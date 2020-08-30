В Украине за сутки 2 096 новых случаев COVID-19: умерли 35 человек, выздоровели - 596
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В Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 29 августа, сообщалось о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974, 26 августа - о 1 670, 25 августа - о 1 658, 24 августа - о 1 799, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о 2 328 новых заразившихся за сутки.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 119 074 человек, умерли с начала пандемии 2 527 человек (за сутки 35), выздоровевших - 56 734 (за сутки 596).
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).
Пожалуйста, подождите...
там загалом не прийнято мити руки .Від слова"навіть перед їдою"..
Про це заявив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.
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"Соборникам" з Тернопільщини...
1) Дивно...у вас ЗЕ ж переміг на виборах у 2019 на відміну від Львівщини... 2) якщо хочете щось змінити без повзання на колінах перед ЗЕ і Шмигалем - Чорновіл колись запропонував Ідею "Галицької Асамблеї"..Але ви "соборники" -ну то вибачте..очікуйте наступних виборів..
Коронавирус в мире: отрицающий ковид лидер Туркмении впервые появился в маске
Усиленно зондируются также шансы зеленого педалика на выборах в Киеве.
що за маячня ?
😷
кто би смотрел количество жертв етих "проривов" ..(((
ето огромная радость..
За словами мера міста Ігоря Слюзара, захворюваність серед населення продовжує рости. Зокрема, щодня збільшується на 20 - 30%.
Водночас лікарні - переповнені.
У всьому міський голова звинувачує весілля.
За словами міського голови, головне джерело захворюваності - це весілля. Такі заходи в Коломиї проводилися до восьмого серпня. Негативно на ситуацію із COVID-19 впливає і передвиборна пора. Зокрема, за останній тиждень під ратушею відбулося п'ять протестів. Про це пише Суспільне.
Ця хвиля підходить до завершення. Але невдовзі знову починаються весілля. І це знову, коли в селі, в палатці - 500 осіб. Але, на жаль, у нас є така традиція,
За його словами, поліція приїжджає та штрафує. Але, "коли 500 "чоловік-легенів гуляє - з ними вже нічого не можна зробити".
https://24tv.ua/kolomiya-drugiy-tizhden-pospil-chervoniy-novini-ivano-frankivska_n1404738
Німецькі медики виявили сліди коронавірусу в серцевому м'язі у пацієнтів, які вже одужали після зараження COVID-19.
Випадки зі своєї практики описують співробітники університетського центру Майнца. Про це відзначається в дослідженні журналу Oxford Academic. Спочатку хворі поступили з міокардитом, однак пізніше стало відомо, що всі вони недавно важко хворіли. Читай також: ВЧЕНІ ЗАЯВИЛИ, ЩО КОРОНАВІРУС МОЖЕ ВИКЛИКАТИ У ДІТЕЙ ДІАБЕТ Всі хворі не досягнули 40-річного віку і мали негативні результати тестів на COVID-19.
Кожен з них повідомив, що кілька тижнів тому перехворів якимось захворюванням, що протікає з симптомами грипу
. «Особливість наших випадків в тому, що за допомогою біопсії серцевого м'яза вірус виявляється, коли сам COVID-19 вже пройшов або протікає в нешкідливій формі», - пояснює професор Філіп Венцель з Німецького центру серцево-судинних досліджень. - Після непомітного латентного періоду перебігу хвороби, пацієнти поступили до нас з підозрою на запалення міокарада. Однак поки невідомо, чи пов'язано виникнення цього запалення з присутністю SARS-CoV-2 і, наприклад, тривалим його розмноженням у тканинах «. Автори дослідження кажуть, що довгострокові наслідки коронавірусної інфекції залишаються все ще не до кінця дослідженими, проте отримані ними і їх берлінськими колегами результати вказують на необхідність приділяти підвищену увагу стану серцево-судинної системи пацієнтів з COVID-19.
Джерело: https://new-s.com.ua/zdorovja/slidy-koronavirusu-vyjavyly-v-serci-16558.html
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Сама мала у школі (спочатку горло боліло). Знайомі мої (до речі, всі жінки) теж.
А тут "відкриття" від ковідки.
Міокардит - запалення серцевого м'яза в результаті різних інфекцій, впливів лікарських препаратів, токсинів або імунних процесів, що призводять до пошкодження клітин серцевого м'яза і розвитку серцевої недостатності. Міокардитом хворіють частіше люди до 40 років. Жінки схильні до цього захворювання більшою мірою, ніж чоловіки, проте чоловіча половина населення схильна до більш важких форм міокардиту, що протікає з важкими ускладненнями. (с)
Гораздо интереснее цифры, которые говорят, во сколько обходятся бюджету 10 дней дурантина.
В Украине таких цифр нет, а вот в Австралии они были опубликованы газетой The Australian для штата Виктория, который преступный премьер Эндрюс, закрыл на дурантин 4-го уровня.
Итак: 10 дней дурантина штата Виктория обходятся федеральному бюджету в 300 миллионов долларов.
Поскольку премьер Эндрюс не будет переизбран до 2022 года, то подсчитаем стоимость премьера Эндрюса федеральному бюджету.
Понятно, что до конца 2022 Эндрюс переизбираться не будет, то есть получаем 365 дней в 2021 + 365 дней в 2022 = 730 дней.
Проплюсуем дни, оставшиеся до онца 2020: 30 + 31 + 30 + 31 = 122
Итого получаем 852 дня.
Разделим на 10, получим 85,2 раз по 300 миллионов долларов, или 25,56 миллиардов долларов.
Разве это неподъемная цена?
Вовсе нет, ведь федералы платят, federals are on tap.
Вот и вы подсчитайте, во что вам обходится дурантин Степанова, повесив на Степанова, таким образом, "ценник".
Потому как мне сказали, что стоимость Премьера Эндрюса 300 миллионов ни в 10 дней, а в один день.
так что умножаем 852 на 300 миллионов и получаем 255,6 миллиардов баксов, то есть четверть триллиона доларов.
все равно это не деньги, за такого премьера, как Эндрюс.
А вот во сколько Украине обходится Степанов? А вы подсчитайте.
Потому, что при дурантине врачи работают в "телефонном" резиме, так что кардиограмму, например, снять нельзя, что в конечном тоге приводит к преждевременной смерти больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отмечу, что бухло купить можно, бухошопы открыты, а врачи-кардиологи - нет.
P.S. Да, почему убийства "непредумышленные". Потому что, что Степанов со своей камарильей, что Преьер Эндрюс со своей шоблой, именно этих людей убивать не планировали, им все равно, кого конкерто убивать.