Сама мала у школі (спочатку горло боліло). Знайомі мої (до речі, всі жінки) теж.
А тут "відкриття" від ковідки.
Міокардит - запалення серцевого м'яза в результаті різних інфекцій, впливів лікарських препаратів, токсинів або імунних процесів, що призводять до пошкодження клітин серцевого м'яза і розвитку серцевої недостатності. Міокардитом хворіють частіше люди до 40 років. Жінки схильні до цього захворювання більшою мірою, ніж чоловіки, проте чоловіча половина населення схильна до більш важких форм міокардиту, що протікає з важкими ускладненнями. (с)
показать весь комментарий
30.08.2020 20:45 Ответить
ще один дурантинофіл активізувався (((
показать весь комментарий
30.08.2020 14:01 Ответить
Давно из Италии не было новостей . Мы обеспокоены . . .В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596 - Цензор.НЕТ 6345
показать весь комментарий
30.08.2020 14:03 Ответить
Число зараженных и умерших от ковида - это не самые интересные цифры (особенно если мы знаем, как записывают в "умершие от ковида", то есть манипулируют цифрами).

Гораздо интереснее цифры, которые говорят, во сколько обходятся бюджету 10 дней дурантина.
В Украине таких цифр нет, а вот в Австралии они были опубликованы газетой The Australian для штата Виктория, который преступный премьер Эндрюс, закрыл на дурантин 4-го уровня.
Итак: 10 дней дурантина штата Виктория обходятся федеральному бюджету в 300 миллионов долларов.
Поскольку премьер Эндрюс не будет переизбран до 2022 года, то подсчитаем стоимость премьера Эндрюса федеральному бюджету.
Понятно, что до конца 2022 Эндрюс переизбираться не будет, то есть получаем 365 дней в 2021 + 365 дней в 2022 = 730 дней.
Проплюсуем дни, оставшиеся до онца 2020: 30 + 31 + 30 + 31 = 122
Итого получаем 852 дня.
Разделим на 10, получим 85,2 раз по 300 миллионов долларов, или 25,56 миллиардов долларов.
Разве это неподъемная цена?
Вовсе нет, ведь федералы платят, federals are on tap.

Вот и вы подсчитайте, во что вам обходится дурантин Степанова, повесив на Степанова, таким образом, "ценник".
показать весь комментарий
31.08.2020 08:15 Ответить
Я очень извиняюсь, ошибочка вышла.
Потому как мне сказали, что стоимость Премьера Эндрюса 300 миллионов ни в 10 дней, а в один день.
так что умножаем 852 на 300 миллионов и получаем 255,6 миллиардов баксов, то есть четверть триллиона доларов.
все равно это не деньги, за такого премьера, как Эндрюс.

А вот во сколько Украине обходится Степанов? А вы подсчитайте.
показать весь комментарий
31.08.2020 08:29 Ответить
Почему дурантин эквивалентен непредумышленному убийству (manslaughter)?
Потому, что при дурантине врачи работают в "телефонном" резиме, так что кардиограмму, например, снять нельзя, что в конечном тоге приводит к преждевременной смерти больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отмечу, что бухло купить можно, бухошопы открыты, а врачи-кардиологи - нет.

P.S. Да, почему убийства "непредумышленные". Потому что, что Степанов со своей камарильей, что Преьер Эндрюс со своей шоблой, именно этих людей убивать не планировали, им все равно, кого конкерто убивать.
показать весь комментарий
31.08.2020 08:19 Ответить
это чисто кошмар. Тущи свет бросай гранату.
показать весь комментарий
31.08.2020 08:37 Ответить
 
 